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Казахстан (855) ОДКБ (102) росія (63594) літак (2853)

Сили ОДКБ перекинули у Казахстан понад 70 літаків, - Міноборони РФ

Сили ОДКБ перекинули у Казахстан понад 70 літаків, - Міноборони РФ

Для доставки колективних "миротворчих сил" ОДКБ до Казахстану було сформоване повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінобороні РФ.

"Для перекидання колективних миротворчих сил ОДКБ Міноборони Росії було створено повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і 5-ти Ан-124.

Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, прийнятого 6 січня 2022 р., до Республіки Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки направлено Колективні миротворчі сили Організації договору про колективну безпеку", - повідомили у російському відомстві.

Зазначається, що до їхнього складу увійшли підрозділи збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки.

Від РФ до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території Казахстану, - Токаєв

Також у Міноборони РФ повідомили, що особовий склад "контингенту" несе службу з охорони аеродромів, хлібокомбінатів, теплоелектростанцій, телецентрів, водонасосних станцій, військових складів, арсеналів та інших важливих державних, військових та соціально-значущих об'єктів.

Крім того, "для контролю за обстановкою в районах виконання завдань підрозділами колективними миротворчими силами ОДКБ задіяні підрозділи безпілотних літальних апаратів. Моніторинг обстановки безпілотними літальними апаратами ведеться цілодобово, результати якого в режимі реального часу надходять на пункти управління".
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Топ коментарі
+14
Чи не пора в ООН зібрать Раду Безпеки і поставить питання: "З боку якої саме країни була здійснена агресія проти Казахстану?" (Бо в статуті ОДКБ саме це може послужить причиною вводу військ ОДКБ в Казахстан!)
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11.01.2022 08:06
+10
ООН только могла шипеть из-за одного украинского байрактара и ещё по поводу Бандеры .
а когда убили за день 200 человек и арестовали 8000 в Казахстане , то ООН этого в упор не увидела
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11.01.2022 08:29
+7
РАБссия самая трусливое в Мире дерьмо....Токаєв не даст сбрехать...
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11.01.2022 08:05
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Сентябрь 1938-го: война откладывается, но не отменяется

В 1938 году Гитлер осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В "Мюнхенском соглашении", составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147

"Мюнхенский сговор": Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером

"Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию "рейха", еще не начав войны", - говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения", уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. "Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту", - говорит историк Клаус Хессе. Между тем "Мюнхенское соглашение" (его еще называют "мюнхенским сговором") превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.

Последний шанс остановить войну?

Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к "фюреру" военные и высокопоставленные чиновники пытались "подружиться" с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147

Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год

Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-50218589 вторжение в Польшу , тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/a-50098147 "пакт Молотова-Риббентропа" . Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало...

Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/a-50218786 Второй мировой войны . Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора - и, конечно, не только его - "https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85/a-50184751 величайшей катастрофой в истории человечества".
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11.01.2022 07:46 Відповісти
...а на земле небыло ни одного Стингера
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11.01.2022 07:46 Відповісти
"Ваньки" должны сдыхать.
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11.01.2022 07:59 Відповісти
20 000 бойовиків шукатимуть
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11.01.2022 08:03 Відповісти
20 000 бойовиків підтягуются
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11.01.2022 08:45 Відповісти
РАБссия самая трусливое в Мире дерьмо....Токаєв не даст сбрехать...
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11.01.2022 08:05 Відповісти
Чи не пора в ООН зібрать Раду Безпеки і поставить питання: "З боку якої саме країни була здійснена агресія проти Казахстану?" (Бо в статуті ОДКБ саме це може послужить причиною вводу військ ОДКБ в Казахстан!)
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11.01.2022 08:06 Відповісти
В ООН и без заседаний понимают, что до вторжения войск ОДКБ никакой иностранной агрессии в Казахстане не было.
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11.01.2022 08:23 Відповісти
Говорят , что любая проблема становится проблемой , когда о ней заговорят вслух , то есть озвучат , то есть выскажут позицию
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11.01.2022 08:30 Відповісти
А ничего сделать нельзя. ООН не может апеллировать к внутренним документам/уставам других организаций, будь то НАТО или ОДКБ.
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11.01.2022 08:48 Відповісти
ООН только могла шипеть из-за одного украинского байрактара и ещё по поводу Бандеры .
а когда убили за день 200 человек и арестовали 8000 в Казахстане , то ООН этого в упор не увидела
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11.01.2022 08:29 Відповісти
Когда ООН "шипела" по поводу Бандерьі и "Байрактаров" ? То российские представители шипели, не ООН .
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11.01.2022 08:34 Відповісти
Ага! Он я вчора заговорив про "плагіат" у російській належності Іл-76 вказавши на конструктивні особливості цього літака які говорять про розробку його в КБ "Антонова" так "Кіт Бегемот" півдня заспокоїться не міг - все "проблему" обмусолював!
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11.01.2022 08:40 Відповісти
Доказательств ты так и не представил, кроме как - я художник, я так вижу
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11.01.2022 08:50 Відповісти
Ну тоді мучся й далі! А мені досить того що мені про це казали "лєтуни" що все життя пролітали на "Анах" та "Ілах" і знають про це не з Інтернет!
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11.01.2022 10:38 Відповісти
Пусть сходит в музей Антонова
«Три года назад я был в Киеве на переучивании, в музее АНТК сказали интересную вещь, что разработка Ил-76 ОКБ Антонова. И когда уже была готова техническая документаци, из центра пришел приказ все документы передать в КБ Ильюшина, а антоновам заняться разработкой "Руслана" Вот так будущий "Ан" превратился в нынешний "ИЛ" Неужели это правда?»
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11.01.2022 10:45 Відповісти
Кто сказал? Фамилия есть у этого неизвестного анонима?
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11.01.2022 11:28 Відповісти
Задолбали уже этими мифами, что в Совке работало только КБ Антонова, а остальные - Туполев, Ильюшин, Яковлев, Мясищев, Бериев, Сухой, Микоян и Гуревич только воровали у него проекты. Потому как русня ничего придумать не может. Правда Антонов сам русня, но это другое
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11.01.2022 11:31 Відповісти
Кацапы с этого драли.С 141.
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11.01.2022 09:50 Відповісти
Відкрий фото Ан-8 Ан-10 Ан-12 і подивися на їх конструкцію (планер, форму шасі і розташування двигунів) Єдине , у чому різниця між ними і С141 - розмір , турбогвинтові двигуни та їх кількість Планер такий самий (Чи ти хочеш сказать що Ан-8 злетів пізніше С141?!)
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11.01.2022 13:18 Відповісти
вообще не похожи. брат летал на Ан12 и ил 76,говорит ничего общего. даже с виду. но раз тебе так хочется...
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11.01.2022 20:15 Відповісти
А ти не пробував порівнювать коня Пржевальського "першерона" "гунтера" і "араба? Теж відрізняються один від одного - хоч усі четверо - КОНІ
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11.01.2022 20:24 Відповісти
смотрю ты этим и занимаешся.
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11.01.2022 21:42 Відповісти
І таким - теж!
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11.01.2022 22:16 Відповісти
видкрив.похожи?
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11.01.2022 21:54 Відповісти
Тільки різна кількість заклепок
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11.01.2022 22:14 Відповісти
сто процентов.близнецы братья
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11.01.2022 22:31 Відповісти
І копитом однаково б"ють!
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11.01.2022 22:42 Відповісти
б"ють, значит любят
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11.01.2022 22:46 Відповісти
Це ВСЕ на що ти здатен?
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11.01.2022 22:49 Відповісти
а шо тебе еще от меня надо,картинок с Анами накидать?так в гугле все есть,а кони прживальского мне не интересны.найди другого собеседника
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11.01.2022 22:54 Відповісти
Знаєш у чому між нами різниця? Ти тільки картинки роздивляться здатен а я по цих літаках лазив (Навіть чохлить один раз прийшлося Ан-8 - у ШМАС і Ан-12 в полку)
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11.01.2022 23:00 Відповісти
не угадал.лазил по Ан12 неоднократно,брат летал, мариупольский полк сейчас расформирован . чехлить не приходилось,значит ты по сравнению со мной конечно же эксперд,спорить не буду.
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11.01.2022 23:11 Відповісти
Бухать в кабіні братового Ан-12 і вивчать борт щоб на ньому працювать - різні речі!
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11.01.2022 23:17 Відповісти
дурници?дурници ты строчмшь под каждой новостью.спец во всех областях.
"Відкрий фото Ан-8 Ан-10 Ан-12 і подивися на їх конструкцію (планер, форму шасі і розташування двигунів) Єдине , у чому різниця між ними і С141 - розмір , турбогвинтові двигуни та їх кількість Планер такий самий (Чи ти хочеш сказать що Ан-8 злетів пізніше С141?!)"
де ти там планер такий самий побачив?очи повилазили?
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12.01.2022 19:25 Відповісти
Я ж тобі писав про коней? Писав Ти відповів що тобі "неинтересно" Так от - пояснюю : так само і з літаками - у них є деякі відмінності однак основа конструкції планера розташування двигунів і конструкції шасі однакові для усієї "лінійки Анів"
Я наприклад не розбираюся в особливостях танків (від т-64 і до Т-82 та їх модифікацій) Але на відміну від тебе я не "усираюся" на форумі в суперечках - хай сперечаються ті хто тямить! Ти ж тут "копитом землю риєш" другий день не тямлячи в особливостях конструкції літаків!
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12.01.2022 19:34 Відповісти
ты в конструкции самолетов не бычишь вообще,уж точно не лучше чем я,для тебя все одинаково. в конях может еще и волокешь.пиши о них лучше.
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12.01.2022 19:38 Відповісти
В тому-то і справа що "в конструкции самолетов не бычишь вообще" саме ти, а не я Бо я говорю про конкретні речі а ти лише "воздуся сотрясаєш" загальними фразами!
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12.01.2022 19:54 Відповісти
вопчем любитель коней пржвальского,давай порешаем,не бычим мы оба и на этом завершим.
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12.01.2022 20:12 Відповісти
Ясно На провокацію "шкандалю" я не повівся - не почав лаяться і обзиваться Аргументації у тебе нема ніякої і заперечить тобі мені нічим Так чого ж я повинен "порешать - не бычим мы оба"?
Знаєш - ти мені Рябкова нагадуєш! (замміністра російського) Той теж приблизно таке саме сказав: "Признаємо "статус-кво" між НАТО і Росією на рівні 1997 року!" Ибо мы оба " не бычим!!
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12.01.2022 20:32 Відповісти
ну вот, а говоришь не быкуешь,а пытаешся оскорбить, кацапом Рябковым называешь. страшное оскорбление хочу тебе сказать. но я опускаться до такого не буду, только скажу,что ты мне напоминаешь Киву,дрочишь и дрочишь,никак остановиться не можешь.
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12.01.2022 21:00 Відповісти
Можеш піти і повіситься з горя!
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12.01.2022 21:19 Відповісти
иди втопися в унитазе
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12.01.2022 21:58 Відповісти
А мені-то навіщо?! Це ж ти у нас тут "Богом обиженный умом ограниченный" - все пробуєш "з штанів вискочить" щоб мене принизить і спровокувать на "шкандаль"!
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12.01.2022 22:08 Відповісти
як навищо?(а меня то за что?да?)ты же раздаешь советы вот и получай ответку.смотрю уже на оскорбления перешел.ты тупенький никак остановиться не можешь.
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12.01.2022 22:13 Відповісти
Так ти ж у нас "образився" на мене а не я - на тебе Я з тебе вже другий день сміюся! Так що "вішаться" тобі треба - "ат абиды" - "Не аценили гиганта авиастраительнай мысли" А я так старался!"
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12.01.2022 22:29 Відповісти
дуй уже топись, ценитель конского навоза
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12.01.2022 22:32 Відповісти
Ой! Ой -йой! "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився!" (це не я сказав - це вірменське прислів"я) А в Україні таким "абиженим" як ти кажуть інше : " "Образився? Набери в рот лайна і плюнь мені в пику!"
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12.01.2022 22:59 Відповісти
ты и так в лайни.обтекай
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12.01.2022 23:04 Відповісти
"Обтікають "абиженниє" А я себе таким не вважаю!
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13.01.2022 00:09 Відповісти
Ил-76, это недоделанный проект Ан-100.
Интересная история))))
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11.01.2022 19:01 Відповісти
шото не нашел Ан 100.ссылку можно?
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11.01.2022 20:14 Відповісти
А Вы почитайте историю создания ИЛ-76 )))).
Каким образом и почему, конструкторский состав (не весь) ОКБ Антонова, оказался в Ташкенте.
Заодно узнаете, что к этому моменту имело ОКБ Ильюшина. Имеются ввиду, наработки по проектам.
Будет ОЧЕНЬ весело почитать.
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11.01.2022 20:49 Відповісти
возможно наработки Антонова передали ильюшинцам,это не отменяет возможности того,что антоновцы скопипастили С141(очень похож).в союзе все этим занимались.
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11.01.2022 21:45 Відповісти
Я лично общался с "антоновцами" в период испытаний Ан-70.
Имея наработки от Ан-8, Ан-10, Ан-12 и Ан-22, самим "антоновцам", на хрен не всрался какой-то там С-141 ))))
У них и без этого, всё было очень прилично.
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11.01.2022 22:21 Відповісти
насчет "недоделанный проект Ан-100" где прочитать можно?
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11.01.2022 22:45 Відповісти
Скромная статья))) Кто, как и где делал самолёты. Внимательно читайте.
https://naukatehnika.com/trudovoj-podvig-kb-2.html
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11.01.2022 23:51 Відповісти
А вот тут, Вы насмеётесь, как кацапьё, упирается рогом и мгновенно пытается основную тему затереть чем попало)))) Бо, стыдно признаваться.
https://www.forumavia.ru/t/186421/
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12.01.2022 00:09 Відповісти
Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.

МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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11.01.2022 08:28 Відповісти
Если посчитать , что один Ил-76 легко перевозит 200 десантников , а Ан-124 может перевезти до 100 тонн военной техники , то сколько бойцов составили "ограниченньій контингент ОДКБ" вместе с боевой техникой ? И , неужели , всю єту группировку вьіведут через неделю , как надеется Токаев ?
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11.01.2022 08:31 Відповісти
Не смешивайте мухи с котлетами.
Изучите разные варианты загрузки Ил-76.
И изучите 100 тонн, военной техники, на одном Ан-124.
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11.01.2022 19:05 Відповісти
Посадочньій десант может бьіть и более 200 человек , в Африке наши летуньі возили черньіх на Ан-12 СТОЯ ! А два танка в "Руслан", как раз около 100 тонн и будет. Не по инструкции ? 🙂
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11.01.2022 19:21 Відповісти
"Порядочный десант"? Странное определение.
Стоя, никто десантников перевозить не будет. Обезьян в Африке, не считайте. То не десант.
Так вот в загрузке Ил-76 парашютным способом - 125 человек.
Безпарашютным со стандартным оборудованием - 125-140.
С установкой второго этажа - 225 человек. Безпарашютное применение.
Ил-76 может перевезти ОДИН танк.

Ан-124. 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полным снаряжением. Но никогда, парашютным способом не пробовали. Бо, ну его нафиг. Собрать невозможно.
Три танка. С дуру всё можно)))
Вот только, Вы видели танки ОДКБ в Казахстане?
Все видят БТР-80. Самое тяжёлое, что питащили. В Ил-76, влазит аж ДВЕ штуки.
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11.01.2022 19:38 Відповісти
Нам это в +еще бы китай провел учения на границе с парашей
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11.01.2022 08:39 Відповісти
Удивительно, что ни один самолёт не навернулся об земную твердь!
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11.01.2022 09:39 Відповісти
 
 