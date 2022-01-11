Сили ОДКБ перекинули у Казахстан понад 70 літаків, - Міноборони РФ

Для доставки колективних "миротворчих сил" ОДКБ до Казахстану було сформоване повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінобороні РФ.

"Для перекидання колективних миротворчих сил ОДКБ Міноборони Росії було створено повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і 5-ти Ан-124.

Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, прийнятого 6 січня 2022 р., до Республіки Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки направлено Колективні миротворчі сили Організації договору про колективну безпеку", - повідомили у російському відомстві.

Зазначається, що до їхнього складу увійшли підрозділи збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки.

Від РФ до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ.

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Також у Міноборони РФ повідомили, що особовий склад "контингенту" несе службу з охорони аеродромів, хлібокомбінатів, теплоелектростанцій, телецентрів, водонасосних станцій, військових складів, арсеналів та інших важливих державних, військових та соціально-значущих об'єктів.

Крім того, "для контролю за обстановкою в районах виконання завдань підрозділами колективними миротворчими силами ОДКБ задіяні підрозділи безпілотних літальних апаратів. Моніторинг обстановки безпілотними літальними апаратами ведеться цілодобово, результати якого в режимі реального часу надходять на пункти управління".