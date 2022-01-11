Сили ОДКБ перекинули у Казахстан понад 70 літаків, - Міноборони РФ
Для доставки колективних "миротворчих сил" ОДКБ до Казахстану було сформоване повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінобороні РФ.
"Для перекидання колективних миротворчих сил ОДКБ Міноборони Росії було створено повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і 5-ти Ан-124.
Відповідно до рішення Ради колективної безпеки ОДКБ, прийнятого 6 січня 2022 р., до Республіки Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки направлено Колективні миротворчі сили Організації договору про колективну безпеку", - повідомили у російському відомстві.
Зазначається, що до їхнього складу увійшли підрозділи збройних сил Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан та Киргизької Республіки.
Від РФ до складу Колективних миротворчих сил ОДКБ увійшли підрозділи та військові частини Повітряно-десантних військ.
Також у Міноборони РФ повідомили, що особовий склад "контингенту" несе службу з охорони аеродромів, хлібокомбінатів, теплоелектростанцій, телецентрів, водонасосних станцій, військових складів, арсеналів та інших важливих державних, військових та соціально-значущих об'єктів.
Крім того, "для контролю за обстановкою в районах виконання завдань підрозділами колективними миротворчими силами ОДКБ задіяні підрозділи безпілотних літальних апаратів. Моніторинг обстановки безпілотними літальними апаратами ведеться цілодобово, результати якого в режимі реального часу надходять на пункти управління".
Будь ласка, зачекайте...
В 1938 году Гитлер осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В "Мюнхенском соглашении", составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147
"Мюнхенский сговор": Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером
"Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию "рейха", еще не начав войны", - говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения", уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.
В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. "Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту", - говорит историк Клаус Хессе. Между тем "Мюнхенское соглашение" (его еще называют "мюнхенским сговором") превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.
Последний шанс остановить войну?
Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к "фюреру" военные и высокопоставленные чиновники пытались "подружиться" с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147
Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год
Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-50218589 вторжение в Польшу , тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/a-50098147 "пакт Молотова-Риббентропа" . Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало...
Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/a-50218786 Второй мировой войны . Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора - и, конечно, не только его - "https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85/a-50184751 величайшей катастрофой в истории человечества".
а когда убили за день 200 человек и арестовали 8000 в Казахстане , то ООН этого в упор не увидела
«Три года назад я был в Киеве на переучивании, в музее АНТК сказали интересную вещь, что разработка Ил-76 ОКБ Антонова. И когда уже была готова техническая документаци, из центра пришел приказ все документы передать в КБ Ильюшина, а антоновам заняться разработкой "Руслана" Вот так будущий "Ан" превратился в нынешний "ИЛ" Неужели это правда?»
"Відкрий фото Ан-8 Ан-10 Ан-12 і подивися на їх конструкцію (планер, форму шасі і розташування двигунів) Єдине , у чому різниця між ними і С141 - розмір , турбогвинтові двигуни та їх кількість Планер такий самий (Чи ти хочеш сказать що Ан-8 злетів пізніше С141?!)"
де ти там планер такий самий побачив?очи повилазили?
Я наприклад не розбираюся в особливостях танків (від т-64 і до Т-82 та їх модифікацій) Але на відміну від тебе я не "усираюся" на форумі в суперечках - хай сперечаються ті хто тямить! Ти ж тут "копитом землю риєш" другий день не тямлячи в особливостях конструкції літаків!
Знаєш - ти мені Рябкова нагадуєш! (замміністра російського) Той теж приблизно таке саме сказав: "Признаємо "статус-кво" між НАТО і Росією на рівні 1997 року!" Ибо мы оба " не бычим!!
Интересная история))))
Каким образом и почему, конструкторский состав (не весь) ОКБ Антонова, оказался в Ташкенте.
Заодно узнаете, что к этому моменту имело ОКБ Ильюшина. Имеются ввиду, наработки по проектам.
Будет ОЧЕНЬ весело почитать.
Имея наработки от Ан-8, Ан-10, Ан-12 и Ан-22, самим "антоновцам", на хрен не всрался какой-то там С-141 ))))
У них и без этого, всё было очень прилично.
https://naukatehnika.com/trudovoj-podvig-kb-2.html
https://www.forumavia.ru/t/186421/
@k_yelisieiev
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https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.
МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
Изучите разные варианты загрузки Ил-76.
И изучите 100 тонн, военной техники, на одном Ан-124.
Стоя, никто десантников перевозить не будет. Обезьян в Африке, не считайте. То не десант.
Так вот в загрузке Ил-76 парашютным способом - 125 человек.
Безпарашютным со стандартным оборудованием - 125-140.
С установкой второго этажа - 225 человек. Безпарашютное применение.
Ил-76 может перевезти ОДИН танк.
Ан-124. 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полным снаряжением. Но никогда, парашютным способом не пробовали. Бо, ну его нафиг. Собрать невозможно.
Три танка. С дуру всё можно)))
Вот только, Вы видели танки ОДКБ в Казахстане?
Все видят БТР-80. Самое тяжёлое, что питащили. В Ил-76, влазит аж ДВЕ штуки.