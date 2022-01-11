Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ
Для доставки коллективных "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - сообщили в российском ведомстве.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
Также в Минобороны сообщили, что личный состав "контингента" несет службу по охране аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов.
Кроме того, "для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективными миротворческими силами ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления".
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В 1938 году Гитлер осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В "Мюнхенском соглашении", составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147
"Мюнхенский сговор": Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером
"Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию "рейха", еще не начав войны", - говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения", уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.
В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. "Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту", - говорит историк Клаус Хессе. Между тем "Мюнхенское соглашение" (его еще называют "мюнхенским сговором") превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.
Последний шанс остановить войну?
Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к "фюреру" военные и высокопоставленные чиновники пытались "подружиться" с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147
Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год
Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-50218589 вторжение в Польшу , тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/a-50098147 "пакт Молотова-Риббентропа" . Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало...
Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/a-50218786 Второй мировой войны . Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора - и, конечно, не только его - "https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85/a-50184751 величайшей катастрофой в истории человечества".
а когда убили за день 200 человек и арестовали 8000 в Казахстане , то ООН этого в упор не увидела
«Три года назад я был в Киеве на переучивании, в музее АНТК сказали интересную вещь, что разработка Ил-76 ОКБ Антонова. И когда уже была готова техническая документаци, из центра пришел приказ все документы передать в КБ Ильюшина, а антоновам заняться разработкой "Руслана" Вот так будущий "Ан" превратился в нынешний "ИЛ" Неужели это правда?»
"Відкрий фото Ан-8 Ан-10 Ан-12 і подивися на їх конструкцію (планер, форму шасі і розташування двигунів) Єдине , у чому різниця між ними і С141 - розмір , турбогвинтові двигуни та їх кількість Планер такий самий (Чи ти хочеш сказать що Ан-8 злетів пізніше С141?!)"
де ти там планер такий самий побачив?очи повилазили?
Я наприклад не розбираюся в особливостях танків (від т-64 і до Т-82 та їх модифікацій) Але на відміну від тебе я не "усираюся" на форумі в суперечках - хай сперечаються ті хто тямить! Ти ж тут "копитом землю риєш" другий день не тямлячи в особливостях конструкції літаків!
Знаєш - ти мені Рябкова нагадуєш! (замміністра російського) Той теж приблизно таке саме сказав: "Признаємо "статус-кво" між НАТО і Росією на рівні 1997 року!" Ибо мы оба " не бычим!!
Интересная история))))
Каким образом и почему, конструкторский состав (не весь) ОКБ Антонова, оказался в Ташкенте.
Заодно узнаете, что к этому моменту имело ОКБ Ильюшина. Имеются ввиду, наработки по проектам.
Будет ОЧЕНЬ весело почитать.
Имея наработки от Ан-8, Ан-10, Ан-12 и Ан-22, самим "антоновцам", на хрен не всрался какой-то там С-141 ))))
У них и без этого, всё было очень прилично.
https://naukatehnika.com/trudovoj-podvig-kb-2.html
https://www.forumavia.ru/t/186421/
@k_yelisieiev
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https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.
МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
Изучите разные варианты загрузки Ил-76.
И изучите 100 тонн, военной техники, на одном Ан-124.
Стоя, никто десантников перевозить не будет. Обезьян в Африке, не считайте. То не десант.
Так вот в загрузке Ил-76 парашютным способом - 125 человек.
Безпарашютным со стандартным оборудованием - 125-140.
С установкой второго этажа - 225 человек. Безпарашютное применение.
Ил-76 может перевезти ОДИН танк.
Ан-124. 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полным снаряжением. Но никогда, парашютным способом не пробовали. Бо, ну его нафиг. Собрать невозможно.
Три танка. С дуру всё можно)))
Вот только, Вы видели танки ОДКБ в Казахстане?
Все видят БТР-80. Самое тяжёлое, что питащили. В Ил-76, влазит аж ДВЕ штуки.