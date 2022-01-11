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Казахстан (778) ОДКБ (131) россия (93015) самолет (3551)

Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ

Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ

Для доставки коллективных "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - сообщили в российском ведомстве.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев

Также в Минобороны сообщили, что личный состав "контингента" несет службу по охране аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов.

Кроме того, "для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективными миротворческими силами ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления".

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Топ комментарии
+14
Чи не пора в ООН зібрать Раду Безпеки і поставить питання: "З боку якої саме країни була здійснена агресія проти Казахстану?" (Бо в статуті ОДКБ саме це може послужить причиною вводу військ ОДКБ в Казахстан!)
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11.01.2022 08:06
+10
ООН только могла шипеть из-за одного украинского байрактара и ещё по поводу Бандеры .
а когда убили за день 200 человек и арестовали 8000 в Казахстане , то ООН этого в упор не увидела
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11.01.2022 08:29
+7
РАБссия самая трусливое в Мире дерьмо....Токаєв не даст сбрехать...
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11.01.2022 08:05
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Правила форума Совет форумчан
Сентябрь 1938-го: война откладывается, но не отменяется

В 1938 году Гитлер осуществил "аншлюс", включив в состав Германии свою родину - Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В "Мюнхенском соглашении", составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147

"Мюнхенский сговор": Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером

"Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию "рейха", еще не начав войны", - говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения", уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. "Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту", - говорит историк Клаус Хессе. Между тем "Мюнхенское соглашение" (его еще называют "мюнхенским сговором") превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.

Последний шанс остановить войну?

Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к "фюреру" военные и высокопоставленные чиновники пытались "подружиться" с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.
https://www.dw.com/ru/vtoraja-mirovaja-vojna-kak-vse-nachinalos/a-17889147

Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год

Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-50218589 вторжение в Польшу , тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/a-50098147 "пакт Молотова-Риббентропа" . Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало...

Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0/a-50218786 Второй мировой войны . Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора - и, конечно, не только его - "https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85/a-50184751 величайшей катастрофой в истории человечества".
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11.01.2022 07:46 Ответить
...а на земле небыло ни одного Стингера
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11.01.2022 07:46 Ответить
"Ваньки" должны сдыхать.
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11.01.2022 07:59 Ответить
20 000 бойовиків шукатимуть
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11.01.2022 08:03 Ответить
20 000 бойовиків підтягуются
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11.01.2022 08:45 Ответить
РАБссия самая трусливое в Мире дерьмо....Токаєв не даст сбрехать...
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11.01.2022 08:05 Ответить
Чи не пора в ООН зібрать Раду Безпеки і поставить питання: "З боку якої саме країни була здійснена агресія проти Казахстану?" (Бо в статуті ОДКБ саме це може послужить причиною вводу військ ОДКБ в Казахстан!)
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11.01.2022 08:06 Ответить
В ООН и без заседаний понимают, что до вторжения войск ОДКБ никакой иностранной агрессии в Казахстане не было.
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11.01.2022 08:23 Ответить
Говорят , что любая проблема становится проблемой , когда о ней заговорят вслух , то есть озвучат , то есть выскажут позицию
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11.01.2022 08:30 Ответить
А ничего сделать нельзя. ООН не может апеллировать к внутренним документам/уставам других организаций, будь то НАТО или ОДКБ.
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11.01.2022 08:48 Ответить
ООН только могла шипеть из-за одного украинского байрактара и ещё по поводу Бандеры .
а когда убили за день 200 человек и арестовали 8000 в Казахстане , то ООН этого в упор не увидела
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11.01.2022 08:29 Ответить
Когда ООН "шипела" по поводу Бандерьі и "Байрактаров" ? То российские представители шипели, не ООН .
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11.01.2022 08:34 Ответить
Ага! Он я вчора заговорив про "плагіат" у російській належності Іл-76 вказавши на конструктивні особливості цього літака які говорять про розробку його в КБ "Антонова" так "Кіт Бегемот" півдня заспокоїться не міг - все "проблему" обмусолював!
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11.01.2022 08:40 Ответить
Доказательств ты так и не представил, кроме как - я художник, я так вижу
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11.01.2022 08:50 Ответить
Ну тоді мучся й далі! А мені досить того що мені про це казали "лєтуни" що все життя пролітали на "Анах" та "Ілах" і знають про це не з Інтернет!
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11.01.2022 10:38 Ответить
Пусть сходит в музей Антонова
«Три года назад я был в Киеве на переучивании, в музее АНТК сказали интересную вещь, что разработка Ил-76 ОКБ Антонова. И когда уже была готова техническая документаци, из центра пришел приказ все документы передать в КБ Ильюшина, а антоновам заняться разработкой "Руслана" Вот так будущий "Ан" превратился в нынешний "ИЛ" Неужели это правда?»
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11.01.2022 10:45 Ответить
Кто сказал? Фамилия есть у этого неизвестного анонима?
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11.01.2022 11:28 Ответить
Задолбали уже этими мифами, что в Совке работало только КБ Антонова, а остальные - Туполев, Ильюшин, Яковлев, Мясищев, Бериев, Сухой, Микоян и Гуревич только воровали у него проекты. Потому как русня ничего придумать не может. Правда Антонов сам русня, но это другое
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11.01.2022 11:31 Ответить
Кацапы с этого драли.С 141.
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11.01.2022 09:50 Ответить
Відкрий фото Ан-8 Ан-10 Ан-12 і подивися на їх конструкцію (планер, форму шасі і розташування двигунів) Єдине , у чому різниця між ними і С141 - розмір , турбогвинтові двигуни та їх кількість Планер такий самий (Чи ти хочеш сказать що Ан-8 злетів пізніше С141?!)
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11.01.2022 13:18 Ответить
вообще не похожи. брат летал на Ан12 и ил 76,говорит ничего общего. даже с виду. но раз тебе так хочется...
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11.01.2022 20:15 Ответить
А ти не пробував порівнювать коня Пржевальського "першерона" "гунтера" і "араба? Теж відрізняються один від одного - хоч усі четверо - КОНІ
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11.01.2022 20:24 Ответить
смотрю ты этим и занимаешся.
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11.01.2022 21:42 Ответить
І таким - теж!
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11.01.2022 22:16 Ответить
видкрив.похожи?
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11.01.2022 21:54 Ответить
Тільки різна кількість заклепок
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11.01.2022 22:14 Ответить
сто процентов.близнецы братья
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11.01.2022 22:31 Ответить
І копитом однаково б"ють!
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11.01.2022 22:42 Ответить
б"ють, значит любят
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11.01.2022 22:46 Ответить
Це ВСЕ на що ти здатен?
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11.01.2022 22:49 Ответить
а шо тебе еще от меня надо,картинок с Анами накидать?так в гугле все есть,а кони прживальского мне не интересны.найди другого собеседника
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11.01.2022 22:54 Ответить
Знаєш у чому між нами різниця? Ти тільки картинки роздивляться здатен а я по цих літаках лазив (Навіть чохлить один раз прийшлося Ан-8 - у ШМАС і Ан-12 в полку)
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11.01.2022 23:00 Ответить
не угадал.лазил по Ан12 неоднократно,брат летал, мариупольский полк сейчас расформирован . чехлить не приходилось,значит ты по сравнению со мной конечно же эксперд,спорить не буду.
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11.01.2022 23:11 Ответить
Бухать в кабіні братового Ан-12 і вивчать борт щоб на ньому працювать - різні речі!
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11.01.2022 23:17 Ответить
дурници?дурници ты строчмшь под каждой новостью.спец во всех областях.
"Відкрий фото Ан-8 Ан-10 Ан-12 і подивися на їх конструкцію (планер, форму шасі і розташування двигунів) Єдине , у чому різниця між ними і С141 - розмір , турбогвинтові двигуни та їх кількість Планер такий самий (Чи ти хочеш сказать що Ан-8 злетів пізніше С141?!)"
де ти там планер такий самий побачив?очи повилазили?
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12.01.2022 19:25 Ответить
Я ж тобі писав про коней? Писав Ти відповів що тобі "неинтересно" Так от - пояснюю : так само і з літаками - у них є деякі відмінності однак основа конструкції планера розташування двигунів і конструкції шасі однакові для усієї "лінійки Анів"
Я наприклад не розбираюся в особливостях танків (від т-64 і до Т-82 та їх модифікацій) Але на відміну від тебе я не "усираюся" на форумі в суперечках - хай сперечаються ті хто тямить! Ти ж тут "копитом землю риєш" другий день не тямлячи в особливостях конструкції літаків!
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12.01.2022 19:34 Ответить
ты в конструкции самолетов не бычишь вообще,уж точно не лучше чем я,для тебя все одинаково. в конях может еще и волокешь.пиши о них лучше.
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12.01.2022 19:38 Ответить
В тому-то і справа що "в конструкции самолетов не бычишь вообще" саме ти, а не я Бо я говорю про конкретні речі а ти лише "воздуся сотрясаєш" загальними фразами!
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12.01.2022 19:54 Ответить
вопчем любитель коней пржвальского,давай порешаем,не бычим мы оба и на этом завершим.
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12.01.2022 20:12 Ответить
Ясно На провокацію "шкандалю" я не повівся - не почав лаяться і обзиваться Аргументації у тебе нема ніякої і заперечить тобі мені нічим Так чого ж я повинен "порешать - не бычим мы оба"?
Знаєш - ти мені Рябкова нагадуєш! (замміністра російського) Той теж приблизно таке саме сказав: "Признаємо "статус-кво" між НАТО і Росією на рівні 1997 року!" Ибо мы оба " не бычим!!
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12.01.2022 20:32 Ответить
ну вот, а говоришь не быкуешь,а пытаешся оскорбить, кацапом Рябковым называешь. страшное оскорбление хочу тебе сказать. но я опускаться до такого не буду, только скажу,что ты мне напоминаешь Киву,дрочишь и дрочишь,никак остановиться не можешь.
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12.01.2022 21:00 Ответить
Можеш піти і повіситься з горя!
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12.01.2022 21:19 Ответить
иди втопися в унитазе
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12.01.2022 21:58 Ответить
А мені-то навіщо?! Це ж ти у нас тут "Богом обиженный умом ограниченный" - все пробуєш "з штанів вискочить" щоб мене принизить і спровокувать на "шкандаль"!
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12.01.2022 22:08 Ответить
як навищо?(а меня то за что?да?)ты же раздаешь советы вот и получай ответку.смотрю уже на оскорбления перешел.ты тупенький никак остановиться не можешь.
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12.01.2022 22:13 Ответить
Так ти ж у нас "образився" на мене а не я - на тебе Я з тебе вже другий день сміюся! Так що "вішаться" тобі треба - "ат абиды" - "Не аценили гиганта авиастраительнай мысли" А я так старался!"
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12.01.2022 22:29 Ответить
дуй уже топись, ценитель конского навоза
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12.01.2022 22:32 Ответить
Ой! Ой -йой! "Скисло молоко у курда - він на весь світ образився!" (це не я сказав - це вірменське прислів"я) А в Україні таким "абиженим" як ти кажуть інше : " "Образився? Набери в рот лайна і плюнь мені в пику!"
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12.01.2022 22:59 Ответить
ты и так в лайни.обтекай
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12.01.2022 23:04 Ответить
"Обтікають "абиженниє" А я себе таким не вважаю!
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13.01.2022 00:09 Ответить
Ил-76, это недоделанный проект Ан-100.
Интересная история))))
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11.01.2022 19:01 Ответить
шото не нашел Ан 100.ссылку можно?
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11.01.2022 20:14 Ответить
А Вы почитайте историю создания ИЛ-76 )))).
Каким образом и почему, конструкторский состав (не весь) ОКБ Антонова, оказался в Ташкенте.
Заодно узнаете, что к этому моменту имело ОКБ Ильюшина. Имеются ввиду, наработки по проектам.
Будет ОЧЕНЬ весело почитать.
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11.01.2022 20:49 Ответить
возможно наработки Антонова передали ильюшинцам,это не отменяет возможности того,что антоновцы скопипастили С141(очень похож).в союзе все этим занимались.
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11.01.2022 21:45 Ответить
Я лично общался с "антоновцами" в период испытаний Ан-70.
Имея наработки от Ан-8, Ан-10, Ан-12 и Ан-22, самим "антоновцам", на хрен не всрался какой-то там С-141 ))))
У них и без этого, всё было очень прилично.
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11.01.2022 22:21 Ответить
насчет "недоделанный проект Ан-100" где прочитать можно?
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11.01.2022 22:45 Ответить
Скромная статья))) Кто, как и где делал самолёты. Внимательно читайте.
https://naukatehnika.com/trudovoj-podvig-kb-2.html
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11.01.2022 23:51 Ответить
А вот тут, Вы насмеётесь, как кацапьё, упирается рогом и мгновенно пытается основную тему затереть чем попало)))) Бо, стыдно признаваться.
https://www.forumavia.ru/t/186421/
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12.01.2022 00:09 Ответить
Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·
https://twitter.com/k_yelisieiev/status/1480118266395860993 9 янв.

МЗС досі не оприлюднило офіційну позицію. Страусова позиція не лічить дипломатії і суперечить ухваленій у 2021 «першій в історії» Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Менше піару. Дійте!
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11.01.2022 08:28 Ответить
Если посчитать , что один Ил-76 легко перевозит 200 десантников , а Ан-124 может перевезти до 100 тонн военной техники , то сколько бойцов составили "ограниченньій контингент ОДКБ" вместе с боевой техникой ? И , неужели , всю єту группировку вьіведут через неделю , как надеется Токаев ?
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11.01.2022 08:31 Ответить
Не смешивайте мухи с котлетами.
Изучите разные варианты загрузки Ил-76.
И изучите 100 тонн, военной техники, на одном Ан-124.
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11.01.2022 19:05 Ответить
Посадочньій десант может бьіть и более 200 человек , в Африке наши летуньі возили черньіх на Ан-12 СТОЯ ! А два танка в "Руслан", как раз около 100 тонн и будет. Не по инструкции ? 🙂
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11.01.2022 19:21 Ответить
"Порядочный десант"? Странное определение.
Стоя, никто десантников перевозить не будет. Обезьян в Африке, не считайте. То не десант.
Так вот в загрузке Ил-76 парашютным способом - 125 человек.
Безпарашютным со стандартным оборудованием - 125-140.
С установкой второго этажа - 225 человек. Безпарашютное применение.
Ил-76 может перевезти ОДИН танк.

Ан-124. 440 парашютистов-десантников или 880 солдат с полным снаряжением. Но никогда, парашютным способом не пробовали. Бо, ну его нафиг. Собрать невозможно.
Три танка. С дуру всё можно)))
Вот только, Вы видели танки ОДКБ в Казахстане?
Все видят БТР-80. Самое тяжёлое, что питащили. В Ил-76, влазит аж ДВЕ штуки.
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11.01.2022 19:38 Ответить
Нам это в +еще бы китай провел учения на границе с парашей
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11.01.2022 08:39 Ответить
Удивительно, что ни один самолёт не навернулся об земную твердь!
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11.01.2022 09:39 Ответить
 
 