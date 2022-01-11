Токаєв призначив Смаїлова новим прем'єром Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення нового прем’єр-міністра республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Казахстану.
"Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича Прем'єр-міністром Республіки Казахстан", - йдеться в указі.
Після відставки уряду 5 січня Смаїлов виконував обов'язки його голови.
Протягом останніх 15 років Смаїлов обіймав високі посади у МЗС Казахстану, міністерстві фінансів, державному агентстві статистики.
Також він був помічником президента країни, віце-прем'єром та міністром фінансів.
Топ коментарі
+3 A San
показати весь коментар11.01.2022 09:39
+2 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар11.01.2022 09:30
+1 olele
показати весь коментар11.01.2022 09:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.
1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Ка
захсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.