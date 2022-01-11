Токаєв призначив Смаїлова новим прем'єром Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення нового прем’єр-міністра республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Казахстану.

"Призначити Смаїлова Аліхана Асхановича Прем'єр-міністром Республіки Казахстан", - йдеться в указі.

Після відставки уряду 5 січня Смаїлов виконував обов'язки його голови.

Протягом останніх 15 років Смаїлов обіймав високі посади у МЗС Казахстану, міністерстві фінансів, державному агентстві статистики.

Також він був помічником президента країни, віце-прем'єром та міністром фінансів.

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