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Казахстан (778) назначение (2144) Токаев (62)

Токаев назначил Смаилова новым премьером Казахстана

Токаев назначил Смаилова новым премьером Казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Казахстана.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича Премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе.

После отставки правительства 5 января Смаилов исполнял обязанности его главы.

В последние 15 лет Смаилов занимал высокие должности в МИД Казахстана, министерстве финансов, государственном агентстве статистики.

Также он являлся помощником президента страны, вице-премьером и министром финансов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Казахстане ожидают назначения нового правительства

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Топ комментарии
+3
Мені здається ,що це ні до чого. Основна мета - це пов'язати кров'ю всіх президентів ОДКБ. Назад тепер дороги немає.
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11.01.2022 09:39
+2
Зачем нам это знать.
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11.01.2022 09:30
+1
нєєє, то історія не про газ, а про уран

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11.01.2022 09:31
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Газ по чём будет? Вот в чём вопрос.
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11.01.2022 09:29 Ответить
Зачем нам это знать.
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11.01.2022 09:30 Ответить
нєєє, то історія не про газ, а про уран

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11.01.2022 09:31 Ответить
Мені здається ,що це ні до чого. Основна мета - це пов'язати кров'ю всіх президентів ОДКБ. Назад тепер дороги немає.
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11.01.2022 09:39 Ответить
Ар'єв реально думає що за добу можна підготувати протести в Казахстані
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11.01.2022 09:52 Ответить
у авторитарній сатрапії з розкладеними москвою спецслужбами можливо всьо
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11.01.2022 09:54 Ответить
...і нічого "раптом" там не буває - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450611/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450611/

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11.01.2022 10:03 Ответить
Хімік-характерник@geterogen



В Казахстані місцями повертається інтернет і потроху починають описувати з перших очей, що бачили.

1. Початок революції там точно був і люди дійсно почали виходити на вулиціна протест.
2. Але в якийсь момент випустили зеків, при тому випустили їх у спальних районах.
3. Зеки почали влаштовувати погроми і кіпіш, залякувати місцевих. Тому всі люди, які були готові приєднатись до протестів, готувати їжу, нести теплі речі, просто були змушені лишатись вдома і берегти себе і своє майно.
4. При тому, зеки були на вулицях не лише великих міст, але і у середніх передмістях. Подібне пробував зробити і Янукович, зеки і тітушня були і на Нивках, але масштаб не можна порівняти. Казахсабська верхівка вивчила уроки янука.
5. Хто випустив зеків? Вважають, що це могла бути команда як Назарбаєва, так і Токаєва. Цілком можливо, що обидва знали цей план, але кожен мав свій розрахунок, жоден з яких не спрацював.
6. Зеків випустило місцеве КДБ (КНБ) - зокрема, прямо вказують на Масімова. Зброю їм дали також кнб-шники.
7. Масімов літав на зустріч в москву разом з Назарбаєвим і Токаєвим.
8. Підозрюють, що Назарбаєв в москві домовлявся щодо наслідника і що це могла бути донька.
9. Також впевнені, що Масімов випустив зеків не за командою Назарбаєва чи Токаєва. Сам він зараз заарештований, а кнб-шники кінчають самогубством і ходять чутки, що більше ніж двоє вже померли.
10. Думають, що Масімов міг влаштувати заворуху з зеками для того, аби самому отримати президентство, або для когось зближеного. Тому він і не тікав з країни.
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11.01.2022 09:41 Ответить
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11.01.2022 09:45 Ответить
У них свой 95-й квартал😁😁
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11.01.2022 09:46 Ответить
Вже остаточно зрозуміло, що події в Казахстані - це використання невдоволення населення економічними рішеннями влади задля встановлення маріонеточного підконтрольного РФ режиму та посилення військової присутності на території країни. І надумані "іноземні терористи" - це лише жалюгідна спроба хоч якось легітимізувати введення військ та розстріли казахів, які справді були проти диктаторського режиму. Відключення мобільного зв"язку та інтернету наочно довело, що навіть сьогодні можна легко ізолювати в інформаційному просторі цілу країну, яка займає територію рівну трьом Українам. Відсутність інформації призвела до бездіяльності міжнародних організацій та структур і це дозволило здійснити РФ фактичне захоплення влади в Казахстані.
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11.01.2022 09:59 Ответить
И вот вместо свободного государства Казахстан мы видим очередную рашковскую губернию. Сочувствую казахам
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11.01.2022 11:12 Ответить
 
 