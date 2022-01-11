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Вінницька область (986) Нацполіція (14881) катування (581) Рівненщина (1133) Чернігівщина (1581) знущання (78) ДБР (3303)

У трьох областях поліцейські знущалися із затриманих, - ДБР

У трьох областях поліцейські знущалися із затриманих, - ДБР

Держбюро розслідувань викрило поліцейських Рівненської, Чернігівської та Вінницької областей, які знущалися із затриманих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Так, співробітники ДБР повідомили про підозру слідчому Гайсинського райуправління поліції у Вінницькій області, який незаконно затримав та побив неповнолітнього хлопця.

У липні 2021 року поліцейський приїхав до села Ольгопіль для проведення обшуку в межах кримінального провадження щодо незаконної рубки лісу. Місцеві мешканці не побачили відповідної ухвали слідчого судді та вирішили не допускати поліцейського до свого помешкання.

Неповнолітній родич сім’ї знімав усі слідчі дії на телефон. Пізніше це кваліфікували, як "погрозу працівнику правоохоронного органу" та затримали хлопця. Лейтенант поліції, який проводив затримання, достовірно знав, що юнак є неповнолітнім. А затримання неповнолітніх можливе лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Слідчий надягнув на юнака кайданки та зі спільниками поставив хлопця на коліна, та бив його до втрати свідомості.

Після чого хлопця доставили до відділення поліції, де він пробув близько 17 годин. За рішенням прокурора Вінницької обласної прокуратури лейтенанта поліції було звільнено. Наразі встановлюються особи спільників, які були причетними до побиття неповнолітнього.

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Підозру за побиття затриманого повідомили й інспектору взводу Управління патрульної поліції в Рівненській області. 

Встановлено, що 8 травня 2020 року патрульні затримали чоловіка, який перебував напідпитку та порушував громадський порядок на території залізничного вокзалу.

Затриманий відмовився поїхати з поліцейськими на освідування та почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців.

Тоді інспектор взводу кілька разів вдарив його ногою, повалив на землю та притис коліном до землі, надавивши поблизу шиї. Патрульний бив чоловіка головою об асфальт та долонями по обличчю. Після чого він відвіз затриманого до залізничних колій, де зняв кайданки та залишив без надання медичної допомоги.

У результаті побоїв затриманий отримав тілесні ушкоджень середньої тяжкості. Наразі за рішенням суду правоохоронця відсторонено від посади.

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Також завершено досудове розслідування стосовно інспектора патрульної поліції Чернігівського райуправління поліції, через дії якого громадянин отримав інвалідність.

У січні 2020 року під час чергування правоохоронець з колегою на службовому авто переслідували водія скутера, який їхав без реєстраційного номера. Коли водій скутера зменшив швидкість один з правоохоронців без попередження та вимоги зупинитися підбіг до нього та вдарив кулаком у плече.

Злякавшись, чоловік намагався залишити місце пригоди, але поліцейський заскочив на скутер і вже під час руху продовжував бити та душити чоловіка.

Після того, як громадянин впав та  знепритомнів, правоохоронець продовжив його бити. Свідками цього стали кілька перехожих. Потерпілий потрапив до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, і як наслідок отримав інвалідність.

Поліцейські запропонували постраждалому оплатити його лікування, аби той не подавав заяву, але обіцянку не виконали. Крім того, вони намагалися запевнити чоловіка, що знайшли його вже лежачого на узбіччі дороги.

Всі фігуранти кримінальних проваджень підозрюються у перевищенні службових повноважень, що супроводжувались насильством та погрозою застосування насильства, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, а у слідчий Гайсинського райуправління – у завідомо незаконному затриманні (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Топ коментарі
+8
Просрали реформу поліції, змішали з лайном тих людей, хто дійсно робив зміни в кращий бік, залишили на керівних посадах головних корупціонерів... Тобто нічого не змінилося. Тому і не дивно, що поліція - це ще міліція.
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11.01.2022 10:37
+4
Каждому мусору пятнашкой по рогам ..
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11.01.2022 10:35
+2
Підняти зарплатню їм треба з січня, а то до лютого можемо не дожити.
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11.01.2022 10:37
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Каждому мусору пятнашкой по рогам ..
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11.01.2022 10:35 Відповісти
Просрали реформу поліції, змішали з лайном тих людей, хто дійсно робив зміни в кращий бік, залишили на керівних посадах головних корупціонерів... Тобто нічого не змінилося. Тому і не дивно, що поліція - це ще міліція.
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11.01.2022 10:37 Відповісти
90% просто повернулися на посади через "суд". Без суду ми сидітимемо в лайні вічно. Як створити (бо змінити неможливо) систему правосуддя я не знаю. Скажімо, Ви можете для себе назвати з десяток людей, що за своїми моральними якостями могли б бути суддями? Особисто я не можу.
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11.01.2022 10:42 Відповісти
Так я про що? Ідейні пішли, сміття повернулося. Судді розглядають свої посади, як джерело збагачення... Не знаю які зараз розцінки, але раніше, була інформація, у київському окрузі за призначення на посаду судді платити 150 тис.$. Тобто "вкладали гроші в розвиток бізнесу".
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11.01.2022 10:47 Відповісти
это, что? камень в Петра Алексеича и Арсена Борисовича....
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11.01.2022 11:14 Відповісти
В усіх.
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11.01.2022 12:55 Відповісти
Підняти зарплатню їм треба з січня, а то до лютого можемо не дожити.
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11.01.2022 10:37 Відповісти
Я спочатку прочитав :"...Поліцейські в трьох областях знущались із затриманих з ДБР..."
І подумав: так їм і треба
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11.01.2022 10:39 Відповісти
так добавте мусорам еще один лимонард к ЗП - на восстановление сил
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11.01.2022 10:42 Відповісти
Шо там по закону про образу поліцейських - ще актуально?
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11.01.2022 10:46 Відповісти
Тільки в трьох областях знайшли?Значить,було завдання знайти лишень в трьох областях,щоб ота мусорська сваволя не виглядала системною.А це на відміну від колишніх поодиноких випадків стало системою.І почалась вона коли Аваков з цілим кодлом нардепів приперся в суд захищати копа Олійника,який вбив невинного хлопця впритул через вітрове скло...А перед тим випустивши три обойми куль по втікаючій автівці на людній вулиці...Там ще був і Кличко,але заради виправдання скажу,що він так і не зрозумів,нащо його в суд привели...Так що маємо що маємо,замість спокійних пузатих гаїшників прийшли молоді злі шакали,справжня тупа мусорня,яка нічого не боїться бо нічого не знає...Вони навіть наважились на якийсь "тихий страйк" заради підвищення собі виплат...
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11.01.2022 10:53 Відповісти
.. а как поживают насильники из Кагарлыка? Все эти отчеты слова доброго не стоят.. просто показуха.. Таких кадров увольнять нельзя - скоро кацапы ввалятся.. кто за нами присматривать будет??
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11.01.2022 11:16 Відповісти
Де крутий міністр-реформатор Аваков?
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11.01.2022 11:30 Відповісти
Повышение зарплат полицейским должно в корне изменить ситуацию!!!(Не принимайте всерьёз).
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11.01.2022 11:41 Відповісти
Да не "в трех областях полицейские издевались над задержанными", а просто в трёх областях этих тварей "схватили за руку"...
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11.01.2022 11:46 Відповісти
"Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу. Далі буде", - резюмував Монастирський."
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11.01.2022 12:03 Відповісти
 
 