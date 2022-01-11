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Винницкая область (1009) Нацполиция (16195) пытки (817) Ривненщина (1194) Черниговщина (1482) издевательство (131) ГБР (2820)

В трех областях полицейские издевались над задержанными, - ГБР

В трех областях полицейские издевались над задержанными, - ГБР

Госбюро расследований разоблачило полицейских Ривненской, Черниговской и Винницкой областей, издевавшихся над задержанными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Так, сотрудники ГБР сообщили о подозрении следователю Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области, незаконно задержавшему и избившему несовершеннолетнего парня.

В июле 2021 года полицейский приехал в село Ольгополь для проведения обыска в рамках уголовного производства по незаконной рубке леса. Местные жители не увидели соответствующего определения следственного судьи и решили не допускать полицейского в свой дом.

Несовершеннолетний родственник снимал все следственные действия на телефон. Позже это квалифицировали как "угрозу работнику правоохранительного органа" и задержали парня. Лейтенант полиции, проводивший задержание, достоверно знал, что юноша несовершеннолетний. А задержание несовершеннолетних возможно только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Следователь надел на юношу наручники и с сообщниками поставил парня на колени и бил его до потери сознания.

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После чего молодого человека доставили в отделение полиции, где он пробыл около 17 часов. По решению прокурора Винницкой областной прокуратуры лейтенант полиции был уволен. В настоящее время устанавливаются лица сообщников, причастных к избиению несовершеннолетнего.

Подозрение за избиение задержанного сообщили и инспектору взвода Управления патрульной полиции в Ривненской области.

Установлено, что 8 мая 2020 года патрульные задержали подвыпившего мужчину, который нарушал общественный порядок на территории железнодорожного вокзала.

Задержанный отказался поехать с полицейскими на признание и начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей.

Тогда инспектор взвода несколько раз ударил его ногой, повалил на землю и прижал коленом к земле, надавив вблизи шеи. Патрульный бил мужчину головой об асфальт и ладонями по лицу. После чего он отвез задержанного к железнодорожным путям, где снял наручники и оставил без оказания медицинской помощи.

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В результате побоев задержанный получил телесные повреждения средней тяжести. По решению суда правоохранитель отстранен от должности.

Также завершено досудебное расследование по инспектору патрульной полиции Черниговского райуправления полиции, из-за действий которого гражданин получил инвалидность.

В январе 2020 года во время дежурства страж порядка с коллегой на служебном авто преследовали водителя скутера, который ехал без регистрационного номера. Когда водитель скутера сбавил скорость один из правоохранителей без предупреждения и требования остановиться подбежал к нему и ударил кулаком в плечо.

Испугавшийся мужчина пытался покинуть место происшествия, но полицейский заскочил на скутер и уже во время движения продолжал избивать и душить мужчину.

После того как гражданин упал и потерял сознание, правоохранитель продолжил его избивать. Свидетелями этого стали несколько прохожих. Пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, и в результате получил инвалидность.

Полицейские предложили пострадавшему оплатить его лечение, чтобы тот не подавал заявление, но обещание не выполнили. Кроме того, они пытались заверить мужчину, что нашли его уже лежащего на обочине дороги.

Все фигуранты уголовных производств подозреваются в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и угрозой применения насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, действиями, а у следователь Гайсинского райуправления – в заведомо незаконном задержании (ч. 1 ч. 1 ст. 2 статьи 365, ч. 1 статьи 371 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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Топ комментарии
+8
Просрали реформу поліції, змішали з лайном тих людей, хто дійсно робив зміни в кращий бік, залишили на керівних посадах головних корупціонерів... Тобто нічого не змінилося. Тому і не дивно, що поліція - це ще міліція.
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11.01.2022 10:37
+4
Каждому мусору пятнашкой по рогам ..
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11.01.2022 10:35
+2
Підняти зарплатню їм треба з січня, а то до лютого можемо не дожити.
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11.01.2022 10:37
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Каждому мусору пятнашкой по рогам ..
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11.01.2022 10:35 Ответить
Просрали реформу поліції, змішали з лайном тих людей, хто дійсно робив зміни в кращий бік, залишили на керівних посадах головних корупціонерів... Тобто нічого не змінилося. Тому і не дивно, що поліція - це ще міліція.
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11.01.2022 10:37 Ответить
90% просто повернулися на посади через "суд". Без суду ми сидітимемо в лайні вічно. Як створити (бо змінити неможливо) систему правосуддя я не знаю. Скажімо, Ви можете для себе назвати з десяток людей, що за своїми моральними якостями могли б бути суддями? Особисто я не можу.
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11.01.2022 10:42 Ответить
Так я про що? Ідейні пішли, сміття повернулося. Судді розглядають свої посади, як джерело збагачення... Не знаю які зараз розцінки, але раніше, була інформація, у київському окрузі за призначення на посаду судді платити 150 тис.$. Тобто "вкладали гроші в розвиток бізнесу".
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11.01.2022 10:47 Ответить
это, что? камень в Петра Алексеича и Арсена Борисовича....
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11.01.2022 11:14 Ответить
В усіх.
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11.01.2022 12:55 Ответить
Підняти зарплатню їм треба з січня, а то до лютого можемо не дожити.
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11.01.2022 10:37 Ответить
Я спочатку прочитав :"...Поліцейські в трьох областях знущались із затриманих з ДБР..."
І подумав: так їм і треба
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11.01.2022 10:39 Ответить
так добавте мусорам еще один лимонард к ЗП - на восстановление сил
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11.01.2022 10:42 Ответить
Шо там по закону про образу поліцейських - ще актуально?
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11.01.2022 10:46 Ответить
Тільки в трьох областях знайшли?Значить,було завдання знайти лишень в трьох областях,щоб ота мусорська сваволя не виглядала системною.А це на відміну від колишніх поодиноких випадків стало системою.І почалась вона коли Аваков з цілим кодлом нардепів приперся в суд захищати копа Олійника,який вбив невинного хлопця впритул через вітрове скло...А перед тим випустивши три обойми куль по втікаючій автівці на людній вулиці...Там ще був і Кличко,але заради виправдання скажу,що він так і не зрозумів,нащо його в суд привели...Так що маємо що маємо,замість спокійних пузатих гаїшників прийшли молоді злі шакали,справжня тупа мусорня,яка нічого не боїться бо нічого не знає...Вони навіть наважились на якийсь "тихий страйк" заради підвищення собі виплат...
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11.01.2022 10:53 Ответить
.. а как поживают насильники из Кагарлыка? Все эти отчеты слова доброго не стоят.. просто показуха.. Таких кадров увольнять нельзя - скоро кацапы ввалятся.. кто за нами присматривать будет??
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11.01.2022 11:16 Ответить
Де крутий міністр-реформатор Аваков?
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11.01.2022 11:30 Ответить
Повышение зарплат полицейским должно в корне изменить ситуацию!!!(Не принимайте всерьёз).
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11.01.2022 11:41 Ответить
Да не "в трех областях полицейские издевались над задержанными", а просто в трёх областях этих тварей "схватили за руку"...
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11.01.2022 11:46 Ответить
"Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу. Далі буде", - резюмував Монастирський."
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11.01.2022 12:03 Ответить
 
 