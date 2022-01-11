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Коронавірус підвищує ризик розвитку діабету у дітей, - вчені

Коронавірус підвищує ризик розвитку діабету у дітей, - вчені

Вчені Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провели дослідження, яке показало, що серед дітей, які перехворіли на COVID-19, підвищується ризик розвитку діабету 1 або 2 типу.

Нові діагнози діабету у дітей тепер ставлять удвічі частіше, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Під час дослідження вчені вивчили дані близько 1,8 мільйона дітей із двох великих медичних закладів: IQVIA (1,7 мільйона дітей) та HealthVerity (майже 900 000 дітей). З березня 2020 по червень 2021 кількість випадків діабету у дітей збільшилася. Ризик розвитку захворювання був вищим, якщо дитина хворіла на коронавірус. У разі перенесення респіраторного захворювання, не пов'язаного з COVID-19, ризик розвитку діабету не підвищувався.

В одному наборі даних дослідники виявили 2,6-кратне збільшення нових випадків діабету серед дітей. У другому наборі даних вони виявили збільшення на 30%. Водночас, вчені наголошують, що навіть збільшення на 30% – уже доволі серйозний показник.

Вчені зазначають, що отримані результати потребують додаткових довгострокових досліджень. Вони також наполягають на тому, що медики повинні спостерігати дітей щодо розвитку діабету протягом декількох місяців після перенесеного COVID-19.

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Топ коментарі
+11
Мені здається те що продається в магазинах - фальсифікат масла, сирів, йогуртів та ін. молочки, печиво на пальмових жирах, мясні вироби в яких немає мяса і т.д. викликають разів в 1000 більше випадків діабету ніж цей нещасний вірус. І головне ніхто це не хоче контролювати якість продуктів щоб потурбуватись про "нещасних" діток!
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11.01.2022 15:20
+5
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11.01.2022 15:21
+3
хіба ж тільки в дітей і хіба лиш діабету..?
вже й спеціалізація є лікарська "ковідолог"...
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11.01.2022 15:12
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хіба ж тільки в дітей і хіба лиш діабету..?
вже й спеціалізація є лікарська "ковідолог"...
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11.01.2022 15:12 Відповісти
Все дети должны заниматься спортом . Нет возможности и желания , просто гулять , шевелиться ? Многие дети , как тюлени сидят дома , прилипшие к интернету . Мама и папа радуются , чадо дома , под присмотром . А на самом деле , растёт больное , скрытное , неадекватное .
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11.01.2022 15:20 Відповісти
Мені здається те що продається в магазинах - фальсифікат масла, сирів, йогуртів та ін. молочки, печиво на пальмових жирах, мясні вироби в яких немає мяса і т.д. викликають разів в 1000 більше випадків діабету ніж цей нещасний вірус. І головне ніхто це не хоче контролювати якість продуктів щоб потурбуватись про "нещасних" діток!
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11.01.2022 15:20 Відповісти
Мне, тоже, кажется, что пордукты со вкусом еды, котрые нам продают в магазинах и есть причина диабетов, рака и всех, прочих, нереспираторных болезней. На этот несчастный коронавирус, уже столько собак навешали, что ему пора в суд обращаться с иском по защите чести и достоинства...
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11.01.2022 18:58 Відповісти
Это вброс делается,чтоб вакцинировать детей чуть ли не в первый день после рождения.Апетит растет)
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11.01.2022 19:26 Відповісти
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11.01.2022 15:21 Відповісти
с введением карточек на сахар и смаколыкы, риск заболевания диабетом у нарида резко снизится.
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11.01.2022 15:25 Відповісти
Ну и когдаже эти ученые на Китай подадут в мировой суд???????? Через 100лет? А ВОЗ запустил новые пугалки(пукалки),что через 4-6 недель пол Европы заболеет макроном(ковид).Как мы все и знали РЕШАЮЩАЯ АТАКА МП СО ШПРИЦАМИ НА ЛЮДЕЙ НАЧНЕТСЯ с 1 ФЕВРАЛЯ. Мир должен приготовиться к ответу!!!
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11.01.2022 16:04 Відповісти
Диабет у детей? А инфаркты и инсульты коронавирус у детей не вызывает?
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11.01.2022 18:59 Відповісти
Так быстро провели иследования.Между прочим другие ученые заметили увелечение груди и писюна,если первое на пол размера,второе на 5см)
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11.01.2022 19:20 Відповісти
 
 