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Коронавирус повышает риск развития диабета у детей, - ученые

Коронавирус повышает риск развития диабета у детей, - ученые

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование, показавшее, что среди детей, переболевших COVID-19, повышается риск развития диабета 1 или 2 типа.

Новые диагнозы диабета у детей теперь ставят вдвое чаще, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В ходе исследования ученые изучили данные около 1,8 миллиона детей из двух крупных медицинских учреждений: IQVIA (1,7 миллиона детей) и HealthVerity (почти 900 000 детей). С марта 2020 по июнь 2021 года количество случаев диабета у детей увеличилось. Риск развития заболевания был выше, если ребенок болел коронавирусом. В случае же перенесения респираторного заболевания, не связанного с COVID-19, риск развития диабета не повышался.

В одном наборе данных исследователи обнаружили 2,6-кратное увеличение новых случаев диабета среди детей. Во втором наборе данных они обнаружили увеличение на 30%. Вместе с тем, ученые подчеркивают, что даже увеличение на 30% - уже достаточно серьезный показатель.

Ученые отмечают, что полученные результаты требуют дополнительных долгосрочных исследований. Они также настаивают на том, что медики должны наблюдать детей на предмет развития диабета в течение нескольких месяцев после перенесенного COVID-19.

Также читайте: В США из-за "Омикрона" фиксируют пик госпитализаций детей до 5 лет, - Центр по контролю заболеваний

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Топ комментарии
+11
Мені здається те що продається в магазинах - фальсифікат масла, сирів, йогуртів та ін. молочки, печиво на пальмових жирах, мясні вироби в яких немає мяса і т.д. викликають разів в 1000 більше випадків діабету ніж цей нещасний вірус. І головне ніхто це не хоче контролювати якість продуктів щоб потурбуватись про "нещасних" діток!
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11.01.2022 15:20
+5
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11.01.2022 15:21
+3
хіба ж тільки в дітей і хіба лиш діабету..?
вже й спеціалізація є лікарська "ковідолог"...
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11.01.2022 15:12
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хіба ж тільки в дітей і хіба лиш діабету..?
вже й спеціалізація є лікарська "ковідолог"...
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11.01.2022 15:12 Ответить
Все дети должны заниматься спортом . Нет возможности и желания , просто гулять , шевелиться ? Многие дети , как тюлени сидят дома , прилипшие к интернету . Мама и папа радуются , чадо дома , под присмотром . А на самом деле , растёт больное , скрытное , неадекватное .
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11.01.2022 15:20 Ответить
Мені здається те що продається в магазинах - фальсифікат масла, сирів, йогуртів та ін. молочки, печиво на пальмових жирах, мясні вироби в яких немає мяса і т.д. викликають разів в 1000 більше випадків діабету ніж цей нещасний вірус. І головне ніхто це не хоче контролювати якість продуктів щоб потурбуватись про "нещасних" діток!
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11.01.2022 15:20 Ответить
Мне, тоже, кажется, что пордукты со вкусом еды, котрые нам продают в магазинах и есть причина диабетов, рака и всех, прочих, нереспираторных болезней. На этот несчастный коронавирус, уже столько собак навешали, что ему пора в суд обращаться с иском по защите чести и достоинства...
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11.01.2022 18:58 Ответить
Это вброс делается,чтоб вакцинировать детей чуть ли не в первый день после рождения.Апетит растет)
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11.01.2022 19:26 Ответить
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11.01.2022 15:21 Ответить
с введением карточек на сахар и смаколыкы, риск заболевания диабетом у нарида резко снизится.
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11.01.2022 15:25 Ответить
Ну и когдаже эти ученые на Китай подадут в мировой суд???????? Через 100лет? А ВОЗ запустил новые пугалки(пукалки),что через 4-6 недель пол Европы заболеет макроном(ковид).Как мы все и знали РЕШАЮЩАЯ АТАКА МП СО ШПРИЦАМИ НА ЛЮДЕЙ НАЧНЕТСЯ с 1 ФЕВРАЛЯ. Мир должен приготовиться к ответу!!!
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11.01.2022 16:04 Ответить
Диабет у детей? А инфаркты и инсульты коронавирус у детей не вызывает?
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11.01.2022 18:59 Ответить
Так быстро провели иследования.Между прочим другие ученые заметили увелечение груди и писюна,если первое на пол размера,второе на 5см)
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11.01.2022 19:20 Ответить
 
 