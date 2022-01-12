США очікують від РФ роз'яснень щодо нових військових навчань поблизу України
У США очікують, що в рамках зняття напруженості стосовно ситуації навколо кордонів України РФ надасть роз'яснення щодо нових військових навчань, які проводяться, або зовсім припинить їх.
Про це заявив офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Про початок навчань військ країни-агресора у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях було оголошено одразу після того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що сигналом з боку Росії до деескалації стане "повернення військ до казарм".
"Ми вважаємо, що в даному випадку деескалація передбачала б повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання", - сказав Прайс під час брифінгу.
Також він зазначив, що прогрес у переговорах Росії та США щодо деескалації може статися лише у разі не нагнітання проблемних питань.
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12.01.2022, 01:43 • 2545 • https://uainfo.org/blognews/1641944617-rosiya-prigotuvala-plan-sabotazhu-v-********-nuland.html#mc-container 0
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.
Як пише https://ukrainian.voanews.com/a/nuland-rosiya-ukraina/6392625.html Голос Америки , таку заяву вона зробила у вівторок, інформує https://uainfo.org UAINFO.org .
Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.
"Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.
Конгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Заступниця держсекретаря сказала, що РФ "вивергнула дезінформацію та брехню" про Україну, Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс для того, щоб виправдати свої дії.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641889828-uroki-peresa-ta-kennedi-chomu-shantazh-putina-ne-nalyakae-.html Уроки Переса та Кеннеді. Чому шантаж Путіна не налякає, а зміцнить НАТО
Нуланд підкреслила, що агресором виступає Росія. В Україні не збиралися загрожувати РФ, нагадала вона.
"Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Нуланд підкреслила, що НАТО не загрожує Росії, а рішення щодо членства ухвалюють лише країни, які прагнуть стати членами Альянсу, та країни-члени.
пора бы ему как-то поддержать США )))) в вопросе безопасности Украины...
а то такое впечатление что оно постоянно в своей нирване... (со скумбрией по 8 ))))))
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
Це Росія порушила Будапештський меморандум.
Вона порушила договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією.
Це Росія вчинила міжнародний злочин і захопила території після Другої світової війни, коли анексувала Крим і вторглася на територію Донецької і Луганської областей.
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
(из разъяснений по поводу новых военных учений)