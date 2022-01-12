США очікують від РФ роз'яснень щодо нових військових навчань поблизу України

У США очікують, що в рамках зняття напруженості стосовно ситуації навколо кордонів України РФ надасть роз'яснення щодо нових військових навчань, які проводяться, або зовсім припинить їх.

Про це заявив офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Про початок навчань військ країни-агресора у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях було оголошено одразу після того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що сигналом з боку Росії до деескалації стане "повернення військ до казарм".

"Ми вважаємо, що в даному випадку деескалація передбачала б повернення російських військовослужбовців до казарм, роз'яснення щодо цих маневрів або їх припинення, а також повернення важких озброєнь до місць їхнього звичайного зберігання", - сказав Прайс під час брифінгу.

Також він зазначив, що прогрес у переговорах Росії та США щодо деескалації може статися лише у разі не нагнітання проблемних питань.

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