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Майже половина автопарку поліції - це старі, технічно зношені автомобілі, - Клименко

Майже половина автопарку поліції - це старі, технічно зношені автомобілі, - Клименко

Щороку купують 1000-1200 авто для патрульної поліції, кримінального блоку тощо.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Поліція, незважаючи на брак кадрів, реформується, зазначив він.

"Проєкт "Поліцейський офіцер громади". Ми ж розуміємо, що молодь із сіл виїжджає до міст. Хто залишиться допомагати сільському населенню? А от ПОГ – це якраз той поліцейський, який і працює, і живе в громаді. Доступний місцевим мешканцям в режимі 24/7", - пояснив Клименко.

Голова Нацполіції зазначив, що було створено спецназ КОРД та ТОР. 

"Переозброїли поліцію спецпризначення, переоснащуємо кінологічну та вибухотехнічні служби, закінчили переоснащення криміналістичної служби.

Читайте також: Минулого року звільнились майже 9,5 тис. поліцейських. Спецназівці йдуть в ДБР чи БЕБ, бо там зарплата в рази більша, - Клименко

Верховна Рада проголосувала 1,5 роки тому закон про дізнання. Ми не отримали ніякого додаткового ресурсу під цю службу, але укріпляємо її. А дізнавач – це в принципі головна людина разом із дільничним чи поліцейським офіцером громади у сільській місцевості", - додав він.

Також Клименко звернув увагу на те, що правоохоронцям не вистачає пального.

"Автопарк поліції майже на половину – це ще старі, технічно зношені автомобілі. Щороку ми купуємо 1000-1200 авто для патрульної поліції, кримінального блоку тощо", - підсумував голова Нацполіції.

Інтерв'ю з Ігорем Клименко для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Зарплата поліцейського на 15% менша, ніж середня зарплата у цивільних, - Клименко

Автор: 

авто (6167) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+15
Угу, ездить надо уметь
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12.01.2022 11:01
+13
Не свистите. Не видел мусоров на старых машинах. У нас полицайня финансируется в десятки раз лучше чем армия. А то что полицаи не умеют ездить и разбивают машины быстрее чем закупают новые так перестаньте наркоманов, проституток и алкашей в полицию набирать.
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12.01.2022 11:03
+9
После событий в Казахстане у нас власть заговорила о повышении зарплат и о закупке новой технике мусорам. Совпадение? Думаете вас мусора от народа защитят? Януковощ тоже думал
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12.01.2022 11:09
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все уже украдено
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12.01.2022 10:59 Відповісти
да если 99% аварий в состоянии придурковатости дебильности наркотиков и водки делают и убивают авто сами же тупорыле ПОЛИЦАИ....
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12.01.2022 12:52 Відповісти
Якщо президент брехати почав ще до виборів і продовжує брехати щодня, то чому поліцейським не можна робити те саме?
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12.01.2022 11:01 Відповісти
Угу, ездить надо уметь
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12.01.2022 11:01 Відповісти
Автомобили, которые по непонятным причинам не восстанавливают. На сегодняшний день катастрофически не хватает Приусов. Полицейские приезжают на вызов с других районов, в машинах уже по четыре патрульных. Что будет дальше? Как полиция будет функционировать дальше? Зато громко бьем себя в грудь, как у нас все хорошо, как наша реформа удалась. Только на этой парковке( Одесса) находится более 30 автомобилей, не говоря уже о тех которые на штрафплощадках. Как можно видеть на видео, некоторые автомобили в салоне разбираются, для чего? Разворовывают государственное имущество?
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12.01.2022 11:03 Відповісти
вы не видели какие долбоящеры за рулем тех приусов ездили? права получил - и вперед на патрулирование.... чему удивляться что пол автопарка расхерачили?
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12.01.2022 11:27 Відповісти
Просто некомпетентная власть разваливает своими решениями государственные институции! Вот и все!
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12.01.2022 11:29 Відповісти
Так эти авто били со времён Авакова .😀😀
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12.01.2022 11:36 Відповісти
Це не считаеться. Це безоплатна допомога. Як прийшло - так і пішло.
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12.01.2022 11:04 Відповісти
шо Апять приусы новые бить будут?
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12.01.2022 11:02 Відповісти
Дуже добре. В кожне село - по дізнавачу, дільничому та офіцеру. По авто кожному. Приміщення, секретарку, звязок, три компьютери, з виходом на порнхаб. Не забути по 20 000 зарплати та премії та відпустки.
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12.01.2022 11:03 Відповісти
Не свистите. Не видел мусоров на старых машинах. У нас полицайня финансируется в десятки раз лучше чем армия. А то что полицаи не умеют ездить и разбивают машины быстрее чем закупают новые так перестаньте наркоманов, проституток и алкашей в полицию набирать.
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12.01.2022 11:03 Відповісти
В нас наркоман на головній посаді, а його шлюхи в ВР засідають, а забухать на пару неділь то для них свята справа.
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12.01.2022 11:10 Відповісти
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12.01.2022 11:06 Відповісти
Ето пздц. будет. И чем же мы будем отличаться от Рашки? Возвращаемся в Таежный союз. И зачем воевать за ето государство где народ душат всеми способами?
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12.01.2022 11:12 Відповісти
Зеленский это такая большая спецоперация по уничтожению независимости Украины. Не может подписать указ о капитуляции, значит будет уничтожать все , что может.
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12.01.2022 11:32 Відповісти
Добро пожаловать в полицейское государство!!! Украина свободная страна? Ню-ню.
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12.01.2022 11:15 Відповісти
мне нравится. Как штраф так зразу 17000грн. Других цифр нет?
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12.01.2022 11:18 Відповісти
Телефон только по паспорту. Продукты по талонам. Машину в мусарню на ежегодную проверку. Налоги и тарифы как в Германии, зарплаты как в Зимбабве. Зато двойное гражданство у всех будет. Мы точно в ту сторону идем?
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12.01.2022 11:22 Відповісти
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12.01.2022 11:28 Відповісти
и это главное наше достижение!!
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12.01.2022 11:30 Відповісти
то й що,натомість у керівників різних рівнів з особистим автопарком усе гаразд...
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12.01.2022 11:07 Відповісти
А на сервисе МВД ,наверно , обслуживается личный транспорт начальства МВД.
зато приусы разбирают на запчасти и продают - учёта видимо никакого
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12.01.2022 11:10 Відповісти
Неподобається- нехай ідуть в сільке господаство і пересідають на нові комбайни.
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12.01.2022 11:07 Відповісти
Машинки у них плохие,зарплаты махенькие,форма с заплатками,вытрите слезы,спросите у людей насколько они доверяют полиции и тогда поймете,что даже того что имеете вы не заслужили.
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12.01.2022 11:09 Відповісти
После событий в Казахстане у нас власть заговорила о повышении зарплат и о закупке новой технике мусорам. Совпадение? Думаете вас мусора от народа защитят? Януковощ тоже думал
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12.01.2022 11:09 Відповісти
Колись "бобік" в райвідділі їздив років з 50-т, а тут з 2016 року автомобілі вже застаріли.
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12.01.2022 11:10 Відповісти
Варто було б перейняти досвід європейських країн та ввести кінну поліцію.
Українці були б дуже вдячні...
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12.01.2022 11:18 Відповісти
С нашими комунальщиками, по всем улицам неделями бы валялись следы патрулирования. Давно пора переходить на аудио и видео мониторинг и группы быстрого реагирования. Полиция это обычные люди и попадают в аварии так, как ездят постоянно. Надо организацию улучшать и осовременнивать , а не сраковозки покупать.
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12.01.2022 11:41 Відповісти
Існує чудове рішення вашої проблеми - піші поліціянти.
Хоча, з нашими комунальниками, проблем у підсумку буде не менше.
Мєнти ж як всім відомо - не люди..
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12.01.2022 11:54 Відповісти
"... неуборка владельцем экскрементов своего животного будут наказываться предупреждением или штрафом от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен. При повторном аналогичном нарушении в течение года штраф увеличивается - от 340 до 510 гривен, для должностных лиц - от 510 до 1020 гривен."

Или конь не собака?
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12.01.2022 12:11 Відповісти
А вы покажите автохлам побитых примусов по вине полицейских и как они возместили государству ущерб .
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12.01.2022 11:19 Відповісти
УАЗики по 20 лет работали....А тут побили все машины, нужны новые....
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12.01.2022 11:19 Відповісти
так и гнилую капусту жрали, а тут - колбаска на день просрочена и сразу истерика.
а раньше так ваще одни других жрали и ничо.
ты совок шоле? хотя зачея я спросил то?
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12.01.2022 11:54 Відповісти
Ну тут без Ferrari и Lamborghini не обойтись, чем мы хуже ОАЭ? Тем более дороги новые нелох сделал, значит нужно изыскать пару-тройку миллиардов американских денег на новые тазики😁
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12.01.2022 11:19 Відповісти
а скоко суки примусов побили "" асы ""?
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12.01.2022 11:21 Відповісти
Вся реформа закінчилась на закупівлі Пріусів по 50К баксів, заміни патрульних і пошитті нової форми. 90% поліції залишилась не реформованою і продовжує кришувати накотрафік, наркоторгівлю, проституцію, злодіїв і т.д.!!!
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12.01.2022 11:25 Відповісти
Ну о чем тут говорить. У нас на весь горотдел было четыре машины.
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12.01.2022 11:26 Відповісти
Как это они вдруг все резко "старыми" стали??? Если эти мудаки ездить не умеют, и разхерачили половину, то этим вододятлам сколько не дай, все мало будет. "ДУРАКАМ СТЕКЛЯННЫЙ ХЕР НЕНАДОЛГО, РАЗОБЬЮТ ЕЩЕ И ПОРЕЖУТСЯ"!! Я на шестерке 20 летней катаюсь, и нормально, пусть и эти козлы хоть лет 5-7 на машинах ездят, а то так можно каждый год менять!!!
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12.01.2022 11:38 Відповісти
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12.01.2022 12:25 Відповісти
В той час як безробітним пропонують ПОВОРОТНУ допомогу в 100тис., поліцейська держава викидає гроші( на вітер) на гібриди-авто, гелікоптери, і підвищення зарплати поліцейським. Років через 3 в Україні залишаться тільки чиновники, бандити і 15 млн пенсіонерів, які будуть дивитись один на одного і питати як вижити?
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12.01.2022 13:56 Відповісти
 
 