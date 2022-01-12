Майже половина автопарку поліції - це старі, технічно зношені автомобілі, - Клименко
Щороку купують 1000-1200 авто для патрульної поліції, кримінального блоку тощо.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.
Поліція, незважаючи на брак кадрів, реформується, зазначив він.
"Проєкт "Поліцейський офіцер громади". Ми ж розуміємо, що молодь із сіл виїжджає до міст. Хто залишиться допомагати сільському населенню? А от ПОГ – це якраз той поліцейський, який і працює, і живе в громаді. Доступний місцевим мешканцям в режимі 24/7", - пояснив Клименко.
Голова Нацполіції зазначив, що було створено спецназ КОРД та ТОР.
"Переозброїли поліцію спецпризначення, переоснащуємо кінологічну та вибухотехнічні служби, закінчили переоснащення криміналістичної служби.
Верховна Рада проголосувала 1,5 роки тому закон про дізнання. Ми не отримали ніякого додаткового ресурсу під цю службу, але укріпляємо її. А дізнавач – це в принципі головна людина разом із дільничним чи поліцейським офіцером громади у сільській місцевості", - додав він.
Також Клименко звернув увагу на те, що правоохоронцям не вистачає пального.
"Автопарк поліції майже на половину – це ще старі, технічно зношені автомобілі. Щороку ми купуємо 1000-1200 авто для патрульної поліції, кримінального блоку тощо", - підсумував голова Нацполіції.
Інтерв'ю з Ігорем Клименко для Цензор.НЕТ читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зато приусы разбирают на запчасти и продают - учёта видимо никакого
Українці були б дуже вдячні...
Хоча, з нашими комунальниками, проблем у підсумку буде не менше.
Мєнти ж як всім відомо - не люди..
Или конь не собака?
а раньше так ваще одни других жрали и ничо.
ты совок шоле? хотя зачея я спросил то?