Майже половина автопарку поліції - це старі, технічно зношені автомобілі, - Клименко

Щороку купують 1000-1200 авто для патрульної поліції, кримінального блоку тощо.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Поліція, незважаючи на брак кадрів, реформується, зазначив він.

"Проєкт "Поліцейський офіцер громади". Ми ж розуміємо, що молодь із сіл виїжджає до міст. Хто залишиться допомагати сільському населенню? А от ПОГ – це якраз той поліцейський, який і працює, і живе в громаді. Доступний місцевим мешканцям в режимі 24/7", - пояснив Клименко.

Голова Нацполіції зазначив, що було створено спецназ КОРД та ТОР.

"Переозброїли поліцію спецпризначення, переоснащуємо кінологічну та вибухотехнічні служби, закінчили переоснащення криміналістичної служби.

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Верховна Рада проголосувала 1,5 роки тому закон про дізнання. Ми не отримали ніякого додаткового ресурсу під цю службу, але укріпляємо її. А дізнавач – це в принципі головна людина разом із дільничним чи поліцейським офіцером громади у сільській місцевості", - додав він.

Також Клименко звернув увагу на те, що правоохоронцям не вистачає пального.

"Автопарк поліції майже на половину – це ще старі, технічно зношені автомобілі. Щороку ми купуємо 1000-1200 авто для патрульної поліції, кримінального блоку тощо", - підсумував голова Нацполіції.

Інтерв'ю з Ігорем Клименко для Цензор.НЕТ читайте тут.

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