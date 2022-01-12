Кабмін призначив Костюченка заступником міністра освіти, Стельмаха - заступником міністра реінтеграції, Квіта - головою Нацагентства з якості вищої освіти

Кабінет Міністрів призначив Олександра Костюченка заступником міністра освіти і науки, Анатолія Стельмаха – заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а Сергія Квіта - головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Як повідомив у представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено:



- Костюченка Олександра Володимировича заступником Міністра освіти і науки України;



- Стельмаха Анатолія Юрійовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;



- Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

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Уряд також призначив заступниками голови НАЗЯВО Андрія Бутенка, Олену Єременко, Богдана Морклянина, Наталію Стукало.

Крім того, Олександра Якименка призначено першим заступником голови Державної служби якості освіти.

Також Кабмін звільнив Сергія Дехтяренка з посади заступника державного секретаря уряду та Ярему Дуля з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики, а також тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Мінкультури на Тетяну Філіпченко.