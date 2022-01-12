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Кабмін призначив Костюченка заступником міністра освіти, Стельмаха - заступником міністра реінтеграції, Квіта - головою Нацагентства з якості вищої освіти

Кабмін призначив Костюченка заступником міністра освіти, Стельмаха - заступником міністра реінтеграції, Квіта - головою Нацагентства з якості вищої освіти

Кабінет Міністрів призначив Олександра Костюченка заступником міністра освіти і науки, Анатолія Стельмаха – заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а Сергія Квіта - головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Як повідомив у представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено:

- Костюченка Олександра Володимировича заступником Міністра освіти і науки України;

- Стельмаха Анатолія Юрійовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

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Уряд також призначив заступниками голови НАЗЯВО Андрія Бутенка, Олену Єременко, Богдана Морклянина, Наталію Стукало.

Крім того, Олександра Якименка призначено першим заступником голови Державної служби якості освіти.

Також Кабмін звільнив Сергія Дехтяренка з посади заступника державного секретаря уряду та Ярему Дуля з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики, а також тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Мінкультури на Тетяну Філіпченко.

Автор: 

Кабмін (14090) призначення (2287) Міносвіти (1412) Квіт Сергій (17) НАЗЯВО (16) Міністерство реінтеграції (500)


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Два роки пєдіки не можуть призначити Голову Держрезерву України.
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12.01.2022 15:54 Відповісти
Так анал табу, тому і не в змозі призначити.
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12.01.2022 15:57 Відповісти
Там даже мыши потикалы, какой голова?
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12.01.2022 16:40 Відповісти
В августе 2011 года было опубликовано так называемое «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1 письмо десятерых » - письмо украинской интеллигенции в поддержку политики Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича . Одним из десяти подписантов был Сергей Квит.
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12.01.2022 15:56 Відповісти
Саме про це я хотів і сказати: "квіт", як справжнє лайно, завжди не тоне Ви мене випередили.
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12.01.2022 16:09 Відповісти
ну так говно же не тонет...правда, сырожа лещ?)
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12.01.2022 16:17 Відповісти
 
 