Кабмин назначил Костюченко заместителем министра образования, Стельмаха – заместителем министра реинтеграции, Квита – главой Нацагентства по качеству высшего образования
Кабинет Министров назначил Александра Костюченко заместителем министра образования и науки, Анатолия Стельмаха – заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а Сергея Квита – председателем Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО).
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить:
– Костюченко Александра Владимировича заместителем Министра образования и науки Украины;
– Стельмаха Анатолия Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Квита Сергея Мироновича главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", - говорится в сообщении.
Правительство также назначило заместителями председателя НАЗЯВО Андрея Бутенко, Елену Еременко, Богдана Морклянина, Наталию Стукало.
Кроме того, Александр Якименко назначен первым заместителем председателя Государственной службы качества образования.
Также Кабмин уволил Сергея Дехтяренко с должности заместителя государственного секретаря правительства и Ярему Дуля с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики, а также временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Минкультуры на Татьяну Филипченко.
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