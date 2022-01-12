Кабмин назначил Костюченко заместителем министра образования, Стельмаха – заместителем министра реинтеграции, Квита – главой Нацагентства по качеству высшего образования

Кабинет Министров назначил Александра Костюченко заместителем министра образования и науки, Анатолия Стельмаха – заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а Сергея Квита – председателем Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО).

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить:

– Костюченко Александра Владимировича заместителем Министра образования и науки Украины;

– Стельмаха Анатолия Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Квита Сергея Мироновича главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", - говорится в сообщении.

Правительство также назначило заместителями председателя НАЗЯВО Андрея Бутенко, Елену Еременко, Богдана Морклянина, Наталию Стукало.

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Кроме того, Александр Якименко назначен первым заместителем председателя Государственной службы качества образования.

Также Кабмин уволил Сергея Дехтяренко с должности заместителя государственного секретаря правительства и Ярему Дуля с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики, а также временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Минкультуры на Татьяну Филипченко.