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Кабмин назначил Костюченко заместителем министра образования, Стельмаха – заместителем министра реинтеграции, Квита – главой Нацагентства по качеству высшего образования

Кабмин назначил Костюченко заместителем министра образования, Стельмаха – заместителем министра реинтеграции, Квита – главой Нацагентства по качеству высшего образования

Кабинет Министров назначил Александра Костюченко заместителем министра образования и науки, Анатолия Стельмаха – заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а Сергея Квита – председателем Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО).

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить:

– Костюченко Александра Владимировича заместителем Министра образования и науки Украины;

– Стельмаха Анатолия Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Квита Сергея Мироновича главой Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", - говорится в сообщении.

Правительство также назначило заместителями председателя НАЗЯВО Андрея Бутенко, Елену Еременко, Богдана Морклянина, Наталию Стукало.

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Кроме того, Александр Якименко назначен первым заместителем председателя Государственной службы качества образования.

Также Кабмин уволил Сергея Дехтяренко с должности заместителя государственного секретаря правительства и Ярему Дуля с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики, а также временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Минкультуры на Татьяну Филипченко.

Автор: 

Кабмин (14027) назначение (2174) Минобразования (1736) Квит Сергей (126) НАЗЯВО (13) Министерство реинтеграции (278)


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Два роки пєдіки не можуть призначити Голову Держрезерву України.
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12.01.2022 15:54 Ответить
Так анал табу, тому і не в змозі призначити.
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12.01.2022 15:57 Ответить
Там даже мыши потикалы, какой голова?
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12.01.2022 16:40 Ответить
В августе 2011 года было опубликовано так называемое «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1 письмо десятерых » - письмо украинской интеллигенции в поддержку политики Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича . Одним из десяти подписантов был Сергей Квит.
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12.01.2022 15:56 Ответить
Саме про це я хотів і сказати: "квіт", як справжнє лайно, завжди не тоне Ви мене випередили.
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12.01.2022 16:09 Ответить
ну так говно же не тонет...правда, сырожа лещ?)
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12.01.2022 16:17 Ответить
 
 