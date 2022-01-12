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Кулеба заручився підтримкою Нідерландів у стримуванні агресії Росії: вимоги Кремля неприйнятні, - МЗС

Кулеба заручився підтримкою Нідерландів у стримуванні агресії Росії: вимоги Кремля неприйнятні, - МЗС

У межах консолідації міжнародної підтримки України та стримування агресії Росії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Дмитро Кулеба заручився підтримкою Нідерландів у стримуванні російської агресії. Глави української та нідерландської дипломатії скоординували позиції на тлі триваючих дипломатичних контактів з Росією в Європі. Міністри відзначили неприйнятність російських вимог впливати на подальший характер відносин України з НАТО та ЄС", - ідеться у повідомленні на сайті МЗС України в середу.

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Кулеба поінформував нідерландського колегу про актуальну ситуацію з безпекою поблизу українського кордону та у зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Хукстра підтвердив беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, прихильність принципу "жодних рішень щодо України без України".

"Глави МЗС окремо обговорили втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі, який охоплює три напрями: політичний, економічний та безпековий. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив на пріоритетності міжнародних зусиль із зміцнення оборонного сектору України", - зазначили в МЗС України.

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Міністр закордонних справ Нідерландів високо оцінив зусилля керівництва України щодо впровадження реформ.

Окрім того, міністри домовилися й надалі тісно взаємодіяти для встановлення справедливості й притягнення винних в аварії літака МН17.

Автор: 

МЗС (4123) Нідерланди (1567) росія (65191) Кулеба Дмитро (3604)


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Ну Нидерланды спецы по сдерживанию ,Гитлера секунд восемь сдерживали ..
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12.01.2022 16:11 Відповісти
они сразу сдались под нейтральным флагом
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12.01.2022 16:20 Відповісти
А часом не Нідерланди підтримали Німеччину в забороні постачання зброї Україні від НАТО ?
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12.01.2022 16:18 Відповісти
Они ещё в 2008 году были одним из тех кто заблочил ПДЧ для Грузии и Украины.Лицемерные чмошники.
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12.01.2022 18:10 Відповісти
Любимый город
может спать спокойно...
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12.01.2022 16:19 Відповісти
А до цього Меркельша заручилася підтримкою уряду Нідерландів щодо постачання вже купленої зброї від НАТО.
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12.01.2022 16:42 Відповісти
А давайте , підсумуємо підтримку з Нідерландів : 16 чи більше компаній строїли кримський міст, комплектуючі на дрони для рашки , нещодавно разом з Німетчиною заблокували поставку Україні вже купленої зброї ... Щоб вас , Кулеба, так всі і всюду підтримували ...
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12.01.2022 20:01 Відповісти
 
 