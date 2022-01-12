Кулеба заручився підтримкою Нідерландів у стримуванні агресії Росії: вимоги Кремля неприйнятні, - МЗС
У межах консолідації міжнародної підтримки України та стримування агресії Росії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
"Дмитро Кулеба заручився підтримкою Нідерландів у стримуванні російської агресії. Глави української та нідерландської дипломатії скоординували позиції на тлі триваючих дипломатичних контактів з Росією в Європі. Міністри відзначили неприйнятність російських вимог впливати на подальший характер відносин України з НАТО та ЄС", - ідеться у повідомленні на сайті МЗС України в середу.
Кулеба поінформував нідерландського колегу про актуальну ситуацію з безпекою поблизу українського кордону та у зоні російсько-українського збройного конфлікту.
Хукстра підтвердив беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, прихильність принципу "жодних рішень щодо України без України".
"Глави МЗС окремо обговорили втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії в Європі, який охоплює три напрями: політичний, економічний та безпековий. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив на пріоритетності міжнародних зусиль із зміцнення оборонного сектору України", - зазначили в МЗС України.
Міністр закордонних справ Нідерландів високо оцінив зусилля керівництва України щодо впровадження реформ.
Окрім того, міністри домовилися й надалі тісно взаємодіяти для встановлення справедливості й притягнення винних в аварії літака МН17.
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