Справа MH17: Нідерланди надали притулок російській парі свідків

Уряд Нідерландів задовольнив прохання про надання статусу біженців російській сім'ї, один із членів якої дав свідчення у справі про збитий MH17.

Про це пише газета de Volkskrant, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як пише газета, 2014 року подружжя випадково отримало інформацію про осіб, причетних до загибелі Boeing 777 над Донбасом. Після цього їм почали загрожувати співробітники російських спецслужб, і у 2016 році пара вирішила поїхати до Нідерландів та попросити там притулок.

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Про те, що вони володіють інформацією щодо авіакатастрофи, вони розповіли міграційній службі не відразу, бо боялися, що їхніх родичів у Росії переслідуватимуть, пишуть журналісти.

2018 року сім'я подала прохання про надання притулку, яке було відхилено. Після цього дружина вирішила дати свідчення у справі MH17 на умовах "найсуворішої секретності". Загалом прокурори провели з нею три бесіди, у матеріалах слідства вона лишилася анонімним свідком.

Потім сім'я подала апеляцію на відмову у наданні притулку, проте їм знову було відмовлено. Серед причин відмови було зазначено, зокрема, що вони дали свідчення у справі МН17 не відразу, а лише через кілька років після приїзду до країни.

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Після відхилення апеляції питання про те, що свідкам у справі MH17 вкрай небезпечно повертатися до Росії, було з подачі преси порушено на рівні парламенту Нідерландів. Зрештою рішення все-таки було переглянуто і сім'ї надали статус біженців, пише газета.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.