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Українська громадськість виступила із заявою щодо російської інтервенції до Казахстану

Українська громадськість виступила із заявою щодо російської інтервенції до Казахстану

Росія несе частину відповідальності за порушення міжнародного права та прав людини, які відбуваються в Казахстані в рамках силового протистояння, вбивств, тортур, ув’язнень та інших переслідувань громадян.

Про це йдеться у заяві громадськості України щодо інтервенції РФ до Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інтервенція військ Російської Федерації до Казахстану та їх розгортання у чисельності, яка явно виходить за межі декларованої, вже є здійсненним фактом, уможливлює ефективний контроль Російської Федерації над політичною владою, збройними формуваннями та силовими структурами Казахстану", - вважають автори та підписанти заяви.

Вони наголосили, що легітимність місії ОДКБ, яка перебуває у Казахстані, є сумнівною: питання потреби іноземного втручання не розглядали ані ООН, ані ОБСЄ, а влада Казахстану навіть не намагалася вести з протестувальниками діалог.

Читайте: Військові у Казахстані незаконно використовували блакитні шоломи миротворців ООН

"Усі "миротворчі операції" які колись здійснювалися силами Російської Федерації самостійно, чи в рамках "Співдружності Незалежних Держав", завершувалися закріпленням та легалізацією військової присутності Російської Федерації на території країн, яким надавалася "допомога". Як свідчить історичний досвід, військова присутність Російської Федерації ніколи не приносила мир та зрештою забирала свободу", - йдеться у заяві.

Автори документу підкреслюють, що Казахстан може вирішувати свої внутрішні питання без втручання інших держав.

"Казахстан та його народ сьогодні стоять перед великою загрозою - бути наново колонізованими та пограбованими Росією в її проєкті відновлення ефемерної радянської величі", - наголосили вони.

Також читайте: В ООН вимагають від Казахстану розслідування вбивств і пояснень щодо кількості затриманих

Заяву підписали громадський діяч Йосиф Зісельс, нардеп Ганна Гопко та екснардеп Оксана Юринець, представник "Руху опору капітуляції" Андрій Левус та інші.

Приєднатися до числа її підписантів можна тут.

Автор: 

заява (219) Казахстан (873) ОДКБ (102) протест (2398)


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Топ коментарі
+6
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13.01.2022 00:48
+6
Найбільша загроза для світу - це сама Росія.
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13.01.2022 01:25
+5
Вава куролісив по курортах, йому було не до інтервенції Казахстану. Поки американці з європейцями щодня намагались зупинити повномаштабне вторгнення путінських головорізів в Україну, бєнін клоун кайфував від життя.
https://www.youtube.com/watch?v=aV-KG1-Z05w
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13.01.2022 00:57
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А что осел ?
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13.01.2022 00:35 Відповісти
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13.01.2022 00:48 Відповісти
Кстати, а кто то видел живым Назарбаева со 2 января?
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13.01.2022 00:52 Відповісти
Ніхто не бачив і ніхто не знає де він, і живий чи мертвий. Останній раз бачили його в Петербурзі на саміті СНД з путіним і Токаєвим 28грудня 2021 р. А після загадково зник.
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13.01.2022 01:03 Відповісти
Если бы он был жив , он бы высказался против расстрелов : чтобы отмазаться от присходящего .
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13.01.2022 01:39 Відповісти
Вава куролісив по курортах, йому було не до інтервенції Казахстану. Поки американці з європейцями щодня намагались зупинити повномаштабне вторгнення путінських головорізів в Україну, бєнін клоун кайфував від життя.
https://www.youtube.com/watch?v=aV-KG1-Z05w
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13.01.2022 00:57 Відповісти
Судячи з того, що пише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедія можна зробити висновок, що Токаєв агент КГБ, а після розвалу совка - агент ФСБ. Не міг дипломат в срср не співпрацювати з КГБ.

Навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD Московському інституті міжнародних відносин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 МЗС СРСР , проходив переддипломну практику в посольстві СРСР в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 КНР . Після випуску вступив на службу до Міністерства закордонних справ СРСР та був призначений на посаду до посольства в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сінгапурі .

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року повернувся до апарату МЗС, де працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 року, після чого був відряджений до радянського посольства в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD Пекіні , де обіймав посади другого секретаря, першого секретаря й радника. https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A0%D0%A4 Дипломатичної академії МЗС СРСР на курси підвищення кваліфікації керівних дипломатичних кадрів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року отримав пост заступника міністра закордонних справ Казахстану.
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13.01.2022 01:10 Відповісти
В МИМО ВСЕХ ВЕРБУЮТ , 100% агент фсб
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13.01.2022 01:40 Відповісти
Там за Казахстан Китай тягне мазу.
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13.01.2022 01:23 Відповісти
Найбільша загроза для світу - це сама Росія.
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13.01.2022 01:25 Відповісти
 
 