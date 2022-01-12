Військові у Казахстані незаконно використовували блакитні шоломи миротворців ООН

Казахстанські військові, які брали участь у придушенні протестів в Алмати, використовували блакитні шоломи миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй. Робити це вони не мали права.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Азаттык".

Військових у блакитних шоломах та написом "United Nations" помітили на фотографіях, оприлюднених 8 січня Associated Press. 10 січня представник миротворчої місії ООН підтвердив виданню електронною поштою, що озброєні люди на зображеннях, якими поділилося AP, не були частиною миротворчої місії ООН.

"Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану", - зазначив він.

Прессекретар наголосив, що країни, які надають війська та поліцію Організації Об'єднаних Націй, повинні використовувати відзнаки ООН лише тоді, коли вони виконують мандатні завдання як миротворці ООН.

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Згодом представник Міністерства оборони Казахстану ідентифікував військових у блакитних шоломах як частину батальйону КАЗБАТ, який пов’язаний з ООН. Водночас він визнав, що вони не були частиною будь-якої місії ООН, а виконували завдання з охорони стратегічних об’єктів, аеропортів та урядових будівель.

При цьому постійний представник Казахстану в ООН Магжан Ільясов 10 січня написав у Twitter, що миротворчий підрозділ Міноборони привели у стан підвищеної боєздатності "для надання допомоги та захисту стратегічних об'єктів міста від терористів та екстремістів". Посадовець зазначив, що окрім шоломів, які були одягнені як елемент офіційного екіпірування місцевих миротворців за сигналом тривоги, жодне спорядження з позначкою "ООН" не використовувалося.

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