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Військові у Казахстані незаконно використовували блакитні шоломи миротворців ООН

Військові у Казахстані незаконно використовували блакитні шоломи миротворців ООН

Казахстанські військові, які брали участь у придушенні протестів в Алмати, використовували блакитні шоломи миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй. Робити це вони не мали права.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Азаттык".

Військових у блакитних шоломах та написом "United Nations" помітили на фотографіях, оприлюднених 8 січня Associated Press. 10 січня представник миротворчої місії ООН підтвердив виданню електронною поштою, що озброєні люди на зображеннях, якими поділилося AP, не були частиною миротворчої місії ООН.

"Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану", - зазначив він.

Прессекретар наголосив, що країни, які надають війська та поліцію Організації Об'єднаних Націй, повинні використовувати відзнаки ООН лише тоді, коли вони виконують мандатні завдання як миротворці ООН.

Дивіться: Алмати з висоти пташиного лету: порожні вулиці і згорілі будівлі після протестів. ВIДЕО

Згодом представник Міністерства оборони Казахстану ідентифікував військових у блакитних шоломах як частину батальйону КАЗБАТ, який пов’язаний з ООН. Водночас він визнав, що вони не були частиною будь-якої місії ООН, а виконували завдання з охорони стратегічних об’єктів, аеропортів та урядових будівель.

При цьому постійний представник Казахстану в ООН Магжан Ільясов 10 січня написав у Twitter, що миротворчий підрозділ Міноборони привели у стан підвищеної боєздатності "для надання допомоги та захисту стратегічних об'єктів міста від терористів та екстремістів". Посадовець зазначив, що окрім шоломів, які були одягнені як елемент офіційного екіпірування місцевих миротворців за сигналом тривоги, жодне спорядження з позначкою "ООН" не використовувалося.

Також читайте: 13 січня розпочнеться виведення військових ОДКБ із Казахстану, - Токаєв

Автор: 

Казахстан (873) миротворці (836) ООН (3353) протест (2398)


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Топ коментарі
+14
Может вышвырнуть рашу из ООН, как уже вышвыривали из Лиги наций в 1939.

Надо было давно это сделать, так как она только подтирается уставом ООН.
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12.01.2022 22:49
+8
і що? що з того? хіба ООН може щось зробити?
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12.01.2022 22:40
+4
Судя хоть и по отрывочным, косвенным данным, фактам пока сырым и другим источникам---там явно происходили кое где страшные дела. события, преступления, фальсификации и много чего иного подобного. Конечно вылезет много и скоро. На телефоны народ отснял не мало. Выкладывать не смогли по факту события. Но вот сеть, интернет включат---вылезет конечно. Далеко не всё кончилось-закончилось. То что некоторым там сегодня кажется победой---обернётся судом и проклятиями на веки.
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12.01.2022 22:43
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А разве они не продаются в любом военторге?
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12.01.2022 22:40 Відповісти
ни. судя по фотке это дорогие немецкие брамсы ( пластиковые с резиновыми демпферами внутри.
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13.01.2022 00:10 Відповісти
Немецкие каски? Дожились, Германия уже каски ООН поставляет для спецопераций РФ. Ну а как по другому? Союзники обязаны помогать друг другу. Не удивлюсь когда Х..йло сдохнет, вдруг окажется, что его разведка ФРГ завербовала, когда оно в Германии кэгэбэшничало. Они же реально заодно действуют, опять делят Европу недобитые фашисты и чекисты.
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13.01.2022 07:22 Відповісти
Какой прекрасный вброс)))
Да, пропаганда умеет смешивать говно и мёд)))
Сами-то поняли, КАКОЙ БРЕД написали или это так в методичке написано?
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13.01.2022 09:24 Відповісти
і що? що з того? хіба ООН може щось зробити?
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12.01.2022 22:40 Відповісти
Может вышвырнуть рашу из ООН, как уже вышвыривали из Лиги наций в 1939.

Надо было давно это сделать, так как она только подтирается уставом ООН.
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12.01.2022 22:49 Відповісти
Не может, поскольку у Рашки "Право вето". В "лиге наций" не было таких "козырных карт"
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12.01.2022 23:27 Відповісти
Удобно!
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13.01.2022 09:08 Відповісти
Звісно може! Висловити занепокоєння
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13.01.2022 00:06 Відповісти
Судя хоть и по отрывочным, косвенным данным, фактам пока сырым и другим источникам---там явно происходили кое где страшные дела. события, преступления, фальсификации и много чего иного подобного. Конечно вылезет много и скоро. На телефоны народ отснял не мало. Выкладывать не смогли по факту события. Но вот сеть, интернет включат---вылезет конечно. Далеко не всё кончилось-закончилось. То что некоторым там сегодня кажется победой---обернётся судом и проклятиями на веки.
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12.01.2022 22:43 Відповісти
Алматы на связи.
Интернет вчера включили. Каски Казбат носит свои, они действительно часть войск ООН в то же время оставаясь подразделением в составе МЧС Казахстана. Видео и правда много, по телеграм каналам, но беспредел был такой что достоверно неизвестно кто в кого стрелял. Есть куча видео нападений мародеров на скорые, они держали алматинскую больницу в осаде несколько дней, забивали солдат толпой, пацану курсанту отрезали голову. Есть видео с трупами, часть из которых постреляли полицейские и военные в основном тех кто зачем-то катался по городу после наступления комендантского часа. Но мародеры тоже поубивали много народа, катались по городу на угнанных машинах и стреляли по людям на улицах.
И да не было никакой "револьюции", была куча обдолбанных аульных пацанов которых гоняли бригадиры и показывали что грабить, что жечь. Даже сами митингующие в Актау с которых все началось, через день собрали палатки, убрали мусор и разошлись заявив что нихрена общего с этими животными иметь не хотят.
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13.01.2022 07:19 Відповісти
Та в принципе это сразу стало заметно. Я ведь это и пропечатал. Конкретно ведь пока не было фактов. Ну вот пошло---спасибо. Но одно тогда плохо. А ведь стоило и прибить негодяев хоть чуть, раз подобное пошло. Провокаторов ведь не судят и даже не закапывают. Мораль против таких ни к чему. Возможно бы вылезло кто проплатил. А людей не вернуть нормальных---такие первыми погибают.
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13.01.2022 12:41 Відповісти
Красивый яркий цвет, желательно каждой стране "миротворцу" свой красный, желтый, оранжевый...чтобы партизаны могли легко целится в голову
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12.01.2022 22:47 Відповісти
Настоящий партизан - взрывает железнодорожные эшелоны и ворует секретные документы!
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12.01.2022 22:55 Відповісти
а ще ріже і вішає **************
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12.01.2022 22:59 Відповісти
Від рахи навчились миротворити. ***** вже почав червоні хрести на танки клеїти а кожен під*****вник фарбує свій автомат в синій колір
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12.01.2022 22:58 Відповісти
https://sprotyv.info/news/posle-zayavleniya-tokaeva-o-vyvode-vojsk-odkb-rf-zapretila-vvoz-myasa-iz-kazahstana После заявления Токаева о выводе войск ОДКБ РФ запретила ввоз мяса из Казахстана
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12.01.2022 23:08 Відповісти
скажите спасибо что форму УПА не надели.
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12.01.2022 23:09 Відповісти
від раші в криму були зелені чоловіки, тут вони вже миротворці оон, а завтра в україні,- вдягнуті в форму сша,- вата все схаває
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12.01.2022 23:09 Відповісти
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12.01.2022 23:18 Відповісти
Ассоль ждала свой алый парус, Кацап ходил под голубым..(с)
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12.01.2022 23:47 Відповісти
где обеспокоенность оон, (организации обеспокоенных наций)?
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13.01.2022 02:22 Відповісти
"Галубиє бєрєти" у радянських десантникіа з'явилися у 1968 році під час захоплення аеропорта в Празі.
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13.01.2022 04:53 Відповісти
Отмороженные беспредельщики делали это в Молдове, Осетии, Абхазии, наверное и в Сирии бомбили школы и больницы в голубых касках. На за замечания отвечали двумя словосочетаниями и одним словом которые они выучили за время эволюции- ,,А яче,, ,, А ниЧе ,,и @ уй,,
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13.01.2022 07:12 Відповісти
."Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану
"
Файно! Ото налякаюцці!
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13.01.2022 09:40 Відповісти
 
 