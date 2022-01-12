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Военные в Казахстане незаконно использовали голубые шлемы миротворцев ООН

Военные в Казахстане незаконно использовали голубые шлемы миротворцев ООН

Казахстанские военные, участвовавшие в подавлении протестов в Алматы, использовали голубые шлемы миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Делать это они не имели права.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Азаттык".

Военных в голубых шлемах и надписью United Nations заметили на фотографиях, обнародованных 8 января Associated Press. 10 января представитель миротворческой миссии ООН подтвердил изданию по электронной почте, что вооруженные люди на изображениях, которыми поделилось AP, не были частью миротворческой миссии ООН.

"Мы передали нашу обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана", - отметил он.

Пресс-секретарь заявил, что страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать знаки отличия ООН только тогда, когда они выполняют мандатные задачи в качестве миротворцев ООН.

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Позже представитель министерства обороны Казахстана идентифицировал солдат в голубых касках как часть батальона КАЗБАТ, связанного с ООН, и признал, что они не были частью какой-либо миссии ООН, а выполняли задания по охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий.

При этом постоянный представитель Казахстана в ООН Магжан Ильясов 10 января написал в Twitter’е, что миротворческое подразделение Минобороны привели в состояние повышенной боеготовности "для оказания помощи и защиты стратегических объектов города от террористов и экстремистов". Чиновник отметил, что за исключением касок, которые были надеты в качестве элемента официальной экипировки местных миротворцев по тревоге, никакое снаряжение с пометкой "ООН" не использовалось.

Автор: 

Казахстан (781) миротворцы (1162) ООН (4172) протест (5858)


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Топ комментарии
+14
Может вышвырнуть рашу из ООН, как уже вышвыривали из Лиги наций в 1939.

Надо было давно это сделать, так как она только подтирается уставом ООН.
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12.01.2022 22:49
+8
і що? що з того? хіба ООН може щось зробити?
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12.01.2022 22:40
+4
Судя хоть и по отрывочным, косвенным данным, фактам пока сырым и другим источникам---там явно происходили кое где страшные дела. события, преступления, фальсификации и много чего иного подобного. Конечно вылезет много и скоро. На телефоны народ отснял не мало. Выкладывать не смогли по факту события. Но вот сеть, интернет включат---вылезет конечно. Далеко не всё кончилось-закончилось. То что некоторым там сегодня кажется победой---обернётся судом и проклятиями на веки.
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12.01.2022 22:43
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А разве они не продаются в любом военторге?
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12.01.2022 22:40 Ответить
ни. судя по фотке это дорогие немецкие брамсы ( пластиковые с резиновыми демпферами внутри.
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13.01.2022 00:10 Ответить
Немецкие каски? Дожились, Германия уже каски ООН поставляет для спецопераций РФ. Ну а как по другому? Союзники обязаны помогать друг другу. Не удивлюсь когда Х..йло сдохнет, вдруг окажется, что его разведка ФРГ завербовала, когда оно в Германии кэгэбэшничало. Они же реально заодно действуют, опять делят Европу недобитые фашисты и чекисты.
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13.01.2022 07:22 Ответить
Какой прекрасный вброс)))
Да, пропаганда умеет смешивать говно и мёд)))
Сами-то поняли, КАКОЙ БРЕД написали или это так в методичке написано?
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13.01.2022 09:24 Ответить
і що? що з того? хіба ООН може щось зробити?
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12.01.2022 22:40 Ответить
Может вышвырнуть рашу из ООН, как уже вышвыривали из Лиги наций в 1939.

Надо было давно это сделать, так как она только подтирается уставом ООН.
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12.01.2022 22:49 Ответить
Не может, поскольку у Рашки "Право вето". В "лиге наций" не было таких "козырных карт"
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12.01.2022 23:27 Ответить
Удобно!
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13.01.2022 09:08 Ответить
Звісно може! Висловити занепокоєння
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13.01.2022 00:06 Ответить
Судя хоть и по отрывочным, косвенным данным, фактам пока сырым и другим источникам---там явно происходили кое где страшные дела. события, преступления, фальсификации и много чего иного подобного. Конечно вылезет много и скоро. На телефоны народ отснял не мало. Выкладывать не смогли по факту события. Но вот сеть, интернет включат---вылезет конечно. Далеко не всё кончилось-закончилось. То что некоторым там сегодня кажется победой---обернётся судом и проклятиями на веки.
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12.01.2022 22:43 Ответить
Алматы на связи.
Интернет вчера включили. Каски Казбат носит свои, они действительно часть войск ООН в то же время оставаясь подразделением в составе МЧС Казахстана. Видео и правда много, по телеграм каналам, но беспредел был такой что достоверно неизвестно кто в кого стрелял. Есть куча видео нападений мародеров на скорые, они держали алматинскую больницу в осаде несколько дней, забивали солдат толпой, пацану курсанту отрезали голову. Есть видео с трупами, часть из которых постреляли полицейские и военные в основном тех кто зачем-то катался по городу после наступления комендантского часа. Но мародеры тоже поубивали много народа, катались по городу на угнанных машинах и стреляли по людям на улицах.
И да не было никакой "револьюции", была куча обдолбанных аульных пацанов которых гоняли бригадиры и показывали что грабить, что жечь. Даже сами митингующие в Актау с которых все началось, через день собрали палатки, убрали мусор и разошлись заявив что нихрена общего с этими животными иметь не хотят.
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13.01.2022 07:19 Ответить
Та в принципе это сразу стало заметно. Я ведь это и пропечатал. Конкретно ведь пока не было фактов. Ну вот пошло---спасибо. Но одно тогда плохо. А ведь стоило и прибить негодяев хоть чуть, раз подобное пошло. Провокаторов ведь не судят и даже не закапывают. Мораль против таких ни к чему. Возможно бы вылезло кто проплатил. А людей не вернуть нормальных---такие первыми погибают.
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13.01.2022 12:41 Ответить
Красивый яркий цвет, желательно каждой стране "миротворцу" свой красный, желтый, оранжевый...чтобы партизаны могли легко целится в голову
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12.01.2022 22:47 Ответить
Настоящий партизан - взрывает железнодорожные эшелоны и ворует секретные документы!
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12.01.2022 22:55 Ответить
а ще ріже і вішає **************
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12.01.2022 22:59 Ответить
Від рахи навчились миротворити. ***** вже почав червоні хрести на танки клеїти а кожен під*****вник фарбує свій автомат в синій колір
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12.01.2022 22:58 Ответить
https://sprotyv.info/news/posle-zayavleniya-tokaeva-o-vyvode-vojsk-odkb-rf-zapretila-vvoz-myasa-iz-kazahstana После заявления Токаева о выводе войск ОДКБ РФ запретила ввоз мяса из Казахстана
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12.01.2022 23:08 Ответить
скажите спасибо что форму УПА не надели.
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12.01.2022 23:09 Ответить
від раші в криму були зелені чоловіки, тут вони вже миротворці оон, а завтра в україні,- вдягнуті в форму сша,- вата все схаває
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12.01.2022 23:09 Ответить
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12.01.2022 23:18 Ответить
Ассоль ждала свой алый парус, Кацап ходил под голубым..(с)
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12.01.2022 23:47 Ответить
где обеспокоенность оон, (организации обеспокоенных наций)?
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13.01.2022 02:22 Ответить
"Галубиє бєрєти" у радянських десантникіа з'явилися у 1968 році під час захоплення аеропорта в Празі.
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13.01.2022 04:53 Ответить
Отмороженные беспредельщики делали это в Молдове, Осетии, Абхазии, наверное и в Сирии бомбили школы и больницы в голубых касках. На за замечания отвечали двумя словосочетаниями и одним словом которые они выучили за время эволюции- ,,А яче,, ,, А ниЧе ,,и @ уй,,
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13.01.2022 07:12 Ответить
."Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану
"
Файно! Ото налякаюцці!
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13.01.2022 09:40 Ответить
 
 