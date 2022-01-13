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Долю "Північного потоку-2" вирішать дії РФ щодо України, - Держдеп

Долю

Дії Москви щодо України відіграють вирішальну роль у долі газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"На наш погляд, дуже важко уявити, що газопроводом розпочнеться постачання газу або що його буде введено в експлуатацію, якщо Росія відновить свою агресію проти України", – заявила журналістам Шерман після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.

За її словами, газопровід, який поки що не введений в експлуатацію, підриває енергетичну та національну безпеку "значної частини євроатлантичної спільноти".

Шерман також сказала, що Росія не принесла "нічого нового" під час зустрічі з представниками НАТО, але не відкинула ідею проведення подальших дискусій.

Читайте: США співпрацюють з Німеччиною, щоб затримати запуск "Північного потоку-2", - Нуланд

"Я думаю, що сьогодні всі союзники голосно і чітко донесли до Росії, що дуже складно вести діалог і докладати дипломатичні зусилля, що сприяють успіху, коли у вас зосереджено 100,000 військовослужбовців, ведуться навчання з бойовими стрільбами, пропаганда, дезінформація та інші зусилля", - додала Шерман.

За словами Шерман, якщо Росія хоче досягти вирішення ситуації біли українських кордонів дипломатичним шляхом, то їй слід вжити заходів щодо деескалації. "І я дуже сподіваюся, що вона це зробить, бо інакше наслідки для неї будуть дуже серйозними", – зазначила високопосадовиця.

Також читайте: "Північний потік - 2" наразі не відповідає вимогам Євросоюзу, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Держдепартамент США (1629) росія (65244) США (22890) Північний потік (2464)


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Це не правильна позиція.
Щоб запустити газогін:
1. Відвод усіх військ Росії з кордону
2. Укомплектація військ України ******** озброєнням, яке дозволить 2-3 місяці стримувати наступ у випадку чого

всі інші теорії і умови не діють
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13.01.2022 00:50 Відповісти
По суті газогін взагалі не можна запускати ні тепер, ні в четвер. Його наявність повинна стати Росії уроком, що погрозами нічого не добєшся.

Ангела Меркель обіцяла піти ще в 2019 і ішла кожні 2-3 місяці і так 2 роки...все чекала на той потік. Думаєте її цікавило життя мігрантів чи як німцям буде? Гадаєте вона це все безкоштовно від великої любові до німецього народу робила?
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13.01.2022 00:53 Відповісти
Тобто якщо москалі далі не полізуть,але будуть вести таку війну,як зараз то їм нічого не буде.
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13.01.2022 00:55 Відповісти
Розумієте, яку гру ведуть проти нас?

Росія розлякує інвесторів, намагається обезцінити наші активи.
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13.01.2022 01:04 Відповісти
Смотрите секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и СССР.
Целью Договора, по утверждениям советского руководства, было обеспечить влияние Советского Союза в Восточной Европе, а без секретного протокола он не имел смысла. Хотя протокол не являлся юридическим основанием для перекройки восточноевропейских границ, он предрешил судьбу третьих стран и свидетельствует о сотрудничестве СССР с Германией в переделе Восточной Европы.
Его опубликовали только 2019 году.

Так шо Путя кто ещё фашисты, Ааа?
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13.01.2022 01:16 Відповісти
 
 