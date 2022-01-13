Долю "Північного потоку-2" вирішать дії РФ щодо України, - Держдеп
Дії Москви щодо України відіграють вирішальну роль у долі газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"На наш погляд, дуже важко уявити, що газопроводом розпочнеться постачання газу або що його буде введено в експлуатацію, якщо Росія відновить свою агресію проти України", – заявила журналістам Шерман після засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі.
За її словами, газопровід, який поки що не введений в експлуатацію, підриває енергетичну та національну безпеку "значної частини євроатлантичної спільноти".
Шерман також сказала, що Росія не принесла "нічого нового" під час зустрічі з представниками НАТО, але не відкинула ідею проведення подальших дискусій.
"Я думаю, що сьогодні всі союзники голосно і чітко донесли до Росії, що дуже складно вести діалог і докладати дипломатичні зусилля, що сприяють успіху, коли у вас зосереджено 100,000 військовослужбовців, ведуться навчання з бойовими стрільбами, пропаганда, дезінформація та інші зусилля", - додала Шерман.
За словами Шерман, якщо Росія хоче досягти вирішення ситуації біли українських кордонів дипломатичним шляхом, то їй слід вжити заходів щодо деескалації. "І я дуже сподіваюся, що вона це зробить, бо інакше наслідки для неї будуть дуже серйозними", – зазначила високопосадовиця.
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Щоб запустити газогін:
1. Відвод усіх військ Росії з кордону
2. Укомплектація військ України ******** озброєнням, яке дозволить 2-3 місяці стримувати наступ у випадку чого
всі інші теорії і умови не діють
Ангела Меркель обіцяла піти ще в 2019 і ішла кожні 2-3 місяці і так 2 роки...все чекала на той потік. Думаєте її цікавило життя мігрантів чи як німцям буде? Гадаєте вона це все безкоштовно від великої любові до німецього народу робила?
Росія розлякує інвесторів, намагається обезцінити наші активи.
Целью Договора, по утверждениям советского руководства, было обеспечить влияние Советского Союза в Восточной Европе, а без секретного протокола он не имел смысла. Хотя протокол не являлся юридическим основанием для перекройки восточноевропейских границ, он предрешил судьбу третьих стран и свидетельствует о сотрудничестве СССР с Германией в переделе Восточной Европы.
Его опубликовали только 2019 году.
Так шо Путя кто ещё фашисты, Ааа?