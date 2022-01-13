Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн через борги. ПЕРЕЛІК
Вісім країн, серед яких Іран, Венесуела та Судан, втратили право голосу в ООН через несплачені внески.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV" із посиланням на France24
Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив у листі до Генеральної Асамблеї, що загалом 11 країн запізнилися зі своїми виплатами.
Згідно зі статутом ООН, право країни-члена на голос призупиняється, якщо її заборгованість дорівнює або перевищує суму внесків, яку вона повинна була сплатити за попередні два роки.
Якщо вважається, що непогашений борг виник "через умови, які не залежать від члена", асамблея може дозволити цій країні продовжити голосування. Гутерріш сказав, що у 2022 році це стосується островів Комор, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі.
За його словами, вісім країн, які втратили право голосу – це Іран, Судан, Венесуела, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея та Папуа-Нова Гвінея.
Він вказав мінімальну суму, яку кожен повинен заплатити, щоб повернути свій голос. Для Ірану, наприклад, це трохи більше $18 млн, тоді як Судану потрібно отримати майже $300 тис., а Венесуелі – близько $40 млн.
Минулого року Іран також втратив свій голос через несплачені внески. Там заявили, що не можуть виплатити навіть мінімальну суму через економічні санкції США.
Після місяців переговорів Ірану дозволили отримати доступ до грошей, заблокованих казначейством США, та отримати назад свій голос у червні до виборів нових членів Ради Безпеки.
Операційний бюджет ООН, затверджений у грудні, становить близько $3 млрд. Бюджет на операції з підтримання миру, який є окремим і був прийнятий у червні, становить близько $6,5 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Чудеса журналістики.
Взагалі 18мл для Інану, який сидить на нафті та тратить мільярди на озброєння то взагалі копійки!!!!
Деякі авторитарні режими не платять, але більшість платить, щоб мати міжнародну трибуну для диктаторів у цій імпотеиній немічній організації.
Однією з 5 робочих мов ООН є мова Московщини - агресора, що не визнає міжнародне законодавство, веде війни проти інших країн, відкрито анексує території, або по факту їх окуповує.
І це Зло все одно є постійним членом Ради Безпеки ООН, а пропаганду Мордору у цій нешановній організації, поширюваної у тому числі й російською мовою, фінансує також і Україна своїми внесками.
Вот страны, которые признали российскую оккупацию (и аннексию) Крыма: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .
Кстати, то что Евросоюз и США наложили какие-то неэффективные санкции на Мордор (сперва за Крым, а потом за вторжение на восток Украины), которые Мордор легко обошел и теперь имеет с Евросоюзом намного больший объем торговли, чем в 2014 г., то какое отношение к этим санкциям имеет коррумпированная ООН?
ООН - бессмысленная организация для личного благоустройства огромной массы чиновников, которые подтянулись туда, в большей массе трудоустроенные из неблагополучных стран, которые вытянули личный счастливый билет - так что у них все будет (в разумных пределах), и для этого им не нужно делать ничего полезного для человечества, наоборот - можно вредить и паразитировать, устав организации позволяет принять любое абсурдное решение, а также ветировать любое необходимое, а голосовальщикам все равно переведут деньги из наполняемой странами-участницами ООН кубышки.