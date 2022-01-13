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борг (2117) ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383)

Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн через борги. ПЕРЕЛІК

Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн через борги. ПЕРЕЛІК

Вісім країн, серед яких Іран, Венесуела та Судан, втратили право голосу в ООН через несплачені внески.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV" із посиланням на  France24

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив у листі до Генеральної Асамблеї, що загалом 11 країн запізнилися зі своїми виплатами.

Згідно зі статутом ООН, право країни-члена на голос призупиняється, якщо її заборгованість дорівнює або перевищує суму внесків, яку вона повинна була сплатити за попередні два роки.

Якщо вважається, що непогашений борг виник "через умови, які не залежать від члена", асамблея може дозволити цій країні продовжити голосування. Гутерріш сказав, що у 2022 році це стосується островів Комор, Сан-Томе і Прінсіпі та Сомалі.

За його словами, вісім країн, які втратили право голосу – це Іран, Судан, Венесуела, Антигуа і Барбуда, Конго, Гвінея та Папуа-Нова Гвінея.

Він вказав мінімальну суму, яку кожен повинен заплатити, щоб повернути свій голос. Для Ірану, наприклад, це трохи більше $18 млн, тоді як Судану потрібно отримати майже $300 тис., а Венесуелі – близько $40 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред США при ООН Томас-Грінфілд про вторгнення РФ в Україну: Дії Москви вказують на те, що вона робить кроки в цьому напрямку

Минулого року Іран також втратив свій голос через несплачені внески. Там заявили, що не можуть виплатити навіть мінімальну суму через економічні санкції США.

Після місяців переговорів Ірану дозволили отримати доступ до грошей, заблокованих казначейством США, та отримати назад свій голос у червні до виборів нових членів Ради Безпеки.

Операційний бюджет ООН, затверджений у грудні, становить близько $3 млрд. Бюджет на операції з підтримання миру, який є окремим і був прийнятий у червні, становить близько $6,5 млрд.
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Топ коментарі
+16
Бабло - це єдине, що хвилює цих бюрократів. А те, що країна, яка вбиває людей в усьому світі і в той самий час має великі повноваження і статус в організіції, ООН не цікавить.
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13.01.2022 08:16
+9
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13.01.2022 08:20
+7
Они наверное посчитали и поняли - толку от ООН никакого, ну хоть деньги сэкономим 😁😁
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13.01.2022 08:18
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13.01.2022 08:08 Відповісти
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13.01.2022 08:22 Відповісти
Кстати, лишили голосов всех посипак путина, которые голосовали в унисон с россией по указке из кремля!!!))))))))))))))
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13.01.2022 09:10 Відповісти
У орди там право "вето", а совок за напад на Фінляндію з Ліни націй свого часу турнули. Тому можна зробити певні висновки з неупередженості та користі цієї контори.
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13.01.2022 09:17 Відповісти
Право вето у рашки есть только в совбезе ООН, а эти страны-кремлефилы голосовали на Генасамблее ООН, там права вето нет ни у кого!!!
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13.01.2022 09:52 Відповісти
Так, але вони постійний член совбезу, а повинні були йти в еротичну подорож ще після нападу на Грузію.
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13.01.2022 10:01 Відповісти
>>> через умови, які не залежать від члена

Чудеса журналістики.
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13.01.2022 08:14 Відповісти
Нагадайте як ці країни голосували за резолюцію по Криму ? Якщо не помиляюсь, половина з них була проти.
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13.01.2022 08:15 Відповісти
Бабло - це єдине, що хвилює цих бюрократів. А те, що країна, яка вбиває людей в усьому світі і в той самий час має великі повноваження і статус в організіції, ООН не цікавить.
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13.01.2022 08:16 Відповісти
Тоді виникне питання, а для чого взагалі платити, якщо можна і так..?! ООН це організація, які потрібні кошти на ії роботу (це оплата миротворів, продовольча допомога та інше...).
Взагалі 18мл для Інану, який сидить на нафті та тратить мільярди на озброєння то взагалі копійки!!!!
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13.01.2022 08:56 Відповісти
Якось байдуже, хто там платить, хто ні.
Деякі авторитарні режими не платять, але більшість платить, щоб мати міжнародну трибуну для диктаторів у цій імпотеиній немічній організації.
Однією з 5 робочих мов ООН є мова Московщини - агресора, що не визнає міжнародне законодавство, веде війни проти інших країн, відкрито анексує території, або по факту їх окуповує.
І це Зло все одно є постійним членом Ради Безпеки ООН, а пропаганду Мордору у цій нешановній організації, поширюваної у тому числі й російською мовою, фінансує також і Україна своїми внесками.
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13.01.2022 08:18 Відповісти
Они наверное посчитали и поняли - толку от ООН никакого, ну хоть деньги сэкономим 😁😁
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13.01.2022 08:18 Відповісти
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13.01.2022 08:20 Відповісти
ООН-импотентная организация.Какой смысл им платить,за трибуну?
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13.01.2022 08:20 Відповісти
ООН заради бабла мати рідну продадуть. А серійну вбивцю Московію права голосу не позбавили - гроші дає
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13.01.2022 08:30 Відповісти
Згадую як три місяці в Руанді хуту різали тутсі і всьому світу було м'яко кажучи байдуже, вбили мільйон і нічого, ніхто і пальцем не поворухнув щоб зупинити геноцид. Ніхто не хотів витрачати свої гроші щоб рятувати одних негрів від інших. А тут заплати мільйони доларів за право голосу для голосування якихось резолюцій які не несуть ніякої практичної цінності, а тільки мають пропагандистських ефект.
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13.01.2022 08:39 Відповісти
Генассамблея ООН назвала РАБссию ТЕРРОРИСТОМ в резолюции №3314...
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13.01.2022 08:53 Відповісти
А толку? Если признали террористом, то должны были наложить санкции, как на Северную Корею.
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13.01.2022 09:09 Відповісти
РАБссия под санкциями и ЕС и США,а Северное дерьмо по факту уже в Дерьме Прожорливый ты Паровоз....хвошЫзд...РАБссию беречь надо,чтобы весь Мир видел ...какая это Дрянь Шариковская...
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13.01.2022 09:17 Відповісти
Сидят-бабло пакуют,да и всё. Не организация,а позорище.
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13.01.2022 08:57 Відповісти
Эдмунд Берк,британский писатель и философ еще в 18 веке сказал замечательную фразу...,Единственное что нужно для триумфа Зла,это чтобы хорошие люди ничего не делали...
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13.01.2022 09:13 Відповісти
кацапи проплатять
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13.01.2022 09:19 Відповісти
Та да.Путлер заморозил Накопительные пенсии РАБссиянцев до 2024 года,а это значит бабла на РАБссии завались что Гуталину в Прстоквашине...
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13.01.2022 09:26 Відповісти
кто не платит взносы ? Иран . Венесуэла . Судан . кто всегда голосует за российские резолюции ? Иран . Венесуэла . Судан . совпадение ? не думаю
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13.01.2022 09:38 Відповісти
Иран не признавал Крым российским, он просто не принял участие в голосовании, впрочем, также как и Израиль (а говорят крайности не сходятся).
Вот страны, которые признали российскую оккупацию (и аннексию) Крыма: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .

Кстати, то что Евросоюз и США наложили какие-то неэффективные санкции на Мордор (сперва за Крым, а потом за вторжение на восток Украины), которые Мордор легко обошел и теперь имеет с Евросоюзом намного больший объем торговли, чем в 2014 г., то какое отношение к этим санкциям имеет коррумпированная ООН?
ООН - бессмысленная организация для личного благоустройства огромной массы чиновников, которые подтянулись туда, в большей массе трудоустроенные из неблагополучных стран, которые вытянули личный счастливый билет - так что у них все будет (в разумных пределах), и для этого им не нужно делать ничего полезного для человечества, наоборот - можно вредить и паразитировать, устав организации позволяет принять любое абсурдное решение, а также ветировать любое необходимое, а голосовальщикам все равно переведут деньги из наполняемой странами-участницами ООН кубышки.
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13.01.2022 10:07 Відповісти
А повернення Криму хіба не борг? 🤨
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13.01.2022 10:50 Відповісти
А смысл платить Арганизации Абеспокоенных Наций взносы,покойника не оживишь.сейчас это бесполезная и дорогостоящая контора с кучей бездельников.ее уже давно необходими реформировать,мир уже давно изменился.
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13.01.2022 11:33 Відповісти
 
 