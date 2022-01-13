Генассамблея ООН лишила права голоса восемь стран из-за долгов. ПЕРЕЛІК

Восемь стран, среди которых Иран, Венесуэла и Судан, потеряли право голоса в ООН из-за неуплаченных взносов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на France24

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в письме Генеральной Ассамблее, что в общей сложности 11 стран опоздали со своими выплатами.

Согласно уставу ООН право страны-члена на голос приостанавливается, если ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие два года.

Если считается, что непогашенный долг возник "из-за условий, не зависящих от члена", ассамблея может разрешить этой стране продолжить голосование. Гутерриш сказал, что в 2022 году это касается островов Комор, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

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По его словам, восемь стран, потерявших право голоса – это Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея.

Он указал минимальную сумму, которую каждый должен заплатить, чтобы вернуть голос. Для Ирана, например, это чуть больше $18 млн, тогда как Судану нужно получить почти $300 тыс., а Венесуэле – около $40 млн.

В прошлом году Иран также потерял свой голос из-за неуплаченных взносов. Там заявили, что не могут выплатить даже минимальную сумму из-за экономических санкций США.

После месяцев переговоров Ирану разрешили получить доступ к деньгам, заблокированным казначейством США, и получить свой голос в июне до выборов новых членов Совета Безопасности.

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Операционный бюджет ООН, утвержденный в декабре, составляет около $3 млрд. Бюджет на операции по поддержанию мира, который является отдельным и принят в июне, составляет около $6,5 млрд.