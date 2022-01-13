Генассамблея ООН лишила права голоса восемь стран из-за долгов. ПЕРЕЛІК
Восемь стран, среди которых Иран, Венесуэла и Судан, потеряли право голоса в ООН из-за неуплаченных взносов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на France24
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в письме Генеральной Ассамблее, что в общей сложности 11 стран опоздали со своими выплатами.
Согласно уставу ООН право страны-члена на голос приостанавливается, если ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие два года.
Если считается, что непогашенный долг возник "из-за условий, не зависящих от члена", ассамблея может разрешить этой стране продолжить голосование. Гутерриш сказал, что в 2022 году это касается островов Комор, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.
По его словам, восемь стран, потерявших право голоса – это Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея.
Он указал минимальную сумму, которую каждый должен заплатить, чтобы вернуть голос. Для Ирана, например, это чуть больше $18 млн, тогда как Судану нужно получить почти $300 тыс., а Венесуэле – около $40 млн.
В прошлом году Иран также потерял свой голос из-за неуплаченных взносов. Там заявили, что не могут выплатить даже минимальную сумму из-за экономических санкций США.
После месяцев переговоров Ирану разрешили получить доступ к деньгам, заблокированным казначейством США, и получить свой голос в июне до выборов новых членов Совета Безопасности.
Операционный бюджет ООН, утвержденный в декабре, составляет около $3 млрд. Бюджет на операции по поддержанию мира, который является отдельным и принят в июне, составляет около $6,5 млрд.
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Чудеса журналістики.
Взагалі 18мл для Інану, який сидить на нафті та тратить мільярди на озброєння то взагалі копійки!!!!
Деякі авторитарні режими не платять, але більшість платить, щоб мати міжнародну трибуну для диктаторів у цій імпотеиній немічній організації.
Однією з 5 робочих мов ООН є мова Московщини - агресора, що не визнає міжнародне законодавство, веде війни проти інших країн, відкрито анексує території, або по факту їх окуповує.
І це Зло все одно є постійним членом Ради Безпеки ООН, а пропаганду Мордору у цій нешановній організації, поширюваної у тому числі й російською мовою, фінансує також і Україна своїми внесками.
Вот страны, которые признали российскую оккупацию (и аннексию) Крыма: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .
Кстати, то что Евросоюз и США наложили какие-то неэффективные санкции на Мордор (сперва за Крым, а потом за вторжение на восток Украины), которые Мордор легко обошел и теперь имеет с Евросоюзом намного больший объем торговли, чем в 2014 г., то какое отношение к этим санкциям имеет коррумпированная ООН?
ООН - бессмысленная организация для личного благоустройства огромной массы чиновников, которые подтянулись туда, в большей массе трудоустроенные из неблагополучных стран, которые вытянули личный счастливый билет - так что у них все будет (в разумных пределах), и для этого им не нужно делать ничего полезного для человечества, наоборот - можно вредить и паразитировать, устав организации позволяет принять любое абсурдное решение, а также ветировать любое необходимое, а голосовальщикам все равно переведут деньги из наполняемой странами-участницами ООН кубышки.