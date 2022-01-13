РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости
11 075 27
долг (1139) ООН (4053) Гутерриш Антониу (329)

Генассамблея ООН лишила права голоса восемь стран из-за долгов. ПЕРЕЛІК

Генассамблея ООН лишила права голоса восемь стран из-за долгов. ПЕРЕЛІК

Восемь стран, среди которых Иран, Венесуэла и Судан, потеряли право голоса в ООН из-за неуплаченных взносов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV" со ссылкой на France24

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в письме Генеральной Ассамблее, что в общей сложности 11 стран опоздали со своими выплатами.

Согласно уставу ООН право страны-члена на голос приостанавливается, если ее задолженность равна или превышает сумму взносов, которую она должна была уплатить за предыдущие два года.

Если считается, что непогашенный долг возник "из-за условий, не зависящих от члена", ассамблея может разрешить этой стране продолжить голосование. Гутерриш сказал, что в 2022 году это касается островов Комор, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные в Казахстане незаконно использовали голубые шлемы миротворцев ООН

По его словам, восемь стран, потерявших право голоса – это Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея.

Он указал минимальную сумму, которую каждый должен заплатить, чтобы вернуть голос. Для Ирана, например, это чуть больше $18 млн, тогда как Судану нужно получить почти $300 тыс., а Венесуэле – около $40 млн.

В прошлом году Иран также потерял свой голос из-за неуплаченных взносов. Там заявили, что не могут выплатить даже минимальную сумму из-за экономических санкций США.

После месяцев переговоров Ирану разрешили получить доступ к деньгам, заблокированным казначейством США, и получить свой голос в июне до выборов новых членов Совета Безопасности.

Также читайте: Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Операционный бюджет ООН, утвержденный в декабре, составляет около $3 млрд. Бюджет на операции по поддержанию мира, который является отдельным и принят в июне, составляет около $6,5 млрд.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Бабло - це єдине, що хвилює цих бюрократів. А те, що країна, яка вбиває людей в усьому світі і в той самий час має великі повноваження і статус в організіції, ООН не цікавить.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:16
+9
показать весь комментарий
13.01.2022 08:20
+7
Они наверное посчитали и поняли - толку от ООН никакого, ну хоть деньги сэкономим 😁😁
показать весь комментарий
13.01.2022 08:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет ручєк - нет пєченья.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:08 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 08:22 Ответить
Кстати, лишили голосов всех посипак путина, которые голосовали в унисон с россией по указке из кремля!!!))))))))))))))
показать весь комментарий
13.01.2022 09:10 Ответить
У орди там право "вето", а совок за напад на Фінляндію з Ліни націй свого часу турнули. Тому можна зробити певні висновки з неупередженості та користі цієї контори.
показать весь комментарий
13.01.2022 09:17 Ответить
Право вето у рашки есть только в совбезе ООН, а эти страны-кремлефилы голосовали на Генасамблее ООН, там права вето нет ни у кого!!!
показать весь комментарий
13.01.2022 09:52 Ответить
Так, але вони постійний член совбезу, а повинні були йти в еротичну подорож ще після нападу на Грузію.
показать весь комментарий
13.01.2022 10:01 Ответить
>>> через умови, які не залежать від члена

Чудеса журналістики.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:14 Ответить
Нагадайте як ці країни голосували за резолюцію по Криму ? Якщо не помиляюсь, половина з них була проти.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:15 Ответить
Бабло - це єдине, що хвилює цих бюрократів. А те, що країна, яка вбиває людей в усьому світі і в той самий час має великі повноваження і статус в організіції, ООН не цікавить.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:16 Ответить
Тоді виникне питання, а для чого взагалі платити, якщо можна і так..?! ООН це організація, які потрібні кошти на ії роботу (це оплата миротворів, продовольча допомога та інше...).
Взагалі 18мл для Інану, який сидить на нафті та тратить мільярди на озброєння то взагалі копійки!!!!
показать весь комментарий
13.01.2022 08:56 Ответить
Якось байдуже, хто там платить, хто ні.
Деякі авторитарні режими не платять, але більшість платить, щоб мати міжнародну трибуну для диктаторів у цій імпотеиній немічній організації.
Однією з 5 робочих мов ООН є мова Московщини - агресора, що не визнає міжнародне законодавство, веде війни проти інших країн, відкрито анексує території, або по факту їх окуповує.
І це Зло все одно є постійним членом Ради Безпеки ООН, а пропаганду Мордору у цій нешановній організації, поширюваної у тому числі й російською мовою, фінансує також і Україна своїми внесками.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:18 Ответить
Они наверное посчитали и поняли - толку от ООН никакого, ну хоть деньги сэкономим 😁😁
показать весь комментарий
13.01.2022 08:18 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2022 08:20 Ответить
ООН-импотентная организация.Какой смысл им платить,за трибуну?
показать весь комментарий
13.01.2022 08:20 Ответить
ООН заради бабла мати рідну продадуть. А серійну вбивцю Московію права голосу не позбавили - гроші дає
показать весь комментарий
13.01.2022 08:30 Ответить
Згадую як три місяці в Руанді хуту різали тутсі і всьому світу було м'яко кажучи байдуже, вбили мільйон і нічого, ніхто і пальцем не поворухнув щоб зупинити геноцид. Ніхто не хотів витрачати свої гроші щоб рятувати одних негрів від інших. А тут заплати мільйони доларів за право голосу для голосування якихось резолюцій які не несуть ніякої практичної цінності, а тільки мають пропагандистських ефект.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:39 Ответить
Генассамблея ООН назвала РАБссию ТЕРРОРИСТОМ в резолюции №3314...
показать весь комментарий
13.01.2022 08:53 Ответить
А толку? Если признали террористом, то должны были наложить санкции, как на Северную Корею.
показать весь комментарий
13.01.2022 09:09 Ответить
РАБссия под санкциями и ЕС и США,а Северное дерьмо по факту уже в Дерьме Прожорливый ты Паровоз....хвошЫзд...РАБссию беречь надо,чтобы весь Мир видел ...какая это Дрянь Шариковская...
показать весь комментарий
13.01.2022 09:17 Ответить
Сидят-бабло пакуют,да и всё. Не организация,а позорище.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:57 Ответить
Эдмунд Берк,британский писатель и философ еще в 18 веке сказал замечательную фразу...,Единственное что нужно для триумфа Зла,это чтобы хорошие люди ничего не делали...
показать весь комментарий
13.01.2022 09:13 Ответить
кацапи проплатять
показать весь комментарий
13.01.2022 09:19 Ответить
Та да.Путлер заморозил Накопительные пенсии РАБссиянцев до 2024 года,а это значит бабла на РАБссии завались что Гуталину в Прстоквашине...
показать весь комментарий
13.01.2022 09:26 Ответить
кто не платит взносы ? Иран . Венесуэла . Судан . кто всегда голосует за российские резолюции ? Иран . Венесуэла . Судан . совпадение ? не думаю
показать весь комментарий
13.01.2022 09:38 Ответить
Иран не признавал Крым российским, он просто не принял участие в голосовании, впрочем, также как и Израиль (а говорят крайности не сходятся).
Вот страны, которые признали российскую оккупацию (и аннексию) Крыма: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .

Кстати, то что Евросоюз и США наложили какие-то неэффективные санкции на Мордор (сперва за Крым, а потом за вторжение на восток Украины), которые Мордор легко обошел и теперь имеет с Евросоюзом намного больший объем торговли, чем в 2014 г., то какое отношение к этим санкциям имеет коррумпированная ООН?
ООН - бессмысленная организация для личного благоустройства огромной массы чиновников, которые подтянулись туда, в большей массе трудоустроенные из неблагополучных стран, которые вытянули личный счастливый билет - так что у них все будет (в разумных пределах), и для этого им не нужно делать ничего полезного для человечества, наоборот - можно вредить и паразитировать, устав организации позволяет принять любое абсурдное решение, а также ветировать любое необходимое, а голосовальщикам все равно переведут деньги из наполняемой странами-участницами ООН кубышки.
показать весь комментарий
13.01.2022 10:07 Ответить
А повернення Криму хіба не борг? 🤨
показать весь комментарий
13.01.2022 10:50 Ответить
А смысл платить Арганизации Абеспокоенных Наций взносы,покойника не оживишь.сейчас это бесполезная и дорогостоящая контора с кучей бездельников.ее уже давно необходими реформировать,мир уже давно изменился.
показать весь комментарий
13.01.2022 11:33 Ответить
 
 