На всіх перевалах на Прикарпатті встановили пункти обігріву

На всіх перевалах Прикарпаття розгорнули пункти обігріву. Там можна зігрітися та перечекати мороз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу автомобільних доріг Івано-Франківської області у фейсбуці.

Зазначається, що перечекати мороз можна в місцях відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування: https://bit.ly/3DeFe6w

Також повідомляється, що ситуація - під цілодобовим контролем відповідальних працівників Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Чергові диспетчери Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області: 067-340-39-62 та 034-272-22-28

Підрядні підприємства продовжили протиожеледну обробку покриття на дорогах державного значення.

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Покриття проїзної частини доріг - сухе.

"Шановні водії, звертаємо вашу увагу на необхідності неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.