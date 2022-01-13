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На всіх перевалах на Прикарпатті встановили пункти обігріву

На всіх перевалах на Прикарпатті встановили пункти обігріву

На всіх перевалах Прикарпаття розгорнули пункти обігріву. Там можна зігрітися та перечекати мороз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Службу автомобільних доріг Івано-Франківської області у фейсбуці.

Зазначається, що перечекати мороз можна в місцях відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування: https://bit.ly/3DeFe6w

Також повідомляється, що ситуація - під цілодобовим контролем відповідальних працівників Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Чергові диспетчери Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області: 067-340-39-62 та 034-272-22-28

Підрядні підприємства продовжили протиожеледну обробку покриття на дорогах державного значення.

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Покриття проїзної частини доріг - сухе.

"Шановні водії, звертаємо вашу увагу на необхідності неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.

На всіх перевалах на Прикарпатті встановили пункти обігріву 01
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Це якщо пічка в машині не працює? Чи для пішоходів?
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13.01.2022 10:43 Відповісти
Боже... Яка Краса!!!

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13.01.2022 10:49 Відповісти
Особенно красива трещина по середине только что отремонтированного асфальтного покрытия..😀
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13.01.2022 11:58 Відповісти
Это не трещина. Это разделительная полоса.
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13.01.2022 11:59 Відповісти
Ага...и прям по ней идет трещина...😀 увеличь фото...все видно..
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13.01.2022 12:33 Відповісти
Перевалил?
Обогрейся!
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13.01.2022 11:14 Відповісти
 
 