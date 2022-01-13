На всех перевалах в Прикарпатье установили пункты обогрева

На всех перевалах Прикарпатья развернули пункты обогрева. Там можно согреться и переждать мороз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу автомобильных дорог Ивано-Франковской области в Фейсбуке.

Отмечается, что переждать мороз можно в местах отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования: https://bit.ly/3DeFe6w

Также сообщается, что ситуация находится под круглосуточным контролем ответственных работников Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области. Дежурные диспетчеры Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области: 067-340-39-62 и 034-272-22-28

Подрядные предприятия продолжили противогололедную обработку покрытия на дорогах государственного значения.

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Покрытие проезжей части дорог – сухое.

"Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения во время управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.