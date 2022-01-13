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Завтра у Києві перекриватимуть вулиці через приїзд президента Азербайджану Алієва

Завтра у Києві перекриватимуть вулиці через приїзд президента Азербайджану Алієва

У Києві можливі тимчасове перекриття руху автомобілів у кількох районах через візит президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це повідомляє Управління державної охорони України, передає Цензор.НЕТ.

"14 січня у зв’язку з офіційним візитом до України Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району. Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра Зеленський зустрінеться із президентом Азербайджану Алієвим

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Топ коментарі
+8
На встрече будет первая Скумбрия Украины?!
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13.01.2022 16:26
+8
Едет президент дружественной Украине страны, которая очень "неугодна" Путину и является ярым врагом вернейшего союзника фюрера Путина - Армении.
Поэтому меры по обеспечению безопасности должны быть приняты ОСОБЫЕ.
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13.01.2022 16:41
+5
Совдепщина! а говорят декоммунизация.......ЗЛН ПНХ!
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13.01.2022 16:25
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İlham, Ukraynaya xoş gəlmisiniz!
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13.01.2022 15:56 Відповісти
Плодоовощных баз и доли азербайджана с турцией на рынке овощей мало? Еще и рынок зерна захватить..прекрасно
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13.01.2022 16:37 Відповісти
Сам-то Алиев знает, что он будет поднимать этот вопрос, а, Емеля Ашотович?
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13.01.2022 16:39 Відповісти
Наследие вонючего совка.На колени и склонить голову -падишах едет
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13.01.2022 16:23 Відповісти
И/или члены их семей ))))
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13.01.2022 16:28 Відповісти
Едет президент дружественной Украине страны, которая очень "неугодна" Путину и является ярым врагом вернейшего союзника фюрера Путина - Армении.
Поэтому меры по обеспечению безопасности должны быть приняты ОСОБЫЕ.
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13.01.2022 16:41 Відповісти
Совдепщина! а говорят декоммунизация.......ЗЛН ПНХ!
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13.01.2022 16:25 Відповісти
На встрече будет первая Скумбрия Украины?!
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13.01.2022 16:26 Відповісти
"Как бывший офицер, я провел много времени в бывшей армии. Как бывший солдат, я готов защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины.

- Вы бы сражались?

- Да, конечно.

- На передовой?

- Да, - сказал Кличко."(с)
Цитата если не семилетия, то года- точно!
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13.01.2022 16:29 Відповісти
Главное Президенту Украины остаться Украинцем - а не превратится в Алиева!!!
Повстречались - и досвидос!
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13.01.2022 17:00 Відповісти
Ну коли вже цей совок закінчиться з перекриттям вулиць. При Порошенку це явище почали знищувати, а тепер знову відновили. Жодного разу не бачив це за кордоном.
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13.01.2022 17:19 Відповісти
А поезд с Михо с Польши остановили- это тренировка...
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13.01.2022 17:25 Відповісти
Та ви шо? А Вова в цей час тихенько на роботу на вєліку де тротуарами, а де по спеціально розміченій полосі на роботу їздить? Кияни, та потерпіть трішки вже приїзд дружнього Гейдаровича до вас в гості!
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13.01.2022 19:28 Відповісти
Это теперь наш уровень. Не слышу доносящийся с улиц хохот.
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13.01.2022 21:47 Відповісти
 
 