Завтра у Києві перекриватимуть вулиці через приїзд президента Азербайджану Алієва

У Києві можливі тимчасове перекриття руху автомобілів у кількох районах через візит президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це повідомляє Управління державної охорони України, передає Цензор.НЕТ.

"14 січня у зв’язку з офіційним візитом до України Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району. Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

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