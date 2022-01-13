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Алиев (150) визит (2986) дороги (2472) Зеленский (19011) Киев (24762) УГО (176)

Завтра в Киеве будут перекрывать улицы из-за приезда президента Азербайджана Алиева

Завтра в Киеве будут перекрывать улицы из-за приезда президента Азербайджана Алиева

В Киеве возможно временное перекрытие движения автомобилей в нескольких районах из-за визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"14 января в связи с официальным визитом в Украину президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района. Информируем, что согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Читайте также: Завтра Зеленский встретится с президентом Азербайджана Алиевым
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Топ комментарии
+8
На встрече будет первая Скумбрия Украины?!
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13.01.2022 16:26
+8
Едет президент дружественной Украине страны, которая очень "неугодна" Путину и является ярым врагом вернейшего союзника фюрера Путина - Армении.
Поэтому меры по обеспечению безопасности должны быть приняты ОСОБЫЕ.
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13.01.2022 16:41
+5
Совдепщина! а говорят декоммунизация.......ЗЛН ПНХ!
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13.01.2022 16:25
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İlham, Ukraynaya xoş gəlmisiniz!
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13.01.2022 15:56 Ответить
Плодоовощных баз и доли азербайджана с турцией на рынке овощей мало? Еще и рынок зерна захватить..прекрасно
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13.01.2022 16:37 Ответить
Сам-то Алиев знает, что он будет поднимать этот вопрос, а, Емеля Ашотович?
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13.01.2022 16:39 Ответить
Наследие вонючего совка.На колени и склонить голову -падишах едет
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13.01.2022 16:23 Ответить
И/или члены их семей ))))
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13.01.2022 16:28 Ответить
Едет президент дружественной Украине страны, которая очень "неугодна" Путину и является ярым врагом вернейшего союзника фюрера Путина - Армении.
Поэтому меры по обеспечению безопасности должны быть приняты ОСОБЫЕ.
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13.01.2022 16:41 Ответить
Совдепщина! а говорят декоммунизация.......ЗЛН ПНХ!
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13.01.2022 16:25 Ответить
На встрече будет первая Скумбрия Украины?!
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13.01.2022 16:26 Ответить
"Как бывший офицер, я провел много времени в бывшей армии. Как бывший солдат, я готов защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины.

- Вы бы сражались?

- Да, конечно.

- На передовой?

- Да, - сказал Кличко."(с)
Цитата если не семилетия, то года- точно!
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13.01.2022 16:29 Ответить
Главное Президенту Украины остаться Украинцем - а не превратится в Алиева!!!
Повстречались - и досвидос!
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13.01.2022 17:00 Ответить
Ну коли вже цей совок закінчиться з перекриттям вулиць. При Порошенку це явище почали знищувати, а тепер знову відновили. Жодного разу не бачив це за кордоном.
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13.01.2022 17:19 Ответить
А поезд с Михо с Польши остановили- это тренировка...
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13.01.2022 17:25 Ответить
Та ви шо? А Вова в цей час тихенько на роботу на вєліку де тротуарами, а де по спеціально розміченій полосі на роботу їздить? Кияни, та потерпіть трішки вже приїзд дружнього Гейдаровича до вас в гості!
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13.01.2022 19:28 Ответить
Это теперь наш уровень. Не слышу доносящийся с улиц хохот.
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13.01.2022 21:47 Ответить
 
 