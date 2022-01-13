Завтра в Киеве будут перекрывать улицы из-за приезда президента Азербайджана Алиева
В Киеве возможно временное перекрытие движения автомобилей в нескольких районах из-за визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"14 января в связи с официальным визитом в Украину президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района. Информируем, что согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти", - говорится в сообщении.
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Поэтому меры по обеспечению безопасности должны быть приняты ОСОБЫЕ.
- Вы бы сражались?
- Да, конечно.
- На передовой?
- Да, - сказал Кличко."(с)
Цитата если не семилетия, то года- точно!
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