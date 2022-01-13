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вирок (1022) тероризм (2856) Херсон (3191)

Терориста "ЛДНР" засудили на 9 років у Херсоні, - прокуратура

Терориста

Уродженця с. Червона Поляна (Херсонська обл.), який добровільно вступив до лав незаконних терористичних збройних формувань "Л/ДНР", заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  повідомляє пресслужба Херсонської облпрокуратури.

"У порядку спеціального судового розгляду визнано винним уродженця с. Червона Поляна за участь та сприяння терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У ньому уточнюється, що прокурор у суді довів, що чоловік у жовтні 2014 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Отдельный казачий батальон имени Ермака" у складі терористичної організації "ЛНР" та по березень 2015 року був механіком-водієм.

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"Після цього з вересня 2015 року по березень 2017 року зловмисник приєднався до іншої терористичної організації – "ДНР" та брав безпосередню участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України. Він керував важкою технікою БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал". Також чоловік ремонтував броньовані транспортні засоби та різну техніку військового призначення, виконував інші покладені на нього завдання", - наголошують у прокуратурі.

Там уточнюють, що вирок суду вже набрав законної сили, а початок терміну відбування покарання засудженим обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

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"Уродженця с. Червона Поляна (Херсонська обл.), який добровільно вступив до лав незаконних терористичних збройних формувань "Л/ДНР", заочно засудили до дев'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна..."

Задовбали ви своїм заочним засудженням.
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13.01.2022 19:46 Відповісти
Покажи як треба.
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13.01.2022 21:09 Відповісти
Що значить "покажи як треба"?. Судова система , і не тільки судова, а і вся правоохоронна , взагалі не працює. На цього "дятла" витрачали час і отримували солідну зарплату, а на цього "
Запобіжний захід Пряхіну не змогли подовжити через неявку адвоката та хворобу судді, - Офіс генпрокурора Джерело:

взагалі "болт" забили.
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13.01.2022 22:26 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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13.01.2022 19:47 Відповісти
Чехи засуджують до 20років, а у нас до 9років,тому у нас і терористи і чехи їдуть до нас.
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13.01.2022 20:30 Відповісти
Террориста засудили на 9 лет. Что за законы такие? Принимал участие в боевых действиях, наверное убивал военных и такие сроки... Такой срок можно дать за хулиганку, а не за терроризм. Спишите УК у Чехов. Там по 20 лет.
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13.01.2022 20:37 Відповісти
Заочно. Обычно отпускают.
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13.01.2022 20:52 Відповісти
Його осудили заочно. Якщо б він був в Україні його б запросили робити в ОП. Там його однодумці.
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13.01.2022 20:51 Відповісти
 
 