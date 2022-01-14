Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС
Сайти низки держорганів України у п'ятницю були виведені з ладу через масовану хакерську атаку. Фахівці вже займаються відновленням роботи ІТ-систем.
Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - написав він.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.01.2022 09:33
+7 Палєо Мустьє
показати весь коментар14.01.2022 09:35
+5 Герхард
показати весь коментар14.01.2022 09:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Занавес...
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
Чи це для козломордих табу
"Значение кибербезопасности очень преувеличено".
Ну вот как-то так и получают в итоге безмозглые... И я не про ЗЕ и Федорова, а про тех, кто за них голосовал.
Теперь у вас есть уникальный шанс отдать за это гораздо больше.