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МЗС (4020) хакер (1334) атака (315) Ніколенко Олег (365)

Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС

Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС

Сайти низки держорганів України у п'ятницю були виведені з ладу через масовану хакерську атаку. Фахівці вже займаються відновленням роботи ІТ-систем.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованої хакерської атаки веб-сайти МЗС та низки інших державних органів тимчасово не працюють. Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Хакерська атака на урядові сайти: фахівці вже відновлюють роботу IТ-систем, - МЗС 01
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Топ коментарі
+10
Какой уряд дырявый, такие и сайты. Дайте Денису Шморгалю дырявую ложку и скумбрию по 8 гривен
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14.01.2022 09:33
+7
хвалену "Дію" теж наче хакнули.
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14.01.2022 09:35
+5
Здрасти!!! Это ж их региональный штаб. Там все главные крысы сейчас сидят.
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14.01.2022 09:48
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Какой уряд дырявый, такие и сайты. Дайте Денису Шморгалю дырявую ложку и скумбрию по 8 гривен
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14.01.2022 09:33 Відповісти
хвалену "Дію" теж наче хакнули.
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14.01.2022 09:35 Відповісти
А вот это может реально быть бооооольшой проблемой для украинцев.
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14.01.2022 09:49 Відповісти
так. сайт їх лежить, але застосунок наче працює. специ з безпеки попереджали, що не варто збирати стільки даних громадян в електронному вигляді.
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14.01.2022 09:53 Відповісти
"Значение кибербезопасности очень преувеличено" Федоров.

Занавес...
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14.01.2022 09:58 Відповісти
Специ тупі , вони не зрозуміли що радили зебілам! Це все одно що радити акваріумним рибкам .
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14.01.2022 10:31 Відповісти
фсб надо информацию о жителях Украины, эти орки реально готовятся к военной оккупации и репрессиям против граждан Украины..
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14.01.2022 09:51 Відповісти
від орди можна очікувати що завгодно.
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14.01.2022 10:01 Відповісти
Інфа у них і так є
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
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14.01.2022 12:47 Відповісти
Тому й не збираюсь встановлювати цю хрєнь - все що роблять зелені «фахівці», все робиться тим предметом, яким їх лідор на піаніні грає…
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14.01.2022 11:20 Відповісти
Аналогічно, але маю побоювання, що будуть спроби зробити цю хрін обов'язковою.
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14.01.2022 11:54 Відповісти
А ОПу атакували?
Чи це для козломордих табу
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14.01.2022 09:36 Відповісти
Здрасти!!! Это ж их региональный штаб. Там все главные крысы сейчас сидят.
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14.01.2022 09:48 Відповісти
А кто еще может гадить.Да,это оно,Х.йло.
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14.01.2022 09:53 Відповісти
А точно была атака?
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14.01.2022 09:47 Відповісти
не успел мигнуть в Дiю - пропал дом, квартира, гараж, счет в привате и приобрел кредит на 1.5млн
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14.01.2022 09:49 Відповісти
Дія працює. Кацапа не розгоняй паніку!
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14.01.2022 09:53 Відповісти
обосрался? побежал сразу в банкомат купюры отслюнявливать ?
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14.01.2022 09:54 Відповісти
Цап бижи цьомать ікону путіна ***********-клептоманського, накаті бояри і до "злого чечена", він тебе приспить сердешного
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14.01.2022 09:57 Відповісти
ты все-таки правильно обосрался - сайт "Дiя" лежит
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14.01.2022 10:03 Відповісти
Лежиш ти, бо встати команди не було
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14.01.2022 10:04 Відповісти
Теперь понимаю наастоящую суть выражения "проморгать".
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14.01.2022 10:21 Відповісти
диджитализация во всей красе, оп, и нет тебя, ни данных нихрена, и вся краинавсмартфони накрывается медным тазом.
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14.01.2022 09:50 Відповісти
Как там говорил главный ЗЕленый цифровой трансформатор Федоров:
"Значение кибербезопасности очень преувеличено".

Ну вот как-то так и получают в итоге безмозглые... И я не про ЗЕ и Федорова, а про тех, кто за них голосовал.
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14.01.2022 09:52 Відповісти
всем потерявшим в результате хакерской атаки электронные сертификаты вакцинации предоставляется возможность колоться опять
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14.01.2022 09:53 Відповісти
Кацапи смішні, у амерів в базах вся планета, а вони муйньой маяться
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14.01.2022 10:00 Відповісти
Кстати, поздравляю всех, кто получил "ЗЕленую тысячу" через Дию.
Теперь у вас есть уникальный шанс отдать за это гораздо больше.
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14.01.2022 10:08 Відповісти
Знов бухали ,а закусь насервері розігрівали , дуплоМати хєрові!
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14.01.2022 10:33 Відповісти
данные и так лежат в открытом доступе. А дия - только агрегатор. так что боты которые тут вскрылись - вам привет.
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14.01.2022 10:43 Відповісти
..а тепер уявіть вибори Зелі "через інтернет" - дермак тупо, прямо у зеліному ліжку або не вилазячи з басейну, намалює будь-який результат "перемоги" Найвеличнішої.. бо зебіли наголосували..(
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14.01.2022 11:27 Відповісти
 
 