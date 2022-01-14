Вже майже 92% учителів вакциновані від COVID-19 двома дозами, - Шкарлет

Майже 92% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Станом на 14 січня 2022 року, за оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплені понад 1 млн 97 тис. працівників освіти, це майже 92% від загальної кількості", - написав Шкарлет.

За його словами, найкращі показники щеплених двома дозами за областями: Полтавська - 96,74%; Дніпропетровська - 96,49%; Черкаська - 96,02%; Луганська - 96%; Донецька - 95,56%.

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Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади спеціалізованої освіти - майже 97%; професійної - майже 95%; загальної середньої - майже 94%; дошкільної - майже 91%; професійної передвищої - 88%; вищої - майже 84%.

"Близько 2,5% працівників закладів загальної середньої освіти досі не приєдналися до вакцинальної кампанії, проте варто зазначити, що 1,5% із загальної кількості працівників мають офіційно підтверджені протипоказання", - зазначив міністр.

Шкарлет додав, що 0,6% працівників середньої освіти залишаються відстороненими.

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