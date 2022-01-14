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Вже майже 92% учителів вакциновані від COVID-19 двома дозами, - Шкарлет

Вже майже 92% учителів вакциновані від COVID-19 двома дозами, - Шкарлет

Майже 92% педагогічних працівників навчальних закладів України отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Станом на 14 січня 2022 року, за оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплені понад 1 млн 97 тис. працівників освіти, це майже 92% від загальної кількості", - написав Шкарлет.

За його словами, найкращі показники щеплених двома дозами за областями: Полтавська - 96,74%; Дніпропетровська - 96,49%; Черкаська - 96,02%; Луганська - 96%; Донецька - 95,56%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 97% українських вчителів вакциновано від COVID-19 хоча б однією дозою, - Шкарлет

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади спеціалізованої освіти - майже 97%; професійної - майже 95%; загальної середньої - майже 94%; дошкільної - майже 91%; професійної передвищої - 88%; вищої - майже 84%.

"Близько 2,5% працівників закладів загальної середньої освіти досі не приєдналися до вакцинальної кампанії, проте варто зазначити, що 1,5% із загальної кількості працівників мають офіційно підтверджені протипоказання", - зазначив міністр.

Шкарлет додав, що 0,6% працівників середньої освіти залишаються відстороненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% дорослого населення України вакцинувалося проти COVID-19, - Шмигаль
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Так как было объявлено что вакцинация ( двойная) обязательна для всех работников образования. То выходит что как минимум 8% "уволили".. Не думаю. С медицинскими работниками там вообще ситуация хуже ( на счет прошедших "полное вакцинирование") У нас как всегда законы пишутся только для использования бумаги. ( пример - запрет на курение в общественных местах " включая лестничные клетки, лифты и т.д" или обязательный масочный режим ( с правильным использованием носимой маски, использование государственного языка и т.д.)
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14.01.2022 12:51 Відповісти
Бот
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14.01.2022 13:25 Відповісти
Не знаю как за медицинских, но то, что у большей части работников сферы образования левые сертификаты, и никакой трагедии нет, смертей и эпидемии тоже. Просто хочется Ляшка послать на***. Никто вашей пандемии не видит, а все смерти на вашей совести, от угробленной медицины и ваших дебильных протоколов лечения, соблюдения которых вы требуете от врачей.
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14.01.2022 18:16 Відповісти
Ну, якби Ви ще вмінням читати користувалися...

"Близько 2,5% працівників закладів загальної середньої освіти досі не приєдналися до вакцинальної кампанії, проте варто зазначити, що 1,5% із загальної кількості працівників мають офіційно підтверджені протипоказання", - зазначив міністр.

Шкарлет додав, що 0,6% працівників середньої освіти залишаються відстороненими. Джерело:
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15.01.2022 17:25 Відповісти
Ай какие передовики
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14.01.2022 13:32 Відповісти
Немного не так! Незаконно,под угрозой увольнения, недопуска к работе, угрозой невыплаты зароботной платы, пока не введешь себе неизвестную эксперементальную жидкость, неизвестного происхождения, говорят от какого то ковида.
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14.01.2022 18:01 Відповісти
 
 