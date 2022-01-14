Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

"Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП.

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