Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним, - Єрмак
Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.
"Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП.
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+48 Власов Сергей b3083465
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Будь ласка, зачекайте...
-Ось тепер продажний ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже
може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого
повелителя дохлого кривавого маньяка фашиста )(уйла
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канцлер
...Тяжелым сном представится страна.
Все, что ты сможешь в ней окинуть оком,
Находится в падении глубоком,
Предавшись беззаконьям и порокам.
Тот скот угнал, тот спит с чужой женой,
Из церкви утварь тащат святотатцы,
Преступники возмездья не боятся
И даже хвастают своей виной.
В суде стоят истцы дрожа.
Судья сидит на возвышенье,
А рядом волны мятежа
Растут и сеют разрушенье.
Но там, где все горды развратом,
Понятия перемешав,
Там правый будет виноватым,
А виноватый будет прав.
Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми все создалось.
И честный человек слабеет,
Так все кругом развращено.
Когда судья карать не смеет,
С преступником он заодно.
Это фейк сочинённый ботами.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 40 мин. ·
Зеленський запропонував Байдену провести трьохсторонню зустріч із Путіним - Єрмак.
Чим далі в ліс, тим темніше.
Ну як не на Нормандському форматі так тет-а-такт. Як не тет-а-тет, так вже з Байденом.
Не терпиться Зеленському побачити Путіна.
Ідея фікс всього президенства.
До речі, за Зеленського знов це розповідає Єрмак. А де ж сам Зеленський?
Кібез-атака на Україну? Тиша.
Саміт США/НАТО/РФ? Тиша.
Саміт ОБСЄ/РФ? Тиша.
Жодних реакцій на доленості перемовини і важливі події, які стосуються України.
Але зустріч з Путіним то святе.
Тобто Зеленський (чи то Єрмак) думає що саме за його участі з Путіни все вирішиться? Смішно.
Звісно, якщо сам Зеленський не запропонує такі поступки, які дуже підійдуть самому Путіну.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 мин. ·
Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6681472688593419?__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·
Президент Ермак заявил, что Зеленский предложил Байдену организовать трёхстороннюю встречу с Путиным.
Ага. Именно об этом мечтали Байден и Путин: чтобы галантерейщик сел возле двух кардиналов))))
Ты, что, на этой встрече будешь с ГОЛОЙ ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ играть???
Для иного ты никому и НАХЕР не нужен!!!
иногда...когда за спиной вырастают крылья...оно просто начинает каркать.. ))))
зараз снову підуть гасла для охлосу - "мільяд картопелин на засадити на 10 кв метрів до 2035 року!"...
і саме сумне - міністр сільского господарства, очередний младшой "бакан", відповість - "так, це можливо і ми вже саджаемо-тулимо одну картопелинy до одної впритул..."
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"Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним + Єрмак"... - з ціеї ж серїї....
И вот когда Запад (загнивающий, это еще Ленин говорил, это истинно) послал незванного гостя, вылазит другое чмо, наш ..... хочет поговорить на "троих". Ведь за два года таки не добился желания Путина удовлетворить неземную страсть уже великого клоуна.
Но одно дело выступать в сауне а другое , на международных переговорах между странами
Он не понимает , что решения у пуйла принимаются не эмоционально....
Который ползал по сцене в одних трусах и смешил детей олигархов на их виллах.
Похлопали и он в образе Ющекно, похлопали и он Черновецкий.
Высмеивал политиков, но сам критику и смех в свой адрес не воспринимает, психует.
Все каналы и журналистов пугает через ермак(швондера).