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Байден (2856) Зеленський (22429) путін (23325) Єрмак Андрій (1352)

Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним, - Єрмак

Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Під час спілкування з американським дипломатом, директором Євразійського центру Atlantic Council Джоном Гербстом Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

"Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП.

Читайте: Блінкен про агресію РФ: Ми зібрали дуже сильну коаліцію - тепер все залежить від вибору, який зробить Путін

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14.01.2022 17:15
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 мин. ·



Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
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14.01.2022 18:11
+45
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14.01.2022 17:11
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Нет смысла. Нет точек компромисса. Мы хотим что бы нам вернули все наше в международно признанных границах 2013 года, без всяких там бредовых требований с их стороны и навсегда от нас от---сь и оставили в покое. Раша же видит Украину минимум разделенной на отдельные части под протекторатом РФ, либо как федеральный Малоросский округ РФ. Ну и где точки для компромисса и переговоров, их нет.
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14.01.2022 17:42 Відповісти
разве что есть личные интересы, например какой-либо компромат на одоробло. Переговоры и ставки в игре - возможны только при честных правилах, хорошей карте, но самое главное- при умении читать карты противника по его игре.... а тут противник - клинический потомственный дурак с амбициями наполеона/императора мелкое гнидистое чмо лишь со своими личными интересами...
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14.01.2022 21:14 Відповісти
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14.01.2022 21:55 Відповісти
Наша сторона в образі завхоза на першому місці та ідіота з ранньою, різковираженою деменцією на 2 і інші сторони ---сильного і розумного агресора та мудрого демократа... про що можуть говорити. Хіба продовжити нашу ганьбу і муку
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15.01.2022 02:15 Відповісти
Предложил? А чего не приказал? А для чего Вова? В светлые рыбьи глаза плешивого гандона смотреть? Так ты уже вроде пробовал? Боже помилуй, вот это самомнение (ну как же спутник пустил).Свят свят свят … чур меня!!!
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14.01.2022 17:43 Відповісти
У гравця є мрія------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''.----------в цьому ж інтерв'ю він каже про путіна-----''«У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.»-----------тому і хоче заглянути йому в очі.
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14.01.2022 22:39 Відповісти
Смешной малый

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14.01.2022 17:44 Відповісти
Клоп мал , да вонюч 🤣
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14.01.2022 17:48 Відповісти
пусть вначале скажет о чем говорить. Его нельзя пускать самого. Этот может сдать страну и попросить ввести одкб.
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14.01.2022 17:45 Відповісти

-Ось тепер продажний ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже
може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого
повелителя дохлого кривавого маньяка фашиста )(уйла
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14.01.2022 17:48 Відповісти
Какой все-таки навязчивый малоросс. Его кацапы посылаю открыто, а оно все равно свой язык пхает сраку им лизнуть и прогнуться.
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14.01.2022 17:49 Відповісти
Як може вийти малорос у Римми Володимирівни та Александра Семеновича?
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15.01.2022 04:25 Відповісти
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14.01.2022 17:49 Відповісти
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14.01.2022 18:01 Відповісти
Кацап - он и в США остается кацапом. Смердит точно так же, как и деревеньский из села ЗЕлупино.
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14.01.2022 20:55 Відповісти
по сути есть чего опровергнуть?есть хоть какая неправда в словах?
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14.01.2022 21:01 Відповісти
ну вот тебе гете "фауст"
-----------

канцлер

...Тяжелым сном представится страна.
Все, что ты сможешь в ней окинуть оком,
Находится в падении глубоком,
Предавшись беззаконьям и порокам.
Тот скот угнал, тот спит с чужой женой,
Из церкви утварь тащат святотатцы,
Преступники возмездья не боятся
И даже хвастают своей виной.
В суде стоят истцы дрожа.
Судья сидит на возвышенье,
А рядом волны мятежа
Растут и сеют разрушенье.
Но там, где все горды развратом,
Понятия перемешав,
Там правый будет виноватым,
А виноватый будет прав.
Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми все создалось.
И честный человек слабеет,
Так все кругом развращено.
Когда судья карать не смеет,
С преступником он заодно.
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14.01.2022 21:31 Відповісти
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15.01.2022 00:34 Відповісти
Итак, мы выяснили, что Гёте этого никогда не писал.
Это фейк сочинённый ботами.
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16.01.2022 00:17 Відповісти
членограй хоче їм на клавішах збацати ?
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14.01.2022 17:50 Відповісти
Король и шут или слуга двух господ - это конечно классика, этим не удивишь, но чтобы один шут для двух господ это уже что-то с чем-то, хотя думаю Зеля с этой задачей должен все же управиться.
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14.01.2022 17:57 Відповісти
А шо? Зеле не привыкать выступать на междусобойчиках пианистом.
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14.01.2022 17:57 Відповісти
А вірніше пісюністом

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14.01.2022 20:13 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW62LFbKQQalgyMWCJaRrez82075rqD3erJux4aJ76QQOVeil0-Fs8Tp7cxp2wpC5b-GfDpXyG8NKCvBjl3aML2ozTSBg-yoft0PYs4MhmiyevdToRBrY0ewFIqnMladik&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 40 мин. ·



Зеленський запропонував Байдену провести трьохсторонню зустріч із Путіним - Єрмак.

Чим далі в ліс, тим темніше.
Ну як не на Нормандському форматі так тет-а-такт. Як не тет-а-тет, так вже з Байденом.
Не терпиться Зеленському побачити Путіна.
Ідея фікс всього президенства.

До речі, за Зеленського знов це розповідає Єрмак. А де ж сам Зеленський?

Кібез-атака на Україну? Тиша.
Саміт США/НАТО/РФ? Тиша.
Саміт ОБСЄ/РФ? Тиша.

Жодних реакцій на доленості перемовини і важливі події, які стосуються України.
Але зустріч з Путіним то святе.

Тобто Зеленський (чи то Єрмак) думає що саме за його участі з Путіни все вирішиться? Смішно.
Звісно, якщо сам Зеленський не запропонує такі поступки, які дуже підійдуть самому Путіну.
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14.01.2022 18:10 Відповісти
Невже пан Смолій не помітив що останнім часом членограй майже не базікає. Нарешті зрозумів що чим менше бовкає- тим менше зашкварів. Мовчання-золото.
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14.01.2022 19:34 Відповісти
Идиот...зекрыса для США уже сбитый летчик ,поэтому Байден просто не будет понимать его до своего уровня
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14.01.2022 18:10 Відповісти
а как вы сделали такой вывод? про сбитых и про ненужность
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15.01.2022 11:02 Відповісти
К примеру,даже то ,что зебобе только на четвертый день сообщают скудные сведения о результатах переговоров ,которые напрямую касаются Украины)
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15.01.2022 11:33 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 мин. ·



Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
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14.01.2022 18:11 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6681472688593419?__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·



Президент Ермак заявил, что Зеленский предложил Байдену организовать трёхстороннюю встречу с Путиным.

Ага. Именно об этом мечтали Байден и Путин: чтобы галантерейщик сел возле двух кардиналов))))
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14.01.2022 18:12 Відповісти
Кардинал там один - это дядюшка Джо. А второй старец - бывший завклубом, решивший, что он - геополитик.
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15.01.2022 12:00 Відповісти
Не вже у апараті президента цьому дуріку не має кому пояснити що він для міжнародної політики паскудне каченя? хай знімає далі відосікі для свого фан-клубу, навіщо лізти у бесіду до дорослих...
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14.01.2022 18:18 Відповісти
Клоуне, бозезьтымой, у тебя какие есть козыри , шо бы при Байдене вылупиться пыне в глаза?... Кеннеди не даст соврать, амеры не те, кто долго будет чикатись. Тем более с назойливой навозной мухой.
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14.01.2022 18:19 Відповісти
Зеля надеется что Байден не знает что такое особый статус Донбасса, и формула Штайнмайера. И тут они с пуйлом развернутся.
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14.01.2022 18:20 Відповісти
Найвеличніший лідер Галактики, миротворець і просто бубочка
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14.01.2022 18:20 Відповісти
Дайте ему селеТки с пенделем, пусть узбагоится возле скумбрии по 8 грн.
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14.01.2022 18:23 Відповісти
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14.01.2022 18:25 Відповісти
ДЕБИЛ!!!
Ты, что, на этой встрече будешь с ГОЛОЙ ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ играть???
Для иного ты никому и НАХЕР не нужен!!!
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14.01.2022 18:27 Відповісти
Та даже и нужен бы был, но это же Зладостанов-2, два предложения не может совокупить в единую смысловку... АБАБАГАЛАМАГА хренова.
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14.01.2022 18:30 Відповісти
О!!супєр-бупєр. конкурс капітанов.
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14.01.2022 18:31 Відповісти
Почему Украине везёт на идиотов во власти...
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14.01.2022 18:39 Відповісти
Когда злонамеренно голосуют за зеков и наркоманов,то везение тут не при чем )
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14.01.2022 18:44 Відповісти
Вірніше,на адійотів виборців
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14.01.2022 20:16 Відповісти
Ермак агент кремля Козирь все ще думае як здати Україну Путляру
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14.01.2022 18:40 Відповісти
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14.01.2022 18:43 Відповісти
КОЛУНОМ ТРЭ
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14.01.2022 18:47 Відповісти
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15.01.2022 10:18 Відповісти
Та сиди вже мовчки, дурілка картонна. Чи ти хочеш показати Байдену мир в очах Путіна? Без тебе розберуться. Краще б від Порошенка від'їбався. Більше толку було б.
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14.01.2022 18:44 Відповісти
Невже петля компромату так тисне???...
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14.01.2022 18:45 Відповісти
ЗЕчмо очухалось и вэрзэ полную дурню. Зачем эта встреча? Все всё уже решили и без политического трупа по имени Зеленский
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14.01.2022 18:47 Відповісти
Ніяких зустрічей з вбивцею.Імперія зла має зникнути на завжди.
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14.01.2022 18:50 Відповісти
Галантерейщик и Кардинал - это сила
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14.01.2022 18:58 Відповісти
Ну понятно что они хотят. Старик с деменцией, ********** которій нихрена не понимает в геополитике и Ермак которій будет отмалчиваться и наблюдать как Зелю уделают как лоха.
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14.01.2022 18:58 Відповісти
Що цьому непорозумінню треба зрозуміти ?,невже не зрозумівлі слова путіна ,Крим не обговорюєтся,Донбас говоріть з бандитами лднр ,а про що може говорити то це внутрішньоукраінські питаня капітуляціі перед РФ ,коли Украіна вже позбудется його.
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14.01.2022 18:59 Відповісти
Зеленое чмо сняло трусы и хочет стоя на 4-х лапах в зубах принести их Путину. Но зря, упырь все равно убьет.
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14.01.2022 19:01 Відповісти
у нас вкрали частку країни , а воно все намагається подивитися в очі фюреру, може у нього талант чумака чи кашпіровського
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14.01.2022 19:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3wZ98eAodkY&ab_channel=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
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14.01.2022 19:10 Відповісти
Володимир Олександрович всі ті хто проти вас виступає це вороги України.
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14.01.2022 19:16 Відповісти
Зеля мріє: він говорить,а Байден з путлером його слухають і аплодують,знову слухають і аплодують ,і сміються,а зеля і так і сяк.....ой де це я ? Фу...я думав ,на сцені
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14.01.2022 19:18 Відповісти
Шось мені підказує, що підете ви у баню, гаспада харошие...
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14.01.2022 19:29 Відповісти
А чо оно международную политику озвучивает? ***** указ своего чмо не читал?
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14.01.2022 19:32 Відповісти
таким образом, высветились два агента расии - зеленьський и ермак... вопрос простой - кто ведущий и кто ведомый... ЭТО ПОЗОР УКРАИНЫ... баканов должен быть отдан под суд за сокрытие преступления...
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14.01.2022 19:32 Відповісти
Коллега Байден ох**л от радости...
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14.01.2022 19:50 Відповісти
Зеля,хочешь к путину пиши заяву на увольнение с должности(или роли)и пистуй к своему путину.
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14.01.2022 19:50 Відповісти
***
иногда...когда за спиной вырастают крылья...оно просто начинает каркать.. ))))
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14.01.2022 20:10 Відповісти
Яке ж воно кончене!!
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14.01.2022 20:22 Відповісти
ця ідея Вовки від вови-Жуйла. . . . обломалися зустріч Московія-НАТО і Московії потрібно інший формат "зустрічі"
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14.01.2022 20:24 Відповісти
По белой дорожке сразу с богом встреча!
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14.01.2022 20:37 Відповісти
...послать тебя, подоляцкого приблуду, накуй, т.е. в спам.
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14.01.2022 20:57 Відповісти
Брехливый и трусливый зрадник мстит Порошенко за правильно установленный диагноз!
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14.01.2022 21:01 Відповісти
Ой, пля..
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14.01.2022 21:02 Відповісти
Вот же ж ... Одно ***** в параше сидит, второе - в Киеве!
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14.01.2022 21:12 Відповісти
поздравляю тєбя Андруша - ти ідіот.
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14.01.2022 22:13 Відповісти
прикинутись валянком...спроба хороша. .., але безглузда
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14.01.2022 22:17 Відповісти
Немає сенсу валянку прикидатись валянком. Зайві рухи.
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15.01.2022 00:41 Відповісти
Їбаніну творить він, а стидно мені
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14.01.2022 22:40 Відповісти
ЗЕчмо типа "запропнував", но озвучил опять Дерьмак. Так кто хочет встречаться с ****** - ЗЕчмо или Дерьмак?
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15.01.2022 01:58 Відповісти
зеленый дурак.
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15.01.2022 02:18 Відповісти
буба прокинулася від білих доріг Буковелю - це і смішно і лячно...
зараз снову підуть гасла для охлосу - "мільяд картопелин на засадити на 10 кв метрів до 2035 року!"...
і саме сумне - міністр сільского господарства, очередний младшой "бакан", відповість - "так, це можливо і ми вже саджаемо-тулимо одну картопелинy до одної впритул..."
------------------
"Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним + Єрмак"... - з ціеї ж серїї....
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15.01.2022 02:32 Відповісти
Ермак, судя по фоточкам с Буковеля, мы знаем, что ты любишь "на троих".
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15.01.2022 05:30 Відповісти
Установлено, что после какого то ни будь события, в котором негативно затронуто величие России и присутствует Украина, в тот же день или на другой обязательно выступает Ермак" и вносит какое то "новое ох....... предложение" в помощь России. Это уже звучит маниакально тупо. Все попроще. Ермак пришел во власть убедив чмо (он тогда еще не был великим клоуном) что у него Ермака есть прямой выход в высшие эшелоны власти рейха. И все и так было. Там и Николай Платонович, и какой то банкир, ы помощники Путина, и руководство внешней разведкой, другие президенты. И чмо забронзовело.
И вот когда Запад (загнивающий, это еще Ленин говорил, это истинно) послал незванного гостя, вылазит другое чмо, наш ..... хочет поговорить на "троих". Ведь за два года таки не добился желания Путина удовлетворить неземную страсть уже великого клоуна.
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15.01.2022 06:03 Відповісти
Черговий приКол дурня!! Ти ще выдосик зніми!!
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15.01.2022 06:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ldQdztQrTmo&ab_channel=ANNEKSIYANET https://www.youtube.com/watch?v=ldQdztQrTmo&ab_channel=ANNEKSIYANET

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15.01.2022 08:22 Відповісти
все просто. Как артист разговорного жанра, Зе все еще надеется "уболтать", или "обоять" пуйла.
Но одно дело выступать в сауне а другое , на международных переговорах между странами

Он не понимает , что решения у пуйла принимаются не эмоционально....
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15.01.2022 09:24 Відповісти
У путіна новий прес-секретар - бубочка? Заявлялє про його хотєлки.
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15.01.2022 10:24 Відповісти
И Байден и Путин знают, что это лицедея бубочка.
Который ползал по сцене в одних трусах и смешил детей олигархов на их виллах.
Похлопали и он в образе Ющекно, похлопали и он Черновецкий.
Высмеивал политиков, но сам критику и смех в свой адрес не воспринимает, психует.
Все каналы и журналистов пугает через ермак(швондера).
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15.01.2022 11:04 Відповісти
У Зеленського відсутній авторитет та міжнародна вага, щоб робити такі пропозиції.
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15.01.2022 11:32 Відповісти
Но он делает такие предложения!Эта тварюка нас погубит.Одно дело сказать Байдену,но оно же всех обзвонило.Получается,что большие дяди ведут себя непримиримо,а это сдает Украину Путлеру бесплатно!Кто бы ему телефон отрезал?
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15.01.2022 11:48 Відповісти
Правильно пишете, браття! Зеленський - таке ж гівно, як і Порошенко.
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15.01.2022 12:11 Відповісти
Это все, что надо знать про генерируемый в ОПЗЕ звиздеж:
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16.01.2022 12:23 Відповісти
Ні в якому разі, читайте що говорить Джонсон про крокодила. Тільки знищення ворога і звільнення території України від рашистськихм військ. Гарант безпеки України її ЗС.
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21.04.2022 18:40 Відповісти
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