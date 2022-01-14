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Байден (2761) Зеленский (19042) путин (30484) Ермак Андрей (1240)

Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным, - Ермак

Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Во время общения с американским дипломатом директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом Ермак сказал, что Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

"Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - заявил глава ОП.

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14.01.2022 17:15
+48
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 мин. ·



Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
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14.01.2022 18:11
+45
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14.01.2022 17:11
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Страница 2 из 2
Нет смысла. Нет точек компромисса. Мы хотим что бы нам вернули все наше в международно признанных границах 2013 года, без всяких там бредовых требований с их стороны и навсегда от нас от---сь и оставили в покое. Раша же видит Украину минимум разделенной на отдельные части под протекторатом РФ, либо как федеральный Малоросский округ РФ. Ну и где точки для компромисса и переговоров, их нет.
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14.01.2022 17:42 Ответить
разве что есть личные интересы, например какой-либо компромат на одоробло. Переговоры и ставки в игре - возможны только при честных правилах, хорошей карте, но самое главное- при умении читать карты противника по его игре.... а тут противник - клинический потомственный дурак с амбициями наполеона/императора мелкое гнидистое чмо лишь со своими личными интересами...
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14.01.2022 21:14 Ответить
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14.01.2022 21:55 Ответить
Наша сторона в образі завхоза на першому місці та ідіота з ранньою, різковираженою деменцією на 2 і інші сторони ---сильного і розумного агресора та мудрого демократа... про що можуть говорити. Хіба продовжити нашу ганьбу і муку
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15.01.2022 02:15 Ответить
Предложил? А чего не приказал? А для чего Вова? В светлые рыбьи глаза плешивого гандона смотреть? Так ты уже вроде пробовал? Боже помилуй, вот это самомнение (ну как же спутник пустил).Свят свят свят … чур меня!!!
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14.01.2022 17:43 Ответить
У гравця є мрія------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''.----------в цьому ж інтерв'ю він каже про путіна-----''«У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.»-----------тому і хоче заглянути йому в очі.
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14.01.2022 22:39 Ответить
Смешной малый

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14.01.2022 17:44 Ответить
Клоп мал , да вонюч 🤣
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14.01.2022 17:48 Ответить
пусть вначале скажет о чем говорить. Его нельзя пускать самого. Этот может сдать страну и попросить ввести одкб.
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14.01.2022 17:45 Ответить

-Ось тепер продажний ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже
може гарантовано (поговоріть) і побачити мир в очах свого
повелителя дохлого кривавого маньяка фашиста )(уйла
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14.01.2022 17:48 Ответить
Какой все-таки навязчивый малоросс. Его кацапы посылаю открыто, а оно все равно свой язык пхает сраку им лизнуть и прогнуться.
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14.01.2022 17:49 Ответить
Як може вийти малорос у Римми Володимирівни та Александра Семеновича?
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15.01.2022 04:25 Ответить
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14.01.2022 17:49 Ответить
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14.01.2022 18:01 Ответить
Кацап - он и в США остается кацапом. Смердит точно так же, как и деревеньский из села ЗЕлупино.
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14.01.2022 20:55 Ответить
по сути есть чего опровергнуть?есть хоть какая неправда в словах?
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14.01.2022 21:01 Ответить
ну вот тебе гете "фауст"
-----------

канцлер

...Тяжелым сном представится страна.
Все, что ты сможешь в ней окинуть оком,
Находится в падении глубоком,
Предавшись беззаконьям и порокам.
Тот скот угнал, тот спит с чужой женой,
Из церкви утварь тащат святотатцы,
Преступники возмездья не боятся
И даже хвастают своей виной.
В суде стоят истцы дрожа.
Судья сидит на возвышенье,
А рядом волны мятежа
Растут и сеют разрушенье.
Но там, где все горды развратом,
Понятия перемешав,
Там правый будет виноватым,
А виноватый будет прав.
Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми все создалось.
И честный человек слабеет,
Так все кругом развращено.
Когда судья карать не смеет,
С преступником он заодно.
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14.01.2022 21:31 Ответить
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15.01.2022 00:34 Ответить
Итак, мы выяснили, что Гёте этого никогда не писал.
Это фейк сочинённый ботами.
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16.01.2022 00:17 Ответить
членограй хоче їм на клавішах збацати ?
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14.01.2022 17:50 Ответить
Король и шут или слуга двух господ - это конечно классика, этим не удивишь, но чтобы один шут для двух господ это уже что-то с чем-то, хотя думаю Зеля с этой задачей должен все же управиться.
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14.01.2022 17:57 Ответить
А шо? Зеле не привыкать выступать на междусобойчиках пианистом.
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14.01.2022 17:57 Ответить
А вірніше пісюністом

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14.01.2022 20:13 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW62LFbKQQalgyMWCJaRrez82075rqD3erJux4aJ76QQOVeil0-Fs8Tp7cxp2wpC5b-GfDpXyG8NKCvBjl3aML2ozTSBg-yoft0PYs4MhmiyevdToRBrY0ewFIqnMladik&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions 40 мин. ·



Зеленський запропонував Байдену провести трьохсторонню зустріч із Путіним - Єрмак.

Чим далі в ліс, тим темніше.
Ну як не на Нормандському форматі так тет-а-такт. Як не тет-а-тет, так вже з Байденом.
Не терпиться Зеленському побачити Путіна.
Ідея фікс всього президенства.

До речі, за Зеленського знов це розповідає Єрмак. А де ж сам Зеленський?

Кібез-атака на Україну? Тиша.
Саміт США/НАТО/РФ? Тиша.
Саміт ОБСЄ/РФ? Тиша.

Жодних реакцій на доленості перемовини і важливі події, які стосуються України.
Але зустріч з Путіним то святе.

Тобто Зеленський (чи то Єрмак) думає що саме за його участі з Путіни все вирішиться? Смішно.
Звісно, якщо сам Зеленський не запропонує такі поступки, які дуже підійдуть самому Путіну.
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14.01.2022 18:10 Ответить
Невже пан Смолій не помітив що останнім часом членограй майже не базікає. Нарешті зрозумів що чим менше бовкає- тим менше зашкварів. Мовчання-золото.
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14.01.2022 19:34 Ответить
Идиот...зекрыса для США уже сбитый летчик ,поэтому Байден просто не будет понимать его до своего уровня
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14.01.2022 18:10 Ответить
а как вы сделали такой вывод? про сбитых и про ненужность
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15.01.2022 11:02 Ответить
К примеру,даже то ,что зебобе только на четвертый день сообщают скудные сведения о результатах переговоров ,которые напрямую касаются Украины)
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15.01.2022 11:33 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUlbpP40WR0guBNKFFf_iRJhJG485L8nsR4_puY8xFKeUQoz9aPl9p7HEOnHK2e9udCXcq4wTK-2YQXGgoc2k8SeoxvQlnhBd9IhEBUMOf6V6vjaO5Gw-L_wFWUBotFS1I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 1 мин. ·



Спасибо всем, кто в 2019-м проголосовал за Зеленского. За свой выбор надо платить…
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14.01.2022 18:11 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6681472688593419?__cft__[0]=AZULX-8XghZlYMZOL2gRntvBKq8iTjfr4hKzrmcSm9zXAmpsw2Z55xrjt_XiaT-VfrQDMm0Vq4Mwmw3J-hy4mbbhKUgtKqX147WKy5TiKQPkBl7FGJ4py3Bpn3biDlm6E4E&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·



Президент Ермак заявил, что Зеленский предложил Байдену организовать трёхстороннюю встречу с Путиным.

Ага. Именно об этом мечтали Байден и Путин: чтобы галантерейщик сел возле двух кардиналов))))
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14.01.2022 18:12 Ответить
Кардинал там один - это дядюшка Джо. А второй старец - бывший завклубом, решивший, что он - геополитик.
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15.01.2022 12:00 Ответить
Не вже у апараті президента цьому дуріку не має кому пояснити що він для міжнародної політики паскудне каченя? хай знімає далі відосікі для свого фан-клубу, навіщо лізти у бесіду до дорослих...
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14.01.2022 18:18 Ответить
Клоуне, бозезьтымой, у тебя какие есть козыри , шо бы при Байдене вылупиться пыне в глаза?... Кеннеди не даст соврать, амеры не те, кто долго будет чикатись. Тем более с назойливой навозной мухой.
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14.01.2022 18:19 Ответить
Зеля надеется что Байден не знает что такое особый статус Донбасса, и формула Штайнмайера. И тут они с пуйлом развернутся.
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14.01.2022 18:20 Ответить
Найвеличніший лідер Галактики, миротворець і просто бубочка
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14.01.2022 18:20 Ответить
Дайте ему селеТки с пенделем, пусть узбагоится возле скумбрии по 8 грн.
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14.01.2022 18:23 Ответить
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14.01.2022 18:25 Ответить
ДЕБИЛ!!!
Ты, что, на этой встрече будешь с ГОЛОЙ ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ играть???
Для иного ты никому и НАХЕР не нужен!!!
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14.01.2022 18:27 Ответить
Та даже и нужен бы был, но это же Зладостанов-2, два предложения не может совокупить в единую смысловку... АБАБАГАЛАМАГА хренова.
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14.01.2022 18:30 Ответить
О!!супєр-бупєр. конкурс капітанов.
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14.01.2022 18:31 Ответить
Почему Украине везёт на идиотов во власти...
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14.01.2022 18:39 Ответить
Когда злонамеренно голосуют за зеков и наркоманов,то везение тут не при чем )
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14.01.2022 18:44 Ответить
Вірніше,на адійотів виборців
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14.01.2022 20:16 Ответить
Ермак агент кремля Козирь все ще думае як здати Україну Путляру
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14.01.2022 18:40 Ответить
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14.01.2022 18:43 Ответить
КОЛУНОМ ТРЭ
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14.01.2022 18:47 Ответить
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15.01.2022 10:18 Ответить
Та сиди вже мовчки, дурілка картонна. Чи ти хочеш показати Байдену мир в очах Путіна? Без тебе розберуться. Краще б від Порошенка від'їбався. Більше толку було б.
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14.01.2022 18:44 Ответить
Невже петля компромату так тисне???...
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14.01.2022 18:45 Ответить
ЗЕчмо очухалось и вэрзэ полную дурню. Зачем эта встреча? Все всё уже решили и без политического трупа по имени Зеленский
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14.01.2022 18:47 Ответить
Ніяких зустрічей з вбивцею.Імперія зла має зникнути на завжди.
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14.01.2022 18:50 Ответить
Галантерейщик и Кардинал - это сила
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14.01.2022 18:58 Ответить
Ну понятно что они хотят. Старик с деменцией, ********** которій нихрена не понимает в геополитике и Ермак которій будет отмалчиваться и наблюдать как Зелю уделают как лоха.
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14.01.2022 18:58 Ответить
Що цьому непорозумінню треба зрозуміти ?,невже не зрозумівлі слова путіна ,Крим не обговорюєтся,Донбас говоріть з бандитами лднр ,а про що може говорити то це внутрішньоукраінські питаня капітуляціі перед РФ ,коли Украіна вже позбудется його.
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14.01.2022 18:59 Ответить
Зеленое чмо сняло трусы и хочет стоя на 4-х лапах в зубах принести их Путину. Но зря, упырь все равно убьет.
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14.01.2022 19:01 Ответить
у нас вкрали частку країни , а воно все намагається подивитися в очі фюреру, може у нього талант чумака чи кашпіровського
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14.01.2022 19:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3wZ98eAodkY&ab_channel=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
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14.01.2022 19:10 Ответить
Володимир Олександрович всі ті хто проти вас виступає це вороги України.
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14.01.2022 19:16 Ответить
Зеля мріє: він говорить,а Байден з путлером його слухають і аплодують,знову слухають і аплодують ,і сміються,а зеля і так і сяк.....ой де це я ? Фу...я думав ,на сцені
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14.01.2022 19:18 Ответить
Шось мені підказує, що підете ви у баню, гаспада харошие...
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14.01.2022 19:29 Ответить
А чо оно международную политику озвучивает? ***** указ своего чмо не читал?
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14.01.2022 19:32 Ответить
таким образом, высветились два агента расии - зеленьський и ермак... вопрос простой - кто ведущий и кто ведомый... ЭТО ПОЗОР УКРАИНЫ... баканов должен быть отдан под суд за сокрытие преступления...
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14.01.2022 19:32 Ответить
Коллега Байден ох**л от радости...
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14.01.2022 19:50 Ответить
Зеля,хочешь к путину пиши заяву на увольнение с должности(или роли)и пистуй к своему путину.
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14.01.2022 19:50 Ответить
***
иногда...когда за спиной вырастают крылья...оно просто начинает каркать.. ))))
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14.01.2022 20:10 Ответить
Яке ж воно кончене!!
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14.01.2022 20:22 Ответить
ця ідея Вовки від вови-Жуйла. . . . обломалися зустріч Московія-НАТО і Московії потрібно інший формат "зустрічі"
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14.01.2022 20:24 Ответить
По белой дорожке сразу с богом встреча!
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14.01.2022 20:37 Ответить
...послать тебя, подоляцкого приблуду, накуй, т.е. в спам.
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14.01.2022 20:57 Ответить
Брехливый и трусливый зрадник мстит Порошенко за правильно установленный диагноз!
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14.01.2022 21:01 Ответить
Ой, пля..
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14.01.2022 21:02 Ответить
Вот же ж ... Одно ***** в параше сидит, второе - в Киеве!
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14.01.2022 21:12 Ответить
поздравляю тєбя Андруша - ти ідіот.
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14.01.2022 22:13 Ответить
прикинутись валянком...спроба хороша. .., але безглузда
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14.01.2022 22:17 Ответить
Немає сенсу валянку прикидатись валянком. Зайві рухи.
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15.01.2022 00:41 Ответить
Їбаніну творить він, а стидно мені
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14.01.2022 22:40 Ответить
ЗЕчмо типа "запропнував", но озвучил опять Дерьмак. Так кто хочет встречаться с ****** - ЗЕчмо или Дерьмак?
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15.01.2022 01:58 Ответить
зеленый дурак.
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15.01.2022 02:18 Ответить
буба прокинулася від білих доріг Буковелю - це і смішно і лячно...
зараз снову підуть гасла для охлосу - "мільяд картопелин на засадити на 10 кв метрів до 2035 року!"...
і саме сумне - міністр сільского господарства, очередний младшой "бакан", відповість - "так, це можливо і ми вже саджаемо-тулимо одну картопелинy до одної впритул..."
------------------
"Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч із Путіним + Єрмак"... - з ціеї ж серїї....
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15.01.2022 02:32 Ответить
Ермак, судя по фоточкам с Буковеля, мы знаем, что ты любишь "на троих".
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15.01.2022 05:30 Ответить
Установлено, что после какого то ни будь события, в котором негативно затронуто величие России и присутствует Украина, в тот же день или на другой обязательно выступает Ермак" и вносит какое то "новое ох....... предложение" в помощь России. Это уже звучит маниакально тупо. Все попроще. Ермак пришел во власть убедив чмо (он тогда еще не был великим клоуном) что у него Ермака есть прямой выход в высшие эшелоны власти рейха. И все и так было. Там и Николай Платонович, и какой то банкир, ы помощники Путина, и руководство внешней разведкой, другие президенты. И чмо забронзовело.
И вот когда Запад (загнивающий, это еще Ленин говорил, это истинно) послал незванного гостя, вылазит другое чмо, наш ..... хочет поговорить на "троих". Ведь за два года таки не добился желания Путина удовлетворить неземную страсть уже великого клоуна.
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15.01.2022 06:03 Ответить
Черговий приКол дурня!! Ти ще выдосик зніми!!
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15.01.2022 06:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ldQdztQrTmo&ab_channel=ANNEKSIYANET https://www.youtube.com/watch?v=ldQdztQrTmo&ab_channel=ANNEKSIYANET

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15.01.2022 08:22 Ответить
все просто. Как артист разговорного жанра, Зе все еще надеется "уболтать", или "обоять" пуйла.
Но одно дело выступать в сауне а другое , на международных переговорах между странами

Он не понимает , что решения у пуйла принимаются не эмоционально....
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15.01.2022 09:24 Ответить
У путіна новий прес-секретар - бубочка? Заявлялє про його хотєлки.
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15.01.2022 10:24 Ответить
И Байден и Путин знают, что это лицедея бубочка.
Который ползал по сцене в одних трусах и смешил детей олигархов на их виллах.
Похлопали и он в образе Ющекно, похлопали и он Черновецкий.
Высмеивал политиков, но сам критику и смех в свой адрес не воспринимает, психует.
Все каналы и журналистов пугает через ермак(швондера).
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15.01.2022 11:04 Ответить
У Зеленського відсутній авторитет та міжнародна вага, щоб робити такі пропозиції.
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15.01.2022 11:32 Ответить
Но он делает такие предложения!Эта тварюка нас погубит.Одно дело сказать Байдену,но оно же всех обзвонило.Получается,что большие дяди ведут себя непримиримо,а это сдает Украину Путлеру бесплатно!Кто бы ему телефон отрезал?
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15.01.2022 11:48 Ответить
Правильно пишете, браття! Зеленський - таке ж гівно, як і Порошенко.
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15.01.2022 12:11 Ответить
Это все, что надо знать про генерируемый в ОПЗЕ звиздеж:
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16.01.2022 12:23 Ответить
Ні в якому разі, читайте що говорить Джонсон про крокодила. Тільки знищення ворога і звільнення території України від рашистськихм військ. Гарант безпеки України її ЗС.
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21.04.2022 18:40 Ответить
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