Справу заступника Єрмака Татарова "злили", - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти дізналися, як розвалювали справу заступника главі Офісу Президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Bihus.info.

"Йдеться про справу з квартирами Нацгвардії, яку почало розслідувати НАБУ після нашого сюжету. Татаров фігурував в ній як посередник між екс-нардепом Микитасем і експертом МВС Дубоносом, який отримав в якості хабаря паркомісце за 15 тисяч доларів", - пояснюють в редакції.

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Там зауважують, що НАБУ вдалося притиснути Микитася, а з Татаровим "пішло не дуже":

- початку не вдалося вручити підозру, бо "Венедіктова раптово змінила прокурорів у кримінальному провадженні",

- підозру Татарову в другій пробі вручив заступник Венедіктової Олексій Симоненко, "але є одне але: незабаром він прийшов до підозрюваного на день народження з подарунком" і провів там багато часу,

- справу передали СБУ і нові прокурори навіть не захотіли застосовувати запобіжний захід.

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"До речі, коли треба було щось підписувати, Венедіктова зручно опинялась у відпустці, тож справою керував Симоненко. З його легкої руки та формальних кроків у розслідуванні Шевченківський суд закрив справу", - вказують журналісти.