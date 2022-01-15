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Справу заступника Єрмака Татарова "злили", - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти дізналися, як розвалювали справу заступника главі Офісу Президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Bihus.info.

"Йдеться про справу з квартирами Нацгвардії, яку почало розслідувати НАБУ після нашого сюжету. Татаров фігурував в ній як посередник між екс-нардепом Микитасем і експертом МВС Дубоносом, який отримав в якості хабаря паркомісце за 15 тисяч доларів", - пояснюють в редакції.

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Там зауважують, що НАБУ вдалося притиснути Микитася, а з Татаровим "пішло не дуже":

- початку не вдалося вручити підозру, бо "Венедіктова раптово змінила прокурорів у кримінальному провадженні",

- підозру Татарову в другій пробі вручив заступник Венедіктової Олексій Симоненко, "але є одне але: незабаром він прийшов до підозрюваного на день народження з подарунком" і провів там багато часу,

- справу передали СБУ і нові прокурори навіть не захотіли застосовувати запобіжний захід.

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"До речі, коли треба було щось підписувати, Венедіктова зручно опинялась у відпустці, тож справою керував Симоненко. З його легкої руки та формальних кроків у розслідуванні Шевченківський суд закрив справу", - вказують журналісти.

Автор: 

Бігус Денис (197) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+55
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15.01.2022 19:11
+47
Бенядіктова , Татаров і інші члени цієї злочинноі влади - це одна банда , яку очолює ЗеБеня з посередником Портновим , який отримує вказівки
від ФСБшників 😡
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15.01.2022 19:16
+45
А їм пох. Вони мають повну владу, якої не було в жодного президента в історії.
Мудрий нарід мудро віддав злодюгам ключі від квартири, підписав довіреність, зняв штани і висунув голову в форточку.
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15.01.2022 19:54
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А що тут дивного-100% "свій" генеральний прокурор. Сам "найвеличніший, сонцеликий" говорили свого часу..зуб даю.
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16.01.2022 07:12 Відповісти
"закрывать" надо будет как малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата так и весь его Сброд!!!
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16.01.2022 09:15 Відповісти
Але ж не за так
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16.01.2022 09:45 Відповісти
Злила, бо зеля попросив..
В нього ж 100%во свій генпрокурор- ручна болонка.
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16.01.2022 10:18 Відповісти
Надеюсь что когда власть поменяется, эта ватная подстилка ответит за все.
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16.01.2022 11:19 Відповісти
Он рябашапка вже "відповів" - по студіям як правдолюб лазить . А сам людей садив по наказу бєні-зе .
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17.01.2022 02:12 Відповісти
Порешали- решали грьобані.
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16.01.2022 15:27 Відповісти
Инетесно, если этот Татаров - лютый ******, то почему охфис презедента так на него люто дрочит? Вообще ничем не примечательный замухрышка этот Олег. Ну не пойму никак
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16.01.2022 17:22 Відповісти
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16.01.2022 19:29 Відповісти
А я радий, що вона отримала по заслузі)))
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16.01.2022 23:29 Відповісти
Мелочь, а приятно! Давно всем говорю о том, что люди, голосившие за зеушлепка и слуг урода должны страдать, что бы на своей шкуре прочувствовали результаты своего выбора .
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17.01.2022 10:39 Відповісти
відповідати доведеться як не крути
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16.01.2022 21:24 Відповісти
МОЧИТЕ !!!
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16.01.2022 21:24 Відповісти
А воно саме сказало , що очко якогось государя , а не ген. прокурор .
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17.01.2022 02:15 Відповісти
Первый кто должен сесть в тюрьму после смены зеленого режима, после ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты, должна быть венедиктова и ее муж- мошенник https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo, а потом уже двуликий анус портнов-татаров, демченко, из числа "слуг": воры, убийцы на дорогах (трухин), и пособники руSSни.
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17.01.2022 06:28 Відповісти
УРОД И УРОДКА!
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17.01.2022 09:56 Відповісти
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