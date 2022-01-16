У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички. ПЕРЕЛІК
У Києві в понеділок, вівторок та середу (17, 18 і 19 січня) з технічних причин скасують низку рейсів міської електрички.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Київпастрансу" в телеграм-каналі.
"Увага! 17, 18 і 19 січня 2022 року скасовується курсування таких рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, вранці в понеділок, 17 січня, не ходитимуть електрички №7307 від ст. Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.
Увечері скасують маршрути №7416 від ст.Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.
Вранці у вівторок, 18 січня, скасують маршрути №7307 від ст.Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.
Увечері скасують маршрути №7416 від ст. Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.
Також у середу, 19 січня, скасують ранкові маршрути №7307 від ст. Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.
І вечірні - №7416 від ст. Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.
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Да и АПорох не с визитом прилетает, а ДОМОЙ.
При подготовке редких визитов Янелоха, на своё рабочее место в ОПе, неудобств возникает гораздо больше.
Самый вЯличайшай и тут его раскусил. Все дрезины ставят на капремонт.
По сравнению с Черновецким-Поповым количество подвижного состава уменьшилось в три раза из-за отказа Кличко финансировать их содержание.
Але те, що саме їх ВСІХ вирішили зняти з лінії для ремонту - не повірю ніколи!
Можешь полистать и убедиться.
https://kpt.kyiv.ua/changes-in-traffic
Это типа для успокоения киевлян, что о них помнят и отменили не окончательно, как туеву кучу других.
Зедебил обосрался. ЗекоМАНДА старается вытереть ему жопу таким образом))
чтобы избавить людей от неудобств
Да ! ... и временно разобрать рельсы, по которым летают самолёты из Польши, для починки шпал...
Жалкие и смешные....
А завтра вранці "замінують" все метро . А ще аєропорти
Ну, цензор, как всегда вовремя.
В спам!
Від м. Вокзальна. Перейти через вокзал дл терміналу Південний і там сісти на тролейбус №9.
Від м. Деміївська. Пройти між будинками на пр. Лобановського до МАУП. Там зупинка автобуса 42. і купи маршруток, що довезуть до Севастопольської площі. Далі до аеропорту або тр. №9, або навіть пішки. Це всього 1,8км, швидким кроком 20 хв.