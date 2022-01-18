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Посла США в Україні призначать найближчим часом, - сенатор Портман

Посла США в Україні призначать найближчим часом, - сенатор Портман

У Держдепартаменті США обіцяють призначити посла в Україні "найближчим часом".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив співголова групи підтримки України в американському Сенаті республіканець Роб Портман, передає Цензор.НЕТ.

"Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", - зазначив він.

США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі "тимчасового повіреного".

Також читайте: Зеленський обговорив з сенаторами США безпекову ситуацію навколо України

Автор: 

призначення (2290) посол (1105) посольство (946) США (23054) Портман Роберт (28)


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Ой! А как же Шабунин без своей старушки любовницы?!
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18.01.2022 11:25 Відповісти
Арестовия сбежал от Голобородьки...по личной причине каже...
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18.01.2022 11:27 Відповісти
Перенести ВСЕ заседания Сената США в Мариуполь .
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18.01.2022 11:27 Відповісти
Офис президента Украины в Мариуполь. Может тогда торчок начнет выполнять свои конституционные обязанности и заниматься защитой страны от возможной агрессии. Если это не нужно президенту страны - почему этим должны заниматься союзники?
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18.01.2022 11:32 Відповісти
Наем, серлещ и прочие борцуны держат пальцы за вторую каденцию йованович.
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18.01.2022 11:45 Відповісти
Наконец-то противостояние Демократов и Республиканцев обретает разумные очертания в отношении Украины.Я рад за помощь США.Не будь их,нас бы уже давно съела многоголовая кремлевская гидра,не без помощи 5й колоны,терзающей Украину изнутри.
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18.01.2022 12:09 Відповісти
 
 