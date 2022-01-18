Посла США в Україні призначать найближчим часом, - сенатор Портман

У Держдепартаменті США обіцяють призначити посла в Україні "найближчим часом".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив співголова групи підтримки України в американському Сенаті республіканець Роб Портман, передає Цензор.НЕТ.

"Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", - зазначив він.

США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович. В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі "тимчасового повіреного".

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