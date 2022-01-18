"Омікрон" пробиває захист навіть після чотирьох доз COVID-вакцини, - ізраїльські вчені

Попередні дані дослідження ізраїльських вчених свідчать про недостатню ефективність четвертого щеплення від коронавірусу проти штаму "Омікрон".

Про це пише newsru.co.il з посиланням на професорку Гілі Регев-Йохай з медичного центру імені Хаїма Шеби, який вважається однією з найкращих лікарень у світі, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, хто зробив четверте щеплення, є випадки зараження штамом омікрон, хоча їх і менше, ніж випадків зараження омікроном у контрольній групі. Проте випадків зараження все одно було багато", - заявила вона.

За словами професорки, "четверте щеплення ефективне проти штамів "Альфа" та "Дельта", але недостатньо добре захищає від "Омікрону".

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Вона зазначила, що, ймовірно, в майбутньому потрібно буде зробити ще одне щеплення "оновленою" вакциною.

У дослідженні, про результати якого повідомила Регев-Йохай, брали участь десятки працівників лікарні Шиба. В рамках експерименту десятки членів медперсоналу зробили четверте щеплення вакциною Moderna, яке показало схожі результати - зростання антитіл, але слабкий захист від "Омікрону".

Незважаючи на це, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш наголосив, що країна не відмовлятиметься від четвертої дози, пише Reuters.

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Він зазначив, що отримані дані щодо ефективності четвертої дози до певної міри були очікуваними, але "захист від важкого перебігу, особливо серед людей похилого віку та груп ризику, ця вакцина все ще забезпечує".

Тому він закликав людей продовжувати робити четверте щеплення.

Нагадаємо, що Ізраїль першим у світі почав вводити четверту дозу вакцини від ковіду для людей з груп ризику. В Україні ж тільки почалось бустерне щеплення третьою дозою. Його зробили близько 100 тисяч людей.