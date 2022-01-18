"Омікрон" пробиває захист навіть після чотирьох доз COVID-вакцини, - ізраїльські вчені
Попередні дані дослідження ізраїльських вчених свідчать про недостатню ефективність четвертого щеплення від коронавірусу проти штаму "Омікрон".
Про це пише newsru.co.il з посиланням на професорку Гілі Регев-Йохай з медичного центру імені Хаїма Шеби, який вважається однією з найкращих лікарень у світі, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед тих, хто зробив четверте щеплення, є випадки зараження штамом омікрон, хоча їх і менше, ніж випадків зараження омікроном у контрольній групі. Проте випадків зараження все одно було багато", - заявила вона.
За словами професорки, "четверте щеплення ефективне проти штамів "Альфа" та "Дельта", але недостатньо добре захищає від "Омікрону".
Вона зазначила, що, ймовірно, в майбутньому потрібно буде зробити ще одне щеплення "оновленою" вакциною.
У дослідженні, про результати якого повідомила Регев-Йохай, брали участь десятки працівників лікарні Шиба. В рамках експерименту десятки членів медперсоналу зробили четверте щеплення вакциною Moderna, яке показало схожі результати - зростання антитіл, але слабкий захист від "Омікрону".
Незважаючи на це, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш наголосив, що країна не відмовлятиметься від четвертої дози, пише Reuters.
Він зазначив, що отримані дані щодо ефективності четвертої дози до певної міри були очікуваними, але "захист від важкого перебігу, особливо серед людей похилого віку та груп ризику, ця вакцина все ще забезпечує".
Тому він закликав людей продовжувати робити четверте щеплення.
Нагадаємо, що Ізраїль першим у світі почав вводити четверту дозу вакцини від ковіду для людей з груп ризику. В Україні ж тільки почалось бустерне щеплення третьою дозою. Його зробили близько 100 тисяч людей.
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Вони будуть тихо лежати на цвинтарях.
Знаете наверно
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Жадность - это скверно
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Жадность - это плохо"
"Единственным средством профилактики является прививка, эффективность которой составляет 95-100%. Стойкий иммунитет против дифтерии и столбняка сохраняется приблизительно 5 лет, после чего плавно угасает, поэтому ревакцинация против данных заболеваний требуется каждые 10 лет."
Сравним со шмурдячком? Кстати привит АКДС совершенно добровольно и ещё схожу - дело полезное и надёжное.
Всё, свободен.
Всё, свободен.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA#%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Возбудитель столбняка относится к категории убиквитарных (вездесущих), но вместе с тем условно-патогенных микроорганизмов. Является обычным обитателем кишечника человека и животных, где он живёт и размножается, не причиняя вреда носителю.
И где его перерождение в более опасный штамм под влиянием вакцин?
Давно уже не секрет, что вакцинация в 1ю очередь - для снижения риска осложнений, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти. И в этом отношении - ОК.
Масштабные исследования, в том числе в Британии, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1046853/technical-briefing-34-14-january-2022.pdf показывают , что защита после трех доз от госпитализаций с омикроном, тяжелого заболевания, реанимации и смерти весьма высока:
А загалом - так, кожен сам вібирає свій шлях
Ибо нельзя долбать иммунитет без конца.
Он может взбеситься или зачахнуть
Игры в бога - плохие игры.
Хотя кому вы это рассказываете - злобным идиотам?
Да пусть идут за очередной дозой!
Gibraltar
Chile
United Arab Emirates
Malta
Singapore
Denmark
South Korea
Весьма показателен Гибралтар. Там степень вакцинации выше 95%, но при этом почти половина выявленных заболевших - невакцинированные. А с марта 2021 по сегодня там от ковида умерло 7 человек. Вот сводка за 18 января.
И почему вообще вак заболели? Вопросом таким не задавались?
https://twitter.com/GibraltarGov/status/1483420470246580229
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
Ищите там или еще где ни будь все, что Вас интересует.
летальность ковида:
Украина
98712*100/3780903=2,61%
Израиль
8318*100/1792137=0.46%.
Ану, выдай порцию сарказма поэтому поводу!
Ковидобесы внимание С целью недопущения распространения болезни...на вакцинацию бегооом ..ручки в локтях сгибаем уродцы...марш!!!!