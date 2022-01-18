УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10610 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 342 66

"Омікрон" пробиває захист навіть після чотирьох доз COVID-вакцини, - ізраїльські вчені

Попередні дані дослідження ізраїльських вчених свідчать про недостатню ефективність четвертого щеплення від коронавірусу проти штаму "Омікрон".

Про це пише newsru.co.il з посиланням на професорку Гілі Регев-Йохай з медичного центру імені Хаїма Шеби, який вважається однією з найкращих лікарень у світі, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед тих, хто зробив четверте щеплення, є випадки зараження штамом омікрон, хоча їх і менше, ніж випадків зараження омікроном у контрольній групі. Проте випадків зараження все одно було багато", - заявила вона.

За словами професорки, "четверте щеплення ефективне проти штамів "Альфа" та "Дельта", але недостатньо добре захищає від "Омікрону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не уникне нового спалаху COVID-19 через поширення "Омікрону", - МОЗ

Вона зазначила, що, ймовірно, в майбутньому потрібно буде зробити ще одне щеплення "оновленою" вакциною.

У дослідженні, про результати якого повідомила Регев-Йохай, брали участь десятки працівників лікарні Шиба. В рамках експерименту десятки членів медперсоналу зробили четверте щеплення вакциною Moderna, яке показало схожі результати - зростання антитіл, але слабкий захист від "Омікрону".

Незважаючи на це, міністр охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш наголосив, що країна не відмовлятиметься від четвертої дози, пише Reuters.

Також читайте: Нежить, головний біль, втома: В МОЗ назвали основні симптоми штаму "Омікрон"

Він зазначив, що отримані дані щодо ефективності четвертої дози до певної міри були очікуваними, але "захист від важкого перебігу, особливо серед людей похилого віку та груп ризику, ця вакцина все ще забезпечує".

Тому він закликав людей продовжувати робити четверте щеплення.

Нагадаємо, що Ізраїль першим у світі почав вводити четверту дозу вакцини від ковіду для людей з груп ризику. В Україні ж тільки почалось бустерне щеплення третьою дозою. Його зробили близько 100 тисяч людей.

Ізраїль (1647) дослідження (609) учені (180) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Надо пятую, 146% не дадут соврать!
показати весь коментар
18.01.2022 13:15
+8
А закончится все это может у многократно уколотыхаутоимунными заболеваниями.
Ибо нельзя долбать иммунитет без конца.
Он может взбеситься или зачахнуть
показати весь коментар
18.01.2022 13:47
+7
Читать библию для понимания современной науки? Браво!
показати весь коментар
18.01.2022 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо пятую, 146% не дадут соврать!
показати весь коментар
18.01.2022 13:15 Відповісти
146% на паРашi! ти промазав краiною!
показати весь коментар
18.01.2022 13:20 Відповісти
Окей, таким как ты из 73% любая лапша на уши годится
показати весь коментар
18.01.2022 13:22 Відповісти
от цікаво через пів року будуть уже 10 бустер колоти.. а ці дурнуваті і дальше будуть бігати і вводити у свій організм якусь бадягу
показати весь коментар
18.01.2022 13:50 Відповісти
Дурнуваті (мушу пояснити - не щеплені) бігати не будуть.
Вони будуть тихо лежати на цвинтарях.
показати весь коментар
18.01.2022 14:07 Відповісти
А боти й далі будуть скавчати про неймовірну ефективність вакцинації
показати весь коментар
18.01.2022 14:08 Відповісти
Смотрю на вас и прозреваю... прямым текстом пишут, что к старым штаммам вакцина эффективна но менее эффективна к новому... но вы походу обладаете слишком низким интеллектом для понимания таких простых слов
показати весь коментар
18.01.2022 15:36 Відповісти
Час покаже....
показати весь коментар
18.01.2022 15:51 Відповісти
цe ти про сeбe точно сказав: бо нe ти ж вiдрeагував на комeнт нe для Украiни. як раз тобi ця лапша зайшла ти i нe вдавився!
показати весь коментар
18.01.2022 14:14 Відповісти
хіба це міняє суть написаного?
показати весь коментар
18.01.2022 13:44 Відповісти
мiняє - нe всi розумють бо 146% нe укрaiнський контeнт
показати весь коментар
18.01.2022 14:16 Відповісти
так на параші по примусу добровільного вакцинування у лідерах)))
показати весь коментар
18.01.2022 13:48 Відповісти
"Раз, два, три, четыре, пять
Знаете наверно
Раз, два, три, четыре, пять
Жадность - это скверно
Раз, два, три, четыре, пять
Скажем без подвоха
Раз, два, три, четыре, пять
Жадность - это плохо"
показати весь коментар
18.01.2022 13:17 Відповісти
так вeни за розмножння нe вiдповiдають. у мошонку можe?
показати весь коментар
18.01.2022 14:02 Відповісти
Хіба тупий віслюк,або бот не розуміє,що тут про турботу про здоров'я не йдеться.Почитайте ,,Одкровення,, главу 13 і ,якщо у вас iq більше ніж у собаки Павлова-все зрозумієте
показати весь коментар
18.01.2022 13:20 Відповісти
Читать библию для понимания современной науки? Браво!
показати весь коментар
18.01.2022 13:21 Відповісти
Думаю Вам ще зарано читати такі книжки, бо робите прямо протилежні висновки. Почніть з казки "Колобок".)
показати весь коментар
18.01.2022 13:28 Відповісти
чудово! щeплeнням витiсняємо смeртeльнi штами. а омiкрон стає грипом.
показати весь коментар
18.01.2022 13:21 Відповісти
ботам не понять
показати весь коментар
18.01.2022 13:22 Відповісти
як ти точно прo сeбe
показати весь коментар
18.01.2022 14:03 Відповісти
Дурачок. Негерметичная вакцина наоборот усиливает вирус, гугли болезнь Марека и радуйся, что пока полгода без прививачки жить можно.
показати весь коментар
18.01.2022 13:25 Відповісти
Ви вірусолог?
показати весь коментар
18.01.2022 13:29 Відповісти
Сейчас 99% комментаторов вирусологи
показати весь коментар
18.01.2022 13:32 Відповісти
Приведи хоть пару примеров, кроме этой болезни у птичек, где наблюдалось бы подобное явление.
показати весь коментар
18.01.2022 14:24 Відповісти
Приведи пару примеров когда годами массово кололи негерметичными вакцинами.
показати весь коментар
18.01.2022 14:41 Відповісти
Противотуберкулезная, противодифтерийная и противостолбнячная вакцины.
показати весь коментар
18.01.2022 14:58 Відповісти
Молодец. По столбняку:

"Единственным средством профилактики является прививка, эффективность которой составляет 95-100%. Стойкий иммунитет против дифтерии и столбняка сохраняется приблизительно 5 лет, после чего плавно угасает, поэтому ревакцинация против данных заболеваний требуется каждые 10 лет."

Сравним со шмурдячком? Кстати привит АКДС совершенно добровольно и ещё схожу - дело полезное и надёжное.
показати весь коментар
18.01.2022 15:06 Відповісти
Так где же обещанные тобой примеры, аналогичные болезни Марека? Я по твоей просьбе привел примеры негерметичных вакцин, которые вводили десятками лет. Теперь твоя очередь.
показати весь коментар
18.01.2022 17:51 Відповісти
Негерметичные - это то говно обладатель дырочки с которым с высокой степенью вероятности может заболеть и распространять болячку.

Всё, свободен.
показати весь коментар
19.01.2022 10:08 Відповісти
Примеров у тебя нет.
Всё, свободен.
показати весь коментар
19.01.2022 10:10 Відповісти
Ну, давай сравним.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA#%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Возбудитель столбняка относится к категории убиквитарных (вездесущих), но вместе с тем условно-патогенных микроорганизмов. Является обычным обитателем кишечника человека и животных, где он живёт и размножается, не причиняя вреда носителю.
И где его перерождение в более опасный штамм под влиянием вакцин?
показати весь коментар
18.01.2022 19:00 Відповісти
Сейчас все вирусологи у кого мозги есть, и кто читать умеет.
показати весь коментар
18.01.2022 15:00 Відповісти
Ситуацію може змінити тільки 100+ бубустерів кінськими дозами
показати весь коментар
18.01.2022 13:25 Відповісти
...но сразу же появится новый штамм, который с легкостью пройдет и такую защиту!
показати весь коментар
18.01.2022 13:32 Відповісти
Вот радость-то ботам и антиваксам покричать )

Давно уже не секрет, что вакцинация в 1ю очередь - для снижения риска осложнений, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти. И в этом отношении - ОК.

Масштабные исследования, в том числе в Британии, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1046853/technical-briefing-34-14-january-2022.pdf показывают , что защита после трех доз от госпитализаций с омикроном, тяжелого заболевания, реанимации и смерти весьма высока:

показати весь коментар
18.01.2022 13:36 Відповісти
Не треба розпинатись - хочуть полежати під ШВЛ і подумати про короткоплинність життя - будь-ласка.
показати весь коментар
18.01.2022 13:51 Відповісти
Є боти, і є антивакси, значна частина яких виросла з пропаганди перших

А загалом - так, кожен сам вібирає свій шлях
показати весь коментар
18.01.2022 13:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v4lVRC295fo
показати весь коментар
18.01.2022 13:58 Відповісти
100% згоден. але навіщо заради цього змушувати людей вакцинуватись, звільняти з роботи і вводити ковід паспорти? вам не здається, що це перебільшення, особливо враховуючи, що вакциновані все одно можуть переносити вірус?
показати весь коментар
18.01.2022 14:02 Відповісти
В микрозаймах похожие таблички. Наверно, один автор.
показати весь коментар
18.01.2022 14:26 Відповісти
Не удивительно, ведь уже после первой дозы иммунитет падает, а после четвертой там в организме уже проходной двор.
показати весь коментар
18.01.2022 13:42 Відповісти
А закончится все это может у многократно уколотыхаутоимунными заболеваниями.
Ибо нельзя долбать иммунитет без конца.
Он может взбеситься или зачахнуть
показати весь коментар
18.01.2022 13:47 Відповісти
Не зачахнуть а сожрать сам себя и довольно быстро.
Игры в бога - плохие игры.
Хотя кому вы это рассказываете - злобным идиотам?
Да пусть идут за очередной дозой!
показати весь коментар
18.01.2022 15:05 Відповісти
Упоротым ваксерам готовить жопы для ежедневных уколов!
показати весь коментар
18.01.2022 13:51 Відповісти
Антиваксерам простіше - зібрав костюмчик та трунвочку і чекай.
показати весь коментар
18.01.2022 14:11 Відповісти
Упоротые и банки 10 лет перед телевизором ставили. Видать нечего не меняется.
показати весь коментар
18.01.2022 14:30 Відповісти
Против прививок ведут агитацию люди, которые не знают даже в какое место она делается. Это все, что надо знать об уровне их знаний в медицине.
показати весь коментар
19.01.2022 07:54 Відповісти
Есть такое слово - сарказм, обычно, тем, кто колет себе всякую дрянь, а потом и бустерную дрянь, это слово незнакомо.
показати весь коментар
19.01.2022 08:34 Відповісти
Вы всерьез полагаете, что в Израиле незнакомо слово "сарказм"?
показати весь коментар
19.01.2022 10:26 Відповісти
Судя по их поступкам и конечным результатам, полагаю что так.
показати весь коментар
19.01.2022 10:52 Відповісти
А в какой стране отказались от прививок и добились успеха в борьбе с ковидом?
показати весь коментар
19.01.2022 11:19 Відповісти
Отвечу вопросом - в какой стране добились результата прививками, именно от covid? И почему при высоких уровнях вакцинации, эти страны (в основном экономически-развитые, конечно)всё равно закрываются на карантины(которые при вирусных заболеваниях не имеют никакого смысла)
показати весь коментар
19.01.2022 11:26 Відповісти
Вот страны и отдельные территории с высокой степенью вакцинации.
Gibraltar
Chile
United Arab Emirates
Malta
Singapore
Denmark
South Korea
Весьма показателен Гибралтар. Там степень вакцинации выше 95%, но при этом почти половина выявленных заболевших - невакцинированные. А с марта 2021 по сегодня там от ковида умерло 7 человек. Вот сводка за 18 января.
показати весь коментар
19.01.2022 12:02 Відповісти
А статистика по умершим где? Умерли вак или не вак?
И почему вообще вак заболели? Вопросом таким не задавались?
показати весь коментар
19.01.2022 12:39 Відповісти
Вот вам сылки
https://twitter.com/GibraltarGov/status/1483420470246580229
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/gibraltar/
Ищите там или еще где ни будь все, что Вас интересует.
показати весь коментар
19.01.2022 12:58 Відповісти
По конечным результатам.
летальность ковида:
Украина
98712*100/3780903=2,61%

Израиль
8318*100/1792137=0.46%.

Ану, выдай порцию сарказма поэтому поводу!
показати весь коментар
19.01.2022 11:25 Відповісти
В чому проблема? Вперед 4 і 5 дозу. https://www.youtube.com/watch?v=v4lVRC295fo
показати весь коментар
18.01.2022 13:57 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 15:23 Відповісти
Спостегаріємо як вакциновані продовжують грати в кальмара. П'ятий рівень на підході)
показати весь коментар
18.01.2022 15:59 Відповісти
всё равно течение болезни в среднем легче.
показати весь коментар
18.01.2022 18:18 Відповісти
Срочно необходима 5-я доза...
Ковидобесы внимание С целью недопущения распространения болезни...на вакцинацию бегооом ..ручки в локтях сгибаем уродцы...марш!!!!
показати весь коментар
19.01.2022 13:09 Відповісти
 
 