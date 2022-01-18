Майже половина населення Землі вакцинована від Сovid-19
Вже близько половини населення світу отримали дві дози вакцини проти коронавірусного захворювання СOVID-19.
Про це виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян повідомив під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні близько половини населення Землі отримали дві дози вакцини", - сказав представник ВООЗ.
При цьому він підкреслив, що мають місце великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу. "Так, в Африці рівень вакцинації знаходиться лише на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які фактично залишаються поза цим процесом. І нам треба добитися справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом", - заявив Раян.
Представник ВООЗ наголосив, що вірус продовжуватиме існувати і нікуди не подінеться. І головним завданням наразі є подолання тієї надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, яка була проголошена у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу. "У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року" – заявив Раян.
За його словами, потрібно максимально стримати поширення цього захворювання та звести до мінімуму смертність від COVID-19, і основний інструмент у досягненні цієї мети – всеохоплююча вакцинація населення з рівним доступом в усіх регіонах світу та для усіх верств і груп населення.
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да и против зе наплохо бы
есть же какой-то ген агрессии.
Может им разослать флешки-компакты с хорошей музыкой, аудиокниги хороших авторов,
и пообещать, что если все послушают, то им отправят ящик водки.
и если так раз в год - лет через 10 может москву попустит?
https://uainfo.org/blognews/1642428924-s-nachala-pandemii-sostoyanie-10-bogateyshih-lyudey-mira-vyroslo.html https://uainfo.org/blognews/1642428924-s-nachala-pandemii-sostoyanie-10-bogateyshih-lyudey-mira-vyroslo.html
https://www.newsmax.com/newsfront/billionaires-fortunates-pandemic-soared/2022/01/18/id/1052849/?fbclid=IwAR1APJEC0JTlqFZvJNhfB-eNosKAi5AmGdBP-Uq9H2tFZp6Z-1pvpbwVnTE
Study: Billionaires' Fortunes Grew by $5T During Pandemic