Майже половина населення Землі вакцинована від Сovid-19

Вже близько половини населення світу отримали дві дози вакцини проти коронавірусного захворювання СOVID-19.

Про це виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян повідомив під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні близько половини населення Землі отримали дві дози вакцини", - сказав представник ВООЗ.

При цьому він підкреслив, що мають місце великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу. "Так, в Африці рівень вакцинації знаходиться лише на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які фактично залишаються поза цим процесом. І нам треба добитися справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом", - заявив Раян.

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Представник ВООЗ наголосив, що вірус продовжуватиме існувати і нікуди не подінеться. І головним завданням наразі є подолання тієї надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, яка була проголошена у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу. "У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року" – заявив Раян.

За його словами, потрібно максимально стримати поширення цього захворювання та звести до мінімуму смертність від COVID-19, і основний інструмент у досягненні цієї мети – всеохоплююча вакцинація населення з рівним доступом в усіх регіонах світу та для усіх верств і груп населення.

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