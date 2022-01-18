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Новини Боротьба з коронавірусом
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Майже половина населення Землі вакцинована від Сovid-19

Майже половина населення Землі вакцинована від Сovid-19

Вже близько половини населення світу отримали дві дози вакцини проти коронавірусного захворювання СOVID-19.

Про це виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян повідомив під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні близько половини населення Землі отримали дві дози вакцини", - сказав представник ВООЗ.

При цьому він підкреслив, що мають місце великі відмінності у частці вакцинованих людей у різних частинах світу. "Так, в Африці рівень вакцинації знаходиться лише на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які фактично залишаються поза цим процесом. І нам треба добитися справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом", - заявив Раян.

Читайте: Коронавірус не зникне ще декілька років, - глава Pfizer Бурла

Представник ВООЗ наголосив, що вірус продовжуватиме існувати і нікуди не подінеться. І головним завданням наразі є подолання тієї надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, яка була проголошена у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу. "У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року" – заявив Раян.

За його словами, потрібно максимально стримати поширення цього захворювання та звести до мінімуму смертність від COVID-19, і основний інструмент у досягненні цієї мети – всеохоплююча вакцинація населення з рівним доступом в усіх регіонах світу та для усіх верств і груп населення.

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вакцина (4419) COVID-19 (19765) Раян Майкл (12)


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Топ коментарі
+6
Тому що...

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18.01.2022 19:28
+4
Зрозуміло. Лише чудодійна вакцинація. А хто проти той поза законом. До речі, а чому фактично приватна контора роздає вказівки планетарного масштабу?
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18.01.2022 19:25
+4
І це теж. Більше ніякого вольнодумства та тотальний контроль.
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18.01.2022 19:32
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Лише на половині вони не зупиняться.
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18.01.2022 19:20 Відповісти
когда уже против пу население начнут вакцинировать
да и против зе наплохо бы
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18.01.2022 19:25 Відповісти
блин, сам подумал еще раз над тем что сказал - а ведь точно.
есть же какой-то ген агрессии.
Может им разослать флешки-компакты с хорошей музыкой, аудиокниги хороших авторов,
и пообещать, что если все послушают, то им отправят ящик водки.
и если так раз в год - лет через 10 может москву попустит?
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18.01.2022 19:32 Відповісти
Зрозуміло. Лише чудодійна вакцинація. А хто проти той поза законом. До речі, а чому фактично приватна контора роздає вказівки планетарного масштабу?
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18.01.2022 19:25 Відповісти
Тому що...

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18.01.2022 19:28 Відповісти
І це теж. Більше ніякого вольнодумства та тотальний контроль.
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18.01.2022 19:32 Відповісти
Уже не в зачет. Нужно вакцинироваться заново .. трижды.. четырежды... А пока они вакцинируются этими дозами, придет пора делать это все заново.
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18.01.2022 19:35 Відповісти
А пипл хавает и бежит в очередь за шмурдяком - самая мудрая нация , и правители умные -берегут свой народ. Кто против -тот враг народа. Очень удобно. Как в 1937м.
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18.01.2022 20:19 Відповісти
С начала пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое, а доходы 99% людей упали
https://uainfo.org/blognews/1642428924-s-nachala-pandemii-sostoyanie-10-bogateyshih-lyudey-mira-vyroslo.html https://uainfo.org/blognews/1642428924-s-nachala-pandemii-sostoyanie-10-bogateyshih-lyudey-mira-vyroslo.html

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18.01.2022 21:17 Відповісти
Або так:
https://www.newsmax.com/newsfront/billionaires-fortunates-pandemic-soared/2022/01/18/id/1052849/?fbclid=IwAR1APJEC0JTlqFZvJNhfB-eNosKAi5AmGdBP-Uq9H2tFZp6Z-1pvpbwVnTE

Study: Billionaires' Fortunes Grew by $5T During Pandemic
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19.01.2022 08:01 Відповісти
 
 