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Новини
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Бербок та Лавров посперечалися через заборону трансляції пропагандистського телеканалу Russia Today у Німеччині

Бербок та Лавров посперечалися через заборону трансляції пропагандистського телеканалу Russia Today у Німеччині

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та глава російського МЗС Сергій Лавров посперечалися на пресконференції щодо німецькомовної версії кремлівського телеканалу RT.

Про це пише DPA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, після перемовин у Москві Лавров сказав, що RT - раніше Russia Today - був однією з тем, що обговорювалися, і закликав уряд у Берліні дозволити каналу безперешкодно працювати в Німеччині.

RT неодноразово критикували на Заході як пропагандистський інструмент Кремля та звинувачувалу поширенні теорій змови та дезінформації від імені російської держави.

RT DE просить ліцензію для повноцінного німецького каналу. RT вже веде мовлення в США, Франції та інших країнах.

Лавров попередив свою німецьку колегу, що, на його думку, є "втручання в діяльність незалежних журналістів" і перешкоджання RT матиме наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європі припинили трансляцію пропагандистського телеканалу Russia Today німецькою мовою

Бербок на це відповіла, що в Німеччині немає державного мовлення. Вона також відхилила скарги представника RT на те, що працівникам телеканалу в Німеччині заважають у роботі або дискримінують.

"Це не так, що є втручання держави", – сказала вона, посилаючись на рішення відеоплатформи YouTube заблокувати RT DE за поширення неправдивої інформації.

Представник RT під час пресконференції поскаржився, що працювати в Німеччині важче, ніж в будь-якій іншій країні, і закликав Лаврова підтримати RT.

Міністр підтвердив, що підтримує RT, тоді як Бербок відповіла, що співробітники RT мають доступ до ключових пресконференцій, а також повідомляли, наприклад, про демонстрації.

У середині грудня RT запустив німецькомовний канал RT DE через різні канали розповсюдження. Тоді берлінські медіарегулятори порушили справу проти RT. У результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT DE незадовго до Різдва. Німецькі регулятори офіційно не надали каналу ліцензії на мовлення.

Автор: 

Німеччина (7390) заборона (1455) Лавров Сергій (1592) пропаганда (2812) росія (65394) канал (115) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+13
Он получил статус " иностранного агента" ( по лекалам Раши.) Так в чем проблема.
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19.01.2022 09:18
+11
RT-КАНАЛ АНАЛ...
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19.01.2022 09:13
+8
Гнати з країни RT, бо то не журналісти, то ФСБ. Бо за ними йде РПЦ, а вже за РПЦ танки з ордою.
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19.01.2022 09:31
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RT-КАНАЛ АНАЛ...
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19.01.2022 09:13 Відповісти
Он получил статус " иностранного агента" ( по лекалам Раши.) Так в чем проблема.
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19.01.2022 09:18 Відповісти
Протоколи сіонських мудреців це з тої самої опери. Брехати руйнувати викрадати, знову брехати руйнувати викрадати і так до безконечності - сенс буття всього що називається рускіймір...
Не розумію телефонів які впускають ту пошесть до себе
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19.01.2022 09:24 Відповісти
При Меркель такого не було
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19.01.2022 09:30 Відповісти
Гнати з країни RT, бо то не журналісти, то ФСБ. Бо за ними йде РПЦ, а вже за РПЦ танки з ордою.
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19.01.2022 09:31 Відповісти
ишь ты немцы распоясались..., забыли, кто в их доме хозяин, захочет путлер и все немцы выучат русский язык, чтобы случать величайшего в натуре...
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19.01.2022 09:54 Відповісти
Путин долго работал в Германии- а он еще та крыса, денег ему очень хотелось!!! А тут так подфортило!!! И лукашенко такой же , нищеброды- дорвались!!!
Короче на х...й!!
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19.01.2022 10:08 Відповісти
думаю никто там с мерином сивым ине спорил... просто сказала - тпррр!!! ))))
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19.01.2022 10:18 Відповісти
Пусть РФ сделает шаг навстречу и разрешит трансляцию Голоса Америки и Дойче велле на всей территории России.
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19.01.2022 10:32 Відповісти
и андрея полтаву но орт хай пустять
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19.01.2022 10:53 Відповісти
этот сифилис пора по всему миру позакрыть, и всяких пропагандось и пропагандонов- мудозвонов, тоже...
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Закривати потрібно не тільки RT, а виключно всі їх помийки. Крім брехні і агресії там нічого не буде.
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19.01.2022 13:26 Відповісти
 
 