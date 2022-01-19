Бербок та Лавров посперечалися через заборону трансляції пропагандистського телеканалу Russia Today у Німеччині

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та глава російського МЗС Сергій Лавров посперечалися на пресконференції щодо німецькомовної версії кремлівського телеканалу RT.

Про це пише DPA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, після перемовин у Москві Лавров сказав, що RT - раніше Russia Today - був однією з тем, що обговорювалися, і закликав уряд у Берліні дозволити каналу безперешкодно працювати в Німеччині.

RT неодноразово критикували на Заході як пропагандистський інструмент Кремля та звинувачувалу поширенні теорій змови та дезінформації від імені російської держави.

RT DE просить ліцензію для повноцінного німецького каналу. RT вже веде мовлення в США, Франції та інших країнах.

Лавров попередив свою німецьку колегу, що, на його думку, є "втручання в діяльність незалежних журналістів" і перешкоджання RT матиме наслідки.

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Бербок на це відповіла, що в Німеччині немає державного мовлення. Вона також відхилила скарги представника RT на те, що працівникам телеканалу в Німеччині заважають у роботі або дискримінують.

"Це не так, що є втручання держави", – сказала вона, посилаючись на рішення відеоплатформи YouTube заблокувати RT DE за поширення неправдивої інформації.

Представник RT під час пресконференції поскаржився, що працювати в Німеччині важче, ніж в будь-якій іншій країні, і закликав Лаврова підтримати RT.

Міністр підтвердив, що підтримує RT, тоді як Бербок відповіла, що співробітники RT мають доступ до ключових пресконференцій, а також повідомляли, наприклад, про демонстрації.

У середині грудня RT запустив німецькомовний канал RT DE через різні канали розповсюдження. Тоді берлінські медіарегулятори порушили справу проти RT. У результаті супутниковий оператор Eutelsat припинив мовлення RT DE незадовго до Різдва. Німецькі регулятори офіційно не надали каналу ліцензії на мовлення.