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Як правильно занурюватись в ополонку на Водохреще: Поради МОЗ

Як правильно занурюватись в ополонку на Водохреще: Поради МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розповіло п'ять правил безпечного занурення в ополонку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

1. Пірнайте лише за умови, що ви загартовувалися заздалегідь. Різке занурення у холодну воду може спричинити погіршення самопочуття: викликати запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних артерій, аритмію, рефлекторну зупинку серця, судоми навіть у цілком здорової людини.

2. Занурюючись в ополонку, дотримуйтеся правил. Перед заходом у воду зробіть інтенсивну розминку. Не пірнайте різко. Почніть з вмивання обличчя, обтирання грудей, живота та спини і лише після цього занурюйтеся по шию. Занурюватися з головою не варто – це може призвести до різкого охолодження організму.

Перебувати в крижаній воді можна 3-5 секунд. Проте якщо ви практикуєте загартовування роками, цей час можна збільшити максимум до 2 хвилин.

3. Відмовтеся від "зігрівання" алкогольними напоями. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це значно збільшує тепловіддачу. Отже, ваше тіло дуже швидко втрачатиме тепло, що є небезпечним для здоров’я. Так само варто відмовитися від куріння. Воно суттєво порушує кровообіг і прискорює охолодження. Викурювання лише однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°С.

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4. Після купання одразу одягніть теплий сухий одяг. Якомога швидше зніміть мокру білизну, розітріться рушником і одягніться у теплі речі. Одяг має бути просторим, зручним, бажано з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.

5. Пірнайте в ополонку лише в тому разі, якщо ви повністю здорові Бажано – перед пірнанням порадитись зі своїм сімейним лікарем.

Від занурення варто відмовитися вагітним жінкам та дітям до 6 років. Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих.

Також від занурення варто відмовитись людям, які мають захворювання серцево-судинної системи, центральної нервової системи, ендокринної системи, шкірно-венеричні захворювання тощо.

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Автор: 

безпека (936) Водохреще (47) МОЗ (5398)


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Топ коментарі
+12
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19.01.2022 10:09
+11
Та ніяк! Та не було в українського народу такого звичаю! Ніколи, споконвіку не було! Вошива кацапня то послє банькі, на п`яну голову, от і весь звичай! Після парної і відразу туди знову! Ну для чого ж вам знущатись зі свого організму і своєї Віри? Ну не має то ніякого відношення ні до Христа, ні до Водохрещя!
От просто поцікавтесь, чим закінчують всі ті "професійні моржі", які дійсно і підготовлені і адаптовані. скільки і яких в них діагнозів років 40-45 вилазить. Скільком з них щастить без того обійтись. А тут бабах і ополонку, а потім, ну де ж ті болячки взялись?
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19.01.2022 10:15
+7
Рекомендации по самоподрыву джихадистов сможете найти на следующей полке.
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19.01.2022 09:54
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Рекомендации по самоподрыву джихадистов сможете найти на следующей полке.
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19.01.2022 09:54 Відповісти
Нащо це робити? Гріхи це не змиє, душу не очистить...це все марна справа
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19.01.2022 09:55 Відповісти
Елемент загартовування. Можна й контрастний душ (якщо постійно), але ополонка більший разовий ефект дає.
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19.01.2022 10:07 Відповісти
Басей, баня, контрастний басейн. Мені допомогло
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19.01.2022 10:29 Відповісти
Ага, мементо море на латині зветься!
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19.01.2022 11:38 Відповісти
5. Пірнайте в ополонку лише в тому разі, якщо ви повністю здорові Бажано - перед пірнанням порадитись зі своїм сімейним лікарем.

Нужно еще ополонке предъявить ковид сертификат или экспресс тест
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19.01.2022 09:57 Відповісти
Нет, блин. Нужно не смотря на воспаление легких или пороки сердца в ледяную воду сягать.
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19.01.2022 09:59 Відповісти
Шото ныряние в ополонку попахивает язычеством если честно Не знаю как там Христа крестили, но вот цыгане например как учат своих детей плавать: кидают в речку и если выплывет, то молодец
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19.01.2022 10:02 Відповісти
христа крестили в тех широтах, где и зимой "ополонку" не надо рубить, а у нас, как всегда, всё поняли правильно.
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19.01.2022 10:44 Відповісти
А шо-в в 30 году от Рождества Христова река Иордан не замерзала?Где то верующих попы на@бывают,но верующие пока не могут понять где.
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19.01.2022 11:44 Відповісти
В мене питання до тих, хто купається на водохрещу: а чому ви нічого не робите в день обрізання Господнього?

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19.01.2022 21:50 Відповісти
до речі, там ніхто не ліз в ополонку...

Водохреще на Волині "під австрійцями"

Від серпня 1915 до кінця 1918 року західна Волинь перебувала під контролем австро-угорської армії. У Володимирі-Волинському стаціонував штаб 4 цісарсько-королівської армії.

Росіяни при відступі евакуювали з міста усі установи та чимало мешканців. Виїхали, зокрема, і священники. Тому, австро-угорська армія мусила знайти та привезти до міста православного священника.

Православне Водохреще на Волині "під австрійцями" відзначали за григоріанським календарем, тобто 6 січня. Цікаво, що поруч із православним священником присутній і католицький ксьондз.

Штатний військовий фотограф зробив чимало цікавих світлин з Водохреща 1917 року.

Джерело: Австрійська національна бібліотека. https://t.me/c/1322594700/4090
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19.01.2022 10:01 Відповісти
У 1918 році Волинь, Холмщина, і частина Підляшшя контролювалось Сірожупанною дивізією УНР і німецькими союзниками. Австрійці контролювали Галичину, до початку 'Листопадового чину'
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19.01.2022 10:59 Відповісти
беремо москаля та гирю на 24кг і .....
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19.01.2022 10:03 Відповісти
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19.01.2022 10:03 Відповісти
зеленського чи беню тримають🤔
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19.01.2022 10:52 Відповісти
танунах, сами ныряйте
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19.01.2022 10:07 Відповісти
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19.01.2022 10:07 Відповісти
А це мабуть Люсяарестовіч яка(який?) пішла(шов) з партіі ?🤔
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19.01.2022 10:53 Відповісти
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19.01.2022 10:09 Відповісти
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19.01.2022 10:19 Відповісти
Віктор Федорович?🤔
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19.01.2022 10:56 Відповісти
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19.01.2022 18:56 Відповісти
Тут главное разминку правильно перед погружением сделать. Длительность правильной разминки 5-6 месяцев.
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19.01.2022 10:12 Відповісти
Та ніяк! Та не було в українського народу такого звичаю! Ніколи, споконвіку не було! Вошива кацапня то послє банькі, на п`яну голову, от і весь звичай! Після парної і відразу туди знову! Ну для чого ж вам знущатись зі свого організму і своєї Віри? Ну не має то ніякого відношення ні до Христа, ні до Водохрещя!
От просто поцікавтесь, чим закінчують всі ті "професійні моржі", які дійсно і підготовлені і адаптовані. скільки і яких в них діагнозів років 40-45 вилазить. Скільком з них щастить без того обійтись. А тут бабах і ополонку, а потім, ну де ж ті болячки взялись?
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19.01.2022 10:15 Відповісти
Краща порада - Ніяк!

Боженька не образиться.
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19.01.2022 10:16 Відповісти
Нахрена оно воще надо?
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19.01.2022 10:23 Відповісти
пуст не выниривают. меньше дебилов будет
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19.01.2022 10:30 Відповісти
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19.01.2022 10:30 Відповісти
https://tsn.ua/********/zmivannya-grihiv-v-opolonci-u-pcu-poyasnili-chi-potribno-kupatisya-na-vodohresche-1955464.html "Змивання" гріхів в ополонці: у ПЦУ пояснили, чи потрібно купатися на Водохреще

Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці "підігріваються" алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду.

ПЦУ закликала не називати купання в ополонках на Водохреще українською традицією, адже немає жодного церковного припису в Українській Церкві для занурення у зимову воду.

Про це інформує https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine пресслужба Православної церкви України.

У ПЦУ наголошують, що традиція купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів.

"Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися, а саму воду освячують зовсім не "іони срібла" хреста, який у неї занурюють", - йдеться в повідомленні.

Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці "підігріваються" алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду.

"Як грішні люди можуть "наслідувати" Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме "наслідують?" - розмірковують церковники.

Також у ПЦУ нагадали, що такі купання можуть бути небезпечними для здоров'я.

"Купатися в ополонці непідготовленим для цього людям - це ризикувати своїм здоров'ям і життям, а значить - нехтувати даром Божим. Нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи", - зазначають в пресслужбі ПЦУ.

Торік Православна церква України заявляла, що традиція пірнання у крижану воду на Водохреще - https://tsn.ua/********/ne-tradiciya-i-grihi-ne-zmivaye-pcu-rozviyala-mif-pro-neobhidnist-pirnannya-na-vodohrescha-1707190.html це лише данина моді, яку запозичили у росіян.
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19.01.2022 10:34 Відповісти
А для чого пірнати? МОЗ не пояснив?
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19.01.2022 10:45 Відповісти
Хмм...Тре сусіду шлакоблочину віднести, хай сьогодні свої гріхи змиє...
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19.01.2022 10:48 Відповісти
Перше правило: якщо ти - морж, то моржуй щоденно; правило друге: не треба випендрюватись перед людьми . Хочеш у воду хрещенську, то роби це з однодумцями, а не для показу. Правило третє: не псуй святу воду. Йди подалі за течією.
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19.01.2022 11:01 Відповісти
Здавалося б,: МОЗ,-заклад,де наука і охорона здоров'я в пріоритеті
церква,-гніздо забобонів та невігластва.
У нас,-все навпаки...

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19.01.2022 11:17 Відповісти
Правильно занурюватися - це не занурюватися і навіть ноги не мокати.
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19.01.2022 11:42 Відповісти
Хто не МорЖ - всі на літак і терміново в Ізраїль! Цікаво, яка температура води відтепер в річці Йордан?
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19.01.2022 11:44 Відповісти
А мені сподобалася приписка "від занурення варто відмовитися вагітним жінкам та дітям до 6 років". Тобто із шести років уже не жаль закидати дитину у крижану воду? Невже дійсно знаходяться особливо "благочестиві", які ще й дітей занурюють?
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19.01.2022 11:44 Відповісти
Зачем мешать неадекватам самовыпиливаться?
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19.01.2022 12:25 Відповісти

Палитра эмоций.
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19.01.2022 18:54 Відповісти
В мене питання до тих, хто купається на водохрещу: а чому ви нічого не робите в день обрізання Господнього?
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19.01.2022 21:47 Відповісти
 
 