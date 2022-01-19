Як правильно занурюватись в ополонку на Водохреще: Поради МОЗ
Міністерство охорони здоров'я розповіло п'ять правил безпечного занурення в ополонку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
1. Пірнайте лише за умови, що ви загартовувалися заздалегідь. Різке занурення у холодну воду може спричинити погіршення самопочуття: викликати запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних артерій, аритмію, рефлекторну зупинку серця, судоми навіть у цілком здорової людини.
2. Занурюючись в ополонку, дотримуйтеся правил. Перед заходом у воду зробіть інтенсивну розминку. Не пірнайте різко. Почніть з вмивання обличчя, обтирання грудей, живота та спини і лише після цього занурюйтеся по шию. Занурюватися з головою не варто – це може призвести до різкого охолодження організму.
Перебувати в крижаній воді можна 3-5 секунд. Проте якщо ви практикуєте загартовування роками, цей час можна збільшити максимум до 2 хвилин.
3. Відмовтеся від "зігрівання" алкогольними напоями. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це значно збільшує тепловіддачу. Отже, ваше тіло дуже швидко втрачатиме тепло, що є небезпечним для здоров’я. Так само варто відмовитися від куріння. Воно суттєво порушує кровообіг і прискорює охолодження. Викурювання лише однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°С.
4. Після купання одразу одягніть теплий сухий одяг. Якомога швидше зніміть мокру білизну, розітріться рушником і одягніться у теплі речі. Одяг має бути просторим, зручним, бажано з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.
5. Пірнайте в ополонку лише в тому разі, якщо ви повністю здорові Бажано – перед пірнанням порадитись зі своїм сімейним лікарем.
Від занурення варто відмовитися вагітним жінкам та дітям до 6 років. Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих.
Також від занурення варто відмовитись людям, які мають захворювання серцево-судинної системи, центральної нервової системи, ендокринної системи, шкірно-венеричні захворювання тощо.
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Нужно еще ополонке предъявить ковид сертификат или экспресс тест
Водохреще на Волині "під австрійцями"
Від серпня 1915 до кінця 1918 року західна Волинь перебувала під контролем австро-угорської армії. У Володимирі-Волинському стаціонував штаб 4 цісарсько-королівської армії.
Росіяни при відступі евакуювали з міста усі установи та чимало мешканців. Виїхали, зокрема, і священники. Тому, австро-угорська армія мусила знайти та привезти до міста православного священника.
Православне Водохреще на Волині "під австрійцями" відзначали за григоріанським календарем, тобто 6 січня. Цікаво, що поруч із православним священником присутній і католицький ксьондз.
Штатний військовий фотограф зробив чимало цікавих світлин з Водохреща 1917 року.
Джерело: Австрійська національна бібліотека. https://t.me/c/1322594700/4090
От просто поцікавтесь, чим закінчують всі ті "професійні моржі", які дійсно і підготовлені і адаптовані. скільки і яких в них діагнозів років 40-45 вилазить. Скільком з них щастить без того обійтись. А тут бабах і ополонку, а потім, ну де ж ті болячки взялись?
Боженька не образиться.
Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці "підігріваються" алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду.
ПЦУ закликала не називати купання в ополонках на Водохреще українською традицією, адже немає жодного церковного припису в Українській Церкві для занурення у зимову воду.
Про це інформує https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine пресслужба Православної церкви України.
У ПЦУ наголошують, що традиція купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів.
"Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися, а саму воду освячують зовсім не "іони срібла" хреста, який у неї занурюють", - йдеться в повідомленні.
Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці "підігріваються" алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду.
"Як грішні люди можуть "наслідувати" Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме "наслідують?" - розмірковують церковники.
Також у ПЦУ нагадали, що такі купання можуть бути небезпечними для здоров'я.
"Купатися в ополонці непідготовленим для цього людям - це ризикувати своїм здоров'ям і життям, а значить - нехтувати даром Божим. Нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи", - зазначають в пресслужбі ПЦУ.
Торік Православна церква України заявляла, що традиція пірнання у крижану воду на Водохреще - https://tsn.ua/********/ne-tradiciya-i-grihi-ne-zmivaye-pcu-rozviyala-mif-pro-neobhidnist-pirnannya-na-vodohrescha-1707190.html це лише данина моді, яку запозичили у росіян.
церква,-гніздо забобонів та невігластва.
У нас,-все навпаки...
Палитра эмоций.