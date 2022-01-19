Як правильно занурюватись в ополонку на Водохреще: Поради МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розповіло п'ять правил безпечного занурення в ополонку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.



1. Пірнайте лише за умови, що ви загартовувалися заздалегідь. Різке занурення у холодну воду може спричинити погіршення самопочуття: викликати запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних артерій, аритмію, рефлекторну зупинку серця, судоми навіть у цілком здорової людини.

2. Занурюючись в ополонку, дотримуйтеся правил. Перед заходом у воду зробіть інтенсивну розминку. Не пірнайте різко. Почніть з вмивання обличчя, обтирання грудей, живота та спини і лише після цього занурюйтеся по шию. Занурюватися з головою не варто – це може призвести до різкого охолодження організму.

Перебувати в крижаній воді можна 3-5 секунд. Проте якщо ви практикуєте загартовування роками, цей час можна збільшити максимум до 2 хвилин.

3. Відмовтеся від "зігрівання" алкогольними напоями. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це значно збільшує тепловіддачу. Отже, ваше тіло дуже швидко втрачатиме тепло, що є небезпечним для здоров’я. Так само варто відмовитися від куріння. Воно суттєво порушує кровообіг і прискорює охолодження. Викурювання лише однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°С.

Читайте: Загальноміське освячення води у Львові скасували через COVID-19, - міськрада

4. Після купання одразу одягніть теплий сухий одяг. Якомога швидше зніміть мокру білизну, розітріться рушником і одягніться у теплі речі. Одяг має бути просторим, зручним, бажано з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.

5. Пірнайте в ополонку лише в тому разі, якщо ви повністю здорові Бажано – перед пірнанням порадитись зі своїм сімейним лікарем.

Від занурення варто відмовитися вагітним жінкам та дітям до 6 років. Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих.

Також від занурення варто відмовитись людям, які мають захворювання серцево-судинної системи, центральної нервової системи, ендокринної системи, шкірно-венеричні захворювання тощо.

Читайте: У сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації проти COVID-19