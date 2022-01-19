Меркель запропонували посаду в ООН, - DPA

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував ексканцлеру ФРНАнгелі Меркель обійняти консультативну посаду в одній із структур Організації Об'єднаних Націй.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це пише агентство dpa із посиланням на джерела.

За даними агентства, йдеться про позицію голови консультативної ради з глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають опинитися питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів.

Консультативний орган із глобальних суспільних благ - один із флагманських проектів Гутерріша, який він просуває в рамках реформування ООН.

Свою пропозицію, за даними агентства, Гутерріш виклав у листі. Співрозмовники dpa в ООН вважають згоду Меркель зайняти запропоновану посаду малоймовірною. Офіційно в організації не коментують факту пропозиції. Представники ексканцлера і вона сама поки що також не висловилися з цього приводу.

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