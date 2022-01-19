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Меркель запропонували посаду в ООН, - DPA

Меркель запропонували посаду в ООН, - DPA

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував ексканцлеру ФРНАнгелі Меркель обійняти консультативну посаду в одній із структур Організації Об'єднаних Націй.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це пише агентство dpa із посиланням на джерела.

За даними агентства, йдеться про позицію голови консультативної ради з глобальних суспільних благ, які могли б послужити на користь всього людства. Серед компетенцій цього органу мають опинитися питання міжнародного регулювання, зокрема, у сфері торгівлі чи безпеки польотів.

Консультативний орган із глобальних суспільних благ - один із флагманських проектів Гутерріша, який він просуває в рамках реформування ООН.

Свою пропозицію, за даними агентства, Гутерріш виклав у листі. Співрозмовники dpa в ООН вважають згоду Меркель зайняти запропоновану посаду малоймовірною. Офіційно в організації не коментують факту пропозиції. Представники ексканцлера і вона сама поки що також не висловилися з цього приводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ймовірність цього сценарію близька до нуля", - посол України у ФРН Мельник упевнений, що Меркель після відставки не працюватиме на Росію

Автор: 

Меркель Ангела (1139) ООН (3361) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+28
Що таке ООН краще одразу у ГАЗпром!
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19.01.2022 10:01
+20
Кремлёвскую подстилку в ООН, чтобы она там подмахивала *****?! Они там, что, совсем с головой не дружат?!
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19.01.2022 10:03
+17
На смітник цю комсомолку
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19.01.2022 10:02
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ООН-тепер кранти...
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19.01.2022 10:00 Відповісти
Таке лайно, яким є ООН, зіпсувати неможливо. Для шМеркель лайнООН саме підходить.
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19.01.2022 10:10 Відповісти
Юля Тимошенко там бы развернулась
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19.01.2022 10:23 Відповісти
По созданию схем...
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19.01.2022 10:51 Відповісти
ООН кранты с момента его основания. Бесполезная организация.
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19.01.2022 10:11 Відповісти
Що таке ООН краще одразу у ГАЗпром!
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19.01.2022 10:01 Відповісти
То ще попереду,як бонус...
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19.01.2022 10:03 Відповісти
На смітник цю комсомолку
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19.01.2022 10:02 Відповісти
Кремлёвскую подстилку в ООН, чтобы она там подмахивала *****?! Они там, что, совсем с головой не дружат?!
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19.01.2022 10:03 Відповісти
Треба завжди дивитись на дії...
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19.01.2022 10:05 Відповісти
чєм болєє подгораєт хвост - тєм вєсєлєй бороться за мір...

Китай прижал Кремль:
Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews
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19.01.2022 10:04 Відповісти
А що, на Газпром заслуг не вистачило? От облом, а вона ж так старалась, так старалась...
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19.01.2022 10:07 Відповісти
Кто знает. Может уже анкету на уборщицу подала или вахтершу.
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19.01.2022 10:10 Відповісти
ху@ло кинуло з баблом)
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19.01.2022 10:34 Відповісти
Якось не по традиціям, в "газпром" закінчилися крісла ?
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19.01.2022 10:09 Відповісти
Може по сумістницву пропонують?
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19.01.2022 10:19 Відповісти
Ну їїїї? ООН придбає чергову мУндель у стилі мадам Тюссо... ну поки не воскову...Але???
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19.01.2022 10:10 Відповісти
ООН пополнится очередным "путин-фершеер".
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19.01.2022 10:12 Відповісти
Правильно,"мамця" свою справу вже зробила - розбавила горду тевтонську націю,тих "білокурих бестій" арабами і неграми настільки,що там вже ніколи не вигулькне жодний Шикльгрубер...Але і "мерси" тої якості вже не матимуть...
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19.01.2022 10:13 Відповісти
Тю.Не оттуда фрау ждет предложений).На "газ" начинается,на "пром" заканчивается)
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19.01.2022 10:20 Відповісти
Еще один крот РФ в ООН.
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19.01.2022 10:22 Відповісти
КГБ шников и ШТАЗИ в ООН ставить нельзя
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19.01.2022 10:25 Відповісти
там і так вчорашні людожери широко керівні посади займають. Функціонерка, здається від Ірану опікується правами жінок, а ВООЗ очолює функціонер з Ефіопської імперії Тедрос Гебреєсус, який останній раз в лабораторії працював в минулому тисячолітті; докторська за "общинну охорону здоров'я"; давно і тісно співпрацює з Гейтсом і Клінтоном та урядом Китаю; нагороджений Орденом сербського прапору та лауреатом премії демократа Джіммі Картера (історія з тим, як Джіммі Картер на рибалці веслом відбивався від кролика стала мемом, член організації "збитих льотчиків" The Elders під керівництвом Мандели, а про приєднання Криму він сказав, що "це було майже неменуче", сприяв московитам в сирійському питанні, підтримував палестинців).
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19.01.2022 11:03 Відповісти
ООН і так було безтолкове. а тут така підтримка губошлепам Путіна.Ще більше зтурбованості.
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19.01.2022 10:23 Відповісти
Їй замало грошей від ...йла? Сором за німців. Час покаже і .... документи. Як домовлялась про будівництво ПОТОКІВ. І за що. "нєвинаватая я".
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19.01.2022 10:25 Відповісти
Лавров пролобіював цінного агента.
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19.01.2022 10:33 Відповісти
Ах...ренеть! Она 20 лет строила пропутинскую Германию, а приняв предложение будет строить пропутинское ООН. Почему бы эту должность не предложить сразу самому Путину?
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19.01.2022 10:35 Відповісти
Фрау Штази перед дилеммой - Газпром или ООН
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19.01.2022 10:37 Відповісти
Отримає обидві. В Грязьпромі їй роботи не багато буде, в головному продавлювати рішення в ООН.
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19.01.2022 11:06 Відповісти
Та ні, вона в Газпром хоче!
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19.01.2022 10:47 Відповісти
Який нах... ООН! за цією дедеерівською курвою буцегаря плаче...
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19.01.2022 10:47 Відповісти
Опоздали)) Она уже ангажирована ******.
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19.01.2022 10:50 Відповісти
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19.01.2022 10:53 Відповісти
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19.01.2022 10:54 Відповісти
Може вже зразу пуйла? Для чого ця "много-ходов-очка"?
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19.01.2022 11:14 Відповісти
Цинічні продажні скомпроментовані су ки потрібні в ООН?
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19.01.2022 11:33 Відповісти
Что за должность консультант при ООН, по каким вопросам? Как Путина любить? Как "потоки" строить?
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19.01.2022 11:48 Відповісти
Та де, вона чекає на місце у Газпромі...
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19.01.2022 11:49 Відповісти
Долбаная тупая комсомолка и там будет тупить и подмахивать Путину? Не дай Боже... Её Украина уже обязана "многим".
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19.01.2022 12:06 Відповісти
Не можна цю, агента ху.ла, в ООН брати на роботу. В Сибір її, хай газ видобуває. Бо все мало їй.
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19.01.2022 12:26 Відповісти
только уборщицей за русскими свиньями! ей не привыкать!
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19.01.2022 13:57 Відповісти
лучше б в публичном доме.....
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19.01.2022 16:02 Відповісти
 
 