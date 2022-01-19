Меркель предложили должность в ООН, - DPA
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять консультативную должность в одной из структур Организации Объединенных Наций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет агентство dpa со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь идет о позиции председателя консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить в пользу всего человечества. Среди компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности в сфере торговли или безопасности полетов.
Консультативный орган по глобальным общественным благам – один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН.
Свое предложение, по данным агентства, Гутерриш выложил в письме. Собеседники dpa в ООН считают согласие Меркель занять предложенный пост маловероятным. Официально в организации не комментируют факт предложения. Представители экс-канцлера и она сама пока также не высказались по этому поводу.
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