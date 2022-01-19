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Меркель предложили должность в ООН, - DPA

Меркель предложили должность в ООН, - DPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять консультативную должность в одной из структур Организации Объединенных Наций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом пишет агентство dpa со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о позиции председателя консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить в пользу всего человечества. Среди компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности в сфере торговли или безопасности полетов.

Консультативный орган по глобальным общественным благам – один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН.

Свое предложение, по данным агентства, Гутерриш выложил в письме. Собеседники dpa в ООН считают согласие Меркель занять предложенный пост маловероятным. Официально в организации не комментируют факт предложения. Представители экс-канцлера и она сама пока также не высказались по этому поводу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вероятность этого сценария близка к нулю", - посол Украины в ФРГ Мельник уверен, что Меркель после отставки не будет работать на Россию

Меркель Ангела (2125) ООН (4178) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+28
Що таке ООН краще одразу у ГАЗпром!
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19.01.2022 10:01
+20
Кремлёвскую подстилку в ООН, чтобы она там подмахивала *****?! Они там, что, совсем с головой не дружат?!
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19.01.2022 10:03
+17
На смітник цю комсомолку
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19.01.2022 10:02
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ООН-тепер кранти...
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19.01.2022 10:00 Ответить
Таке лайно, яким є ООН, зіпсувати неможливо. Для шМеркель лайнООН саме підходить.
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19.01.2022 10:10 Ответить
Юля Тимошенко там бы развернулась
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19.01.2022 10:23 Ответить
По созданию схем...
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19.01.2022 10:51 Ответить
ООН кранты с момента его основания. Бесполезная организация.
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19.01.2022 10:11 Ответить
Що таке ООН краще одразу у ГАЗпром!
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19.01.2022 10:01 Ответить
То ще попереду,як бонус...
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19.01.2022 10:03 Ответить
На смітник цю комсомолку
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19.01.2022 10:02 Ответить
Кремлёвскую подстилку в ООН, чтобы она там подмахивала *****?! Они там, что, совсем с головой не дружат?!
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19.01.2022 10:03 Ответить
Треба завжди дивитись на дії...
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19.01.2022 10:05 Ответить
чєм болєє подгораєт хвост - тєм вєсєлєй бороться за мір...

Китай прижал Кремль:
Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews
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19.01.2022 10:04 Ответить
А що, на Газпром заслуг не вистачило? От облом, а вона ж так старалась, так старалась...
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19.01.2022 10:07 Ответить
Кто знает. Может уже анкету на уборщицу подала или вахтершу.
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19.01.2022 10:10 Ответить
ху@ло кинуло з баблом)
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19.01.2022 10:34 Ответить
Якось не по традиціям, в "газпром" закінчилися крісла ?
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19.01.2022 10:09 Ответить
Може по сумістницву пропонують?
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19.01.2022 10:19 Ответить
Ну їїїї? ООН придбає чергову мУндель у стилі мадам Тюссо... ну поки не воскову...Але???
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19.01.2022 10:10 Ответить
ООН пополнится очередным "путин-фершеер".
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19.01.2022 10:12 Ответить
Правильно,"мамця" свою справу вже зробила - розбавила горду тевтонську націю,тих "білокурих бестій" арабами і неграми настільки,що там вже ніколи не вигулькне жодний Шикльгрубер...Але і "мерси" тої якості вже не матимуть...
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19.01.2022 10:13 Ответить
Тю.Не оттуда фрау ждет предложений).На "газ" начинается,на "пром" заканчивается)
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19.01.2022 10:20 Ответить
Еще один крот РФ в ООН.
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19.01.2022 10:22 Ответить
КГБ шников и ШТАЗИ в ООН ставить нельзя
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19.01.2022 10:25 Ответить
там і так вчорашні людожери широко керівні посади займають. Функціонерка, здається від Ірану опікується правами жінок, а ВООЗ очолює функціонер з Ефіопської імперії Тедрос Гебреєсус, який останній раз в лабораторії працював в минулому тисячолітті; докторська за "общинну охорону здоров'я"; давно і тісно співпрацює з Гейтсом і Клінтоном та урядом Китаю; нагороджений Орденом сербського прапору та лауреатом премії демократа Джіммі Картера (історія з тим, як Джіммі Картер на рибалці веслом відбивався від кролика стала мемом, член організації "збитих льотчиків" The Elders під керівництвом Мандели, а про приєднання Криму він сказав, що "це було майже неменуче", сприяв московитам в сирійському питанні, підтримував палестинців).
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19.01.2022 11:03 Ответить
ООН і так було безтолкове. а тут така підтримка губошлепам Путіна.Ще більше зтурбованості.
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19.01.2022 10:23 Ответить
Їй замало грошей від ...йла? Сором за німців. Час покаже і .... документи. Як домовлялась про будівництво ПОТОКІВ. І за що. "нєвинаватая я".
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19.01.2022 10:25 Ответить
Лавров пролобіював цінного агента.
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19.01.2022 10:33 Ответить
Ах...ренеть! Она 20 лет строила пропутинскую Германию, а приняв предложение будет строить пропутинское ООН. Почему бы эту должность не предложить сразу самому Путину?
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19.01.2022 10:35 Ответить
Фрау Штази перед дилеммой - Газпром или ООН
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19.01.2022 10:37 Ответить
Отримає обидві. В Грязьпромі їй роботи не багато буде, в головному продавлювати рішення в ООН.
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19.01.2022 11:06 Ответить
Та ні, вона в Газпром хоче!
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19.01.2022 10:47 Ответить
Який нах... ООН! за цією дедеерівською курвою буцегаря плаче...
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19.01.2022 10:47 Ответить
Опоздали)) Она уже ангажирована ******.
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19.01.2022 10:50 Ответить
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19.01.2022 10:53 Ответить
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19.01.2022 10:54 Ответить
Може вже зразу пуйла? Для чого ця "много-ходов-очка"?
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19.01.2022 11:14 Ответить
Цинічні продажні скомпроментовані су ки потрібні в ООН?
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19.01.2022 11:33 Ответить
Что за должность консультант при ООН, по каким вопросам? Как Путина любить? Как "потоки" строить?
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19.01.2022 11:48 Ответить
Та де, вона чекає на місце у Газпромі...
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19.01.2022 11:49 Ответить
Долбаная тупая комсомолка и там будет тупить и подмахивать Путину? Не дай Боже... Её Украина уже обязана "многим".
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19.01.2022 12:06 Ответить
Не можна цю, агента ху.ла, в ООН брати на роботу. В Сибір її, хай газ видобуває. Бо все мало їй.
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19.01.2022 12:26 Ответить
только уборщицей за русскими свиньями! ей не привыкать!
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19.01.2022 13:57 Ответить
лучше б в публичном доме.....
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19.01.2022 16:02 Ответить
 
 