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Блінкен зустрівся із Зеленським. ВIДЕО

Ентоні Блінкен 19 січня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Голова Держдепу США сказав, що саме Джо Байден попросив його приїхати до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин, зокрема:

  1. Ще раз підтвердити підтримку, яку надають США. Байден наголосив на відданості територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
  2. Обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією.
  3. А також проконсультуватися щодо наступних кроків.

Блінкен нагадав, що Україна ще у 1991 році обрала своє майбутнє у напрямку демократії та європейських поглядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про скупчення військ РФ біля кордону України: Путін має можливість розпочати агресію у найкоротші терміни

На жаль, з того моменту перед вами нависла агресія з боку Москви. Росія вторглася на територію Криму, створила конфлікт на сході України і підриває демократію, – констатував він.

За словами голови Держдепу США, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдат. І в цьому, підкреслив він, полягає безпрецендентна загроза для України.

Блінкен додав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди, – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен про відносини з РФ: США хочуть миру. Путін має можливість зробити кроки для деескалації кризи

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку Україні з боку США.

"Наші розмови – це, перш за все, питання безпеки. Бюджет України передбачає максимальні гроші, спрямовані на підтримку нашої армії. Але ми розуміємо: щоб модернізувати армію, потрібна допомога. А особливо у такі непрості часи", – підсумував український президент.

Автор: 

Байден Джо (2889) Держдепартамент США (1639) Зеленський Володимир (23978) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+21
знімай штанці, зелененьке непорозуміння
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19.01.2022 14:09
+17
Це як людина і мавпа.
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19.01.2022 14:11
+12
После шмаркли зелёной нужно руки хорошо мыть
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19.01.2022 14:11
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знімай штанці, зелененьке непорозуміння
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19.01.2022 14:09 Відповісти
правильний заголовок:

"зеленський знов обісрався, зустрівшись з Порошенко/Блінкіном"
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Це як людина і мавпа.
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19.01.2022 14:11 Відповісти
господи,ну про що з ним можна говорити?
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19.01.2022 14:11 Відповісти
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
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19.01.2022 14:13 Відповісти
опудало ненадолго станет человеком. после приговора суда, опудало превратится в тыкву.
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19.01.2022 14:11 Відповісти
После шмаркли зелёной нужно руки хорошо мыть
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19.01.2022 14:11 Відповісти
Тому Блінкен і пободався з ЗЕ локтем , бо гидує з чмом ручкаться )
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20.01.2022 08:34 Відповісти
на судилище в печерний суд прийшов ексєврокомісар Штефан Фюле
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19.01.2022 14:12 Відповісти
Ну да - к эксам приходят только эксы
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19.01.2022 14:16 Відповісти
а Блімкін поселився в готелі в апартаментах, вікна яких виходять на пещерський судик
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19.01.2022 14:13 Відповісти
Он там всегда останавливается.
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19.01.2022 14:16 Відповісти
Ну написав би тоді "Блюмкін"
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19.01.2022 14:18 Відповісти
Так-так
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19.01.2022 17:43 Відповісти
Зєля, довпойопе!

Схаменися!

Відповідати вже всеодно доведеться, але не накручуй собі терміну ув´язнення!
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19.01.2022 14:13 Відповісти
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19.01.2022 14:14 Відповісти
суддя просить





Hon. Judge Dredd
@Honorable_Dredd

https://twitter.com/Honorable_Dredd/status/1483750207691145220 1 ч



Люди, друзі, брати й сестри! Нашому президенту (справжньому) сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка, приходьте і підтримайте його. Час та місце знаєте. Лише у вашій єдності сила, і у ваших силах щось змінити на краще!
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19.01.2022 14:16 Відповісти
Бой на локоточках.
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19.01.2022 14:15 Відповісти
джентльмен и аборигены
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19.01.2022 14:52 Відповісти
Вот хай теперь ЗЕ Блинкену пояснит, что его пророссийские найомники сейчас вытворяют на Софиевской площади с мирными протестующими.
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19.01.2022 14:15 Відповісти
от і жабонька з'явилась..
відпочила, відродилась))
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19.01.2022 14:16 Відповісти
бубочка спитав Блімкіна:
- а де стінгери?
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19.01.2022 14:16 Відповісти
А Блинкен спросил "Где директор САП? Что сейчас происходит на Софиевской площади?"

И у ЗЕ сфинктр непроизвольно расслабился...
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19.01.2022 14:18 Відповісти
Зеленский-молодец! Не воруй и все будет ОК!
Не то что жмот и крохобор Порошенко.
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19.01.2022 14:17 Відповісти
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19.01.2022 14:25 Відповісти
Неповага до Президента - ьнеповага до України. Перед навалою тупих азіатів - закликаю ботів, забудьте про клоуна, що гає Пенісом на піаніно. Так Сталося - воно Президент
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19.01.2022 14:17 Відповісти
недотянул.
есть зе - есть Украина.
нет зе - нет украины
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Наоборот
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19.01.2022 19:59 Відповісти
"Гає", та ще й "Пенісом" з великої літери?
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19.01.2022 14:30 Відповісти
"Закликаю ботів"
Косоворотько не грає прутнем на роялі, він імітує цю гру. Цей нікчема - фейк, імітатор.
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Воно було колись президентом зі свинарчуками та медведчуками
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19.01.2022 14:20 Відповісти
що також нанюхався, поц
витри під носом
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19.01.2022 14:23 Відповісти
із свинарчуками та медведчуками
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19.01.2022 14:26 Відповісти
згинь нечисть "зекацапствующая"
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19.01.2022 14:33 Відповісти
Твій суржик просто жесть !!!
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19.01.2022 14:54 Відповісти
наши горы, наши люды, наш Блинкен
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19.01.2022 14:20 Відповісти
Быстрей всего основная цель визита наезд на пороха.
В зависимости от того насколько глубоким будет палкендрюкен будет зависить и решение пещерного суда.
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19.01.2022 14:21 Відповісти
І шо наш Зе Єлбаси, нюхнув?
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19.01.2022 14:22 Відповісти
У тебе фішечка така - всі чогось нюхнули? А може сам на це слабенький?
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19.01.2022 14:27 Відповісти
Убогий нульвий зебот, , голосочок появився? Одягни трусики в горошок
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19.01.2022 14:31 Відповісти
Це у тебе такі опіумні фантазії ?
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19.01.2022 14:51 Відповісти
У твоїх фантазіях тільки хлопчики ?
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19.01.2022 14:52 Відповісти
Чого він не грохнув зе-ГНИДУ...
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Одсипав Блінкен люлей ЗеПрезику - Порошенка отпустили.
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19.01.2022 14:26 Відповісти
Я там была, я все слышала о чем они говорили ! Меня туда пустили, правду вам говорю!
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19.01.2022 15:26 Відповісти
Валерия - рада за тебе ЗЕ!Падруга, что ти усьо слишала. Теж дрочиш на Ермака разом з Бубочкой? !!! Я фігєю без баяна-рояля, скільки вас збоченців-ізвращенок на цьому сайті... Яка гидота....
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19.01.2022 15:40 Відповісти
"Я там была, я все слышала о чем они говорили ! Меня туда пустили, правду вам говорю!" - так действительно пустили, т.е. информация достоверная, чи так - бабусі під під'їздом про це говорили, я ці побрехеньки почула і їх за правду вам всім видаю?
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19.01.2022 15:46 Відповісти
Лахта Кацапская-ЗеПодруга, ніхто на тебе не зважає? Не звертають УВАГИ на твої дописи ЗеПОПУлістські? Холівар ніхто не хоче починать? Подумай но пАдрЄга - чому? Тому что висери не цікаві. Привіт куратору з ФСБ. Нехай пришле нову методичку.
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19.01.2022 15:52 Відповісти
Это так прикольно, когда на обычный вопрос "откуда информация?" неадекват, понимая, что не может на него ответить начинает нервничать и прятаться за избитыми фразами типа "Лахта Кацапская-ЗеПодруга", "ЗеПОПУлістські", "пАдрЄга", "Привіт куратору з ФСБ. Нехай пришле нову методичку". И этим идиотам и идиодткам и в голову не может прийти, что над ними просто кто-то издевается и получает огромный кайф не от "дрочиш на Ермака разом з Бубочкой" (ну придумала же, ой, ошибка - это собственные фантазии "авторки" выражения)", а от этой истерик, которые случаются с этими индивидуумами случаются от их бессилия. Открываю секрет - ЯПРОСТО ИЗДЕВАЮСЬ НАД ТОБОЙ
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19.01.2022 16:07 Відповісти
вместо боевого, матёрого, Пороха-волкодава Украина получила сцыкливого и беззаботного карликового пуделя-Зелю..
сором и ганьба 73%ным жлобам-мечтателям..(
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19.01.2022 14:29 Відповісти
вместо боевого, матерого Пороха-свинарчукопаса и медведчуковеда, из шоблы отцов-основателей Партии регионов.
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19.01.2022 15:33 Відповісти
Знову про Мінськ і формулу Шт....?
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19.01.2022 14:30 Відповісти
Розги почему то в кадр не попали.
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19.01.2022 14:33 Відповісти
А особливо у такі непрості часи", - підсумував український президент. Джерело:
Дійсно, часи непрості, бо при владі купка клоунів и дилетантів
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Зелёный осел не опять а снова обосрался и свой зеленоскот обосрал. А они все в дерьме пытаются здесь в комментариях отмыть своего гуру и себя. Не выйдет падлюки, от вас теперь будет постоянно нести дерьмом.
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19.01.2022 14:48 Відповісти
А самое интересное делать выводы на основе собственных предположений и фантазий. Это так забавно ! А эпитеты какие!
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19.01.2022 15:24 Відповісти
Жаль, что Зеля тратить ресурсы людей и финансовые на гавканье (наши налоги!!!) на попередника.. эти он себя опустил сам!!! На границе враг, коррупция цветет а этот клоун саботаж народу Украины устроил, кротов собрал в ОП и т.д.
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19.01.2022 14:52 Відповісти
Не согласен с Вами. Поставки вооружений идут, мировая поддержка - такой никогда не было. Дипломатия сейчас на очень высоком уровне. А если сейчас не заниматься удалением от власти таких, как тот, кто был одним из организаторов Партии регионов и стал одним из двух президентов - олигархов, из голов украинцев никогда не уйдет бездумное упоротое поклонение кому-либо. Такой очистке мозгов никогда не будет времени - всегда будет не вовремя. И Зеля очень толерантно поступил с эксом. А уПОРОтые при этом считают, что их 27%, а на самом деле - минус юлины, минус бойковские, минус-, минус. Их наберется 2-3%. Всего лишь. Зато упоротые. И визжат, как будто их 99,9.
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19.01.2022 15:13 Відповісти
Молодцы!!
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19.01.2022 15:11 Відповісти
все во имя путина все на благо путину. Тройка,семерка и, конечно туз.
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19.01.2022 15:15 Відповісти
Г0оворят, что Буба не знал о приезде Блинкина, Боба ему не сообщал, и встреча была без Ермака.
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19.01.2022 15:17 Відповісти
Все говорят, или кто-то конкретный?
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19.01.2022 15:35 Відповісти
сопля поиграть на пианино предлагал?))
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19.01.2022 15:30 Відповісти
надеюсь, Блинкен догадался взять таблетки от тошноты, так, на всякий случай.
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19.01.2022 17:46 Відповісти
 
 