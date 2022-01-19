Блінкен зустрівся із Зеленським. ВIДЕО
Ентоні Блінкен 19 січня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Голова Держдепу США сказав, що саме Джо Байден попросив його приїхати до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин, зокрема:
- Ще раз підтвердити підтримку, яку надають США. Байден наголосив на відданості територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
- Обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією.
- А також проконсультуватися щодо наступних кроків.
Блінкен нагадав, що Україна ще у 1991 році обрала своє майбутнє у напрямку демократії та європейських поглядів.
На жаль, з того моменту перед вами нависла агресія з боку Москви. Росія вторглася на територію Криму, створила конфлікт на сході України і підриває демократію, – констатував він.
За словами голови Держдепу США, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдат. І в цьому, підкреслив він, полягає безпрецендентна загроза для України.
Блінкен додав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.
За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди, – наголосив він.
Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку Україні з боку США.
"Наші розмови – це, перш за все, питання безпеки. Бюджет України передбачає максимальні гроші, спрямовані на підтримку нашої армії. Але ми розуміємо: щоб модернізувати армію, потрібна допомога. А особливо у такі непрості часи", – підсумував український президент.
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"зеленський знов обісрався, зустрівшись з Порошенко/Блінкіном"
Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Схаменися!
Відповідати вже всеодно доведеться, але не накручуй собі терміну ув´язнення!
Hon. Judge Dredd
@Honorable_Dredd
https://twitter.com/Honorable_Dredd/status/1483750207691145220 1 ч
Люди, друзі, брати й сестри! Нашому президенту (справжньому) сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка, приходьте і підтримайте його. Час та місце знаєте. Лише у вашій єдності сила, і у ваших силах щось змінити на краще!
відпочила, відродилась))
- а де стінгери?
И у ЗЕ сфинктр непроизвольно расслабился...
Не то что жмот и крохобор Порошенко.
есть зе - есть Украина.
нет зе - нет украины
Косоворотько не грає прутнем на роялі, він імітує цю гру. Цей нікчема - фейк, імітатор.
витри під носом
В зависимости от того насколько глубоким будет палкендрюкен будет зависить и решение пещерного суда.
дрочишна Ермака разом з Бубочкой? !!! Я фігєю без баяна-рояля, скільки вас збоченців-ізвращенок на цьому сайті... Яка гидота.... дрочишна Ермака разом з Бубочкой" (ну придумала же, ой, ошибка - это собственные фантазии "авторки" выражения)", а от этой истерик, которые случаются с этими индивидуумами случаются от их бессилия. Открываю секрет - ЯПРОСТО ИЗДЕВАЮСЬ НАД ТОБОЙ
сором и ганьба 73%ным жлобам-мечтателям..(
Дійсно, часи непрості, бо при владі купка клоунів и дилетантів