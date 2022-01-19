Блінкен зустрівся із Зеленським. ВIДЕО

Ентоні Блінкен 19 січня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Голова Держдепу США сказав, що саме Джо Байден попросив його приїхати до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин, зокрема:

Ще раз підтвердити підтримку, яку надають США. Байден наголосив на відданості територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією. А також проконсультуватися щодо наступних кроків.

Блінкен нагадав, що Україна ще у 1991 році обрала своє майбутнє у напрямку демократії та європейських поглядів.

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На жаль, з того моменту перед вами нависла агресія з боку Москви. Росія вторглася на територію Криму, створила конфлікт на сході України і підриває демократію, – констатував він.

За словами голови Держдепу США, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдат. І в цьому, підкреслив він, полягає безпрецендентна загроза для України.

Блінкен додав, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів.

За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди, – наголосив він.

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Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку Україні з боку США.

"Наші розмови – це, перш за все, питання безпеки. Бюджет України передбачає максимальні гроші, спрямовані на підтримку нашої армії. Але ми розуміємо: щоб модернізувати армію, потрібна допомога. А особливо у такі непрості часи", – підсумував український президент.