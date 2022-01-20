Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих за січень-листопад 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, з початку року померло 562 137 осіб, у тому числі в листопаді 87 862 людини.
За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 76 949 українців (у тому числі в листопаді - 21 867 осіб).
Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 392 328 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 274 223 осіб (у листопаді - 31 984) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 75 563 особи (у листопаді - 8 499).
Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 67 750 громадян (у листопаді - 6 232)
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 22 701 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 24 760 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 19 970 осіб).
За даними Держстату, за січень-листопад інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 558 осіб, серед них туберкульоз - 2 501, від СНІДу померло 2 026 українців.
Крім того, 25 565 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3 369 громадян, утоплення - 1 466, загибель на пожежі - 1 069, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 455, отруєння алкоголем - 1 623, самогубства - 5 520, умисні вбивства - 1 147.
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Чтобы избежать инфартов нужно годами выстраивать систему питания, образа жизни. А спастись от ковида можно только вакцинацией
Где вас ботов таких набирают по обьявлениям
Вакцинация от ковида - СНИЖАЕТ смертность, во всяком случае так талдычит воз, о СПАСЕНИИ ниполслова тоесть по сути рандом, умирают как непроколотые, так и проколотые 1,2,3 бустерами и прочей ерундой.
Ботяра, ты провалил задание,скажи куратору что тебя обо...ли тут
Всего в ноябре умерло 87862 украинца. Добавочные смерти составили 39287. Каждый день умирало 1310 украинцев сверх обычных значений для ноября.
В отдельных областях рост смертности составил запредельные значения :
- Запорізька + 124%
- Харківська + 116%
- м.Київ + 102%
- Херсонська + 101%
- Миколаївська + 98%
...
За 11 месяцев 2021 года, смертность в стране выросла на 21,8%
В региональном разрезе ситуация следующая :
- м.Київ + 44,1%
- Харківська + 32,5%
- Запорізька + 27,9%
- Київська + 27,0%
- ....
В ноябре было 39 287 добавочные смерти, с начала года за 11 месяцев 116 298 добавочных смерти.
В целом за время Ковида ( июнь-2020 - ноябрь-2021 ) в Украине зафиксировано 166 650 добавочных смертей !
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2408079109323395?__cft__[0]=AZUpYCquGD2GheyITsd14jmCP4tE4HG-J2VkD5GTtEY3JfE4q76ReuKaIFCvVy8Xf2vmfoSD-9qnN6q0Ut6M5Pe0_s8utUZXWGDDMD8rJV0Lh8iME8-bb-uo6lb8OFmO3Ik&__tn__=%2CO%2CP-R
ст. и муз.: В. Высоцкий
Вот твой билет, вот твой вагон -
Всё в лучшем виде, - одному тебе дано
В цветном раю увидеть сон -
Трехвековое непрерывное кино.
Всё позади, - уже сняты
Все отпечатки, контрабанды не берем;
Как херувим, стерилен ты,
А класс второй - не высший класс, зато - с бельем.
Припев: Вот и сбывается всё, что пророчится :
Уходит поезд в небеса - счастливый путь!
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
Не умереть, а именно - уснуть!
Земной перрон! Не унывай!
И не кричи - для наших воплей он оглох.
Один из нас поехал в рай, -
Он встретит Бога там - ведь есть, наверно, Бог!
Ты передай ему привет,
А позабудешь - ничего, переживем :
Осталось нам немного лет.
Мы пошустрим - и, как положено, умрем.
Припев.
Не всем дано поспать в раю,
Но кое-что мы здесь успеем натворить :
Подраться, спеть, - вот я - пою,
Другие - любят, третьи - думают любить.
Уйдут, как мы, в ничто без сна
И сыновья, и внуки внуков в трех веках...
Не дай Господь, чтобы - война, -
А то мы правнуков оставим в дураках!
Припев.
Тебе плевать и хоть бы хны :
Лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф, -
И нет забот, и нет вины, -
Ты - молодчина, это место подыскав.
...Разбудит вас какой-то тип
И пустит в мир, где в прошлом - войны, вонь, рак,
Где побежден гонконгский грипп, -
На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?!
Припев.
Итак, прощай, - звенит звонок!
Счастливый путь! Храни тебя от всяких бед!
А если там и вправду - Бог,
Ты всё же вспомни - передай ему привет!
1973
Чи просто ракових хворих записують померлими від ковід
Никаких противоречий там нет. Как и нет противоречий у автора статьи. Ты видишь манипуляции там, где их нет. Параноя? Или просто слабоумие? Каким боком здесь порохоботы или зебилы?