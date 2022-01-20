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Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика

Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих за січень-листопад 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, з початку року померло 562 137 осіб, у тому числі в листопаді 87 862 людини.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 76 949 українців (у тому числі в листопаді - 21 867 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 392 328 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 274 223 осіб (у листопаді - 31 984) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 75 563 особи (у листопаді - 8 499).

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 67 750 громадян (у листопаді - 6 232)

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Хвороби органів травлення стали причиною смерті 22 701 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 24 760 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 19 970 осіб).

За даними Держстату, за січень-листопад інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 558 осіб, серед них туберкульоз - 2 501, від СНІДу померло 2 026 українців.

Крім того, 25 565 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3 369 громадян, утоплення - 1 466, загибель на пожежі - 1 069, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 455, отруєння алкоголем - 1 623, самогубства - 5 520, умисні вбивства - 1 147.

Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика 01
Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика 02
Серцеві хвороби, COVID-19, рак. Головні причини смертей українців, - статистика 03

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смертність (195) статистика (2247) Держстат (1608)


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Топ коментарі
+4
И что непонятно?Ковид на фоне другого ничто,но раздули зачетно)
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20.01.2022 01:54
+3
Головні причини смертей українців є:зрадники, олігархи,корупціонери та крадії у владі.
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20.01.2022 01:57
+3
Рост смертности в ноябре по Украине составил +80,9%
Всего в ноябре умерло 87862 украинца. Добавочные смерти составили 39287. Каждый день умирало 1310 украинцев сверх обычных значений для ноября.

В отдельных областях рост смертности составил запредельные значения :
- Запорізька + 124%
- Харківська + 116%
- м.Київ + 102%
- Херсонська + 101%
- Миколаївська + 98%
...

За 11 месяцев 2021 года, смертность в стране выросла на 21,8%

В региональном разрезе ситуация следующая :
- м.Київ + 44,1%
- Харківська + 32,5%
- Запорізька + 27,9%
- Київська + 27,0%
- ....

В ноябре было 39 287 добавочные смерти, с начала года за 11 месяцев 116 298 добавочных смерти.

В целом за время Ковида ( июнь-2020 - ноябрь-2021 ) в Украине зафиксировано 166 650 добавочных смертей !

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2408079109323395?__cft__[0]=AZUpYCquGD2GheyITsd14jmCP4tE4HG-J2VkD5GTtEY3JfE4q76ReuKaIFCvVy8Xf2vmfoSD-9qnN6q0Ut6M5Pe0_s8utUZXWGDDMD8rJV0Lh8iME8-bb-uo6lb8OFmO3Ik&__tn__=%2CO%2CP-R
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20.01.2022 02:03
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И что непонятно?Ковид на фоне другого ничто,но раздули зачетно)
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20.01.2022 01:54 Відповісти
От начала болезни до смерти от ковида проходит 1-3 недели; умирают как здоровые так и пенсы. Эшемичные проблемы и инсульты - это накопленые годами проблемы! Это болячки пожилых людей, ведь дети и молодежь массово не умирают от инфарктов и инсультов, а от ковида - умирают.
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20.01.2022 08:38 Відповісти
Чтобы избежать инфартов нужно годами выстраивать систему питания, образа жизни. А спастись от ковида можно только вакцинацией
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20.01.2022 08:39 Відповісти


Чтобы избежать инфартов нужно годами выстраивать систему питания, образа жизни. А спастись от ковида можно только вакцинацией



Где вас ботов таких набирают по обьявлениям
Вакцинация от ковида - СНИЖАЕТ смертность, во всяком случае так талдычит воз, о СПАСЕНИИ ниполслова тоесть по сути рандом, умирают как непроколотые, так и проколотые 1,2,3 бустерами и прочей ерундой.
Ботяра, ты провалил задание,скажи куратору что тебя обо...ли тут
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20.01.2022 09:45 Відповісти
Головні причини смертей українців є:зрадники, олігархи,корупціонери та крадії у владі.
показати весь коментар
20.01.2022 01:57 Відповісти
Рост смертности в ноябре по Украине составил +80,9%
Всего в ноябре умерло 87862 украинца. Добавочные смерти составили 39287. Каждый день умирало 1310 украинцев сверх обычных значений для ноября.

В отдельных областях рост смертности составил запредельные значения :
- Запорізька + 124%
- Харківська + 116%
- м.Київ + 102%
- Херсонська + 101%
- Миколаївська + 98%
...

За 11 месяцев 2021 года, смертность в стране выросла на 21,8%

В региональном разрезе ситуация следующая :
- м.Київ + 44,1%
- Харківська + 32,5%
- Запорізька + 27,9%
- Київська + 27,0%
- ....

В ноябре было 39 287 добавочные смерти, с начала года за 11 месяцев 116 298 добавочных смерти.

В целом за время Ковида ( июнь-2020 - ноябрь-2021 ) в Украине зафиксировано 166 650 добавочных смертей !

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2408079109323395?__cft__[0]=AZUpYCquGD2GheyITsd14jmCP4tE4HG-J2VkD5GTtEY3JfE4q76ReuKaIFCvVy8Xf2vmfoSD-9qnN6q0Ut6M5Pe0_s8utUZXWGDDMD8rJV0Lh8iME8-bb-uo6lb8OFmO3Ik&__tn__=%2CO%2CP-R
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20.01.2022 02:03 Відповісти
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20.01.2022 02:05 Відповісти
Зроби графік починаючи з 2000 року
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20.01.2022 07:22 Відповісти
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20.01.2022 02:06 Відповісти
Баллада об уходе в рай

ст. и муз.: В. Высоцкий

Вот твой билет, вот твой вагон -
Всё в лучшем виде, - одному тебе дано
В цветном раю увидеть сон -
Трехвековое непрерывное кино.

Всё позади, - уже сняты
Все отпечатки, контрабанды не берем;
Как херувим, стерилен ты,
А класс второй - не высший класс, зато - с бельем.

Припев: Вот и сбывается всё, что пророчится :
Уходит поезд в небеса - счастливый путь!
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
Не умереть, а именно - уснуть!

Земной перрон! Не унывай!
И не кричи - для наших воплей он оглох.
Один из нас поехал в рай, -
Он встретит Бога там - ведь есть, наверно, Бог!

Ты передай ему привет,
А позабудешь - ничего, переживем :
Осталось нам немного лет.
Мы пошустрим - и, как положено, умрем.

Припев.

Не всем дано поспать в раю,
Но кое-что мы здесь успеем натворить :
Подраться, спеть, - вот я - пою,
Другие - любят, третьи - думают любить.

Уйдут, как мы, в ничто без сна
И сыновья, и внуки внуков в трех веках...
Не дай Господь, чтобы - война, -
А то мы правнуков оставим в дураках!

Припев.

Тебе плевать и хоть бы хны :
Лежишь, миляга, принимаешь вечный кайф, -
И нет забот, и нет вины, -
Ты - молодчина, это место подыскав.

...Разбудит вас какой-то тип
И пустит в мир, где в прошлом - войны, вонь, рак,
Где побежден гонконгский грипп, -
На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?!

Припев.

Итак, прощай, - звенит звонок!
Счастливый путь! Храни тебя от всяких бед!
А если там и вправду - Бог,
Ты всё же вспомни - передай ему привет!

1973
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20.01.2022 04:08 Відповісти
Смертність в Україні за 2020 рік була 616 тисяч. В цьому на 50 тисяч. Це все що потрібно знати про страшну пандемію
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20.01.2022 07:15 Відповісти
Які красавчики. Вперше за пять років - смертей від раку на 10 тисяч менше. Ура - перемагають рак.
Чи просто ракових хворих записують померлими від ковід
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20.01.2022 07:20 Відповісти
Згідний з вами. Але, коли від ковіду за листопад помирає майже 40% від попередніх 10 місяців, то висновки зробити неважко!
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20.01.2022 08:09 Відповісти
Звичайно. Висновок один - приписки.
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20.01.2022 10:10 Відповісти
Та це механіка! Кому і для чого це потрібно? Внаглу дурити українців! Ч и знову "а какая разніца"? Так роздувають серйозність проблеми ковіду, а потім мало показалося, майже вдвічі збільшили кількість померлих за 11 місяців за рахунок одного листопада.
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20.01.2022 12:31 Відповісти
Точніше 55092 померлих за 10 місяців. Пробачте!
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20.01.2022 08:04 Відповісти
Ого, через 30 сек вже немає коментаря?
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20.01.2022 08:06 Відповісти
Питання до журналістів: за листопад в середньому щодня помирало 2834 людини, чому в щоденних новинах тільки кількість смертей від ковіду, яких в десятки разів менше?
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20.01.2022 10:23 Відповісти
За решту бабло не платять
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20.01.2022 11:03 Відповісти
А куди подівались ветерани ЦН, які готові завжди зелену владу з калом змішати за будь-що? А тут така маніпуляція смертями українців і ні чичирк? Чи вони всі імпортного походження?
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20.01.2022 12:21 Відповісти
Манипуляция в чем? Данные о смертях в статистику заносятся автоматически. Или вы реально думаете, что статисты будут сами каждый отдельный случай заносить в баз ручками. Нет, принесли в РАГС свидетельство о смерти, те внесли данные в компьютер - все. Любая эпидемию, в том числе и гриппа видно на графиках смертности, даже вспышки гриппа раньше по ним можно было отслеживать. Не знали?
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20.01.2022 13:46 Відповісти
Гер, для чого мені потрібні твої пояснення? Чи ти вже в старече дитинство подався? Так тоді тобі місце в санаторії для піонерів, які дружать зі хворобою Альцгеймера ! Є офіційні дані про смертнісь населення України за 11 місяців, з цифр яких і робляться відповідні висновки! Ну, панове порохоботи, де ж ви? Рознесіть зелену владу в пух і пєрья за таку наругу над офіційними статистичними даними! Якісь ви миролюбиві дуже стали!
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20.01.2022 18:43 Відповісти
Клоун, чуть выше официальную статистику привел
Никаких противоречий там нет. Как и нет противоречий у автора статьи. Ты видишь манипуляции там, где их нет. Параноя? Или просто слабоумие? Каким боком здесь порохоботы или зебилы?
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20.01.2022 20:20 Відповісти
 
 