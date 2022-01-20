Чехія готова допомогти Україні зброєю та боєприпасами, - глава Міноборони Чернохова

Новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр оборона Яна Чернохова в інтерв'ю Hospodarske noviny.

За її словами, постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

"Чехія історично, політично та союзниця на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми постараємося допомогти", - сказала Чернохова.

Вона зазначила, що в уряді п’яти коаліцій є консенсус.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди щодо допомоги Україні збігаються", - додала вона.

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