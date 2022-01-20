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Чехія готова допомогти Україні зброєю та боєприпасами, - глава Міноборони Чернохова

Чехія готова допомогти Україні зброєю та боєприпасами, - глава Міноборони Чернохова

Новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила  міністр оборона Яна Чернохова в інтерв'ю Hospodarske noviny.

За її словами, постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

"Чехія історично, політично та союзниця на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми постараємося допомогти", - сказала Чернохова.

Вона зазначила, що в уряді п’яти коаліцій є консенсус.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди щодо допомоги Україні збігаються", - додала вона.

Читайте: Блінкен обговорив із главами МЗС Чехії та Ісландії агресію Росії, - Держдеп США

Автор: 

зброя (7478) допомога (8378) Чехія (1639)


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Топ коментарі
+18
Вот так и познаются настоящие союзники. А не бла-бла-бла.
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20.01.2022 10:46
+18
Британцы уже продемонстрировали как надо согласовывать с Германией - облетать ее десятой дорогой.
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20.01.2022 11:06
+13
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 10:55
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Ну ж бо!
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20.01.2022 10:46 Відповісти
Вот так и познаются настоящие союзники. А не бла-бла-бла.
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20.01.2022 10:46 Відповісти
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 10:55 Відповісти
Всі ті країни, які у якості звертання використовують слово Пан, мають нарешті вже якось об'єднатися у Велике Панство...бо це логічно.
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20.01.2022 10:49 Відповісти
Давайте вже.
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20.01.2022 10:50 Відповісти
Не торопись. Там про откаты еще не договорились. Историю с "Даной" помним ...
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20.01.2022 11:37 Відповісти
Ну,якщо хз Німеччиной узгоджувать,то вважайте вже отримали
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20.01.2022 10:50 Відповісти
Не обязательно, всё оружие идёт через страны Балтии
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20.01.2022 10:54 Відповісти
Если оружие произведено в ФРГ, то Германия заблокирует поставки.
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20.01.2022 11:34 Відповісти
В том то и дело, что нам абсолютно все равно где произведено оружие, и не обязательно в Германии, любая страна запада производит очень хорошее оружие, ну уж получше чем в свинособакии
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20.01.2022 11:47 Відповісти
В том-то и дело, что я все понимаю и написал, что страны Балтии и другие страны могут поставлять только то вооружение, которое произведено, скажем в США, или Британии, а не Германии.
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20.01.2022 12:45 Відповісти
В Чехії багато залишилося зброї та *********** радянського зразка А вони переходять на стандарти НАТО Тому все одно треба буде кудись дівать попереднє
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20.01.2022 12:13 Відповісти
Зразки радянського озброєння утилізуються разом із зразками радянських чілавєков із русні🇺🇦😁👍
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20.01.2022 13:15 Відповісти
Děkuju
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20.01.2022 10:57 Відповісти
Британцы уже продемонстрировали как надо согласовывать с Германией - облетать ее десятой дорогой.
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20.01.2022 11:06 Відповісти
Руссофобы!
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20.01.2022 11:30 Відповісти
Чехословакия в 1918-1919 была Единственной страной которая продавала украинцам оружие в обмен на украинскую нефть из Стрыйских нефтяных родовыщ!
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20.01.2022 11:35 Відповісти
А хде это, и что это Чехословакия? Вы там на болотах совсем мозги пропили?
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20.01.2022 11:49 Відповісти
На боротьбу з російським фашизмом піднімається цілий світ , крім німчури та білоруських терористів , що захопили владу в Мінську .
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20.01.2022 13:12 Відповісти
Молодцы,чехи!Только вот удасться ли им уломать на оружие для ВСУ русофилов из Германии ?
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20.01.2022 13:37 Відповісти
 
 