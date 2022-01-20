Чехія готова допомогти Україні зброєю та боєприпасами, - глава Міноборони Чернохова
Новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр оборона Яна Чернохова в інтерв'ю Hospodarske noviny.
За її словами, постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.
"Чехія історично, політично та союзниця на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми постараємося допомогти", - сказала Чернохова.
Вона зазначила, що в уряді п’яти коаліцій є консенсус.
"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди щодо допомоги Україні збігаються", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.
Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.