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Новини Боротьба з коронавірусом
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Інноваційні ліки проти COVID-19 надалі будуть доступними для українців, - МОЗ

Інноваційні ліки проти COVID-19 надалі будуть доступними для українців, - МОЗ

Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Окрім того, для лікування у стаціонарах закуплено "Ремдесевір" (понад 66 тисяч флаконів) та "Тоцилізумаб" (понад 3 тисячі флаконів).

"Вже підписано договір на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19, щоб убезпечити, в першу чергу, групи ризику від переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом "Паксловід", - йдеться в повідомленні.

Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Також читайте: Івано-Франківщину можуть перевести до "червоної" зони карантину: Ляшко направив подання Держкомісії ТЕБ та НС

Автор: 

ліки (1326) МОЗ (5399) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Большое спасибо нашим благодетелям из Минздрава. Но к сожалению, они уже традиционно путают понятия "инновационные" и "экспериментальные". И пока этим гнусным мерзавцам не будут предъявлены обвинения за проведение на гражданах Украины преступных медицинских экспериментов, они и дальше будут проявлять трогательную заботу о нашем здоровье.
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20.01.2022 13:34
+2
"Вакцини є експериментальними. Їхня ціна - секретна" - офіційна відповідь МОЗу
https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF

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20.01.2022 12:45
+1
раздайте их шлюшко, крадуцкому депутанам и голобородьке, который так и не стал президентом Украины..
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20.01.2022 12:36
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Это радует. Но.... Не хотелось бы быть подопытной свинкой, на которой проводят испытание.
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20.01.2022 12:17 Відповісти
А придется. К сожалению. Хоть бы детей оставили в покое.
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20.01.2022 12:24 Відповісти
немає наразі інших варіантів(
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20.01.2022 12:37 Відповісти
раздайте их шлюшко, крадуцкому депутанам и голобородьке, который так и не стал президентом Украины..
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20.01.2022 12:36 Відповісти
"Вакцини є експериментальними. Їхня ціна - секретна" - офіційна відповідь МОЗу
https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF

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20.01.2022 12:45 Відповісти
Права на работу лишают все равно, типо заботятся . Зато больницы в ужасном состоянии
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20.01.2022 13:15 Відповісти
В виде вакцин
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20.01.2022 12:46 Відповісти
а мы ими уже пользуемся?
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20.01.2022 12:52 Відповісти
Британія більше не вимагатиме носіння маски та наявність COVID-паспорту
https://greenpost.ua/news/brytaniya-bilshe-ne-vymagatyme-nosinnya-masky-ta-nayavnist-covid-pasportu-i42406

https://ru.euronews.com/2022/01/19/covid-wrap-tuesday-evening
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20.01.2022 12:54 Відповісти
Большое спасибо нашим благодетелям из Минздрава. Но к сожалению, они уже традиционно путают понятия "инновационные" и "экспериментальные". И пока этим гнусным мерзавцам не будут предъявлены обвинения за проведение на гражданах Украины преступных медицинских экспериментов, они и дальше будут проявлять трогательную заботу о нашем здоровье.
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20.01.2022 13:34 Відповісти
А давайте нагодуємо наших благодетелів з МОЗУ оцими інновационними таблетками в принудітельному порядку - кожному по повному курсу для профілактики!!!!
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20.01.2022 15:00 Відповісти
 
 