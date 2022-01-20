Інноваційні ліки проти COVID-19 надалі будуть доступними для українців, - МОЗ

Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть користуватись сучасними та дієвими методами лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У грудні було оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Окрім того, для лікування у стаціонарах закуплено "Ремдесевір" (понад 66 тисяч флаконів) та "Тоцилізумаб" (понад 3 тисячі флаконів).

"Вже підписано договір на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравіру" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19, щоб убезпечити, в першу чергу, групи ризику від переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом "Паксловід", - йдеться в повідомленні.

Для ефективного лікування пацієнтів раніше Кабмін спростив процедуру державної реєстрації лікарських засобів від COVID-19 для екстреного медичного застосування.

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