Україна вже багато досягла на шляху трансформації, - Зеленський
П’ята Конференція з питань реформ в Україні, запланована на липень 2022 року, має ознаменувати перехід до підтримки системної трансформації нашої країни.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні до учасників заходу "На шляху до Лугано", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Пандемія внесла корективи у формат нашої зустрічі. Однак наш спільний інтерес і пріоритети залишаються незмінними. А саме – зробити все, щоб п’ята Конференція з питань реформ в Україні стала спільним успіхом України та Швейцарії. Здійснені за останні роки реформи запустили процес глибокої трансформації України, який ми прагнемо розвивати. Тому дуже важливо, щоб Конференція в Лугано ознаменувала перехід до нової філософії підтримки змін в Україні – підтримки системної трансформації", – наголосив Зеленський.
Глава держави відзначив чудову взаємодію зі своїм швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом щодо підготовки Конференції, яка має продемонструвати її учасникам іншу Україну – сучасну, динамічну, стійку країну нових можливостей.
Зеленський наголосив на унікальній ролі України для Європи та її майбутнього й висловив думку, що події, які, зокрема, сьогодні розгортаються навколо нашої держави, вкотре це засвідчують.
Як зазначається, глава держави акцентував, що Україна вже багато досягла на шляху трансформації, зокрема за підтримки західних партнерів, включно зі Швейцарією. Серед іншого, було створено прозорий ринок землі, започатковано надважливий процес деолігархізації, запроваджено систему державних стимулів для великих інвестиційних проектів ("інвестняні"), розблоковано реформу судової системи.
"Верховенство права – це не лише запит суспільства на справедливість. Це – критично важлива передумова для успішного ведення бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей", – запевняє президент.
Крім того, повідомляється, що Зеленський висловив упевненість, що іноземний бізнес, зокрема швейцарський, який входить до топ-п’ятірки іноземних інвесторів України, добре усвідомлює можливості, які пропонує сьогодні наша країна.
Президент розповів, що невдовзі очікується запуск спеціального правового режиму для IT-індустрії "Дія Сіті", завдяки якому темпи зростання ІТ-сектору в країні можуть подвоїтися.
"Крім того, буде продовжено реформу корпоративного управління та активізовано приватизацію державних підприємств, особливу увагу буде приділено розвитку інфраструктури. Також у планах – початок комплексного відновлення систем зрошення на півдні України. Буде започатковано "Велику термомодернізацію", у межах якої заплановано утеплення тисяч об’єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури. Буде продовжено програму "Велике будівництво" з розбудови якісних доріг європейського зразка", - йдеться у повідомленні.
"Розраховую, що швейцарський бізнес активно долучиться до реалізації проектів, які втілюються в нашій країні. Кожен інвестиційний контракт – це дуже важливий внесок у трансформацію нашої держави, який ми дуже цінуємо. Сподіваюся, що на Конференції в Лугано ми зможемо представити нові історії успіху швейцарських інвестицій в Україні", – резюмував Зеленський.
Зі свого боку президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс зазначив: "Як господар п’ятої Конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться цього літа в Лугано, Швейцарія може зробити ще більший внесок у стабільність і процвітання Європи. Радий, що ми як давні партнери України маємо можливість підтримати країну на її шляху реформ".
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щас гетьманцев еще просунет закон про то что 3 группа фоп не может оказывать услуги юрлицам да влупит рро таксистам - вообще нахер в трансформеров превратимся
Все мои знакомые таксисты поголовно голосовали за Зелю. Не могли простить Пороху что вывел их из "спящих" и заставил платить хоть пенсионный. Путь теперь жрут.
Джерело:
Вже твоє з Бєнєю верховенство над судами відчули і громадяни України і іноземні інвестори.....
Дауж,от таких инвестнянь бегут даже лежачие.
заметил, что самое частое слово в прямой речи зе - "буде"
Клоун - трансформер.
Клоун - транс
Если бы у нас был "анти 95 квартал", то это были бы готовые шутки.
Суди, влада, правоохоронці - це слуги саме цієї мізерної часточки народу.
Та ще й сусіда дурнуватого маємо.
Уже двох.
И вот в речи Зе звучит помпезное " инвестняни".
Зеленая команда до такой степени профаны, что с гордостью озвучивают факт, что они лично крышуют коррупцию в стране.
Какие на фиг инвестняни? Судебная система и только судебная система должны гарантировать безопасность капитала. Не какой то там утырок-инвестняня, который будет решать вопросы в офисе президента, а суды и законы.
Если работают законы и есть суды, то нафига нужна эта няня?!!!
Инвесторы оценивают страну не по словам, а по реальным фактам в реальном времени.
И что они там видят за последнее время?
1. Шок и позорище на конкурсе САП, которые не укладываются голове. Единственное хоть какое то объяснение произошедшему - власть хочет иметь карменные суды и крышевать коррупцию.
2 факт. Канадский инвестор пришедший в Украину под личные гарантии Зе, понёс колоссальные убытки и сворачивает производство
3 факт. Власть цинично и наплевательски относится к своим словам и даже публичным обещаниям. Это опять о конкурсе САП и личном обещании Зе Байдену и прописанному в меморандуме с МВФ. Т.е. слова и гарантии от Зе не стоят ничего. Честный человек застрелился бы от позора, но не в этом случае.
4 факт. Действия власти в интересах Бени, который чист аки ангел перед украинским законом, но имеет уголовные дела в США и в Израиле
5. Шокирующее дилетанство власти. Абсурд с нянями, позорные пенсии и экономический паспорт, дремучее совковое регулироаание цен, карточки, самоубийственное для уничтожения деловой активности введение кассовых аппаратов.
6 факт. Шокирующая невыплата инвнесторам денег за "зеленую" энергию. При этом полностью долги не погашены и будут расти в будущем
При всех этих фактах приглашение Зе инвестировать в Украину выглядит как мошенническая попытка развести на деньги