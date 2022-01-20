У Рівному "замінували" усі школи. Триває евакуація, - Нацполіція
Через повідомлення про "замінування" з усіх шкіл Рівного евакуйовують учнів та вчителів. Повідомлення про вибухівку надійшло близько 13:00 у четвер, 20 січня, на електронну адресу ДСНС Рівненщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька.
Наразі невідомо, які вимоги висували невідомі. Надзвичайники з правоохоронцями евакуйовують школярів та персонал навчальних закладів та шукають вибухівку.
За словами Юстицької, евакуація вчителів та учнів проводиться із усіх 38 навчальних закладів Рівного. До обстеження приміщень на виявлення вибухонебезпечних предметів залучені усі відповідні служби.
За інформацією видання, цього ж дня повідомлення про "мінування" усіх навчальних закладів надійшли на електронні адреси поліції Харкова та Вінниці. У Вінниці також відбулася евакуація учнів та персоналу шкіл. Подробиць поки що немає.
видать ктото на спор учиться не хочет......
Студентов и персонал выгнали на мороз.
Директор колледжа принял решение отпустить студентов по домам, потому что "учения затянулись". Учения у них такие.
Я представляю, какой ужас пережили студенты и их родители, когда в здание колледжа снова ворвались вооруженные рашисты.
Когда люди стали возмущаться, оккупанты сразу сообщили, что якобы было сообщение о минировании колледжа.
Русский мир - это когда все время должен страдать и испытывать чувства унижения и страха https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1483748731002531841