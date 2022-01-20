УКР
У Рівному "замінували" усі школи. Триває евакуація, - Нацполіція

У Рівному

Через повідомлення про "замінування" з усіх шкіл Рівного евакуйовують учнів та вчителів. Повідомлення про вибухівку надійшло близько 13:00 у четвер, 20 січня, на електронну адресу ДСНС Рівненщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька.

Наразі невідомо, які вимоги висували невідомі. Надзвичайники з правоохоронцями евакуйовують школярів та персонал навчальних закладів та шукають вибухівку.

За словами Юстицької, евакуація вчителів та учнів проводиться із усіх 38 навчальних закладів Рівного. До обстеження приміщень на виявлення вибухонебезпечних предметів залучені усі відповідні служби.

За інформацією видання, цього ж дня повідомлення про "мінування" усіх навчальних закладів надійшли на електронні адреси поліції Харкова та Вінниці. У Вінниці також відбулася евакуація учнів та персоналу шкіл. Подробиць поки що немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові "замінували" усі школи

Вангую...Не розкриють, всі сили брошені на "терориста та зрадника" Порошенка.
20.01.2022 16:01 Відповісти
А что им раскрывать? Сами сообщили - сами разминировали.
20.01.2022 16:04 Відповісти
СБУ та ДБР зайняті пресуванням опозиції та бізнесу - нема їм часу займатись терористичними загрозами…
20.01.2022 16:01 Відповісти
Где этот Министр кибертрансформации, повелитель диджитализации?
20.01.2022 16:02 Відповісти
Отлично за год и шукаладка - вот и все требования.

видать ктото на спор учиться не хочет......
20.01.2022 16:11 Відповісти
Программа-бот рассылает из Москвы сообщения по всем школам Украины. Интересно везде так, например в Европе или США?
20.01.2022 16:17 Відповісти
Вооруженные оккупанты оцепили Политех в Керчи, где ранее был совершен теракт с многочисленными жертвами.
Студентов и персонал выгнали на мороз.
Директор колледжа принял решение отпустить студентов по домам, потому что "учения затянулись". Учения у них такие.
Я представляю, какой ужас пережили студенты и их родители, когда в здание колледжа снова ворвались вооруженные рашисты.
Когда люди стали возмущаться, оккупанты сразу сообщили, что якобы было сообщение о минировании колледжа.
Русский мир - это когда все время должен страдать и испытывать чувства унижения и страха https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1483748731002531841

20.01.2022 16:52 Відповісти
 
 