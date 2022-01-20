У Рівному "замінували" усі школи. Триває евакуація, - Нацполіція

Через повідомлення про "замінування" з усіх шкіл Рівного евакуйовують учнів та вчителів. Повідомлення про вибухівку надійшло близько 13:00 у четвер, 20 січня, на електронну адресу ДСНС Рівненщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції в Рівненській області Марія Юстицька.

Наразі невідомо, які вимоги висували невідомі. Надзвичайники з правоохоронцями евакуйовують школярів та персонал навчальних закладів та шукають вибухівку.

За словами Юстицької, евакуація вчителів та учнів проводиться із усіх 38 навчальних закладів Рівного. До обстеження приміщень на виявлення вибухонебезпечних предметів залучені усі відповідні служби.

За інформацією видання, цього ж дня повідомлення про "мінування" усіх навчальних закладів надійшли на електронні адреси поліції Харкова та Вінниці. У Вінниці також відбулася евакуація учнів та персоналу шкіл. Подробиць поки що немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові "замінували" усі школи