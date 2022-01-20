РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9567 посетителей онлайн
Новости
3 326 7

В Ривне "заминировали" все школы. Идет эвакуация, - Нацполиция

В Ривне

Из-за сообщения о "заминировании" из всех школ города Ривне эвакуируют учащихся и учителей. Сообщение о взрывчатке поступило около 13:00 в четверг, 20 января, по электронному адресу ГСЧС Ривненщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ZAXID.NET спикер Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая.

Пока неизвестно, какие требования выдвигались неизвестными. Госчеэсовцы со стражами порядка эвакуируют школьников и персонал учебных заведений и ищут взрывчатку.

По словам Юстицкой, эвакуация учителей и учащихся проводится из всех 38 учебных заведений Ривне. К обследованию помещений для обнаружения взрывоопасных предметов привлечены все соответствующие службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове "заминировали" все школы

По информации издания, в этот же день сообщения о "минировании" всех учебных заведений поступили на электронные адреса полиции Харькова и Винницы. В Виннице также прошла эвакуация учащихся и персонала школ. Подробностей пока нет.

Автор: 

минирование (1447) Нацполиция (16700) Ровно (535) школа (3031) эвакуация (2155)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вангую...Не розкриють, всі сили брошені на "терориста та зрадника" Порошенка.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:01 Ответить
А что им раскрывать? Сами сообщили - сами разминировали.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:04 Ответить
СБУ та ДБР зайняті пресуванням опозиції та бізнесу - нема їм часу займатись терористичними загрозами…
показать весь комментарий
20.01.2022 16:01 Ответить
Где этот Министр кибертрансформации, повелитель диджитализации?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:02 Ответить
Отлично за год и шукаладка - вот и все требования.

видать ктото на спор учиться не хочет......
показать весь комментарий
20.01.2022 16:11 Ответить
Программа-бот рассылает из Москвы сообщения по всем школам Украины. Интересно везде так, например в Европе или США?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:17 Ответить
Вооруженные оккупанты оцепили Политех в Керчи, где ранее был совершен теракт с многочисленными жертвами.
Студентов и персонал выгнали на мороз.
Директор колледжа принял решение отпустить студентов по домам, потому что "учения затянулись". Учения у них такие.
Я представляю, какой ужас пережили студенты и их родители, когда в здание колледжа снова ворвались вооруженные рашисты.
Когда люди стали возмущаться, оккупанты сразу сообщили, что якобы было сообщение о минировании колледжа.
Русский мир - это когда все время должен страдать и испытывать чувства унижения и страха https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1483748731002531841

показать весь комментарий
20.01.2022 16:52 Ответить
 
 