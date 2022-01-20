В Ривне "заминировали" все школы. Идет эвакуация, - Нацполиция
Из-за сообщения о "заминировании" из всех школ города Ривне эвакуируют учащихся и учителей. Сообщение о взрывчатке поступило около 13:00 в четверг, 20 января, по электронному адресу ГСЧС Ривненщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ZAXID.NET спикер Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая.
Пока неизвестно, какие требования выдвигались неизвестными. Госчеэсовцы со стражами порядка эвакуируют школьников и персонал учебных заведений и ищут взрывчатку.
По словам Юстицкой, эвакуация учителей и учащихся проводится из всех 38 учебных заведений Ривне. К обследованию помещений для обнаружения взрывоопасных предметов привлечены все соответствующие службы.
По информации издания, в этот же день сообщения о "минировании" всех учебных заведений поступили на электронные адреса полиции Харькова и Винницы. В Виннице также прошла эвакуация учащихся и персонала школ. Подробностей пока нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
видать ктото на спор учиться не хочет......
Студентов и персонал выгнали на мороз.
Директор колледжа принял решение отпустить студентов по домам, потому что "учения затянулись". Учения у них такие.
Я представляю, какой ужас пережили студенты и их родители, когда в здание колледжа снова ворвались вооруженные рашисты.
Когда люди стали возмущаться, оккупанты сразу сообщили, что якобы было сообщение о минировании колледжа.
Русский мир - это когда все время должен страдать и испытывать чувства унижения и страха https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1483748731002531841