В Ривне "заминировали" все школы. Идет эвакуация, - Нацполиция

Из-за сообщения о "заминировании" из всех школ города Ривне эвакуируют учащихся и учителей. Сообщение о взрывчатке поступило около 13:00 в четверг, 20 января, по электронному адресу ГСЧС Ривненщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ZAXID.NET спикер Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая.

Пока неизвестно, какие требования выдвигались неизвестными. Госчеэсовцы со стражами порядка эвакуируют школьников и персонал учебных заведений и ищут взрывчатку.

По словам Юстицкой, эвакуация учителей и учащихся проводится из всех 38 учебных заведений Ривне. К обследованию помещений для обнаружения взрывоопасных предметов привлечены все соответствующие службы.

По информации издания, в этот же день сообщения о "минировании" всех учебных заведений поступили на электронные адреса полиции Харькова и Винницы. В Виннице также прошла эвакуация учащихся и персонала школ. Подробностей пока нет.