"Послати МВФ в ж#пу", як казав Голобородько, можна лише за однієї умови - взявши гроші в Росії, - Загребельська

Україна в умовах збройної агресії РФ в постпандемічний рік не зможе обійтися без МВФ.

Про це пише у Facebook колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"В ж#пу МВФ", - сказав Голобородько. Відмовитися від співпраці з МВФ та взяти гроші в Росії, - запропонував Коломойський. Україна може пройти рік без нової програми МВФ, - вважає керівник податкового комітету від партії "Слуги народу". І лише десь там, здалека, лунає голос очільника Нацбанку, якому належить "тримати" гривню: НБУ наголошує на тому, що прогрес у співпраці з МВФ є одним з основних чинників, які сприятимуть стійкішому економічному розвитку", - йдеться в повідомленні.

Загребельска пояснила, що мають на увазі в НБУ.

Регулятори та фінансові інституції будуть менше "роздавати" грошей, оскільки у всьому світі інфляція. 

"При цьому для всіх МВФ буде "знаком якості", якщо МВФ гроші дали, то і вони можуть подумати про те, щоб дати, якщо ж МВФ не дали, то переконати інших кредиторів дати зможуть лише дуже високі відсотки, як плата за ризик, і то не факт. ... Зараз нам прожити постпандемічний рік в умовах збройної агресії РФ та з нашим інвестиційним кліматом без "знаку якості" від МВФ просто ніяк", - наголосила Загребельська.

"В підсумку, якщо прямо, то в "ж#пу МВФ" ми можемо послати дійсно лише за однієї умови - взявши гроші в Росії. Янукович вже пробував. Тож не думаю, що варто нинішньому або якомусь іншому легітимному намагатися зробити це знову. Тому без МВФ,шановні, таки ніяк", - додала вона.

За словами Загребельської доведеться незалежного прокурора САП призначати, проводити судову реформу та "оберігати "Приватбанк" від Коломойського".

Зеленський Володимир (25104) МВФ (3095) НБУ (10608) Загребельська Агія (119)
+21
Ну и рожа!!
20.01.2022 17:19 Відповісти
+16
Антимайдан жадає реваншу, но нєт... ума нєт, убогоє

20.01.2022 17:12 Відповісти
+13
Так Беня ж сразу, в 2019, пропонував тупо продать Украину русне. Прямым текстом.
20.01.2022 17:34 Відповісти
як бритвою перетнута...
20.01.2022 17:32 Відповісти
На жабу схожа.
20.01.2022 17:38 Відповісти
Твоїм язиком вдячність цьому приблуді виглядає,як спроба відбілити чорного шкідливого кота...
20.01.2022 17:30 Відповісти
Звідки там взагалі такі хворобливі думки зʼявляються ?!
20.01.2022 17:14 Відповісти
они берут деньги за то, чтобы говорить ртом нужное пуйлу
20.01.2022 17:17 Відповісти
Не факт, що йому не пропонують.
20.01.2022 17:23 Відповісти
Мене от цікавить таке питання...Анексований Крим - він платить чи ні наші борги і відсотки тій світовій фінансовій п...обратіі,що нам давала займи?Адже брали ми і для нього в тому числі...І ще...Якщо,не дай Боже,Раша анексує всю Україну - хто буде виплачувати?..
20.01.2022 17:25 Відповісти
Брати гроші не в московії а в схематозників та корумпованих олігархів типу Бєні...
20.01.2022 17:26 Відповісти
Если государство существует за счёт внешних кредитов, то это нормальное стремление продать его или навесить кому то на шею.
показати весь коментар
"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров". Тепер,маньки з петушиного угла,про Революцію Гідності навіть не заікайтесь.Навіть якшо ви брали там участь.Тепер ви - союзники.
20.01.2022 17:34 Відповісти
А жить по средствам?
А потери от коррупции более 10 млрд$ ежегодно?
А больше зарабатывать?

Не, не варианты? Только в долг? Или МВФ или в РФ? Где вас таких ********* только делают?!
20.01.2022 17:37 Відповісти
Справжня свара жаби та гадюки. Мутна донецька Агія Аббасівна коментує можливі дії Бені та додіка. Довбаний сенпентарій.
20.01.2022 17:46 Відповісти
ой Агія, киздиш.............
гроші у фіскалів і митниці, як увесь наш бюджет.
їх треба просто взяти.
але (кто ж сам себя ограбит)
20.01.2022 17:48 Відповісти
Сказки и лапша на уши. Воруют в 10 раз больше, чем дает МВФ. Назовите хоть одну страну которую подняла МВФ - все банкроты. Условия МВФ - антинародные.
20.01.2022 17:49 Відповісти
Самое пародоксальное, что то что даёт МВФ тоже воруют))
20.01.2022 21:31 Відповісти
Потому и не отказываются и соглашаются на все условия. Знают, что и с траншей смогут украсть.
20.01.2022 22:01 Відповісти
А просто не ВОРОВАТЬ!
20.01.2022 17:50 Відповісти
Послать МВФ в жопу можно перестав воровать и реформировав экономику - именно так сделал Саакашвили в Грузии.
20.01.2022 18:07 Відповісти
воруйте меньше из бюджета и мы сами сможем кредиты европе давать
20.01.2022 18:08 Відповісти
Пока вы можете МВФ только поцеловать в ж@пу, зеленоухие импотенты)))
20.01.2022 18:18 Відповісти
Такие успешные страны как Венесуэла, Иран, Северная Корея... Не брали кредит и все ок))
20.01.2022 18:43 Відповісти
Украина очень богатая страна.Просто её кто-то банкротит искусственно и не даёт развиваться. Сейчас взялись за малый бизнес .Проверки и кассовые аппараты.Взялись за спекулянтов ,которые перепродают машины и квартиры.Там не каждую вторую и последующие продажи в течении года уже идёт налог 18% .Это очень хорошо.Но олигархам,как всегда,льготные каникулы.Все деньги у них как раз.Запретите офшоры и за год доходы бюджета вырастут на 350-400 миллиардов гривен!Повысьте налоги на землю для аграхолдингов и крупного бизнеса,это даст дополнительно ещё более 100 млрд гр в год и т.д.Такая огромная и богатая страна как Украина не может быть такой бедной!У простых людей и малого бизнеса налогов денег нет!!!
20.01.2022 19:13 Відповісти
Где и когда такое было чтобы феодалы для себя налоги увеличивали. Страна богатая, но этим богатством владеют 10-12 феодалов. 90% населения рабы, а 10% лакеи феодалов.
20.01.2022 22:09 Відповісти
Я думаю, что вариант МВФ посылает зеленую команду более вероятен.
20.01.2022 19:36 Відповісти
странно, а я думал, что нужно создавать условия и развивать экономику самой Украины, что бы ни у кого не клянчить деньги...
печальное будущее ждет страну при таком подходе...(
20.01.2022 19:44 Відповісти
Прежде всего нужно назначить главу САП, это первый маяк... Раньше наши антикоррупционеры - ФБК или както так проводили акции возле КС и тп структур, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, сейчас тишина, только в ФБ чтото пописывают.
Почему не надавить на Зелю, чтобы комиссия таки назначила главу САП?
Раньше были регулярные шоу с задержанием коррупционеров, сейчас ничего, какбудто коррупции не стало и непонятно, что случилось с теми старыми провадженнямы.
Что у нас с борьбой против коррупции происходит, на макроуровне подолано... коррупционерами?
20.01.2022 20:50 Відповісти
А може першу чергу за країну треба думати, а не красти?
20.01.2022 21:01 Відповісти
Более двух тысяч "минималок" в одни руки: сколько получили руководители госбанков в декабре (инфографика)
Месячной зарплаты руководителя "Укргазбанка" хватит, чтобы выплатить 2,5 тысячи "минималок".
Вдекабре члены правления ведущих украинских государственных банков в разы повысили себе зарплаты.
"Телеграф", ссылаясь на данные НБУ, решил наглядно продемонстрировать насколько большие эти суммы и сравнил их с минимальной зарплатой в Украине.
В данных регулятора заметно, что наименее значительным был прирост зарплаты у главы "Ощадбанка", он получил за декабрь 1,32 миллиона гривен по сравнению с 1,1 миллиона в ноябре.
А вот глава правления "Укргазбанка" за декабрь получил 16,6 миллиона гривен, хотя в ноябре его зарплата составила "всего лишь" 667 тысяч.
Стоит отметить, что эта цифра в более чем в 2,5 тысячи раз превышает месячный доход тех украинцев, которые работают на минимальную зарплату.
Также примечательно, что большинство членов правления "Укргазбанка" за декабрь получили свыше 8 миллионов гривен.
20.01.2022 22:29 Відповісти
Таки нагнули Украину.
-------------------------------
B НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.

В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.
Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.

Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.
Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
20.01.2022 23:38 Відповісти
можно взять везде, кроме россии. В Китае, Турции и т.д. но только под финансирование их товаров и услуг.
21.01.2022 00:47 Відповісти
А нельзя просто не брать деньги и жить по средствам?
21.01.2022 01:52 Відповісти

Український лідер!
Це тільки при ньому в СССР ми гарненько на Україні жили!
21.01.2022 06:04 Відповісти
 
 