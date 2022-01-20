"Послати МВФ в ж#пу", як казав Голобородько, можна лише за однієї умови - взявши гроші в Росії, - Загребельська
Україна в умовах збройної агресії РФ в постпандемічний рік не зможе обійтися без МВФ.
Про це пише у Facebook колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"В ж#пу МВФ", - сказав Голобородько. Відмовитися від співпраці з МВФ та взяти гроші в Росії, - запропонував Коломойський. Україна може пройти рік без нової програми МВФ, - вважає керівник податкового комітету від партії "Слуги народу". І лише десь там, здалека, лунає голос очільника Нацбанку, якому належить "тримати" гривню: НБУ наголошує на тому, що прогрес у співпраці з МВФ є одним з основних чинників, які сприятимуть стійкішому економічному розвитку", - йдеться в повідомленні.
Загребельска пояснила, що мають на увазі в НБУ.
Регулятори та фінансові інституції будуть менше "роздавати" грошей, оскільки у всьому світі інфляція.
"При цьому для всіх МВФ буде "знаком якості", якщо МВФ гроші дали, то і вони можуть подумати про те, щоб дати, якщо ж МВФ не дали, то переконати інших кредиторів дати зможуть лише дуже високі відсотки, як плата за ризик, і то не факт. ... Зараз нам прожити постпандемічний рік в умовах збройної агресії РФ та з нашим інвестиційним кліматом без "знаку якості" від МВФ просто ніяк", - наголосила Загребельська.
"В підсумку, якщо прямо, то в "ж#пу МВФ" ми можемо послати дійсно лише за однієї умови - взявши гроші в Росії. Янукович вже пробував. Тож не думаю, що варто нинішньому або якомусь іншому легітимному намагатися зробити це знову. Тому без МВФ,шановні, таки ніяк", - додала вона.
За словами Загребельської доведеться незалежного прокурора САП призначати, проводити судову реформу та "оберігати "Приватбанк" від Коломойського".
"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров". Тепер,маньки з петушиного угла,про Революцію Гідності навіть не заікайтесь.Навіть якшо ви брали там участь.Тепер ви - союзники.
А потери от коррупции более 10 млрд$ ежегодно?
А больше зарабатывать?
Не, не варианты? Только в долг? Или МВФ или в РФ? Где вас таких ********* только делают?!
гроші у фіскалів і митниці, як увесь наш бюджет.
їх треба просто взяти.
але (кто ж сам себя ограбит)
печальное будущее ждет страну при таком подходе...(
Почему не надавить на Зелю, чтобы комиссия таки назначила главу САП?
Раньше были регулярные шоу с задержанием коррупционеров, сейчас ничего, какбудто коррупции не стало и непонятно, что случилось с теми старыми провадженнямы.
Что у нас с борьбой против коррупции происходит, на макроуровне подолано... коррупционерами?
Месячной зарплаты руководителя "Укргазбанка" хватит, чтобы выплатить 2,5 тысячи "минималок".
Вдекабре члены правления ведущих украинских государственных банков в разы повысили себе зарплаты.
"Телеграф", ссылаясь на данные НБУ, решил наглядно продемонстрировать насколько большие эти суммы и сравнил их с минимальной зарплатой в Украине.
В данных регулятора заметно, что наименее значительным был прирост зарплаты у главы "Ощадбанка", он получил за декабрь 1,32 миллиона гривен по сравнению с 1,1 миллиона в ноябре.
А вот глава правления "Укргазбанка" за декабрь получил 16,6 миллиона гривен, хотя в ноябре его зарплата составила "всего лишь" 667 тысяч.
Стоит отметить, что эта цифра в более чем в 2,5 тысячи раз превышает месячный доход тех украинцев, которые работают на минимальную зарплату.
Также примечательно, что большинство членов правления "Укргазбанка" за декабрь получили свыше 8 миллионов гривен.
-------------------------------
B НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.
«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.
В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.
Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.
Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.
Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
Український лідер!
Це тільки при ньому в СССР ми гарненько на Україні жили!