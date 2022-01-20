"Послати МВФ в ж#пу", як казав Голобородько, можна лише за однієї умови - взявши гроші в Росії, - Загребельська

Україна в умовах збройної агресії РФ в постпандемічний рік не зможе обійтися без МВФ.

Про це пише у Facebook колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"В ж#пу МВФ", - сказав Голобородько. Відмовитися від співпраці з МВФ та взяти гроші в Росії, - запропонував Коломойський. Україна може пройти рік без нової програми МВФ, - вважає керівник податкового комітету від партії "Слуги народу". І лише десь там, здалека, лунає голос очільника Нацбанку, якому належить "тримати" гривню: НБУ наголошує на тому, що прогрес у співпраці з МВФ є одним з основних чинників, які сприятимуть стійкішому економічному розвитку", - йдеться в повідомленні.

Загребельска пояснила, що мають на увазі в НБУ.

Регулятори та фінансові інституції будуть менше "роздавати" грошей, оскільки у всьому світі інфляція.

"При цьому для всіх МВФ буде "знаком якості", якщо МВФ гроші дали, то і вони можуть подумати про те, щоб дати, якщо ж МВФ не дали, то переконати інших кредиторів дати зможуть лише дуже високі відсотки, як плата за ризик, і то не факт. ... Зараз нам прожити постпандемічний рік в умовах збройної агресії РФ та з нашим інвестиційним кліматом без "знаку якості" від МВФ просто ніяк", - наголосила Загребельська.

"В підсумку, якщо прямо, то в "ж#пу МВФ" ми можемо послати дійсно лише за однієї умови - взявши гроші в Росії. Янукович вже пробував. Тож не думаю, що варто нинішньому або якомусь іншому легітимному намагатися зробити це знову. Тому без МВФ,шановні, таки ніяк", - додала вона.

За словами Загребельської доведеться незалежного прокурора САП призначати, проводити судову реформу та "оберігати "Приватбанк" від Коломойського".

