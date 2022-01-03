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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Боюся, наближається війна... Не дивуйтеся, якщо парад перемоги Путін проведе у Полтаві", - оглядач Bloomberg Ферґюсон

Відомий історик та оглядач видання Bloomberg Ніл Ферґюсон вважає, що президент РФ Володимир Путін налаштований на війну з Україною.

Про це він написав у своїй колонці на Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Боюся, наближається війна. У нього є звичка чинити так з Україною та її околицями, частиною світу, справедливо названою Єльським істориком Тімоті Снайдером "Кровавими землями" через жахи, свідком яких вона стала у 1930-х та 1940-х роках. Однак Володимир Путін не про це найбільше думає. Не дивуйтеся, якщо його парад перемоги відбудеться у Полтаві", - пише Ферґюсон.

Ферґюсон також наголошує, що розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і його американським колегою Джо Байденом, що відбулася минулого четверга, в якій було обіцяно продовження переговорів у січні, не повинна вводити в оману.

"Коли одна зі сторін налаштована на війну, така дипломатична діяльність часто триває лише за кілька годин до початку бойових дій. Ми не повинні дурити: Путін налаштований на війну проти України", - пише оглядач.

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Водночас Ферґюсон зазначив, що наразі Путіну не треба воювати у стилі 1939 року, коли українськими полями йшли колони танків.

"Повномасштабне вторгнення на сушу – лише один із його варіантів. Він також може застосувати морський десант на українському узбережжі Чорного моря або провести високоточне бомбардування та ракетну кампанію по ключових українських цілях. Він міг би захопити додаткову територію у східному регіоні України, збільшивши озброєння найманців у цьому регіоні. Або він може розпочати масштабні кібератаки, завдавши шкоди українським комунікаціям та інфраструктурі", - написав він.

Також Ферґюсон зауважив, що останні війни Росії – не лише в Україні з 2014 року, а й у Сирії з 2015 року – визначалися стійкою, поступовою ескалацією, а не несподіваним масштабними вторгненнями.

"Треба згадати події у Грузії 2008 року, щоб зрозуміти, я виглядає російський бліцкриг, але навіть він закінчився за п'ять днів і не передбачав взяття грузинської столиці", - додав оглядач.

Нагадаємо, що вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

вторгнення (380) росія (65052) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
+73
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03.01.2022 11:47
+48
якщо це чмо наважиться на такий крок то тоді парад перемоги ми будемо проводити у москві, а ***** буде висіти на стовпі
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03.01.2022 11:40
+38
Купа собак і обдовбане чмо веселиться , коли наші воіни гинуть на війні !
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03.01.2022 12:04
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кремль остуджує не пару ракет,а готовність Українця перетворювати москалів на добриво..
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03.01.2022 14:44 Відповісти
Кремль вполне устроит сирийский вариант ракетньіх обстрелов Украиньі , без проведения наземной операции и безнаказанно . А вот несколько ответньіх ракет в Кремль , ФСБ на Лубянке и Ясенево, МО на Арбате и т.п. , заставят отказаться от такого сценария . Оружие сдерживания всегда работает на дело мира !
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03.01.2022 15:09 Відповісти
Дивує..

продовження розміщення подібної "пораженческой" муйні на Цензорі Бутусова.
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03.01.2022 14:46 Відповісти
Водночас Ферґюсон зазначив,....

"Повномасштабне вторгнення на сушу - лише один із його варіантів. Він також може застосувати морський десант на українському узбережжі Чорного моря

видно пана по халявах

а "військового експерда" по подібній ..УЙНІ.
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03.01.2022 14:52 Відповісти
Меня интересует только один вопрос - сколько фергюсссссон получил гонорара от путлера за эту запугивающую статейку про *высокоточное бомбометание*
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03.01.2022 15:20 Відповісти
рот ему порвать шльондре за такой разговор
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03.01.2022 15:23 Відповісти
Не має у нас Гетьмана, не має головнокомандувача.... Буде "весело" і не факт що "прікольно"... Але дебіли історію не вчили, тому "цирковий пудельок" ім більше сподобався, ніж Вовкодав...
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03.01.2022 15:25 Відповісти
о, європеєць проснувся через 8 років війни
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03.01.2022 15:33 Відповісти
не однозначная личность. из википедии: Известен своими (преимущественно консервативными) взглядами на целый ряд исторических вопросов, которые некоторые называют спорными или провокационнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-4 [4] . Например, Фергюсон утверждает, что для последующей мировой истории было бы лучше, если бы Германия выиграла Первую мировую войнуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-5 [5] , поддерживает британский колониализмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-TellMe-6 [6] , подвергает резкой критике исламhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-7 [7] , поддерживает войну США в Ираке, резко отрицательно относится к существующей в России власти во главе с Путиным и сравнивает современную Россию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Веймарской Германией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-8 [8] . И вместе с тем Фергюсон утверждал, что квинтумвират Трампа, Путина, Си, Мэй и Ле Пен дал бы миру надежду на мир и процветаниеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-9 [9] . Кроме этого Фергюсон активно выступает за достижение Соединёнными Штатами энергетической независимостиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)#cite_note-10 [10] .
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03.01.2022 15:33 Відповісти
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi


Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
Акция: "Не трогайте, это на Новый Год!" - закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая: "Ешьте, а то испортится!" veselka.mobi
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03.01.2022 15:41 Відповісти
Тю а в параші атомні станціі є?
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03.01.2022 16:51 Відповісти
будете смеяться - под воронежем
Нововоронежская Аэс
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04.01.2022 12:13 Відповісти
І під Курському....
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01.04.2022 23:34 Відповісти
а кто там мэр Полтавы у нас? Это на него фергюсон намекает? на укр. гнид??
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03.01.2022 17:18 Відповісти
ага на мамая
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03.01.2022 18:12 Відповісти
Маячня профана.
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03.01.2022 20:57 Відповісти
"Маячня профана" - і що зараз скажеш?
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01.04.2022 22:52 Відповісти
Левые СМИ США продолжают запугивать Украину - чтобы она сдалась и выполнила минскую капитуляцию
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04.01.2022 02:53 Відповісти
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