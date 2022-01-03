"Боюся, наближається війна... Не дивуйтеся, якщо парад перемоги Путін проведе у Полтаві", - оглядач Bloomberg Ферґюсон

Відомий історик та оглядач видання Bloomberg Ніл Ферґюсон вважає, що президент РФ Володимир Путін налаштований на війну з Україною.

Про це він написав у своїй колонці на Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Боюся, наближається війна. У нього є звичка чинити так з Україною та її околицями, частиною світу, справедливо названою Єльським істориком Тімоті Снайдером "Кровавими землями" через жахи, свідком яких вона стала у 1930-х та 1940-х роках. Однак Володимир Путін не про це найбільше думає. Не дивуйтеся, якщо його парад перемоги відбудеться у Полтаві", - пише Ферґюсон.

Ферґюсон також наголошує, що розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і його американським колегою Джо Байденом, що відбулася минулого четверга, в якій було обіцяно продовження переговорів у січні, не повинна вводити в оману.

"Коли одна зі сторін налаштована на війну, така дипломатична діяльність часто триває лише за кілька годин до початку бойових дій. Ми не повинні дурити: Путін налаштований на війну проти України", - пише оглядач.

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Водночас Ферґюсон зазначив, що наразі Путіну не треба воювати у стилі 1939 року, коли українськими полями йшли колони танків.

"Повномасштабне вторгнення на сушу – лише один із його варіантів. Він також може застосувати морський десант на українському узбережжі Чорного моря або провести високоточне бомбардування та ракетну кампанію по ключових українських цілях. Він міг би захопити додаткову територію у східному регіоні України, збільшивши озброєння найманців у цьому регіоні. Або він може розпочати масштабні кібератаки, завдавши шкоди українським комунікаціям та інфраструктурі", - написав він.

Також Ферґюсон зауважив, що останні війни Росії – не лише в Україні з 2014 року, а й у Сирії з 2015 року – визначалися стійкою, поступовою ескалацією, а не несподіваним масштабними вторгненнями.

"Треба згадати події у Грузії 2008 року, щоб зрозуміти, я виглядає російський бліцкриг, але навіть він закінчився за п'ять днів і не передбачав взяття грузинської столиці", - додав оглядач.

Нагадаємо, що вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.