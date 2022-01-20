США внесли в санкційні списки Козака, Волошина, Олійника та Сівковича: "Відповідальні за дестабілізаційну діяльність в Україні"

Влада США поповнила санкційні списки, пов'язані зі "шкідливою зовнішньою діяльністю Росії", чотирма фізичними особами-громадянами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

"Ці чотири особи відігравали різні ролі в глобальній кампанії впливу Росії з метою дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", - зазначили в Мінфіні.

В списку фігурують нардепи ОПЗЖ Тарас Козак та Олег Волошин.

"Козак, який контролює декілька новинних каналів в Україні, підтримав план ФСБ з очорнення високопоставлених членів найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, неправдиво звинувачуючи їх у поганому управлінні пандемією COVID-19. Крім того, Козак використовував свої новинні платформи, щоб посилити фальшиві наративи про вибори в США 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2020 року Козак "працював разом із розвідниками ФСБ".

Володимир Олійник, екснардеп від "Партії Регіонів" "працював за вказівкою ФСБ для збору інформації про критичну інфраструктуру України", додали в Мінфіні.

Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря РНБО України.

"У 2021 році Сівкович працював із мережею російської розвідки для проведення операцій впливу, які намагалися заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення підтримуваних Росією сил на Донбасі, де сепаратисти продовжують отримувати підтримку з Росії. На початку 2020 року Сівкович координував з російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії Деркача проти президентських виборів у США 2020 року. Сівкович, який має зв’язки з ФСБ, також підтримував операцію впливу, спрямовану на США з 2019 по 2020 роки", - зазначили в Мінфіні США.

