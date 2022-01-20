УКР
США внесли в санкційні списки Козака, Волошина, Олійника та Сівковича: "Відповідальні за дестабілізаційну діяльність в Україні"

США внесли в санкційні списки Козака, Волошина, Олійника та Сівковича:

Влада США поповнила санкційні списки, пов'язані зі "шкідливою зовнішньою діяльністю Росії", чотирма фізичними особами-громадянами України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

"Ці чотири особи відігравали різні ролі в глобальній кампанії впливу Росії з метою дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", - зазначили в Мінфіні.

В списку фігурують нардепи ОПЗЖ Тарас Козак та Олег Волошин.

"Козак, який контролює декілька новинних каналів в Україні, підтримав план ФСБ з очорнення високопоставлених членів найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, неправдиво звинувачуючи їх у поганому управлінні пандемією COVID-19. Крім того, Козак використовував свої новинні платформи, щоб посилити фальшиві наративи про вибори в США 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2020 року Козак "працював разом із розвідниками ФСБ".

Володимир Олійник, екснардеп від "Партії Регіонів" "працював за вказівкою ФСБ для збору інформації про критичну інфраструктуру України", додали в Мінфіні.

Володимир Сівкович - колишній заступник секретаря РНБО України.

"У 2021 році Сівкович працював із мережею російської розвідки для проведення операцій впливу, які намагалися заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення підтримуваних Росією сил на Донбасі, де сепаратисти продовжують отримувати підтримку з Росії. На початку 2020 року Сівкович координував з російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії Деркача проти президентських виборів у США 2020 року. Сівкович, який має зв’язки з ФСБ, також підтримував операцію впливу, спрямовану на США з 2019 по 2020 роки", - зазначили в Мінфіні США.

Олійник Володимир (25) санкції (12561) Сівкович Володимир (41) США (24049) Козак (161) Волошин Олег ОПЗЖ (38)
+47
а дерьмак где?
20.01.2022 17:45 Відповісти
+38
"У 2021 році Сівкович працював із мережею російської розвідки для проведення операцій впливу, які намагалися заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення підтримуваних Росією сил на Донбасі "

це той самий план, що хотів реалізувати коломойский через ермака та зеленського ще с осені 2019 року.
20.01.2022 17:48 Відповісти
+34
Надеялась увидеть в этом списке Добкина и Мураева. Надеюсь, и до них санкции дойдут.
Как я рада, что Добкин пролетел на выборах мэра Харькова! Сейчас бы наверное кричал "Путин, введи!" и "Харьков - русский город". Свят-свят-свят, сейчас харьковчане собраны, спокойны и готовятся воевать с Россией, если придется.
20.01.2022 17:53 Відповісти
Всех повесить
20.01.2022 23:46 Відповісти
Если "связи" и "работа" этих лиц известна и доказана, то почему только санкции????? Их вводит не Украина, а другое государство. А Украина что? Странные дела.
21.01.2022 08:22 Відповісти
Хороший вопрос для прокурорши Бенядиктовой. Но она занята - устанавливает справедливость.
21.01.2022 09:36 Відповісти
Хтось із цих чуваків коханець Гаді Ссявченко.
21.01.2022 11:23 Відповісти
Вона сама х обох одразу втрахає.
21.01.2022 20:03 Відповісти
21.01.2022 11:46 Відповісти
Тоді він перевірку проходив на придатність до москальської спецслужби.
Тепер нищить українську економіку.
21.01.2022 19:50 Відповісти
Вам краще знати про економіку.
21.01.2022 21:48 Відповісти
