Закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації, - глава МЗС Німеччини Бербок

Будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України матимуть серйозні наслідки для Москви, навіть якщо завдадуть економічних збитків країнам ЄС.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації. Будь-які подальші агресивні дії та поведінка матимуть серйозні наслідки", - заявила Бербок.

Міністр наголосила, що йдеться про збереження європейського порядку денного. "А це має для нас життєво важливе значення. І тому у нас немає іншого вибору, як послідовно виступати на його збереження і захист усіма засобами, навіть якщо ці заходи для нас самих матимуть економічні наслідки", - додала глава МЗС Німеччини.

За її словами, Євросоюз, а також НАТО та "Група семи" єдині в тому, що будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України "матимуть великі наслідки у політичному, економічному та стратегічному планах". Водночас німецький міністр зазначила, що ці санкції мають бути "найбільш дієвими". У цьому контексті вона згадала і про "питання енергетики".

Також читайте: Блінкен та Бербок обговорили енергетичну безпеку України

На її переконання, вихід із кризи має бути знайдений виключно політичним шляхом, через діалог.

"Нашу готовність до цього ми засвідчили у попередні дні та тижні на різних рівнях та у різних форматах. На жаль, поведінка РФ свідчить про те, що вони продовжують говорити іншою мовою, і мають місце дії, які викликають особливе занепокоєння – не в останню чергу це стосується перекидання військ до Білорусі та проведення спільних військових навчань на прикордонній з Україною території", - наголосила Бербок.

Вона також наголосила на важливості нормандського формату, який є одним з важливих форматів діалогу. "Ми разом з Францією, особисто я та Жан-Ів Ле Дріан (глава МЗС Франції - ред.), зробимо все для того, щоб вдихнути життя в цей формат. Можливості, які він пропонує, будуть також вивчені мною та Жан-Івом Ле Дріаном трохи пізніше, під час нашої спільної поїздки до України", - заявила німецький міністр.

Також читайте: Берлін і Москва по-різному дивляться на виконання Мінських угод, - Бербок