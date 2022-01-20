УКР
2 034 24

Закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації, - глава МЗС Німеччини Бербок

Закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації, - глава МЗС Німеччини Бербок

Будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України матимуть серйозні наслідки для Москви, навіть якщо завдадуть економічних збитків країнам ЄС.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації. Будь-які подальші агресивні дії та поведінка матимуть серйозні наслідки", - заявила Бербок.

Міністр наголосила, що йдеться про збереження європейського порядку денного. "А це має для нас життєво важливе значення. І тому у нас немає іншого вибору, як послідовно виступати на його збереження і захист усіма засобами, навіть якщо ці заходи для нас самих матимуть економічні наслідки", - додала глава МЗС Німеччини.

За її словами, Євросоюз, а також НАТО та "Група семи" єдині в тому, що будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України "матимуть великі наслідки у політичному, економічному та стратегічному планах". Водночас німецький міністр зазначила, що ці санкції мають бути "найбільш дієвими". У цьому контексті вона згадала і про "питання енергетики".

На її переконання, вихід із кризи має бути знайдений виключно політичним шляхом, через діалог.

"Нашу готовність до цього ми засвідчили у попередні дні та тижні на різних рівнях та у різних форматах. На жаль, поведінка РФ свідчить про те, що вони продовжують говорити іншою мовою, і мають місце дії, які викликають особливе занепокоєння – не в останню чергу це стосується перекидання військ до Білорусі та проведення спільних військових навчань на прикордонній з Україною території", - наголосила Бербок.

Вона також наголосила на важливості нормандського формату, який є одним з важливих форматів діалогу. "Ми разом з Францією, особисто я та Жан-Ів Ле Дріан (глава МЗС Франції - ред.), зробимо все для того, щоб вдихнути життя в цей формат. Можливості, які він пропонує, будуть також вивчені мною та Жан-Івом Ле Дріаном трохи пізніше, під час нашої спільної поїздки до України", - заявила німецький міністр.

Німеччина (7660) росія (67226) Бербок Анналена (457)
+10
20.01.2022 21:32 Відповісти
+9
.
20.01.2022 21:37 Відповісти
+5
20.01.2022 21:35 Відповісти
20.01.2022 21:32 Відповісти
Швабы вонючие Озабоченные Бриты красавчики а эти только словоблудием занимаются
20.01.2022 22:02 Відповісти
Мы подумаем останавливать северный-поток-2 или нет если Путин решится сбросить ядерную бомбу на Киев, - сурово пригрозила Бербок
21.01.2022 00:15 Відповісти
20.01.2022 21:35 Відповісти
.
20.01.2022 21:37 Відповісти
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер напевно знав, що чинить лицемірно, якщо не злочинно, погоджуючись працювати на Газпром. Інший канцлер Анґела Меркель теж не може посилатися на незнання характеру путінського режиму. Зайве казати, що німецький бізнес повністю підтримує проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Чому існує ця сліпота щодо російського імперіалізму?

Чому існує ця сліпота щодо російського імперіалізму? По-перше, німецька дружба з російськими автократами має довгу історію. Перший канцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк підтримував тісні політичні та культурні відносини з імперською Росією. Веймарська Німеччина підписала Рапалльський договір із більшовиками у 1922 році.

Відомо, що нацистська Німеччина підписала пакт про ненапад із радянським диктатором Йосипом Сталіним у 1939 році, що підготувало ґрунт для спільного вторгнення до Польщі та початку Другої світової війни.

Останніми роками німецькі політичні партії продовжили цю традицію. І соціалісти, і християнські демократи терпіли й заохочували путінський авантюризм, реваншизм і неоімперіалізм. Соціалісти робили це, тому що їхня прихильність до миру не дозволяє їм бачити загрозу війни в Росії. Християнські демократи керувалися своїми тісними зв'язками з німецьким бізнесом. - О. Мотиль https://gazeta.ua/blog/56425/u-nimechchini-zrostayut-zakliki-do-pripinennya-druzhbi-z-rosiyeyu
20.01.2022 21:54 Відповісти
Получается, если бы не появились США в нынешнем виде (сверхдержава), то всё было бы как обычно в Европе (поделили бы Европу)
20.01.2022 22:29 Відповісти
Вони там у Німеччині такі ж неадекваті, як і наш наркоман. Вони думають, що вони з Путлером домовляться.
20.01.2022 21:38 Відповісти
Вовочка ваще не думает.
20.01.2022 21:40 Відповісти
Они то договорятся, но вопрос в том что это будет за договор для Украины!
20.01.2022 21:41 Відповісти
Обратно формулу Швайнмаера будуть пропихать!
20.01.2022 21:45 Відповісти
фашистов бильш не слухаэм
20.01.2022 21:49 Відповісти
https://news.dialog.ua/244727_1642696059 Там вроді Газпром знову з газовим вентилем грається -41% прокачки. Так що їх там зразу і послухали . І так СП 2 зовсім не зброя, чисто економічний проект.
20.01.2022 21:52 Відповісти
А тим часом Німеччина так і не наважилась продавати зброю УкраЇні і навіть британські літаки, зі зброєю, повинні облітати Німеччину, на шляху до України…
20.01.2022 21:53 Відповісти
_Не наважилась?! Ха! Неподходящее определение для того, кто проявляет открытую враждебность, всячески гадит и блокирует оружие от НАТО для самообороны Украины от агрессора.
20.01.2022 22:09 Відповісти
а то мы хотим ваши кровавые деньги, а нам не дают продаться более принципиальные
20.01.2022 22:16 Відповісти
хочете гроші?
в вас е вибір: заробити чи украсти..
ваш хід...
20.01.2022 22:25 Відповісти
і в трубу задути - знаемо, чули...
20.01.2022 22:21 Відповісти
"Будь-які подальші агресивні дії Росії щодо України матимуть серйозні наслідки для Москви, навіть якщо завдадуть економічних збитків країнам ЄС."

---

Наверное, имелось ввиду: "...навить, якщо вони (серйозні наслідки) завдадуть економічних збитків країнам ЄС"
20.01.2022 22:26 Відповісти
"Ми закликаємо Росію терміново вжити кроки для деескалації."(c) ... Попросили лисицу цыплят в курятнике не воровать.
20.01.2022 23:10 Відповісти
Германия всё таки не усвоила урок.
20.01.2022 23:26 Відповісти
- Как у вас дэля, руссо?
- ?!
- С дээскалациеей..
- Крокі вжиті..
- О, йа-йа!!
21.01.2022 00:18 Відповісти
Не понимаю откуда столько надежд на немцев. В конце-концов они куда хуже кацапов, если уж на то пошло. Столько вреда сколько принесли европе немцы не принес никто. И вас не должно удивлять, что и сейчас они на стороне зла. Объединение Германии было великой ошибкой.
21.01.2022 00:18 Відповісти
Німці нагадують мені росіорків, кажуть одне а роблять інше. Не дарма вони дружать домами.
16.03.2022 23:59 Відповісти
 
 