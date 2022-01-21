"Атмосфера війни засмучує": Ердоган сподівається якнайшвидше влаштувати зустріч Путіна і Зеленського віч-на-віч

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розраховує якнайшвидше організувати зустріч президентів України та Росії та посприяти таким чином мирному врегулюванню напруги, яка виникла через загрозу агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це турецький лідер сказав в Анкарі на пресконференції з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.

"Ми сподіваємося якнайшвидше влаштувати зустріч віч-на-віч пана Путіна і Зеленського. Ми надаємо великого значення як візиту пана Путіна до Туреччини, так і моєму візиту в Україну. На початку наступного місяця здійсню візит в Україну", - сказав турецький лідер.

Ердоган також наголосив на прагненні Туреччині до миру в регіоні.

"Ми не вважаємо нинішній розвиток подій між Росією та Україною правильним. Атмосфера війни в регіоні засмучує нас як країну, яка має хороші стосунки з обома сторонами. Ми хочемо миру в регіоні, ситуація не повинна погіршуватися", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна зустрітися в Туреччині для обговорення розбіжностей та розв'язання проблем. Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина готова взяти участь у врегулюванні ситуації на сході України як посередник, оскільки має хороші відносини з обома державами, та сподівається на мирне врегулювання.