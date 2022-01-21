УКР
5 772 94

"Атмосфера війни засмучує": Ердоган сподівається якнайшвидше влаштувати зустріч Путіна і Зеленського віч-на-віч

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розраховує якнайшвидше організувати зустріч президентів України та Росії та посприяти таким чином мирному врегулюванню напруги, яка виникла через загрозу агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це турецький лідер сказав в Анкарі на пресконференції з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.

"Ми сподіваємося якнайшвидше влаштувати зустріч віч-на-віч пана Путіна і Зеленського. Ми надаємо великого значення як візиту пана Путіна до Туреччини, так і моєму візиту в Україну. На початку наступного місяця здійсню візит в Україну", - сказав турецький лідер.

Ердоган також наголосив на прагненні Туреччині до миру в регіоні.

"Ми не вважаємо нинішній розвиток подій між Росією та Україною правильним. Атмосфера війни в регіоні засмучує нас як країну, яка має хороші стосунки з обома сторонами. Ми хочемо миру в регіоні, ситуація не повинна погіршуватися", - сказав Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

Як повідомлялося, раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна зустрітися в Туреччині для обговорення розбіжностей та розв'язання проблем. Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина готова взяти участь у врегулюванні ситуації на сході України як посередник, оскільки має хороші відносини з обома державами, та сподівається на мирне врегулювання.

Зеленський Володимир (25118) перемовини (3060) путін володимир (24566) Ердоган Реджеп Таїп (973)
+23
Ідея так собі, бо Бубочка наваляє повні памперси і здасть все, що можна здати на такій зустрічі.

21.01.2022 07:56
+18
Уявляю картину! ЗЕлупа "грає", а з-за спини виходить Петро і різко опускає кришку роялю.

21.01.2022 08:03
+14
США і Європа разом ніяк не переконали терориста № 1 в світі заспокоїтися і забрати своїх терористів в казарми, а терорист наполягає дати завірену в "нотаріуса ксіву", що вони не беруть Україну в НАТО, щоб її знищити, а Найвелічайший хоче те все перечеркнути, показати нікчемність західних дипломатів і через комерсантів із Туреччини, які разом з Вовою займаються "Велеким крадівництвом" домовилися з Ердоганом на таку зустріч в пухлом. Вовка відпрацьовує свої рублі наповну, щоб його "свати" і "квартал" заробляли гроші на росії. Здасть він вас всіх, у нього в голові інше - малоросія, а в кишені паспорт громадянина Ізраїля, а в офшорах ваші дурні гроші, а в Італії і Ялті хороми. Це моя особиста точка зору.

21.01.2022 08:03
Ідея так собі, бо Бубочка наваляє повні памперси і здасть все, що можна здати на такій зустрічі.

21.01.2022 07:56
Зате перед публікою пісюном по піаніно заграє. Мовляв, от я герой.
показати весь коментар
21.01.2022 07:58
Уявляю картину! ЗЕлупа "грає", а з-за спини виходить Петро і різко опускає кришку роялю.
показати весь коментар
21.01.2022 08:03 Відповісти

ВИЙШОВ ВОВА НА ПОРІГ

Вийшов Вова на поріг
Подивитись на свій ріг,
Глядь, а рога вже нема,
Кришка впала недарма.

Затужий бродяга Вова
Та стать стала загадкова,
Труси чи стрінги вдягати,
Й чим на піаніно грати?

Як змінила долю кришка,
З пацана стала малишка.
Хай це дивне піаніно,
Краще зробить Буратіно.
20.01.2022
Анатолій Березенський

21.01.2022 08:31
Петро туди вже підклав мишоловку!
показати весь коментар
21.01.2022 08:51
и добить клоуна эбонитовой палкой
показати весь коментар
21.01.2022 09:07
Це так. Але як йому не дати це зробити. Їх монобільшість проголосує за ВСЕ за конверти...
показати весь коментар
21.01.2022 08:25
Краще організувати корпоратив для путіна в бані ,а наш хлопчик буде його веселити. Чи всі ідіоти,чи приколуються? Яка зустріч один на один нашого пацана з фашистом-кдебістом путіним.Це повна таємна здача України.
показати весь коментар
21.01.2022 07:57
Да Ердоган, если посмотреть на аеропорт в Анталии, то больше всего к стойкам регистрации стоит украинцев и россиян, там всё спокойно, потому что нет *****.
показати весь коментар
21.01.2022 07:58
Вам не смішно? Ердоган в якості кота Леопольда.
показати весь коментар
21.01.2022 08:01
США і Європа разом ніяк не переконали терориста № 1 в світі заспокоїтися і забрати своїх терористів в казарми, а терорист наполягає дати завірену в "нотаріуса ксіву", що вони не беруть Україну в НАТО, щоб її знищити, а Найвелічайший хоче те все перечеркнути, показати нікчемність західних дипломатів і через комерсантів із Туреччини, які разом з Вовою займаються "Велеким крадівництвом" домовилися з Ердоганом на таку зустріч в пухлом. Вовка відпрацьовує свої рублі наповну, щоб його "свати" і "квартал" заробляли гроші на росії. Здасть він вас всіх, у нього в голові інше - малоросія, а в кишені паспорт громадянина Ізраїля, а в офшорах ваші дурні гроші, а в Італії і Ялті хороми. Це моя особиста точка зору.

21.01.2022 08:03
Влучна зарактеристика Членограя. Тільки-от це ж саме можна сказати про псевдомесію, що в понеділок зібрав збіговисько своїх сектантів в аеропорту.
показати весь коментар
21.01.2022 08:10
Ви мали на увазі Вовку і татрова, які запустили у зону прильоту "розвідників", щоб провокували прибувших депутатів, дали вказівку прикордонникам забрати паспорт у 5-го президента і визвали державного адвоката для арешту ніти перебуваючого в розшуку, а потім всі разом з'їли ці документи? Пан малорос 25 тисяч українців, серед яких ветерани російсько-української війни називає збіговиськом?
показати весь коментар
21.01.2022 08:17
Підсос не зараховано. При згадуванні так званого "п'ятого пГізідента" не вжив сакральну фразу "святого преподобного безсрібника Підра з ордену кармелітів босих".
показати весь коментар
21.01.2022 08:39
Я розумію, як тіліпає нечисту силу, малоросів і кацапів при згадуванні Мазепи, Бандери і Порошенко, боїтеся їх, як чорт ладана? Звикайте. Тільки біля Порошенко лідери США, Євросоюзу, західних країн, патріоти України, а біля Володьки Криворізького даунбасята, малороси, московити та інша секта московитів.
показати весь коментар
21.01.2022 08:48
Кацапчику , те що українською ваяєш то добре , тільки дурниць про сектантів в аєропорту Жуляни краще не пиши , бо по писку можеш отримати 😡
показати весь коментар
21.01.2022 08:27
Соєвий сектант? Риторичне питання, бо свиноботів цього форуму, які копіпастять на цьому форумі цілі простирадла тексту з хвалебними піснями Соєригу, я знаю поіменно Своєму номерному шоколадному приятелю з ніком, що починається на 18, та всіляким "АнМурам", передавай палкий привіт (ви ж сидите за сусідніми ПК на ботофермі)
показати весь коментар
21.01.2022 08:36
беня всіх вас, нацсук, досі ще кісточками годує?
Але цікаво, що вже і проти підора ви гавкаєте.
показати весь коментар
21.01.2022 08:45
Що можна вілповісти пришелепуватому малоросу? Не оцінюйте по собі. А соєриг Ви мали на увазі Єрмака, помічника депутата від риг? татарова, переслідувача майданівців, який був в ригівській команді і в заступниках захєрченко, що переховується на московії? демченка, володю Криворізького, які були на службі у ригів? То не старайся, ми це знаємо, якось весь час слідкуємо за подіями в країні.
показати весь коментар
21.01.2022 09:03
Вальцманутий ******, певно, забув за "хєроїчне" минуле свого кумира в партії ригоаналів та міністерстві азіріва.
показати весь коментар
21.01.2022 17:57
Краще помовч , зесучий потрох 😡
показати весь коментар
21.01.2022 09:09
Тю , я бы еще на плотника обращал увагу... который в лучшем случае раболепски маслает шваброй на греческих б.л.я.ш.а.н.к.ах.
показати весь коментар
21.01.2022 10:09
Можна и заверить,а потом наплевать на договора,как это сделала параша
показати весь коментар
21.01.2022 08:24
Хитрий старий каламбек "засмутився" через "непорозуміння між двома братскімі народамі". Мабуть спить і бачить Крим у складі саоєї недо-Османської імперії. З такими союзними країнами, як Ердогаччина, Україні дуже важко буде повернути Крим.
показати весь коментар
21.01.2022 08:07
Про які братські народи ти торочиш , лаптєногий ?
показати весь коментар
21.01.2022 08:30
То він про татар і монголів, які є батьками його московії.
показати весь коментар
21.01.2022 08:34
Я ні в якому разі не ображаю татар, вони набагато розвинені за мокшів, мають свою тисячилітню історію, але як і русини-українці зазнали терору і поневолення від цих мокшів. Це вони створили Московський улус, але чомусь мокши забулися своїх батьків і вкрали гарну і чужу для них історію русинів-українців.
показати весь коментар
21.01.2022 09:49
то прикормлена бенею *******
показати весь коментар
21.01.2022 08:46
Американский аналитик подчеркнул ,что к 2048 году к Турции отойдёт побережье Азовского и Чёрного морей( о. Тузла имеет к примеру турецкое происхождение), только единая Украина может ....
показати весь коментар
21.01.2022 08:58
турки в тьмутаракани сосут лапу пьяной обезьяны, бо это испоконвеков киевские земли, минимум 1000 лет. Тогда каазлабада с Турцией еще не было.
показати весь коментар
21.01.2022 09:10
Турков может и не было, а вот у слабой и не единой Украины ,вообще могут всё забрать и вернуть в чужое стойло.
показати весь коментар
21.01.2022 09:17
ПАМ*ЯТАЮ IЗ МОСКВОЮ

Турки склали документ:

Незалежним стане Крим в нiй-

Якщо так, то вiдберем.

Що ж утнуло "нынче " браття,

"южной модою глупя"-

Розiрвало з турком пакт той,

Зливши туркам майбуття.

18-те столiття-

Пам*ятаем документ:

Самостiйний - мить лиш Крим вже,

Значить туркiв суверен.

Мудро поступив наш Киiв,

Обiйшовши сюзерен:

"В тимчасовiй Крим - облозi"-

В Радi вийшов документ.

Глупо москаль поступае,

Навязавши нам "обмен":

Крим за пiвнiч наш зiпхнувши,

"нынче" згоден на "обмен"?

Якщо згоден, то вiддай нам

Землi, що зiтнув тодi,

Тiльки мул не каламуть нам

В Севастопольськiй водi.

СССРу, ти поклявся-

Борг ти взяв його собi?

Мабуть вкрай ти заплутався,

Знать гаплик гряде тобi...

Кажуть, Бiс плекав нагоду

Не пустити нас в ЕС,

Щоб ми мали тiльки змогу

Повертати до ТС.

Та якщо спроможний ворог

Зазiхнуть на наш терен,

Хiба Захiд для нас - доктор:

Захистить наш суверен?

ЕС прийме пiд свiй захист,

Якщо прийдеш без проблем,

То ж вернути Крим - нагода,

З шоу дзузьки в сюзерен.

P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в "свiтлее" майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

24.05.2014

21.01.2022 10:00
Ну, во-первых. Крым кацапским никогда и не был, бо: а) изначально Крым был греко-византийским, б). ...затем киевским, как приданое византийской царевны, за крещение Владимиром Киева (Владимир принял веру греческого обряда). Во-вторых: 2 с небольшим столетия назад, мирный договор между кацапами и турками - Крым передавался под протекторат нараиси... Карл, слышишь не во владение, - а под протекторат... ДЫк, согласно этого договора, если Крым хоть на минутку становится ничейным или же пожелает выти из-под протектората нарабсеи, то автоматически становится собственностью Турции. Первая ничейность КРЫМА. Кацапы в1954 г обменяли Крым на равнозначную украинскую территорию(посмотрите карту Украины до 1954 г и после). В этом случае ничейность (для турков) не получилась, бо Крым пошел в размен территориями. Второая ничейность все же состоялась, но это ложная ничейность, так шо и здесь турки в пролете... В марте 2014г. кацапы провели псевдо референдум о выходе Крыма из под протекции Украины.... Но за протекцию каазлабадом госдура проголосовала спустя почти неделю. Тобто, по-кацапски, Крым был почти неделю ничейным и здесь бы туркам возрадоваться... Ан нет... турки тупо промолчали, бо в Конституции Украины не предусматривалось тогда проведение местечковых референдумов. Мало того Украина не отказалась от Крыма, наоборот, объявила Крым временно оккупированной территорией. Крым турки могли бы отторгнуть, получи УКРАИНА ДЕ-ФАКТО НАД НИМ КОНТРОЛЬ, благодаря некомпетентности бубочки И С ПОМОЩЬЮ ВСЕ ТЕХ ЖЕ слоганов, мол, ЭРДОГАН, ВВЕДИ от РАЗНЫх ТАМ, ПУСТИВШИх корни в КРЫМУ, турков-эмиссаров, начиная от звичайноi турецко-строительной голоты, до разных там бизнес-"партнеров".
показати весь коментар
21.01.2022 09:01
кста, по поводу нелегитимности кацапо-крымского референдума в Крыму: зебуины с тупой настырностью пытаются заофициозить местечковые референдумы, чтобы легче было рвать Украину на лоскутки. Вон, по этому случаю укрупнили районы, с границами тупо с севера на юг. Вангую... рано или поздно бубу посвятят в индусы, с бинди на лбу...
показати весь коментар
21.01.2022 09:08
https://prom.ua/p645825684-bindi-tika-naklejka.html Бинди (тика) наклейка на лоб красная в коробке Monika ...
показати весь коментар
21.01.2022 09:16
"Шамов"! Тебе знову "заносить"? Крим не "греко-візантійським був з самого початку а "кіммерійсько-таврським" А Північне Причорномор"я - "меотійським" Чи ти думаєш "просто так" все Приазов"я (включаючи обидва береги) називалося греками "Меотідою"? І греки і Візантія мали там лише прибережні колонії А рештою території правили "таври" "меоти" "скіфи" Пізніше прийшли хозари Їх каганат простягався від верхів"їв Ками до Дербенту і Криму і від Заволжя до Дніпра І хозари так у Криму і залишилися Це киримли і караїми Просто "киримли" прийняли іслам а караїми залишилися юдеями
показати весь коментар
21.01.2022 09:30
МЫ трындим правильно длтока для разных прошаркiчасу...
показати весь коментар
21.01.2022 09:35
Ну так чого ж ти вириваєш період з 4 по 18 століття з історії Криму?
показати весь коментар
21.01.2022 09:40
Тыць, та й розвиднилось... Я шо-та вырываю... Где ваши доказательсва?

ХОЗА́РЫ



Древний тюркоязычный народ, образовавший в VIII-X вв. государство, простиравшееся от нижней Волги до Кавказа и Северного Причерноморья.
показати весь коментар
21.01.2022 09:45
І що далі? Крим іслам прийняв пізніше - коли Візантія втратила свій вплив І "править полісами прибережними" і "керувать територією Криму" - трішки різні речі
показати весь коментар
21.01.2022 10:04
Дык все верно. Крым - приданное за византийской царевной , доставшийся ВВ , бо у него пятой женой , в его гареме, стала сестра византийского царя. Вот с крещением на РУСИ было покончено с многожением... Даже сегодня нам отрыгивается то многожоние, бо ВВ всех предыдущих жен с детками поселил в северных епенях Киевской Руси, сделав им наделы. Среди тех жен с детками оказались и немка, которая практически схилила ВВ принять веру отгерманцев, но ВВ запал на византийскую царевну(а византийский царь сделал условие, мол ВВ, примешь нашу веру, получишь благословение)...
показати весь коментар
21.01.2022 10:17
Фантазер! Крим ніколи не передавався як "придане" з "грекинею" бо він не належав Візантії! "Херсонес" - не весь Крим (та й його Володимир повернув візантійцям після хрещення) І він був "тюркським" ще в часи Хазарського каганату (тобто ще до створення Великого князівства Київського як централізованої держави і його хрещення! Просто при "монголо-татарській навалі у Північне причорномор"я прийшов тумен Субедея (ногайці - типові "моголоїди") які стали військовою кастою і зіграли свою роль у формуванні Кримського ханства)
А "віршики" читай внукам - я на подібне не реагую
показати весь коментар
21.01.2022 10:37
Тю... А ваапше та, даже отюркченый Крым, с подачи коллаборантов Руси No 1 Невских, киевляне с литовцами постоянно брали военными походами... ЗЫ... пане Яр, вы часом не состоите на пол ставки у кацапов с Эрдоганом?
показати весь коментар
21.01.2022 11:14
Я "состою "на повну ставку з об"єктивними фактами історії" а не збираю "легенди" і "міфи" Воювали не тільки "киевляне с литовцами" проти тюрків кримських Воювали і князі одної династії між собою - навіть рідні брати! Не треба мені "давить на емоції" - я на них не ведуся
показати весь коментар
21.01.2022 11:29
Варяги нам -не братья, они составили костяк опричнины. Нынче это ФСБ. Так шо запасайтесь эмоциями...
показати весь коментар
21.01.2022 11:44
А до чого тут "варяги"? Ми начебто про слов"ян литвинів та кримчаків(потомків хозар) сперечалися! А "варяги" (реально) послужили рушійною силою створення централізованих держав у половині Європи В тому числі і в формуванні Великого князівства Київського Бо до варягів Київ платив данину і перебував у васальній залежності від Хазарського каганату І до "опричників" вони ніякого стосунку не мають - опричниками в основному були "діти боярські" з охрещених татар А вони аж ніяк не могли буть "варягами"-скандінавами!
показати весь коментар
21.01.2022 11:56
Драсти я ваша тьотя... Воювали і князі одної династії між собою - навіть рідні брати! Князья как раз и были варяжьего роду(Рюрик с Рерика)... И те пусте , шо в Западной Европе викингов не называли варягами... А насчет опричнины. Дык, первыми опричниками были у Йванка Грiзного скандинавы. А те о ком вы пишешь , это уже после первой тысячи. И к слову опричники продержались недолго, бо Грозный перестал им доверять....
показати весь коментар
21.01.2022 13:10
Як же ти "з шкури пнешся" щоб своє довести! А до варягів князі між собою не воювали? А щодо "важяжского роду" - ти мені не скажеш ЧОМУ потомки Рюрика Ігор і Всеволод у "Слові о полку Ігореве" іменуються "Даждьбожими внуками"? Ти (нібито) розбираєшся у генетиці? А я розбираюся у династичному праві Рюрик ("Хререкр" - "покритий славою" а не "з Реріка") мав небесним покровителем роду Тора (у слов"янській аналогії - Перуна) По дохристиянській титулатурі його син Ігор - "Перунів онук (як і Святослав) А от Володимир - "Красне Сонечко" А "солярний бог - це племінний бог невістки Ігоря і дружини Святослава Мали (древлянської князівни) - "Даждьбог" Тобто йде мова про "зміну династії - з Рюриковичів на Добриничів! ТО які ж це "варяги"? Ти скажи шведам що династія Бернадоттів - французи! Чи королева Єлизавета та їїдіти і внуки - "німці"" Та тобі очі заплюють!
А тепер назви мені "опричників" - варягів! Та на той час уже слово "варяг" не вживалося! Були "свеї" і "норвеги"! І твої "варяги - "Вязємські (литвини) Басманови Бутурліни Годунови (хрещені татари)? Ти хоч якщо пишеш - думай трохи!
показати весь коментар
21.01.2022 13:33
Бу-га-га-га... Повторюсь, я никому не навязываю свое ИМХО, а именно Русь у Киева была крещена первый раз за 100 с лишним лет до крещения в В.Великим... Повторюсь , это мое мнение, я не вменяю его никому...

882 год ... 1140-лет прошло с тех пор , как попечитель (регент) малолетнего новгородского князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика) Олег, со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот , подло убив киевского князя Аскольда, захватил власть в Киеве . Вот в 882-ом году Олег подавив христианство и насадил своих языческих богов, которых вы, пан Яр , считаете нашими. Если по чесноку, то богов до 882-го года мы , к нашему позору , не помним. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция . Уже этот факт дает полное право Православной Христианской Церкви канонизировать первокрестителя Руси киевского князя Аскольда и причислить к лику святых . А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань),сын Игоря Святослав был убит печенегами , которые устроили на него засаду на днепровских порогах . Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния , как следствие - Олег был убит . Затем был убит Ярополк . В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал ,самоустранившись от защиты Киевской Руси. И Божья Кара настигла правителей северных провинций бывшей Киевской Руси . Рюриковичи потеряли власть, их преемники Романовы не только потеряли власть , но и были изуверски уничтожены соплеменниками-большевиками . На протяжении всей истории северного соседа практически каждое поколение испытало на себе тяжбу смуты-цареубийства, безвластие, революции, войны. Правителей , на которых не совершалось бы покушение , можно по пальцам пересчитать (князья убивали друг друга , покушения на царей , покушение на Ленина , отравление Сталина , покушения на Брежнева , Андропова) . Кто следующий? Такой смуты, которая сопровождает смену каждого правителя нет ни в одном государстве мира. А ведь всего этого можно избежать , признав и осознав свой грех . Ведь грехи отпускаются, было бы только искреннее желание , исходящее от чистого сердца и от души. А признав свой грех, отказаться навсегда от практики , противоречащей канонам морали христианства . Когда Россия празднует свое 1150-ти летие , в Украине -- траурная дата - 1120ти летие подавления Новгородом на Руси христианства , убийство киевского князя Аскольда , государственный переворот. Торжества Украины - Руси - это 1542 года от основания Киева - стольного города Киевской Руси и 1162 -летие первого крещения Киевской Руси Аскольдом (в 2022г).
показати весь коментар
21.01.2022 14:42
Шамов! Я учора (після обіду) випив на ніч два літри домашнього пива (елю) Сьогодні вранці на сніданок - кухоль Але навіть у такому стані я не молов подібної"бредятини" Те що ти не знаєш язичницьких богів слов"ян - це твоя проблема а не моя - я знаю богів усіх 12 слов"янських племен що входили у Велике князівство Київське
показати весь коментар
21.01.2022 15:01
Я ж кажу (про морковку), шо мы не помним наших языческих богов, которым поклонялись до рюриковичей, насадивших нам своих (языческо-даШть богов с перунами)... И вот у меня вопрос к вам, мол, можно поподробней (пивной рецепт)
показати весь коментар
21.01.2022 15:20
2 литра и сверху кухоль - ваапше-та не хило... Ви - ще той горiшок(волоський)...
показати весь коментар
21.01.2022 15:24
к слову я впервые слышу о домашнем пиве... Когда-то сам изучил самогоноварение... Ща гидую самогонку, как и в большинстве (на вкус самогонка) магазинскую водку.
показати весь коментар
21.01.2022 15:27
Чуть не забыл, грузинский коньяк, Ценой не ниже 200 грн, отдает мне кодымским классическим "коньячным спиртом", в котором растворилась большущая резиновая не бензо-маслостойкая прокладка, но в который добавили коньячный концентрат и выставили на стол, бо своровали на коньячном заводе эти ингридиенты и смешали промеж собов, как заслуженные работники этого завода... Ото ж бо , я гидую також и грузинский коньяк... А вот тернивка, с доведением, как грог, до кипения и выдержанная хотя бы 5-8 лет - сказка... умц-умц, пальчики оближешь, но тока та, которая готовится, перед бутылированием, не менее 8-9 месяцев...
показати весь коментар
21.01.2022 15:35
Таубе и Крузе, опричники-варяги, пишут: "от податей и КОННОЙ(!) службы, опричники были освобождены". Татары же, по мнению С.Цветкова, выполняли в опричнине строго военную функцию. Отряды из них привлекались на время карательных операций, по проведению которых у них был большой опыт. Если провести аналогию с современностью, можно вспомнить, что у КГБ СССР в подчинении была Витебская дивизия ВДВ, хотя функции они выполняли разные.
показати весь коментар
21.01.2022 15:00
А "віршики" читай внукам - я на подібне не реагую... А чЬО тада спрашивать-провоцировать-троллить насчет вириваєш період з 4 по 18 століття з історії Криму? - я же виршиками апеллировал к вам, датой ранее на 8 лет(время написания виршыкив). Ко всему, апелляция в виршыках охватывает период истории наших земель в5-6 тысяч лет, реагируй-не реагируй(нипадеЦки) на подiбне...как хошь... от правды не уйти...
показати весь коментар
21.01.2022 11:22
І хто ж ці "віршики" написав? Якщо найстаріший з писемних пам"ятників літератури - "Повесть временних лєт" датується 9 століттям? Ти так загорівся щоб настоять на своєму" що почав втрачать смислове навантаження у своїх коментарях
показати весь коментар
21.01.2022 11:39
Навпаки, особливо якщо це твое надбання...
показати весь коментар
21.01.2022 11:45
Та хай воно - те "надбання" може буть чиїм-завгодно - від того воно об"єктивнішим не стане
показати весь коментар
21.01.2022 11:49
Кста, второй раз повторяюсь... мол, Это мое ИМХО, которое никого, ни к чему не обязывает...
об объективности ваапше речь не стоит до 10-11 столетия - когда мы научились сьогодення отображать на бумаге... Все до того - миф, тем более с подачи греков... к слову, оговорюсь в своем ИМХО, киммерийцы-скифы впоследствии татары, особенно крымские, только они имеют среднеазийско-среднеморско-балканский компонент - это один народ в разное историческое время.
показати весь коментар
21.01.2022 12:16
Бо имеют нашу предковую гаплогруппу - R1a1
показати весь коментар
21.01.2022 12:17
"Смєсь бульдога з носорогом з разновідностю бика" - саме так відповідав мій батько на подібні ствердження!
показати весь коментар
21.01.2022 12:19
А-та-та, а-та-та, Против гаплогруппы не попрешь буром, а за часiв вашого батька, генетика еще не набрала силу, чтобы тогда ваш отец разбирался в гаплогруппах.
показати весь коментар
21.01.2022 13:12
Це я зробив вам натяк на те, щоби ви доверяясь не тока археологии, письменности, мовознавству(кентум-сатем), но и верили генетикам ... Кста, генетики более точно определяют (по мутациям в гаплогруппе) время ископаемого образца , в сравнении с определением по углеродному распаду изотопов...
показати весь коментар
21.01.2022 13:18
время = возраст
показати весь коментар
21.01.2022 13:19
Ага! А національність генетика визначає? Чи може виховання? Багато генетика дала яничарам які набиралися з слов"янських дітей виховувалися в турецьких сім"ях і ставали турецькими солдатами коли вони придушували повстання болгар сербів чи румун з мадярами?
показати весь коментар
21.01.2022 13:39
Вот именно, если говорить о тюрках с нашей гаплогруппой... Наша песТня - хороша, начинай сначала... В том-то и соль юмора, Шо аллельно гаплогруппа вам покажет когда и при каких условиях (когда во времени) воспитывались тюркские дети, особенно родившиеся , скажем 5 тыс лет назад, бо уже тогда наши предки, как и тюркские, имели общую предковую гаплогруппу... Какие в хутина тогда были янычарские славяне?
показати весь коментар
21.01.2022 14:18
Шо ти мелеш? Ти хоч пам"ятаєш про що саме ми сперечаться почали? "Зав"язуй" - надоїло!
показати весь коментар
21.01.2022 14:28
Ну вот... Хотя я згоден з вами... морковку не кушаем , память совсем не восстанавливается...
показати весь коментар
21.01.2022 14:46
Понятно, шо без морковки , расплываемся мыслью по стенке с плинтусом...
показати весь коментар
21.01.2022 14:47
А ваапше-та , який ви -нэпосыдюшчый. Говорится , шо не нужно в своих изысканиях отказываться от оргвыводов генетиков -отвечается, мол, а нафига мне баян, которым нельзя определить виховання с национальностью...
показати весь коментар
21.01.2022 15:40
500 лет до новой эры киммерийцев уже не было, а к началу новой эры и скифы гыгнулы. Вот тогда-то и начали выходить на арену венецианце-греко-византийцы, которым мы указали место на мапе. Хазарцы схлопотали от киевлян люлей. ко всему, ВВ в Крыму получил не муслим крещение, а принял веру от греков. А истинно Крым превратился в тюркский с предательством Невскими РУСИ у Киева... Чи то вы - шобы не молчать... могу продолжить историю стихом...
показати весь коментар
21.01.2022 09:42
. ремейк-2

Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…

Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.

До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.

Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:

З окупацiей витрати iм казну гнiтили.

Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.

ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.

Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили

Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.

Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,

Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.

Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,

На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».

По мурдасам вятичiв-

братцiв ми пiзнаем,

Та й в полабцях е утiги:

най брат цим пишае.

Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,

Нестор славить ся варягiв -

чом не басурманiв?

Гей-гоп! Хан Батий -

батько вам ся рiдний.

А в ТээСi , що за йден -

кажуть, що спорiдний.

Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.

За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.

Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:

Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.

Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,

- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.

Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,

Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.

До ТээСу кличуть щиро?

-Туди заганяють.

А в ЕэСi хочуть бачить,

але не впускають.

Бо в ЕэСi жиють мило,

там не «прозябают»:

Як в ТээСi, не батрачать ,

де лиш дзуську мають. .

Наш лелека в породiллi

нацiю возносить-

У сусiдiв - не до жиру:

життя стерхiв косить.

Гей-гоп! Шiдi-рi,

китайцi теж - доки.

Горобцiв поки не виб*ють,

з глузду iдуть поки.

Ой, гоп! Шiдi-рiдi,

шiдi-рiдi дана,

Доля схильная до Шульца,

та не до Iвана.

Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,

дощ кропить Iвана,

Тiльки води рiки Волги-

милi басурманам.

Над всим свiтом iз Кремля

хочуть панувати,

Та за тее iхнi люди

мають вiк страждати.

Горизонтiв майбуття,

обрii щасливi -

Про цi байки царям «милим»

цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi,

рiдна леле-мати,

Але манну чомусь мають

однi лише Штати.

ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана

ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.

ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ

Що Задорнов згородив-

Що Атилла - е царь руський

Й по-мадярськи говорив?

Котрий так тiснив мурдасiв,

що утигiв з них зробив...

Тее вятичi вам скажуть,

бо Атилла iх гнобив...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*ни гуляти,

а вiд них i Русь родилась-

Росiянам мати,

Котра готiв примусила

До Норман тiкати.

Там вестготи мали мiсце

асимiлювати.

Вiкiнгами тих ворюг

стали люди звати,

а при Нестору варягiв-

Свеi називати.

Крадiя вже стали греки

Росiусом звати,

А словени приiльмення

в царi зазивати....

Рерiк iх була столиця,

але Рюрiк залюбки

Став нацiлюватись в Киiв,

Новий град щоб там звести.

Рерiк звався й Велиградом,

та лиш Киiв , що в Русi,

Мамою всi стали звати -

Навiть мокшi та весi.

Та Задорнов у натхненнi

В Рерiк хоче залюбки

Кремль свiй худко вже вiднести,

Щоб кассубiв зберегти...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-

За 3 тисяч рокiв був.

Росiяни в них ся бачать,

Але дехто з них забув,

Що мурдас iз Аркаiму

Росiянином не був-

Ар*ем став, пiшов в Европу

Й Аркаiм свiй позабув.

У Европi галлом ставши,

Антом до Днiпра прибув.

Тут вiн в русь самоназвавшись,

До Iльменю ся гайнув.

Так словен став новгородцем-

Русью зовсiм вiн не був,

А Москва, коли родилась,

Вiн в москалики загув.

Та лиш 300 рокiв тому,

Рiд Романових вже був,

Москаль русскiм ним назвався,

Певне, те вiн не збагнув.

Як загарбник Аркаiму,

Гуном всю Сибiр нагнув:

Кровожадний вурдалака-

Славу там собi здобув....

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

06.05.2014

21.01.2022 09:49
ЯКЩО ДАТУ ПАМ*ЯТАТИ 1242-

Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ...17.05.14

21.01.2022 09:59
Пуйло воює з НАТО. Тому зустріч з нашим вже немає сенсу.
показати весь коментар
21.01.2022 08:25
Та ЗЕчмо вобще нельзя выпускать за границу! У него надо отобрать все паспорта, шоб содело в своей ОПе, никуда не рыпалось и ничего не вякало почём зря
показати весь коментар
21.01.2022 09:00

21.01.2022 08:33

21.01.2022 08:34
Тыць, та й розвиднiлось... чегой это турки спонукають монику лично(тет-а-тет) заблаговременно утереть нос шлеперу, подать царю прошение , мол введи... Буба же не зря говорил на последнем а-ля брифинге, шо он вам не янукович... Сделает все чин-чинарем... Ай да турки, с кацапами заодно.
показати весь коментар
21.01.2022 08:38
Спочатку здамо Україну....
показати весь коментар
21.01.2022 08:44
У срасийских ботов началась утренняя калодефекация через рот. вот странная ситуация))) и вопрос.
вы думаете что никто не видит эти испражнения в 8 утра, когда в Украине люди идут на работу?
поливая грязью (без разницы какую власть) в условиях предвоенного состояния, вы в очередной раз подтверждаете то что с россией связывать себя даже узами порабощенного народа никто не будет
суть ваших дефекаций и лайков друг другу (дабы типа народ поддерживает) никчему не приводит, а только усугубляет отторжение уйти подальше от сроссии! Были друзьями в свое время, а сейчас 80% Украинцев не сядет за один стол.

тупые методички о подливание масла в огонь только вас же и спалит)
показати весь коментар
21.01.2022 08:47
В Оман им троим надо ехать ,там всё началось, там и должно всё закончиться
показати весь коментар
21.01.2022 08:49
Ердоган не доганяє, що не можна "очком на око"?. Тільки з свідками
показати весь коментар
21.01.2022 08:55
Типо, со свидетелями и свечой в руках?
показати весь коментар
21.01.2022 09:24
При свидетелях ***** на глаз хоть не сядет
показати весь коментар
21.01.2022 17:41


21.01.2022 09:24
Міхальчишин о Батьке НАЦІЇ ТУРЦІЇ

Мустафа Кемаль Ататюрк: від офіцера до батька нації

https://youtu.be/hrQvlDAwGnM

ШЕСТЬ стрел Ататюрка в будівництві держави турецької нації
- республіканство
-НАЦІОНАЛІЗМ
- народність
- єтатізм
- світська влада
- революційність

21.01.2022 09:27
Важно, чтобы в то помещение, где встретятся с глазу на глаз Путин и Зеленский, Эрдоган не забыл постелить татами и поставить рояль.
Да и баночка вазелину не будет лишней, а то мало ли, как оно у них всё там развиваться будет
показати весь коментар
21.01.2022 09:42
"Атмосфера войны огорчает": Эрдоган - а в Карабахе не огорчала
показати весь коментар
21.01.2022 09:51
Эрдогану есть что потерять..овощи, тряпки... туристы...
показати весь коментар
21.01.2022 10:46
Там де є росія- завжди буде війна.
показати весь коментар
21.01.2022 13:25
"Воткнёт в жопу ятаган
Злобный дядька Эрдоган"©®
(аллюзия на известное произведение)
показати весь коментар
21.01.2022 13:25
 
 