"Атмосфера війни засмучує": Ердоган сподівається якнайшвидше влаштувати зустріч Путіна і Зеленського віч-на-віч
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розраховує якнайшвидше організувати зустріч президентів України та Росії та посприяти таким чином мирному врегулюванню напруги, яка виникла через загрозу агресії Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це турецький лідер сказав в Анкарі на пресконференції з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.
"Ми сподіваємося якнайшвидше влаштувати зустріч віч-на-віч пана Путіна і Зеленського. Ми надаємо великого значення як візиту пана Путіна до Туреччини, так і моєму візиту в Україну. На початку наступного місяця здійсню візит в Україну", - сказав турецький лідер.
Ердоган також наголосив на прагненні Туреччині до миру в регіоні.
"Ми не вважаємо нинішній розвиток подій між Росією та Україною правильним. Атмосфера війни в регіоні засмучує нас як країну, яка має хороші стосунки з обома сторонами. Ми хочемо миру в регіоні, ситуація не повинна погіршуватися", - сказав Ердоган.
Як повідомлялося, раніше Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна зустрітися в Туреччині для обговорення розбіжностей та розв'язання проблем. Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина готова взяти участь у врегулюванні ситуації на сході України як посередник, оскільки має хороші відносини з обома державами, та сподівається на мирне врегулювання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВИЙШОВ ВОВА НА ПОРІГ
Вийшов Вова на поріг
Подивитись на свій ріг,
Глядь, а рога вже нема,
Кришка впала недарма.
Затужий бродяга Вова
Та стать стала загадкова,
Труси чи стрінги вдягати,
Й чим на піаніно грати?
Як змінила долю кришка,
З пацана стала малишка.
Хай це дивне піаніно,
Краще зробить Буратіно.
20.01.2022
Анатолій Березенський
Але цікаво, що вже і проти підора ви гавкаєте.
Турки склали документ:
Незалежним стане Крим в нiй-
Якщо так, то вiдберем.
Що ж утнуло "нынче " браття,
"южной модою глупя"-
Розiрвало з турком пакт той,
Зливши туркам майбуття.
18-те столiття-
Пам*ятаем документ:
Самостiйний - мить лиш Крим вже,
Значить туркiв суверен.
Мудро поступив наш Киiв,
Обiйшовши сюзерен:
"В тимчасовiй Крим - облозi"-
В Радi вийшов документ.
Глупо москаль поступае,
Навязавши нам "обмен":
Крим за пiвнiч наш зiпхнувши,
"нынче" згоден на "обмен"?
Якщо згоден, то вiддай нам
Землi, що зiтнув тодi,
Тiльки мул не каламуть нам
В Севастопольськiй водi.
СССРу, ти поклявся-
Борг ти взяв його собi?
Мабуть вкрай ти заплутався,
Знать гаплик гряде тобi...
Кажуть, Бiс плекав нагоду
Не пустити нас в ЕС,
Щоб ми мали тiльки змогу
Повертати до ТС.
Та якщо спроможний ворог
Зазiхнуть на наш терен,
Хiба Захiд для нас - доктор:
Захистить наш суверен?
ЕС прийме пiд свiй захист,
Якщо прийдеш без проблем,
То ж вернути Крим - нагода,
З шоу дзузьки в сюзерен.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
24.05.2014
ХОЗА́РЫ
Древний тюркоязычный народ, образовавший в VIII-X вв. государство, простиравшееся от нижней Волги до Кавказа и Северного Причерноморья.
А "віршики" читай внукам - я на подібне не реагую
А тепер назви мені "опричників" - варягів! Та на той час уже слово "варяг" не вживалося! Були "свеї" і "норвеги"! І твої "варяги - "Вязємські (литвини) Басманови Бутурліни Годунови (хрещені татари)? Ти хоч якщо пишеш - думай трохи!
882 год ... 1140-лет прошло с тех пор , как попечитель (регент) малолетнего новгородского князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика) Олег, со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот , подло убив киевского князя Аскольда, захватил власть в Киеве . Вот в 882-ом году Олег подавив христианство и насадил своих языческих богов, которых вы, пан Яр , считаете нашими. Если по чесноку, то богов до 882-го года мы , к нашему позору , не помним. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция . Уже этот факт дает полное право Православной Христианской Церкви канонизировать первокрестителя Руси киевского князя Аскольда и причислить к лику святых . А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань),сын Игоря Святослав был убит печенегами , которые устроили на него засаду на днепровских порогах . Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния , как следствие - Олег был убит . Затем был убит Ярополк . В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал ,самоустранившись от защиты Киевской Руси. И Божья Кара настигла правителей северных провинций бывшей Киевской Руси . Рюриковичи потеряли власть, их преемники Романовы не только потеряли власть , но и были изуверски уничтожены соплеменниками-большевиками . На протяжении всей истории северного соседа практически каждое поколение испытало на себе тяжбу смуты-цареубийства, безвластие, революции, войны. Правителей , на которых не совершалось бы покушение , можно по пальцам пересчитать (князья убивали друг друга , покушения на царей , покушение на Ленина , отравление Сталина , покушения на Брежнева , Андропова) . Кто следующий? Такой смуты, которая сопровождает смену каждого правителя нет ни в одном государстве мира. А ведь всего этого можно избежать , признав и осознав свой грех . Ведь грехи отпускаются, было бы только искреннее желание , исходящее от чистого сердца и от души. А признав свой грех, отказаться навсегда от практики , противоречащей канонам морали христианства . Когда Россия празднует свое 1150-ти летие , в Украине -- траурная дата - 1120ти летие подавления Новгородом на Руси христианства , убийство киевского князя Аскольда , государственный переворот. Торжества Украины - Руси - это 1542 года от основания Киева - стольного города Киевской Руси и 1162 -летие первого крещения Киевской Руси Аскольдом (в 2022г).
об объективности ваапше речь не стоит до 10-11 столетия - когда мы научились сьогодення отображать на бумаге... Все до того - миф, тем более с подачи греков... к слову, оговорюсь в своем ИМХО, киммерийцы-скифы впоследствии татары, особенно крымские, только они имеют среднеазийско-среднеморско-балканский компонент - это один народ в разное историческое время.
Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…
Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.
До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.
Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:
З окупацiей витрати iм казну гнiтили.
Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.
ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.
Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили
Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.
Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,
Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.
Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,
На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».
По мурдасам вятичiв-
братцiв ми пiзнаем,
Та й в полабцях е утiги:
най брат цим пишае.
Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,
Нестор славить ся варягiв -
чом не басурманiв?
Гей-гоп! Хан Батий -
батько вам ся рiдний.
А в ТээСi , що за йден -
кажуть, що спорiдний.
Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.
За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.
Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:
Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.
Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,
- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.
Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,
Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.
До ТээСу кличуть щиро?
-Туди заганяють.
А в ЕэСi хочуть бачить,
але не впускають.
Бо в ЕэСi жиють мило,
там не «прозябают»:
Як в ТээСi, не батрачать ,
де лиш дзуську мають. .
Наш лелека в породiллi
нацiю возносить-
У сусiдiв - не до жиру:
життя стерхiв косить.
Гей-гоп! Шiдi-рi,
китайцi теж - доки.
Горобцiв поки не виб*ють,
з глузду iдуть поки.
Ой, гоп! Шiдi-рiдi,
шiдi-рiдi дана,
Доля схильная до Шульца,
та не до Iвана.
Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,
дощ кропить Iвана,
Тiльки води рiки Волги-
милi басурманам.
Над всим свiтом iз Кремля
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив-
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був.
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
06.05.2014
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ...17.05.14
вы думаете что никто не видит эти испражнения в 8 утра, когда в Украине люди идут на работу?
поливая грязью (без разницы какую власть) в условиях предвоенного состояния, вы в очередной раз подтверждаете то что с россией связывать себя даже узами порабощенного народа никто не будет
суть ваших дефекаций и лайков друг другу (дабы типа народ поддерживает) никчему не приводит, а только усугубляет отторжение уйти подальше от сроссии! Были друзьями в свое время, а сейчас 80% Украинцев не сядет за один стол.
тупые методички о подливание масла в огонь только вас же и спалит)
Мустафа Кемаль Ататюрк: від офіцера до батька нації
https://youtu.be/hrQvlDAwGnM
ШЕСТЬ стрел Ататюрка в будівництві держави турецької нації
- республіканство
-НАЦІОНАЛІЗМ
- народність
- єтатізм
- світська влада
- революційність
Да и баночка вазелину не будет лишней, а то мало ли, как оно у них всё там развиваться будет
Злобный дядька Эрдоган"©®
(аллюзия на известное произведение)